  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Мольде
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Хёугесунн
0'
1:0
7' Гол
Хуссейн Эцаз
1:1
11' Гол
Peter Therkildsen
2:1
12' Гол
Брюнхильдсен Ола
40' Желтая карточка
Стёлос Александер
3:1
48' Гол в свои ворота
Alexander Ammitzboell
69' Желтая карточка
Эйкрем Магнус
70' Желтая карточка
Хуссейн Эцаз
78' Желтая карточка
Kevin Martin Krygaard
89' Желтая карточка
Кнутсон Эрлинг
90'+4
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
5
Синюан
Шерифф
6
Грегерсен
Стиан
3
Риса
Бирк
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
22
Брюнхильдсен
Ола
7
Эйкрем
Магнус
19
Хестад
Эйрик
99
Омойджуфано
Охи
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
15
Фредриксен
Ульрик
5
Benjamin
Hansen1
22
Стёлос
Александер
23
Thore
Pedersen
21
Peter
Therkildsen
8
Kevin
Martin
Krygaard
99
Kristoffer
Velde
17
Ibrahima
Wadji
11
Alexander
Ammitzboell
Мольде
4-2-3-1
Хёугесунн
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 11 (2) 0.42
2. Хуссейн Эцаз 8 0.31
3. Омойджуфано Охи 7 (3) 0.27
4. Эйкрем Магнус 5 0.19
5. Хестад Эйрик 4 0.15
6. Эллингсен Мартин 4 0.15
7. Брюнхильдсен Ола 4 0.15
8. Андерсен Эйрик Улланд 4 0.15
9. Эурснес Фредрик 3 0.12
10. Кнутсон Эрлинг 2 0.08
11. Уинго Генри 2 0.08
12. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0.08
13. Грегерсен Стиан 2 0.08
14. Хёуген Кристоффер 1 0.04
15. Кристенсен Тобиас 1 0.04
16. Кителано Йон 1 0.04
17. Мострём Маттиас 0 0
18. Болли Матис 0 0
19. Бьорнбак Мартин 0 0
20. Риса Бирк 0 0
Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Velde 8 (1) 0.31
2. Niklas Sandberg I 7 (5) 0.27
3. Ibrahima Wadji 4 0.15
4. Alexander Ammitzboell 3 0.12
5. Коне Ибраима 2 0.08
6. Фредриксен Ульрик 1 0.04
7. Peter Therkildsen 1 0.04
8. Benjamin Hansen1 1 0.04
9. Деслер Миккел 0 0
10. Стёлос Александер 0 0
11. Kevin Martin Krygaard 0 0
12. Кнудсен Фредрик 0 0
13. Bruno Leite2 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 4 1
2. Эйкрем Магнус 5 0
3. Хуссейн Эцаз 5 0
4. Эурснес Фредрик 5 0
5. Хестад Эйрик 4 0
6. Бьорнбак Мартин 3 0
7. Кристенсен Тобиас 3 0
8. Шельстад Фредрик 1 1
9. Кителано Йон 1 1
10. Болли Матис 2 0
11. Хёуген Кристоффер 2 0
12. Эллингсен Мартин 2 0
13. Грегерсен Стиан 2 0
14. Синюан Шерифф 2 0
15. Брюнхильдсен Ола 2 0
16. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
17. Кнутсон Эрлинг 1 0
18. Омойджуфано Охи 1 0
19. Андерсен Эйрик Улланд 1 0
20. Уинго Генри 1 0
Хёугесунн
# Игрок      
1. Стёлос Александер 6 0
2. Bruno Leite2 6 0
3. Kristoffer Velde 4 0
4. Benjamin Hansen1 4 0
5. Thore Pedersen 3 0
6. Ibrahima Wadji 3 0
7. Kevin Martin Krygaard 3 0
8. Деслер Миккел 2 0
9. Сандвик Хельге 2 0
10. Niklas Sandberg I 2 0
11. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
12. Кнудсен Фредрик 1 0
13. Кялльман Беньямин 1 0
14. Alexander Ammitzboell 1 0
15. Коне Ибраима 1 0
16. Peter Therkildsen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 16.39% (10) 9.84% (6) 13.11% (8) 18.03% (11) 8.2% (5) 34.43% (21)
 Хёугесунн 18.52% (5) 14.81% (4) 18.52% (5) 18.52% (5) 7.41% (2) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде
Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Бранн 1:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Олесунн Викинг 0:1 Хёугесунн
Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Старт 5:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн

