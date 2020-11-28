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Арис Салоники
0:1
Перерыв

Стадион:
Олимпиакос
0'
0:1
29' Гол
Бухалакис Андреас
40' Желтая карточка
Семеду Рубен
99
Сиампанис
Мариос
21
Сундгрен
Даниэль
92
Роуз
Линдси
29
Беналуань
Йоан
66
Сакик
Эмануэль
26
Матилья
Хавьер
6
Джегго
Джеймс
10
Матео
Гарсия
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
9
Манос
Димитриос
1
Са
Жозе
13
Рафинья
Марсио
3
Семеду
Рубен
66
Сиссе
Папе
Абу
25
Холебас
Хосе
6
М'Вила
Янн
5
Бухалакис
Андреас
4
Камара
Мохамед
III
22
Ловера
Максимилиано
11
Эль-Араби
Юссеф
7
Фортунис
Костас
Арис Салоники
4-2-3-1
Олимпиакос
4-3-3

Ход матча

29'
0:1
Бухалакис Андреас
40'
 
Семеду Рубен

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 4 (3) 0.5
2. Бертолио Факундо 1 0.13
3. Фетфатцидис Иоаннис 1 0.13
4. Матилья Хавьер 1 0.13
5. Лопес Кристиан 1 0.13
6. Мансини Даниэль 1 0.13
7. Джегго Джеймс 0 0
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 5 0.63
2. Хассан Ахмед 4 0.5
3. Масурас Гиоргос 3 0.38
4. Фортунис Костас 2 0.25
5. Бухалакис Андреас 1 0.13
6. Кафу Карлуш 1 0.13
7. Ловера Максимилиано 0 0
8. Камара Мохамед III 0 0
9. Рафинья Марсио 0 0
10. М'Вила Янн 0 0
11. Ранджелович Лазар 0 0

Карточки

Арис Салоники
# Игрок      
1. Роуз Линдси 4 0
2. Джегго Джеймс 3 0
3. Сакик Эмануэль 3 0
4. Саша Лукас 2 0
5. Манос Димитриос 2 0
6. Мансини Даниэль 2 0
7. Беналуань Йоан 1 0
8. Бертолио Факундо 1 0
9. Фетфатцидис Иоаннис 1 0
10. Буше Закари 1 0
11. Бруну Гама 1 0
12. Сиампанис Мариос 1 0
13. Матео Гарсия 1 0
14. Багалианис Петрос 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Семеду Рубен 3 0
2. Камара Мохамед III 2 0
3. Ба Уссейну 2 0
4. Рафинья Марсио 1 0
5. Холебас Хосе 1 0
6. Пападопулос Авраам 1 0
7. М'Вила Янн 1 0
8. Бухалакис Андреас 1 0
9. Сиссе Папе Абу 1 0
10. Родригеш Педру 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арис Салоники 0 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Олимпиакос 0 6.67% (1) 0 33.33% (5) 26.67% (4) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники
Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос
Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос
Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Олимпиакос: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Суперлига Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Суперлига
Олимпиакос 4:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Суперлига Олимпиакос 3:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:3 Олимпиакос Суперлига Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Суперлига Олимпиакос 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 8 7 1 0 16 - 1 22
2. Арис Салоники 0:1 8 6 1 1 10 - 4 19
3. ПАОК 8 5 3 0 14 - 5 18
4. АЕК 7 5 1 1 13 - 4 16
5. Атромитос 10 3 4 3 9 - 13 13
6. Астерас 8 3 3 2 8 - 8 12
7. Волос 8 3 3 2 9 - 9 12
8. ПАС Янина 9 2 3 4 10 - 11 9
9. Панатинаикос 9 2 3 4 7 - 8 9
10. ОФИ 9 2 3 4 12 - 15 9
11. Лариса 8 1 3 4 6 - 12 6
12. Аполлон Смирнис 8 1 2 5 5 - 11 5
13. Панетоликос 9 0 4 5 3 - 12 4
14. Ламия 7 0 2 5 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 5 5 0 0 12 - 0 15
2. АЕК 4 3 1 0 10 - 3 10
3. ПАОК 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Арис Салоники 0:1 5 3 1 1 7 - 4 10
5. Астерас 3 2 1 0 2 - 0 7
6. Атромитос 5 2 1 2 5 - 6 7
7. Волос 5 1 2 2 4 - 7 5
8. Панатинаикос 4 1 1 2 2 - 3 4
9. Аполлон Смирнис 3 1 0 2 3 - 5 3
10. ОФИ 4 0 3 1 5 - 7 3
11. Лариса 3 0 2 1 2 - 4 2
12. ПАС Янина 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Ламия 5 0 2 3 4 - 8 2
14. Панетоликос 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 0:1 3 3 0 0 3 - 0 9
2. ПАОК 4 2 2 0 7 - 3 8
3. Олимпиакос 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Волос 3 2 1 0 5 - 2 7
5. ПАС Янина 5 2 1 2 8 - 7 7
6. АЕК 3 2 0 1 3 - 1 6
7. ОФИ 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Атромитос 5 1 3 1 4 - 7 6
9. Панатинаикос 5 1 2 2 5 - 5 5
10. Астерас 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Лариса 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Панетоликос 5 0 3 2 1 - 5 3
13. Аполлон Смирнис 5 0 2 3 2 - 6 2
14. Ламия 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Семеду Рубен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Бухалакис Андреас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Олимпиакос
7.40
7.39
1.66
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.70 3.25 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 16.00 5.10 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 6.55 4.00 1.55
  21.27 7.39 1.14

Самый высокий коэффициент на матч «Арис Салоники» – «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арис Салоники» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арис Салоники» – «Олимпиакос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.70 1.17 7.30 1.08 2.80 1.40 2.44 1.55 2.00 1.81 1.42 2.75 1.72 2.12 1.38 2.90 1.09 6.50 1.10 6.20 1.08 6.90 1.01 12.50 1.03 9.50
8.40 1.03 7.30 1.07 3.10 1.35 2.38 1.58 1.78 2.15 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.45 1.06 7.00 1.01 11.00
2.68 1.47 2.34 1.60 2.89 1.41 2.14 1.71 1.81 2.01 1.57 2.40 1.33 3.24 1.50 2.59 1.27 3.80 1.10 7.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.66 2.13 1.82 1.98 1.03 10.00 1.09 6.70
2.79 1.44 1.83 1.98 1.38 3.04
2.35 1.59 1.93 1.89 1.49 2.60 1.48 2.69 1.38 2.99 1.21 4.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.44 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90
3.45 1.31 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
5.55 1.11
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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