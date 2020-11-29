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Хайденхайм
2:2
Перерыв

Стадион:
Гамбург
0'
0:1
16' Гол
Киттель Сонни
0:2
24' Гол
Ляйстнер Тони
1:2
28' Гол
Кюльветтер Кристиан
29' Желтая карточка
Онана Амаду
32' Желтая карточка
Амброзиус Стефан
2:2
44' Гол
Кюльветтер Кристиан
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
4
Штойрер
Оливер
8
Гейпль
Андреас
16
Сесса
Кевин
30
Тоеркауф
Норман
11
Томалла
Денис
24
Кюльветтер
Кристиан
13
Лайпертц
Роберт
26
Ульрайх
Свен
2
Гиамера
Ян
37
Ляйстнер
Тони
35
Амброзиус
Стефан
7
Нарей
Халед
24
Онана
Амаду
3
Хайер
Моритц
21
Ляйбольд
Тим
10
Киттель
Сонни
19
Винтцаймер
Мануэль
9
Теродде
Симон
Хайденхайм
4-1-2-1-2
Гамбург
3-4-2-1

Ход матча

16'
0:1
Киттель Сонни
(Винтцаймер Мануэль)
24'
0:2
Ляйстнер Тони
(Винтцаймер Мануэль)
28'
Кюльветтер Кристиан
(Тоеркауф Норман)
1:2
29'
 
Онана Амаду
32'
 
Амброзиус Стефан
33'
Пик Флориан
Штойрер Оливер
 
44'
Кюльветтер Кристиан
(Томалла Денис)
2:2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кюльветтер Кристиан 6 (1) 0.67
2. Мор Тобиас 2 (1) 0.22
3. Сесса Кевин 1 0.11
4. Томалла Денис 1 0.11
5. Кершбаумер Константин 1 0.11
6. Лайпертц Роберт 1 0.11
7. Шмидт Патрик II 1 (1) 0.11
8. Шнаттерер Марк 0 0
9. Тоеркауф Норман 0 0
10. Шиммер Штефан 0 0
Гамбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теродде Симон 9 (2) 1
2. Винтцаймер Мануэль 2 0.22
3. Нарей Халед 2 0.22
4. Киттель Сонни 2 0.22
5. Ляйстнер Тони 1 0.11
6. Ляйбольд Тим 1 0.11
7. Хайер Моритц 1 0.11
8. Хант Аарон 1 (1) 0.11
9. Дуджак Джереми 0 0
10. Вагноман Жоша 0 0

Карточки

Хайденхайм
# Игрок      
1. Майнка Патрик 3 0
2. Кюльветтер Кристиан 2 0
3. Тоеркауф Норман 1 0
4. Кершбаумер Константин 1 0
5. Гейпль Андреас 1 0
6. Шиммер Штефан 1 0
7. Отто Давид 1 0
Гамбург
# Игрок      
1. Киттель Сонни 2 0
2. Вуд Бобби 2 0
3. Онана Амаду 2 0
4. Ляйстнер Тони 0 1
5. Хант Аарон 1 0
6. Гиамера Ян 1 0
7. Юнг Гидеон 1 0
8. Амброзиус Стефан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хайденхайм 0 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 58.33% (7)
 Гамбург 11.76% (2) 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Хайденхайм Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Хольштайн Киль 2:2 Хайденхайм Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Вюрцбург Кикерс Фортуна 1:0 Хайденхайм
Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Аугсбург Хайденхайм 0:0 Падерборн Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Веен Висбаден 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Хайденхайм 3:2 Унтерахинг Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Арминия 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Гамбург Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм
Гамбург Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Гамбург 1:3 Бохум Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Гамбург 2:2 Санкт-Паули Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс
Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Падерборн 3:4 Гамбург Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 1:2 Раннерс Гамбург 0:2 Митьюлланд Гамбург 1:5 Зандхаузен Хайденхайм 2:1 Гамбург Гамбург 1:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Гамбург 3:3 Хольштайн Киль Гамбург 3:2 Веен Висбаден

