1:0
7' ГолХуссейн Эцаз
1:1
11' ГолPeter Therkildsen
2:1
12' ГолБрюнхильдсен Ола
40' Желтая карточкаСтёлос Александер
3:1
48' Гол в свои воротаAlexander Ammitzboell
69' Желтая карточкаЭйкрем Магнус
70' Желтая карточкаХуссейн Эцаз
78' Желтая карточкаKevin Martin Krygaard
89' Желтая карточкаКнутсон Эрлинг
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Уинго ГенриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисНападающий
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
7'
1:0
11'
12'
48'
69'
70'
89'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Леке
|11 (2)
|0.42
|2.
|Хуссейн Эцаз
|8
|0.31
|3.
|Омойджуфано Охи
|7 (3)
|0.27
|4.
|Эйкрем Магнус
|5
|0.19
|5.
|Хестад Эйрик
|4
|0.15
|6.
|Эллингсен Мартин
|4
|0.15
|7.
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.15
|8.
|Андерсен Эйрик Улланд
|4
|0.15
|9.
|Эурснес Фредрик
|3
|0.12
|10.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.08
|11.
|Уинго Генри
|2
|0.08
|12.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0.08
|13.
|Грегерсен Стиан
|2
|0.08
|14.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.04
|15.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.04
|16.
|Кителано Йон
|1
|0.04
|17.
|Мострём Маттиас
|0
|0
|18.
|Болли Матис
|0
|0
|19.
|Бьорнбак Мартин
|0
|0
|20.
|Риса Бирк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kristoffer Velde
|8 (1)
|0.31
|2.
|Niklas Sandberg I
|7 (5)
|0.27
|3.
|Ibrahima Wadji
|4
|0.15
|4.
|Alexander Ammitzboell
|3
|0.12
|5.
|Коне Ибраима
|2
|0.08
|6.
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.04
|7.
|Peter Therkildsen
|1
|0.04
|8.
|Benjamin Hansen1
|1
|0.04
|9.
|Деслер Миккел
|0
|0
|10.
|Стёлос Александер
|0
|0
|11.
|Kevin Martin Krygaard
|0
|0
|12.
|Кнудсен Фредрик
|0
|0
|13.
|Bruno Leite2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|4
|1
|2.
|Эйкрем Магнус
|5
|0
|3.
|Хуссейн Эцаз
|5
|0
|4.
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|5.
|Хестад Эйрик
|4
|0
|6.
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|7.
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|8.
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|9.
|Кителано Йон
|1
|1
|10.
|Болли Матис
|2
|0
|11.
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|12.
|Эллингсен Мартин
|2
|0
|13.
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|14.
|Синюан Шерифф
|2
|0
|15.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|16.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|17.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|18.
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|19.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|20.
|Уинго Генри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стёлос Александер
|6
|0
|2.
|Bruno Leite2
|6
|0
|3.
|Kristoffer Velde
|4
|0
|4.
|Benjamin Hansen1
|4
|0
|5.
|Thore Pedersen
|3
|0
|6.
|Ibrahima Wadji
|3
|0
|7.
|Kevin Martin Krygaard
|3
|0
|8.
|Деслер Миккел
|2
|0
|9.
|Сандвик Хельге
|2
|0
|10.
|Niklas Sandberg I
|2
|0
|11.
|Воге-Нильсен Йоаким
|1
|0
|12.
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|13.
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|14.
|Alexander Ammitzboell
|1
|0
|15.
|Коне Ибраима
|1
|0
|16.
|Peter Therkildsen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|16.39% (10)
|9.84% (6)
|13.11% (8)
|18.03% (11)
|8.2% (5)
|34.43% (21)
|Хёугесунн
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +11 =3 -6Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде
Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =3 -9Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Бранн 1:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Олесунн Викинг 0:1 Хёугесунн
Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Старт 5:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн
Последние игры между собой
Мольде: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хёугесунн 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Мольде Кубок Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:5 Хёугесунн Типпелиген Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 5:0 Мольде Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|26
|23
|2
|1
|90 - 29
|71
|2.
|Мольде
|26
|17
|2
|7
|65 - 31
|53
|3.
|Волеренга
|0:1
|26
|13
|7
|6
|42 - 30
|46
|4.
|Русенборг
|26
|13
|6
|7
|46 - 33
|45
|5.
|Кристиансунд
|26
|11
|10
|5
|49 - 36
|43
|6.
|Одд
|25
|13
|3
|9
|45 - 37
|42
|7.
|Викинг
|26
|11
|6
|9
|48 - 45
|39
|8.
|Хёугесунн
|26
|10
|4
|12
|33 - 43
|34
|9.
|Стабек
|26
|8
|10
|8
|32 - 37
|34
|10.
|Сарпсборг-08
|1:0
|26
|9
|4
|13
|31 - 35
|31
|11.
|Бранн
|26
|8
|7
|11
|36 - 44
|31
|12.
|Саннефьёрд
|25
|8
|4
|13
|27 - 40
|28
|13.
|Старт
|26
|6
|7
|13
|31 - 49
|25
|14.
|Стрёмсгодсет
|26
|5
|9
|12
|32 - 49
|24
|15.
|Мьёндален
|26
|6
|2
|18
|21 - 43
|20
|16.
|Олесунн
|26
|2
|5
|19
|28 - 75
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|13
|13
|0
|0
|51 - 9
|39
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 12
|31
|3.
|Волеренга
|0:1
|13
|8
|4
|1
|27 - 13
|28
|4.
|Русенборг
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|Одд
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|6.
|Кристиансунд
|13
|6
|4
|3
|29 - 20
|22
|7.
|Викинг
|13
|6
|3
|4
|30 - 20
|21
|8.
|Хёугесунн
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|9.
|Сарпсборг-08
|1:0
|13
|6
|1
|6
|19 - 13
|19
|10.
|Стабек
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|11.
|Старт
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|12.
|Стрёмсгодсет
|13
|3
|5
|5
|17 - 23
|14
|13.
|Саннефьёрд
|12
|3
|4
|5
|10 - 17
|13
|14.
|Бранн
|13
|3
|4
|6
|18 - 18
|13
|15.
|Мьёндален
|13
|4
|0
|9
|12 - 18
|12
|16.
|Олесунн
|13
|1
|3
|9
|15 - 34
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|13
|10
|2
|1
|39 - 20
|32
|2.
|Мольде
|13
|7
|1
|5
|30 - 19
|22
|3.
|Кристиансунд
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|4.
|Русенборг
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|5.
|Волеренга
|0:1
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|6.
|Викинг
|13
|5
|3
|5
|18 - 25
|18
|7.
|Бранн
|13
|5
|3
|5
|18 - 26
|18
|8.
|Одд
|12
|5
|1
|6
|19 - 22
|16
|9.
|Саннефьёрд
|13
|5
|0
|8
|17 - 23
|15
|10.
|Стабек
|13
|3
|6
|4
|16 - 23
|15
|11.
|Хёугесунн
|13
|4
|2
|7
|12 - 22
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|1:0
|13
|3
|3
|7
|12 - 22
|12
|13.
|Стрёмсгодсет
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|14.
|Мьёндален
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
|15.
|Старт
|13
|1
|3
|9
|11 - 31
|6
|16.
|Олесунн
|13
|1
|2
|10
|13 - 41
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Хёугесунн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хёугесунн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Хёугесунн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров