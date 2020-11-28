Арис Салоники
1:2
Конец матча
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
Олимпиакос
0:1
29' ГолБухалакис Андреас
40' Желтая карточкаСемеду Рубен
0:2
47' ГолБухалакис Андреас
60' Желтая карточкаСиссе Папе Абу
1:2
74' ГолЛопес Кристиан
83' Желтая карточкаФортунис Костас
92
Роуз
Линдси
10
Матео
Гарсия
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Каче ЭргюсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
29'
40'
47'
60'
74'
83'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
7 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|4 (3)
|0.5
|2.
|Лопес Кристиан
|2
|0.25
|3.
|Бертолио Факундо
|1
|0.13
|4.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.13
|5.
|Матилья Хавьер
|1
|0.13
|6.
|Мансини Даниэль
|1
|0.13
|7.
|Джегго Джеймс
|0
|0
|8.
|Силва Алешандре
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|5
|0.63
|2.
|Хассан Ахмед
|4
|0.5
|3.
|Масурас Гиоргос
|3
|0.38
|4.
|Фортунис Костас
|2
|0.25
|5.
|Бухалакис Андреас
|2
|0.25
|6.
|Кафу Карлуш
|1
|0.13
|7.
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|8.
|Камара Мохамед III
|0
|0
|9.
|Рафинья Марсио
|0
|0
|10.
|М'Вила Янн
|0
|0
|11.
|Ранджелович Лазар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роуз Линдси
|4
|0
|2.
|Джегго Джеймс
|3
|0
|3.
|Сакик Эмануэль
|3
|0
|4.
|Саша Лукас
|2
|0
|5.
|Манос Димитриос
|2
|0
|6.
|Мансини Даниэль
|2
|0
|7.
|Беналуань Йоан
|1
|0
|8.
|Бертолио Факундо
|1
|0
|9.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|10.
|Буше Закари
|1
|0
|11.
|Бруну Гама
|1
|0
|12.
|Сиампанис Мариос
|1
|0
|13.
|Матео Гарсия
|1
|0
|14.
|Багалианис Петрос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Семеду Рубен
|3
|0
|2.
|Сиссе Папе Абу
|2
|0
|3.
|Камара Мохамед III
|2
|0
|4.
|Ба Уссейну
|2
|0
|5.
|Рафинья Марсио
|1
|0
|6.
|Холебас Хосе
|1
|0
|7.
|Пападопулос Авраам
|1
|0
|8.
|М'Вила Янн
|1
|0
|9.
|Фортунис Костас
|1
|0
|10.
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|11.
|Родригеш Педру
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арис Салоники
|0
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|Олимпиакос
|0
|11.76% (2)
|0
|35.29% (6)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: +9 =4 -7Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники
Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос
Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =2 -6Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос
Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Олимпиакос: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Олимпиакос 4:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Суперлига Олимпиакос 3:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:3 Олимпиакос Суперлига Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Суперлига Олимпиакос 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|7
|1
|0
|17 - 2
|22
|2.
|Арис Салоники
|8
|6
|1
|1
|11 - 5
|19
|3.
|ПАОК
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|4.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|5.
|Атромитос
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|6.
|Астерас
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|7.
|Волос
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|8.
|ПАС Янина
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Панатинаикос
|9
|2
|3
|4
|7 - 8
|9
|10.
|ОФИ
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|11.
|Лариса
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|13.
|Панетоликос
|9
|0
|4
|5
|3 - 12
|4
|14.
|Ламия
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|2.
|АЕК
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|ПАОК
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Астерас
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|6.
|Атромитос
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|8.
|Панатинаикос
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|9.
|Аполлон Смирнис
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|ОФИ
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|11.
|Лариса
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|ПАС Янина
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Ламия
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|14.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|ПАОК
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|ПАС Янина
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|ОФИ
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|8.
|Атромитос
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|9.
|Панатинаикос
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|Астерас
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Лариса
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Панетоликос
|5
|0
|3
|2
|1 - 5
|3
|13.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|14.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
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