Последние игры между собой

Мольде: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хёугесунн 0:3 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Мольде Кубок Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:5 Хёугесунн Типпелиген Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 5:0 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 26 23 2 1 90 - 29 71
2. Мольде 26 17 2 7 65 - 31 53
3. Волеренга 0:1 26 13 7 6 42 - 30 46
4. Русенборг 26 13 6 7 46 - 33 45
5. Кристиансунд 26 11 10 5 49 - 36 43
6. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
7. Викинг 26 11 6 9 48 - 45 39
8. Хёугесунн 26 10 4 12 33 - 43 34
9. Стабек 26 8 10 8 32 - 37 34
10. Сарпсборг-08 1:0 26 9 4 13 31 - 35 31
11. Бранн 26 8 7 11 36 - 44 31
12. Саннефьёрд 25 8 4 13 27 - 40 28
13. Старт 26 6 7 13 31 - 49 25
14. Стрёмсгодсет 26 5 9 12 32 - 49 24
15. Мьёндален 26 6 2 18 21 - 43 20
16. Олесунн 26 2 5 19 28 - 75 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 13 0 0 51 - 9 39
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 12 31
3. Волеренга 0:1 13 8 4 1 27 - 13 28
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Кристиансунд 13 6 4 3 29 - 20 22
7. Викинг 13 6 3 4 30 - 20 21
8. Хёугесунн 13 6 2 5 21 - 21 20
9. Сарпсборг-08 1:0 13 6 1 6 19 - 13 19
10. Стабек 13 5 4 4 16 - 14 19
11. Старт 13 5 4 4 20 - 18 19
12. Стрёмсгодсет 13 3 5 5 17 - 23 14
13. Саннефьёрд 12 3 4 5 10 - 17 13
14. Бранн 13 3 4 6 18 - 18 13
15. Мьёндален 13 4 0 9 12 - 18 12
16. Олесунн 13 1 3 9 15 - 34 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 10 2 1 39 - 20 32
2. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 13 5 6 2 20 - 16 21
4. Русенборг 13 5 3 5 16 - 18 18
5. Волеренга 0:1 13 5 3 5 15 - 17 18
6. Викинг 13 5 3 5 18 - 25 18
7. Бранн 13 5 3 5 18 - 26 18
8. Одд 12 5 1 6 19 - 22 16
9. Саннефьёрд 13 5 0 8 17 - 23 15
10. Стабек 13 3 6 4 16 - 23 15
11. Хёугесунн 13 4 2 7 12 - 22 14
12. Сарпсборг-08 1:0 13 3 3 7 12 - 22 12
13. Стрёмсгодсет 13 2 4 7 15 - 26 10
14. Мьёндален 13 2 2 9 9 - 25 8
15. Старт 13 1 3 9 11 - 31 6
16. Олесунн 13 1 2 10 13 - 41 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Стёлос Александер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Брюнхильдсен Ола бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Питер Теркилдсен бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Хуссейн Эцаз бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.02 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 6.80 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 5.10 6.70
  1.16 6.93 23.64

Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Хёугесунн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хёугесунн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Хёугесунн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
14.00 1.01 5.60 1.12 4.70 1.17 2.70 1.42 2.20 1.67 1.91 1.89 5.90 1.10 1.40 2.80 1.77 1.97 1.13 5.30 1.55 5.80 1.03 10.50 1.13 5.40 1.02 11.00 1.05 8.50
5.45 1.11 4.70 1.16 2.70 1.44 2.19 1.68 1.76 2.18 1.41 2.91 1.29 3.46 1.12 5.45 1.09 5.90 1.01 10.00
6.47 1.13 2.88 1.43 2.57 1.53 2.25 1.68 1.94 1.93 6.12 1.13 1.56 2.47 2.88 1.43 1.53 2.56 1.31 3.54 1.90 1.97 1.57 2.47 1.41 2.97 1.83 2.03 1.59 2.41 1.47 2.75 1.15 5.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5.5 5.5
2.65 1.44 1.69 2.17 1.27 3.55 1.58 2.30 1.07 7.50 1.07 7.50
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40
3.39 1.33 2.71 1.48 1.99 1.88 1.68 2.25 1.47 2.76 1.29 3.65 1.15 5.55 1.45 2.82 1.30 3.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.63 1.63 2.18 1.38 2.90
5.70 1.14 4.20 1.23 2.15 1.70 1.61 2.32 1.37 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Где смотреть матч Мольде 3:1 Хёугесунн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный