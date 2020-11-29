Вольфсбергер
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Лавантталь Арена
Рид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Полузащитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Нутц ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Грюлль МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хаас МануэльЗащитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Gerald Baumgartner
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Визингер Дарио
|3
|0.43
|2.
|Линдль Михаэль
|2 (2)
|0.29
|3.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.29
|4.
|Йовелич Деян
|2
|0.29
|5.
|Перец Элиэль
|2
|0.29
|6.
|Дьенг Шейку
|1
|0.14
|7.
|Тафернер Маттойс
|1
|0.14
|8.
|Шерцер Йонатан
|0
|0
|9.
|Лочошвили Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грюлль Марко
|3 (2)
|0.38
|2.
|Висмейер Юлиан
|2 (1)
|0.25
|3.
|Грубек Валентин
|1
|0.13
|4.
|Пэйнтсил Сет
|1
|0.13
|5.
|Нутц Штефан
|1
|0.13
|6.
|Гшвайдль Бернд
|1
|0.13
|7.
|Райнер Константин
|1
|0.13
|8.
|Райфельтсхаммер Томас
|0
|0
|9.
|Байич Анте
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шерцер Йонатан
|2
|0
|2.
|Лочошвили Лука
|0
|1
|3.
|Линдль Михаэль
|1
|0
|4.
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|5.
|Рнич Неманья
|1
|0
|6.
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|7.
|Новак Михаэль
|1
|0
|8.
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|9.
|Шпранглер Свен
|1
|0
|10.
|Йовелич Деян
|1
|0
|11.
|Перец Элиэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Райфельтсхаммер Томас
|2
|0
|2.
|Оффенбахер Даниэль
|2
|0
|3.
|Лергер Михель
|2
|0
|4.
|Райнер Константин
|0
|1
|5.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|6.
|Нутц Штефан
|1
|0
|7.
|Такугнади Балакием
|1
|0
|8.
|Майзль Лука
|1
|0
|9.
|Салли Садам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбергер
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|Рид
|0
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|40% (4)
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +8 =4 -8Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер
Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:4 Эренхаузен
Рид Последние 20 матчей: +10 =3 -7Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид
Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид Рид 2:2 Лиферинг Форвертс Штайр 0:1 Рид
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Рид: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Рид 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Рид Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рид Бундеслига Рид 0:0 Вольфсбергер Кубок Рид 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Рид 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Рид Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Рид Бундеслига Рид 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Рид 0:1 Вольфсбергер Кубок Австрии Вольфсбергер 4:1 Рид Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Рид Бундеслига Рид 1:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рид Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|34 - 10
|22
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 12
|17
|4.
|Штурм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|7.
|Хартберг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 18
|10
|8.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 15
|9
|9.
|Рид
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 19
|9
|10.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|11.
|Альтах
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|11 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 5
|9
|4.
|Рид
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Штурм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Хартберг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Альтах
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Адмира
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 5
|13
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Штурм
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|5.
|Рапид Вена
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Хартберг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 13
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|10.
|Адмира
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|11.
|Рид
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|12.
|Альтах
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбергер» – «Рид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбергер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбергер» – «Рид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров