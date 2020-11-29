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  3. Австрия
Вольфсбергер
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Рид
0' 2'
29
Куттин
Мануэль
6
Павелич
Марио
5
Перич
Штефан
44
Лочошвили
Лука
4
Шерцер
Йонатан
19
Шпранглер
Свен
16
Ляйтгеб
Марио
10
Линдль
Михаэль
30
Тафернер
Маттойс
27
Новак
Михаэль
9
Йовелич
Деян
1
Радлингер
Самуэль
22
Нутц
Штефан
28
Райфельтсхаммер
Томас
6
Райнер
Константин
5
Лергер
Михель
17
Грюлль
Марко
4
Цигль
Марсель
16
Лакнер
Маркус
31
Такугнади
Балакием
30
Пэйнтсил
Сет
9
Гшвайдль
Бернд
Вольфсбергер
4-5-1
Рид
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Визингер Дарио 3 0.43
2. Линдль Михаэль 2 (2) 0.29
3. Баумгартнер Доминик 2 0.29
4. Йовелич Деян 2 0.29
5. Перец Элиэль 2 0.29
6. Дьенг Шейку 1 0.14
7. Тафернер Маттойс 1 0.14
8. Шерцер Йонатан 0 0
9. Лочошвили Лука 0 0
Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грюлль Марко 3 (2) 0.38
2. Висмейер Юлиан 2 (1) 0.25
3. Грубек Валентин 1 0.13
4. Пэйнтсил Сет 1 0.13
5. Нутц Штефан 1 0.13
6. Гшвайдль Бернд 1 0.13
7. Райнер Константин 1 0.13
8. Райфельтсхаммер Томас 0 0
9. Байич Анте 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Шерцер Йонатан 2 0
2. Лочошвили Лука 0 1
3. Линдль Михаэль 1 0
4. Ляйтгеб Марио 1 0
5. Рнич Неманья 1 0
6. Верницниг Кристофер 1 0
7. Новак Михаэль 1 0
8. Баумгартнер Доминик 1 0
9. Шпранглер Свен 1 0
10. Йовелич Деян 1 0
11. Перец Элиэль 1 0
Рид
# Игрок      
1. Райфельтсхаммер Томас 2 0
2. Оффенбахер Даниэль 2 0
3. Лергер Михель 2 0
4. Райнер Константин 0 1
5. Радлингер Самуэль 1 0
6. Нутц Штефан 1 0
7. Такугнади Балакием 1 0
8. Майзль Лука 1 0
9. Салли Садам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3) 15.38% (2)
 Рид 0 20% (2) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 40% (4)

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер
Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:4 Эренхаузен
Рид Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид
Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид Рид 2:2 Лиферинг Форвертс Штайр 0:1 Рид

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Рид: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вольфсбергер 2:2 Рид Кубок Вольфсбергер 0:1 Рид Товарищеские матчи Рид 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Рид Бундеслига
Рид 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Рид Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рид Бундеслига Рид 0:0 Вольфсбергер Кубок Рид 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Рид 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Рид Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Рид Бундеслига Рид 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Рид 0:1 Вольфсбергер Кубок Австрии Вольфсбергер 4:1 Рид Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Рид Бундеслига Рид 1:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рид Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 34 - 10 22
2. ЛАСК Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 21 - 12 17
4. Штурм Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
5. Санкт-Пёльтен Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Сваровски Тироль Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
7. Хартберг Заявка 9 2 4 3 10 - 18 10
8. Вольфсбергер Заявка 7 3 0 4 14 - 15 9
9. Рид Заявка 8 3 0 5 12 - 19 9
10. Аустрия Вена Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
11. Альтах Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
12. Адмира Заявка 9 1 1 7 11 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Рапид Вена Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 4 3 0 1 17 - 5 9
4. Рид Заявка 5 3 0 2 10 - 10 9
5. Штурм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Сваровски Тироль Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
7. Аустрия Вена Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Хартберг Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Альтах Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
10. Санкт-Пёльтен Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11. Адмира Заявка 4 1 0 3 6 - 12 3
12. Вольфсбергер Заявка 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 5 4 1 0 17 - 5 13
2. Вольфсбергер Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Штурм Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Санкт-Пёльтен Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
5. Рапид Вена Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
7. ЛАСК Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Хартберг Заявка 5 1 2 2 6 - 13 5
9. Аустрия Вена Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
10. Адмира Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
11. Рид Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
12. Альтах Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Рид
1.67
4.47
4.81
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 4.20 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 4.30 4.75
  1.67 4.47 4.81

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбергер» – «Рид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбергер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбергер» – «Рид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
21.00 0.00 5.30 1.17 4.40 1.19 2.60 1.47 2.15 1.70 2.10 1.74 1.83 1.97 1.67 2.20 1.36 3.00 1.27 3.60 1.12 5.80 1.09 6.40 1.02 12.00 1.01 12.50
4.65 1.15 3.80 1.23 2.36 1.56 1.95 1.85 1.60 2.48 1.30 3.52 1.22 4.10 1.07 6.85 1.06 6.95
5.88 1.16 2.71 1.49 2.43 1.61 2.13 1.77 1.86 2.03 1.68 2.27 1.52 2.66 1.25 4.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.39 1.47 1.66 2.21 1.25 3.65
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.24 4.05 1.17 5.20
3.39 1.35 2.70 1.50 1.98 1.91 1.68 2.29 1.47 2.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.11 1.68 1.58 2.30 1.35 3.05
5.05 1.16 3.64 1.28 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.44
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
2.60 1.45
Где смотреть матч Вольфсбергер 0:0 Рид онлайн

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