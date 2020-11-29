ЛАСК
3:0
Конец матча
Стадион: Raiffeisen Arena
Альтах
27' Желтая карточкаУисс Алан
33' Желтая карточкаМадернер Даниэль
0:0
33' Не забитый пенальтиЭггештайн Йоханнес
41' Желтая карточкаЭдокполор Носа Ийобоса
1:0
65' ГолЭггештайн Йоханнес
2:0
71' ГолЭггештайн Йоханнес
79' Желтая карточкаБумбергер Давид
3:0
90' ПенальтиКарамоко Мамуду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Уисс АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Казар АльяжПолузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Обаси ЧинедуНападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Ход матча
27'
33'
33'
65'
71'
79'
90'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эггештайн Йоханнес
|4
|0.44
|2.
|Грубер Андреас
|2
|0.22
|3.
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.22
|4.
|Рагуц Марко
|2 (2)
|0.22
|5.
|Траунер Гернот
|2
|0.22
|6.
|Гргич Лукас
|2
|0.22
|7.
|Балик Гусейн
|2
|0.22
|8.
|Филипович Петар
|1
|0.11
|9.
|Гойгингер Томас
|1
|0.11
|10.
|Карамоко Мамуду
|1 (1)
|0.11
|11.
|Михорль Петер
|0
|0
|12.
|Холланд Джеймс
|0
|0
|13.
|Андраде Андреас
|0
|0
|14.
|Мадсен Мадс Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуссбаумер Даниэль
|2
|0.22
|2.
|Штефель Марио
|2
|0.22
|3.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.11
|4.
|Казар Альяж
|1
|0.11
|5.
|Мадернер Даниэль
|1
|0.11
|6.
|Майлингер Марко
|0
|0
|7.
|Гомес Андерсон Сантос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|3
|0
|2.
|Холланд Джеймс
|2
|0
|3.
|Траунер Гернот
|2
|0
|4.
|Филипович Петар
|2
|0
|5.
|Михорль Петер
|2
|0
|6.
|Реннер Рене
|2
|0
|7.
|Рамсебнер Кристиан
|0
|1
|8.
|Шлагер Александер
|1
|0
|9.
|Грубер Андреас
|1
|0
|10.
|Рагуц Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уисс Алан
|5
|0
|2.
|Нетцер Филипп
|3
|0
|3.
|Мадернер Даниэль
|3
|0
|4.
|Гуэ Самюэль
|1
|1
|5.
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|6.
|Фишер Манфред
|2
|0
|7.
|Эдокполор Носа Ийобоса
|2
|0
|8.
|Бумбергер Давид
|2
|0
|9.
|Карич Эмир
|1
|0
|10.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|11.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|12.
|Гомес Андерсон Сантос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|Альтах
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +11 =3 -6ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК
Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК
Альтах Последние 20 матчей: +5 =2 -13Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах
Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Альтах: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Альтах 0:3 ЛАСК Кубок ЛАСК 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:4 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи Альтах 0:1 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 3:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:2 Альтах Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:3 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 1:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:0 Альтах Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|34 - 10
|22
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 6
|20
|3.
|Рапид Вена
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 12
|20
|4.
|Штурм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|7.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|8.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 20
|10
|9.
|Хартберг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 18
|10
|10.
|Аустрия Вена
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|11.
|Альтах
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 21
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|11 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 1
|15
|2.
|Рапид Вена
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 5
|9
|4.
|Рид
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Штурм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|Аустрия Вена
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Хартберг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Альтах
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Адмира
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 5
|13
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Штурм
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|5.
|Рапид Вена
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Хартберг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 13
|5
|9.
|Аустрия Вена
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|10.
|Рид
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|11.
|Адмира
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|12.
|Альтах
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
Победитель
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