Последние игры между собой

Хайденхайм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Гамбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Хайденхайм 2:1 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 0:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 2:2 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 3:2 Хайденхайм Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт 2:1 Заявка 9 5 3 1 18 - 9 18
2. Гамбург 2:2 Заявка 9 5 3 1 19 - 13 18
3. Оснабрюк Заявка 9 4 4 1 13 - 11 16
4. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
5. Бохум Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
6. Падерборн Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
7. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 9 3 5 1 10 - 8 14
8. Карлсруэ Заявка 9 4 1 4 14 - 10 13
9. Ян Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
10. Дармштадт Заявка 9 3 3 3 16 - 18 12
11. Фортуна Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
12. Ганновер 96 0:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Хайденхайм 2:2 Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Нюрнберг 1:2 Заявка 9 2 4 3 15 - 14 10
15. Зандхаузен Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
16. Айнтрахт Бр Заявка 9 2 2 5 9 - 21 8
17. Санкт-Паули Заявка 9 1 4 4 12 - 17 7
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 1 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ганновер 96 0:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 1 11
2. Фортуна Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Гамбург 2:2 Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
4. Ян Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Падерборн Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Хайденхайм 2:2 Заявка 5 2 3 0 9 - 4 9
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
9. Зандхаузен Заявка 5 2 2 1 8 - 9 8
10. Гройтер Фюрт 2:1 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11. Айнтрахт Бр Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
12. Оснабрюк Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
13. Карлсруэ Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
14. Бохум Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
15. Дармштадт Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Нюрнберг 1:2 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Санкт-Паули Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт 2:1 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
2. Бохум Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
3. Оснабрюк Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4. Гамбург 2:2 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5. Карлсруэ Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Дармштадт Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
8. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
9. Нюрнберг 1:2 Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
10. Падерборн Заявка 5 1 2 2 5 - 3 5
11. Санкт-Паули Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Ян Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
13. Хайденхайм 2:2 Заявка 4 0 1 3 5 - 9 1
14. Фортуна Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
15. Айнтрахт Бр Заявка 5 0 1 4 3 - 15 1
16. Зандхаузен Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
17. Ганновер 96 0:0 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Voith-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Гамбург
8.50
4.80
2.53
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 4.80 1.38
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 2.75 2.37
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.38 2.19
  3.95 2.56 2.53

Самый высокий коэффициент на матч «Хайденхайм» – «Гамбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хайденхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гамбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хайденхайм» – «Гамбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
9.50 1.03 8.40 1.04 3.30 1.30 2.70 1.41 1.82 1.92 1.73 2.11 1.51 2.60 1.31 3.25 1.16 5.20 4.80 1.15 1.03 10.00 1.90 1.85 0.00 18.00 1.25 3.75 1.05 8.50
9.10 1.02 8.40 1.04 3.70 1.26 2.91 1.41 2.01 1.89 1.54 2.48 1.36 3.04 1.14 5.00 1.10 5.50 1.01 9.80
3.41 1.34 2.97 1.42 2.53 1.56 2.04 1.85 1.77 2.12 1.59 2.45 1.55 2.57 5.87 1.15 2.88 1.44 4.51 1.22 1.99 1.89 3.26 1.36 2.34 1.64 1.95 1.93 1.68 2.27 1.41 3.02 1.25 4.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75
2.75 1.42 2.03 1.78 1.37 2.95 1.14 5.20 1.08 7.00
2.95 1.40 1.97 1.84 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
2.64 1.51 2.16 1.74 1.68 2.27 1.43 2.92 1.47 2.82 1.50 2.68 1.29 3.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.69 2.10 1.28 3.45
4.20 1.23 2.83 1.43 1.73 2.09 1.31 3.45 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Хайденхайм 2:2 Гамбург онлайн

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