Будё-Глимт
5:1
Конец матча
Стадион: Аспмира Стадион Зрители: 600
Русенборг
1:0
15' ГолЮнкер Каспер
2:0
27' ГолСольбаккен Ола
41' Желтая карточкаСейде Эмиль Конрадсен
48' Желтая карточкаСольбаккен Ола
60' Желтая карточкаРейтан Эрленд Даль
3:0
78' ГолСинкернагель Филип
3:1
83' ГолИсламович Дино
4:1
85' ГолМоберг Вегар
5:1
87' ГолКонрадсен Мортен
19
Фет
Сондре
23
Хаген
Элиас
21
Юнкер
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Юнкер КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Моберг ВегарПолузащитник
- Нападающий
-
15 Runar Hauge
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Конате ПаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
-
22 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
Ход матча
15'
27'
48'
78'
83'
3:1
85'
87'
5:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 3
-
10 Угловые 7
-
1 Офсайды 6
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юнкер Каспер
|20 (2)
|0.77
|2.
|Синкернагель Филип
|16 (3)
|0.62
|3.
|Хёуге Йенс
|14 (3)
|0.54
|4.
|Салтнес Ульрик
|11
|0.42
|5.
|Бонифасе Виктор
|6
|0.23
|6.
|Берг Патрик
|4
|0.15
|7.
|Фет Сондре
|3
|0.12
|8.
|Сольбаккен Ола
|3
|0.12
|9.
|Моберг Вегар
|3
|0.12
|10.
|Sammy Skytte
|2
|0.08
|11.
|Бьёркан Фредрик Андре
|1
|0.04
|12.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.04
|13.
|Конрадсен Мортен
|1
|0.04
|14.
|Лоде Мариус
|1
|0.04
|15.
|Тунекти Себастьян
|1
|0.04
|16.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|17.
|Хаген Элиас
|0
|0
|18.
|Хайкин Никита
|0
|0
|19.
|Моэ Бреде
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захариассен Кристоффер
|11
|0.42
|2.
|Исламович Дино
|10 (3)
|0.38
|3.
|Хольсе Карло
|5
|0.19
|4.
|Борвен Торгейр
|4 (1)
|0.15
|5.
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0.08
|6.
|Ховланд Эвен
|2
|0.08
|7.
|Осен Йермунд
|2
|0.08
|8.
|Хеденстад Вегар
|1
|0.04
|9.
|Трондсен Андерс
|1
|0.04
|10.
|Тагсет Эдвард
|1
|0.04
|11.
|Конате Па
|1
|0.04
|12.
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0.04
|13.
|Валсвик Густав
|1
|0.04
|14.
|Лундему Мариус
|1
|0.04
|15.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|1
|0.04
|16.
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.04
|17.
|Сейде Эмиль Конрадсен
|0
|0
|18.
|Конрадсен Андрес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бонифасе Виктор
|5
|0
|2.
|Лоде Мариус
|3
|1
|3.
|Фет Сондре
|4
|0
|4.
|Юнкер Каспер
|3
|0
|5.
|Синкернагель Филип
|3
|0
|6.
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|7.
|Берг Патрик
|2
|0
|8.
|Хейбротен Мариус
|2
|0
|9.
|Бьёркан Фредрик Андре
|2
|0
|10.
|Хёуге Йенс
|2
|0
|11.
|Смитс Джошуа
|1
|0
|12.
|Фооснес Александер
|1
|0
|13.
|Моберг Вегар
|1
|0
|14.
|Sammy Skytte
|1
|0
|15.
|Ветлесен Уго
|1
|0
|16.
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Исламович Дино
|7
|0
|2.
|Хеденстад Вегар
|4
|0
|3.
|Хелланн Поль-Андре
|4
|0
|4.
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|5.
|Трондсен Андерс
|3
|0
|6.
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|7.
