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ЛАСК
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Альтах
0' 1'
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
30
Андраде
Андреас
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
17
Грубер
Андреас
13
Эггештайн
Йоханнес
27
Гойгингер
Томас
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
28
Оливейра
Андерсон
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
24
Бумбергер
Давид
16
Шрайнер
Эммануэль
4
Гуэ
Самюэль
7
Штефель
Марио
15
Уисс
Алан
26
Нуссбаумер
Даниэль
9
Мадернер
Даниэль
ЛАСК
3-4-2-1
Альтах
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грубер Андреас 2 0.25
2. Эггештайн Йоханнес 2 0.25
3. Ранфтль Райнхольд 2 0.25
4. Рагуц Марко 2 (2) 0.25
5. Траунер Гернот 2 0.25
6. Гргич Лукас 2 0.25
7. Балик Гусейн 2 0.25
8. Филипович Петар 1 0.13
9. Гойгингер Томас 1 0.13
10. Михорль Петер 0 0
11. Андраде Андреас 0 0
12. Мадсен Мадс Эмиль 0 0
Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуссбаумер Даниэль 2 0.25
2. Штефель Марио 2 0.25
3. Тартаротти Йоханнес 1 0.13
4. Казар Альяж 1 0.13
5. Мадернер Даниэль 1 0.13
6. Майлингер Марко 0 0
7. Гомес Андерсон Сантос 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 3 0
2. Холланд Джеймс 2 0
3. Траунер Гернот 2 0
4. Филипович Петар 2 0
5. Михорль Петер 2 0
6. Реннер Рене 2 0
7. Рамсебнер Кристиан 0 1
8. Шлагер Александер 1 0
9. Грубер Андреас 1 0
10. Рагуц Марко 1 0
Альтах
# Игрок      
1. Уисс Алан 4 0
2. Нетцер Филипп 3 0
3. Гуэ Самюэль 1 1
4. Цвишенбруггер Ян 2 0
5. Мадернер Даниэль 2 0
6. Фишер Манфред 2 0
7. Карич Эмир 1 0
8. Нуссбаумер Даниэль 1 0
9. Эдокполор Носа Ийобоса 1 0
10. Тартаротти Йоханнес 1 0
11. Бумбергер Давид 1 0
12. Гомес Андерсон Сантос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 6.25% (1) 18.75% (3) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 18.75% (3)
 Альтах 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +11 =3 -6
ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК
Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК
Альтах Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах
Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Альтах: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
ЛАСК 3:1 Альтах Кубок Альтах 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 ЛАСК Бундеслига
Альтах 0:3 ЛАСК Кубок ЛАСК 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:4 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи Альтах 0:1 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 3:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:2 Альтах Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:3 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 1:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:0 Альтах Бундеслига (T-mobile)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 34 - 10 22
2. ЛАСК Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 21 - 12 17
4. Штурм Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
5. Санкт-Пёльтен Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Сваровски Тироль Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
7. Хартберг Заявка 9 2 4 3 10 - 18 10
8. Вольфсбергер Заявка 7 3 0 4 14 - 15 9
9. Рид Заявка 8 3 0 5 12 - 19 9
10. Аустрия Вена Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
11. Альтах Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
12. Адмира Заявка 9 1 1 7 11 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Рапид Вена Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 4 3 0 1 17 - 5 9
4. Рид Заявка 5 3 0 2 10 - 10 9
5. Штурм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Сваровски Тироль Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
7. Аустрия Вена Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Хартберг Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Альтах Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
10. Санкт-Пёльтен Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11. Адмира Заявка 4 1 0 3 6 - 12 3
12. Вольфсбергер Заявка 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 5 4 1 0 17 - 5 13
2. Вольфсбергер Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Штурм Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Санкт-Пёльтен Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
5. Рапид Вена Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
7. ЛАСК Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Хартберг Заявка 5 1 2 2 6 - 13 5
9. Аустрия Вена Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
10. Адмира Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
11. Рид Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
12. Альтах Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Альтах
1.25
6.79
11.61
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.30 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 6.00 11.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.24 6.15 10.00
  1.24 6.79 11.61

Самый высокий коэффициент на матч «ЛАСК» – «Альтах» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЛАСК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Альтах» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЛАСК» – «Альтах», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
23.00 0.00 13.50 1.01 5.40 1.13 4.50 1.18 2.65 1.45 2.14 1.71 1.86 1.94 1.69 2.17 1.37 2.95 1.27 3.50 1.12 5.60 1.10 6.20 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 15.00
5.65 1.10 4.90 1.15 2.78 1.42 2.26 1.64 1.80 2.12 1.44 2.79 1.31 3.32 1.13 5.20 1.10 5.70 1.02 9.50
6.79 1.12 2.85 1.44 2.54 1.55 2.21 1.70 1.90 1.97 1.70 2.22 1.56 2.51 1.52 2.59 1.32 3.50 1.14 6.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.73 2.11 1.29 3.40
4.45 1.21 2.95 1.40 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
3.59 1.31 2.87 1.45 2.05 1.83 1.71 2.20 1.50 2.69 1.32 3.52
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.10 1.68 1.57 2.31 1.35 3.10
5.85 1.13 4.30 1.22 2.20 1.67 1.64 2.26 1.38 3.04 1.15 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч ЛАСК 0:0 Альтах онлайн

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