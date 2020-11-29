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Гент
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Зульте-Варегем
0' 5'
1
Болат
Синан
14
Кастро-Монтес
Алессио
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
25
Фортуна
Нуриу
15
Мохаммади
Милад
30
Дорш
Никлас
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
24
Кумс
Свен
20
Букари
Осман
9
Безус
Роман
25
Бостин
Луи
4
Опаре
Даниэль
33
Хамфриз
Кэмерон
3
Дешахт
Оливье
27
Де
Бок
Лоренс
5
Марк
Дамьен
21
Сек
Ибраима
10
Говеа
Омар
11
Срарфи
Бассем
15
Хори
Томаш
19
Бруно
Джанни
Гент
5-3-2
Зульте-Варегем
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 7 (1) 0.54
2. Дорш Никлас 3 (1) 0.23
3. Депуатр Лоран 2 0.15
4. Пластун Игорь 2 0.15
5. Букари Осман 1 0.08
6. Кумс Свен 1 0.08
7. Ньянгбо Догбол 1 0.08
8. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.08
9. Кастро-Монтес Алессио 1 0.08
10. Самуаз Матисс 1 0.08
11. Кляйндинст Тим 1 (1) 0.08
12. Мохаммади Милад 0 0
13. Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
Зульте-Варегем
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруно Джанни 5 (1) 0.38
2. Жан-Люк Домпе 2 0.15
3. Берахино Сейдо 2 0.15
4. Хори Томаш 2 0.15
5. Воссен Йелле 2 0.15
6. Говеа Омар 1 0.08
7. Дешахт Оливье 1 0.08
8. Сек Ибраима 1 0.08
9. Опаре Даниэль 0 0
10. Срарфи Бассем 0 0
11. Сиссако Абдулайе 0 0

Карточки

Гент
# Игрок      
1. Нгадеу Майкл 1 1
2. Кумс Свен 2 0
3. Дорш Никлас 2 0
4. Безус Роман 1 0
5. Депуатр Лоран 1 0
6. Арсланаджич Дино 1 0
7. Кляйндинст Тим 1 0
8. Ботака Жордан 1 0
9. Марре Сулейман 1 0
10. Фортуна Нуриу 1 0
11. Мохаммади Милад 1 0
12. Яремчук Роман 1 0
13. Овусу Элиша 1 0
14. Кастро-Монтес Алессио 1 0
15. Чакветадзе Георгий 1 0
Зульте-Варегем
# Игрок      
1. Де Бок Лоренс 3 0
2. Дешахт Оливье 2 0
3. Опаре Даниэль 2 0
4. Сек Ибраима 2 0
5. Говеа Омар 2 0
6. Хори Томаш 2 0
7. Срарфи Бассем 2 0
8. Жан-Люк Домпе 0 1
9. Воссен Йелле 1 0
10. Марк Дамьен 1 0
11. Берахино Сейдо 1 0
12. Хамфриз Кэмерон 1 0
13. Бьянда Вильям 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 19.05% (4) 19.05% (4) 23.81% (5) 4.76% (1) 23.81% (5) 9.52% (2)
 Зульте-Варегем 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент
Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Остенде 3:0 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 1:3 Антверпен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Стандард 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:3 Моленбеек АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем

Последние игры между собой

Гент: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Зульте-Варегем: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Зульте-Варегем 2:1 Гент Товарищеские матчи Гент 2:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:2 Гент Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:3 Гент Первый дивизион А
Гент 1:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 0:1 Гент Первый дивизион А Гент 0:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Гент 5:2 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 0:2 Гент Лига Про Зульте-Варегем 1:1 Гент Лига Про Гент 3:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 4:2 Гент Лига Про Гент 1:1 Зульте-Варегем Лига Про Гент 2:2 Зульте-Варегем Лига Про Гент 1:0 Зульте-Варегем Кубок Зульте-Варегем 1:1 Гент Лига Про Зульте-Варегем 2:1 Гент Лига Жюпиле Гент 3:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Гент 0:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 0:0 Гент Кубок Бельгии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 9 1 4 38 - 33 28
2. Генк Заявка 14 8 4 2 31 - 18 28
3. Брюгге Заявка 14 8 3 3 29 - 11 27
4. Шарлеруа Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
5. Стандард Заявка 13 6 5 2 17 - 12 23
6. Антверпен Заявка 13 6 4 3 23 - 17 22
7. Андерлехт Заявка 13 5 6 2 23 - 18 21
8. АХ Лёвен Заявка 12 5 4 3 21 - 21 19
9. Серкль Брюгге Заявка 14 6 0 8 21 - 25 18
10. Гент Заявка 13 5 1 7 21 - 20 16
11. Остенде Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
12. Кортрейк Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
13. Эйпен Заявка 13 3 7 3 16 - 20 16
14. Мехелен Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
15. Зульте-Варегем Заявка 13 3 2 8 16 - 28 11
16. Сент-Трюйден Заявка 13 2 5 6 15 - 24 11
17. Васланд-Беверен Заявка 13 2 3 8 17 - 30 9
18. Мускрон-Перювельз Заявка 12 1 4 7 6 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 7 6 0 1 23 - 14 18
2. Генк Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
3. Брюгге Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
4. Стандард Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
5. Шарлеруа Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
6. Антверпен Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
7. Андерлехт Заявка 6 3 3 0 10 - 5 12
8. АХ Лёвен Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
9. Остенде Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
10. Серкль Брюгге Заявка 7 3 0 4 13 - 14 9
11. Сент-Трюйден Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12. Эйпен Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
13. Гент Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
14. Кортрейк Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15. Мехелен Заявка 7 1 2 4 12 - 14 5
16. Васланд-Беверен Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
17. Зульте-Варегем Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
18. Мускрон-Перювельз Заявка 6 0 2 4 1 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 7 4 2 1 17 - 5 14
2. Генк Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
3. Шарлеруа Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
4. Кортрейк Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Стандард Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
6. Антверпен Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 7 3 1 3 15 - 19 10
8. Гент Заявка 7 3 0 4 10 - 11 9
9. Серкль Брюгге Заявка 7 3 0 4 8 - 11 9
10. Андерлехт Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
11. АХ Лёвен Заявка 6 2 2 2 12 - 13 8
12. Эйпен Заявка 7 1 5 1 8 - 10 8
13. Зульте-Варегем Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
14. Мехелен Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
15. Остенде Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
16. Васланд-Беверен Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
17. Мускрон-Перювельз Заявка 6 1 2 3 5 - 13 5
18. Сент-Трюйден Заявка 6 0 2 4 7 - 17 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Зульте-Варегем
1.51
4.90
6.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.47 4.70 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.60 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.90 5.60

Самый высокий коэффициент на матч «Гент» – «Зульте-Варегем» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гент» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зульте-Варегем» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гент» – «Зульте-Варегем», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.00 1.01 5.30 1.14 4.40 1.19 2.55 1.47 2.08 1.75 1.82 1.98 1.66 2.21 1.35 3.00 1.27 3.60 1.11 5.80 1.09 6.50 1.02 11.00 1.02 11.00
5.20 1.12 4.45 1.18 2.60 1.47 2.09 1.74 1.71 2.26 1.38 3.04 1.27 3.62 1.11 5.85 1.08 6.30 1.01 10.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.67 2.21 1.25 3.65
4.20 1.23 2.72 1.46 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 1.55 2.35 1.33 3.15
5.50 1.15 4.20 1.23 2.11 1.73 1.57 2.40 1.36 3.12

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.31
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Гент 0:0 Зульте-Варегем онлайн

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