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|8.
|Ховланд Эвен
|2
|0
|9.
|Региниуссен Торе
|2
|0
|10.
|Осен Йермунд
|2
|0
|11.
|Мелинг Биргер
|0
|1
|12.
|Конате Па
|1
|0
|13.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|1
|0
|14.
|Сейде Эмиль Конрадсен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Будё-Глимт
|10.23% (9)
|20.45% (18)
|19.32% (17)
|20.45% (18)
|13.64% (12)
|15.91% (14)
|Русенборг
|8.89% (4)
|6.67% (3)
|20% (9)
|8.89% (4)
|22.22% (10)
|33.33% (15)
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +16 =2 -2Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:0 Олесунн Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Мьёндален
Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт
Русенборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5Русенборг 2:3 Бранн Викинг 3:0 Русенборг Русенборг 1:0 Старт Сарпсборг-08 1:2 Русенборг
Кристиансунд 0:0 Русенборг Русенборг 4:1 Одд Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг Русенборг 1:0 Аланьяспор Русенборг 2:1 Хёугесунн Вентспилс 1:5 Русенборг Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Русенборг Русенборг 3:0 Викинг Хёугесунн 1:0 Русенборг
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Русенборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Будё-Глимт 2:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Русенборг 2:0 Будё-Глимт Кубок Будё-Глимт 0:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:0 Русенборг Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Русенборг Товарищеские матчи Будё-Глимт 2:1 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:2 Русенборг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|26
|23
|2
|1
|90 - 29
|71
|2.
|Мольде
|26
|17
|2
|7
|65 - 31
|53
|3.
|Волеренга
|0:1
|26
|13
|7
|6
|42 - 30
|46
|4.
|Русенборг
|26
|13
|6
|7
|46 - 33
|45
|5.
|Кристиансунд
|26
|11
|10
|5
|49 - 36
|43
|6.
|Одд
|25
|13
|3
|9
|45 - 37
|42
|7.
|Викинг
|26
|11
|6
|9
|48 - 45
|39
|8.
|Хёугесунн
|26
|10
|4
|12
|33 - 43
|34
|9.
|Стабек
|26
|8
|10
|8
|32 - 37
|34
|10.
|Сарпсборг-08
|1:0
|26
|9
|4
|13
|31 - 35
|31
|11.
|Бранн
|26
|8
|7
|11
|36 - 44
|31
|12.
|Саннефьёрд
|25
|8
|4
|13
|27 - 40
|28
|13.
|Старт
|26
|6
|7
|13
|31 - 49
|25
|14.
|Стрёмсгодсет
|26
|5
|9
|12
|32 - 49
|24
|15.
|Мьёндален
|26
|6
|2
|18
|21 - 43
|20
|16.
|Олесунн
|26
|2
|5
|19
|28 - 75
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|13
|13
|0
|0
|51 - 9
|39
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 12
|31
|3.
|Волеренга
|0:1
|13
|8
|4
|1
|27 - 13
|28
|4.
|Русенборг
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|Одд
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|6.
|Кристиансунд
|13
|6
|4
|3
|29 - 20
|22
|7.
|Викинг
|13
|6
|3
|4
|30 - 20
|21
|8.
|Хёугесунн
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|9.
|Сарпсборг-08
|1:0
|13
|6
|1
|6
|19 - 13
|19
|10.
|Стабек
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|11.
|Старт
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|12.
|Стрёмсгодсет
|13
|3
|5
|5
|17 - 23
|14
|13.
|Саннефьёрд
|12
|3
|4
|5
|10 - 17
|13
|14.
|Бранн
|13
|3
|4
|6
|18 - 18
|13
|15.
|Мьёндален
|13
|4
|0
|9
|12 - 18
|12
|16.
|Олесунн
|13
|1
|3
|9
|15 - 34
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|13
|10
|2
|1
|39 - 20
|32
|2.
|Мольде
|13
|7
|1
|5
|30 - 19
|22
|3.
|Кристиансунд
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|4.
|Русенборг
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|5.
|Волеренга
|0:1
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|6.
|Викинг
|13
|5
|3
|5
|18 - 25
|18
|7.
|Бранн
|13
|5
|3
|5
|18 - 26
|18
|8.
|Одд
|12
|5
|1
|6
|19 - 22
|16
|9.
|Саннефьёрд
|13
|5
|0
|8
|17 - 23
|15
|10.
|Стабек
|13
|3
|6
|4
|16 - 23
|15
|11.
|Хёугесунн
|13
|4
|2
|7
|12 - 22
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|1:0
|13
|3
|3
|7
|12 - 22
|12
|13.
|Стрёмсгодсет
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|14.
|Мьёндален
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
|15.
|Старт
|13
|1
|3
|9
|11 - 31
|6
|16.
|Олесунн
|13
|1
|2
|10
|13 - 41
|5
Победитель
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