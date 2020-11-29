Хайденхайм
2:2
Перерыв
Стадион: Войт-Арена
Гамбург
0:1
16' ГолКиттель Сонни
0:2
24' ГолЛяйстнер Тони
1:2
28' ГолКюльветтер Кристиан
29' Желтая карточкаОнана Амаду
32' Желтая карточкаАмброзиус Стефан
2:2
44' ГолКюльветтер Кристиан
16
Сесса
Кевин
26
Ульрайх
Свен
24
Онана
Амаду
21
Ляйбольд
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
10 Отто ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Пик ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ляйбольд ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Юнг ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вуд БоббиНападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
Ход матча
16'
24'
28'
29'
32'
44'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кюльветтер Кристиан
|6 (1)
|0.67
|2.
|Мор Тобиас
|2 (1)
|0.22
|3.
|Сесса Кевин
|1
|0.11
|4.
|Томалла Денис
|1
|0.11
|5.
|Кершбаумер Константин
|1
|0.11
|6.
|Лайпертц Роберт
|1
|0.11
|7.
|Шмидт Патрик II
|1 (1)
|0.11
|8.
|Шнаттерер Марк
|0
|0
|9.
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|10.
|Шиммер Штефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теродде Симон
|9 (2)
|1
|2.
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.22
|3.
|Нарей Халед
|2
|0.22
|4.
|Киттель Сонни
|2
|0.22
|5.
|Ляйстнер Тони
|1
|0.11
|6.
|Ляйбольд Тим
|1
|0.11
|7.
|Хайер Моритц
|1
|0.11
|8.
|Хант Аарон
|1 (1)
|0.11
|9.
|Дуджак Джереми
|0
|0
|10.
|Вагноман Жоша
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майнка Патрик
|3
|0
|2.
|Кюльветтер Кристиан
|2
|0
|3.
|Тоеркауф Норман
|1
|0
|4.
|Кершбаумер Константин
|1
|0
|5.
|Гейпль Андреас
|1
|0
|6.
|Шиммер Штефан
|1
|0
|7.
|Отто Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Киттель Сонни
|2
|0
|2.
|Вуд Бобби
|2
|0
|3.
|Онана Амаду
|2
|0
|4.
|Ляйстнер Тони
|0
|1
|5.
|Хант Аарон
|1
|0
|6.
|Гиамера Ян
|1
|0
|7.
|Юнг Гидеон
|1
|0
|8.
|Амброзиус Стефан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хайденхайм
|0
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|58.33% (7)
|Гамбург
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Хайденхайм Последние 20 матчей: +6 =7 -7Хольштайн Киль 2:2 Хайденхайм Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Вюрцбург Кикерс Фортуна 1:0 Хайденхайм
Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Аугсбург Хайденхайм 0:0 Падерборн Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Веен Висбаден 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Хайденхайм 3:2 Унтерахинг Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Арминия 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Гамбург Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм
Гамбург Последние 20 матчей: +9 =4 -7Гамбург 1:3 Бохум Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Гамбург 2:2 Санкт-Паули Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс
Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Падерборн 3:4 Гамбург Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 1:2 Раннерс Гамбург 0:2 Митьюлланд Гамбург 1:5 Зандхаузен Хайденхайм 2:1 Гамбург Гамбург 1:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Гамбург 3:3 Хольштайн Киль Гамбург 3:2 Веен Висбаден
Последние игры между собой
Хайденхайм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Гамбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|2:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 9
|18
|2.
|Гамбург
|2:2 Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 11
|16
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|5.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|6.
|Падерборн
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|7.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 10
|13
|9.
|Ян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|10.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 18
|12
|11.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|12.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Хайденхайм
|2:2 Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Нюрнберг
|1:2 Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 14
|10
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 21
|8
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 1
|11
|2.
|Фортуна
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Гамбург
|2:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|4.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Падерборн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Хайденхайм
|2:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|10.
|Гройтер Фюрт
|2:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Оснабрюк
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|14.
|Бохум
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Нюрнберг
|1:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|2:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|Бохум
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|Оснабрюк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Гамбург
|2:2 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|8.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Нюрнберг
|1:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|10.
|Падерборн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 3
|5
|11.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Ян
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|13.
|Хайденхайм
|2:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
|14.
|Фортуна
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|17.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хайденхайм» – «Гамбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хайденхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гамбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хайденхайм» – «Гамбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров