Гент
0:3
Конец матча
Стадион: Геламко
Зульте-Варегем
25' Желтая карточкаНгадеу Майкл
0:1
27' ГолГовеа Омар
0:2
37' ГолХори Томаш
54' Желтая карточкаДе Бок Лоренс
0:3
82' ГолВоссен Йелле
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
20
Букари
Осман
25
Бостин
Луи
21
Сек
Ибраима
10
Говеа
Омар
15
Хори
Томаш
19
Бруно
Джанни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
-
20 Букари ОсманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Декер Вильм
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
- Нападающий
-
15 Хори ТомашНападающий
-
19 Бруно ДжанниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дюри Франки
Ход матча
25'
27'
0:1
37'
0:2
54'
82'
0:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|7 (1)
|0.5
|2.
|Дорш Никлас
|3 (1)
|0.21
|3.
|Депуатр Лоран
|2
|0.14
|4.
|Пластун Игорь
|2
|0.14
|5.
|Букари Осман
|1
|0.07
|6.
|Кумс Свен
|1
|0.07
|7.
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.07
|8.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.07
|9.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.07
|10.
|Самуаз Матисс
|1
|0.07
|11.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.07
|12.
|Мохаммади Милад
|0
|0
|13.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруно Джанни
|5 (1)
|0.36
|2.
|Хори Томаш
|3
|0.21
|3.
|Воссен Йелле
|3
|0.21
|4.
|Говеа Омар
|2
|0.14
|5.
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.14
|6.
|Берахино Сейдо
|2
|0.14
|7.
|Дешахт Оливье
|1
|0.07
|8.
|Сек Ибраима
|1
|0.07
|9.
|Опаре Даниэль
|0
|0
|10.
|Срарфи Бассем
|0
|0
|11.
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нгадеу Майкл
|2
|1
|2.
|Кумс Свен
|2
|0
|3.
|Дорш Никлас
|2
|0
|4.
|Безус Роман
|1
|0
|5.
|Депуатр Лоран
|1
|0
|6.
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|7.
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|8.
|Ботака Жордан
|1
|0
|9.
|Марре Сулейман
|1
|0
|10.
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|11.
|Мохаммади Милад
|1
|0
|12.
|Яремчук Роман
|1
|0
|13.
|Овусу Элиша
|1
|0
|14.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|15.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Бок Лоренс
|4
|0
|2.
|Дешахт Оливье
|2
|0
|3.
|Опаре Даниэль
|2
|0
|4.
|Сек Ибраима
|2
|0
|5.
|Говеа Омар
|2
|0
|6.
|Хори Томаш
|2
|0
|7.
|Срарфи Бассем
|2
|0
|8.
|Жан-Люк Домпе
|0
|1
|9.
|Воссен Йелле
|1
|0
|10.
|Марк Дамьен
|1
|0
|11.
|Берахино Сейдо
|1
|0
|12.
|Хамфриз Кэмерон
|1
|0
|13.
|Бьянда Вильям
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|Зульте-Варегем
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +6 =2 -12Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент
Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +4 =3 -13Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Остенде 3:0 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 1:3 Антверпен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Стандард 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:3 Моленбеек АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем
Последние игры между собой
Гент: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Зульте-Варегем: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Гент 1:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 0:1 Гент Первый дивизион А Гент 0:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Гент 5:2 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 0:2 Гент Лига Про Зульте-Варегем 1:1 Гент Лига Про Гент 3:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 4:2 Гент Лига Про Гент 1:1 Зульте-Варегем Лига Про Гент 2:2 Зульте-Варегем Лига Про Гент 1:0 Зульте-Варегем Кубок Зульте-Варегем 1:1 Гент Лига Про Зульте-Варегем 2:1 Гент Лига Жюпиле Гент 3:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Гент 0:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 0:0 Гент Кубок Бельгии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|38 - 33
|28
|2.
|Генк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 18
|28
|3.
|Брюгге
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 11
|27
|4.
|Стандард
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 12
|24
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|6.
|Антверпен
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|7.
|Андерлехт
|0:0 Заявка
|14
|5
|7
|2
|23 - 18
|22
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 21
|19
|9.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|21 - 25
|18
|10.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 20
|16
|13.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|21 - 23
|16
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|19 - 28
|14
|15.
|Мехелен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 24
|11
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 30
|9
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 14
|18
|2.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|3.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|4.
|Андерлехт
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|5.
|Стандард
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|7.
|Антверпен
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|9.
|Остенде
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|13 - 14
|9
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Эйпен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|13.
|Гент
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Мехелен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 14
|5
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|17.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|2.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Стандард
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Антверпен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|7.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 19
|10
|9.
|Гент
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|11.
|Андерлехт
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|12.
|АХ Лёвен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 13
|8
|13.
|Эйпен
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|Мехелен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|15.
|Остенде
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гент» – «Зульте-Варегем» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гент» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зульте-Варегем» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гент» – «Зульте-Варегем», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров