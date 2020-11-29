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Будё-Глимт
5:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Русенборг
0'
1:0
15' Гол
Юнкер Каспер
2:0
27' Гол
Сольбаккен Ола
41' Желтая карточка
Сейде Эмиль Конрадсен
48' Желтая карточка
Сольбаккен Ола
60' Желтая карточка
Рейтан Эрленд Даль
3:0
78' Гол
Синкернагель Филип
3:1
83' Гол
Исламович Дино
4:1
85' Гол
Моберг Вегар
5:1
87' Гол
Конрадсен Мортен
90'+3
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
4
Хейбротен
Мариус
6
Амундсен
Исак
5
Бьёркан
Фредрик
Андре
19
Фет
Сондре
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
10
Синкернагель
Филип
21
Юнкер
Каспер
26
Сольбаккен
Ола
1
Хансен
Андре
21
Рейтан
Эрленд
Даль
4
Региниуссен
Торе
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
25
Конате
Па
18
Захариассен
Кристоффер
5
Шелбред
Пер-Сильян
20
Тагсет
Эдвард
11
Хольсе
Карло
9
Исламович
Дино
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
Будё-Глимт
4-3-3
Русенборг
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юнкер Каспер 20 (2) 0.77
2. Синкернагель Филип 16 (3) 0.62
3. Хёуге Йенс 14 (3) 0.54
4. Салтнес Ульрик 11 0.42
5. Бонифасе Виктор 6 0.23
6. Берг Патрик 4 0.15
7. Фет Сондре 3 0.12
8. Сольбаккен Ола 3 0.12
9. Моберг Вегар 3 0.12
10. Sammy Skytte 2 0.08
11. Бьёркан Фредрик Андре 1 0.04
12. Хейбротен Мариус 1 0.04
13. Конрадсен Мортен 1 0.04
14. Лоде Мариус 1 0.04
15. Тунекти Себастьян 1 0.04
16. Сампстед Альфонс 0 0
17. Хаген Элиас 0 0
18. Хайкин Никита 0 0
19. Моэ Бреде 0 0
Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захариассен Кристоффер 11 0.42
2. Исламович Дино 10 (3) 0.38
3. Хольсе Карло 5 0.19
4. Борвен Торгейр 4 (1) 0.15
5. Хелланн Поль-Андре 2 0.08
6. Ховланд Эвен 2 0.08
7. Осен Йермунд 2 0.08
8. Хеденстад Вегар 1 0.04
9. Трондсен Андерс 1 0.04
10. Тагсет Эдвард 1 0.04
11. Конате Па 1 0.04
12. Шелбред Пер-Сильян 1 0.04
13. Валсвик Густав 1 0.04
14. Лундему Мариус 1 0.04
15. Эйолфссон Холмар Эрн 1 0.04
16. Рейтан Эрленд Даль 1 0.04
17. Сейде Эмиль Конрадсен 0 0
18. Конрадсен Андрес 0 0

Карточки

Будё-Глимт
# Игрок      
1. Бонифасе Виктор 5 0
2. Лоде Мариус 3 1
3. Фет Сондре 4 0
4. Юнкер Каспер 3 0
5. Синкернагель Филип 3 0
6. Салтнес Ульрик 2 0
7. Берг Патрик 2 0
8. Хейбротен Мариус 2 0
9. Бьёркан Фредрик Андре 2 0
10. Хёуге Йенс 2 0
11. Смитс Джошуа 1 0
12. Фооснес Александер 1 0
13. Моберг Вегар 1 0
14. Sammy Skytte 1 0
15. Ветлесен Уго 1 0
16. Сольбаккен Ола 1 0
Русенборг
# Игрок      
1. Исламович Дино 7 0
2. Хеденстад Вегар 4 0
3. Хелланн Поль-Андре 4 0
4. Захариассен Кристоффер 4 0
5. Трондсен Андерс 3 0
6. Рейтан Эрленд Даль 3 0
7. Тагсет Эдвард 3 0
8. Ховланд Эвен 2 0
9. Региниуссен Торе 2 0
10. Осен Йермунд 2 0
11. Мелинг Биргер 0 1
12. Конате Па 1 0
13. Эйолфссон Холмар Эрн 1 0
14. Сейде Эмиль Конрадсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Будё-Глимт 10.23% (9) 20.45% (18) 19.32% (17) 20.45% (18) 13.64% (12) 15.91% (14)
 Русенборг 8.89% (4) 6.67% (3) 20% (9) 8.89% (4) 22.22% (10) 33.33% (15)

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:0 Олесунн Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Мьёндален
Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт
Русенборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Русенборг 2:3 Бранн Викинг 3:0 Русенборг Русенборг 1:0 Старт Сарпсборг-08 1:2 Русенборг
Кристиансунд 0:0 Русенборг Русенборг 4:1 Одд Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг Русенборг 1:0 Аланьяспор Русенборг 2:1 Хёугесунн Вентспилс 1:5 Русенборг Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Русенборг Русенборг 3:0 Викинг Хёугесунн 1:0 Русенборг

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Русенборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Русенборг 2:3 Будё-Глимт Типпелиген Русенборг 1:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Русенборг 3:1 Будё-Глимт Товарищеские матчи Русенборг 3:2 Будё-Глимт Типпелиген
Будё-Глимт 2:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Русенборг 2:0 Будё-Глимт Кубок Будё-Глимт 0:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:0 Русенборг Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Русенборг Товарищеские матчи Будё-Глимт 2:1 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:2 Русенборг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 26 23 2 1 90 - 29 71
2. Мольде 26 17 2 7 65 - 31 53
3. Волеренга 0:1 26 13 7 6 42 - 30 46
4. Русенборг 26 13 6 7 46 - 33 45
5. Кристиансунд 26 11 10 5 49 - 36 43
6. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
7. Викинг 26 11 6 9 48 - 45 39
8. Хёугесунн 26 10 4 12 33 - 43 34
9. Стабек 26 8 10 8 32 - 37 34
10. Сарпсборг-08 1:0 26 9 4 13 31 - 35 31
11. Бранн 26 8 7 11 36 - 44 31
12. Саннефьёрд 25 8 4 13 27 - 40 28
13. Старт 26 6 7 13 31 - 49 25
14. Стрёмсгодсет 26 5 9 12 32 - 49 24
15. Мьёндален 26 6 2 18 21 - 43 20
16. Олесунн 26 2 5 19 28 - 75 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 13 0 0 51 - 9 39
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 12 31
3. Волеренга 0:1 13 8 4 1 27 - 13 28
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Кристиансунд 13 6 4 3 29 - 20 22
7. Викинг 13 6 3 4 30 - 20 21
8. Хёугесунн 13 6 2 5 21 - 21 20
9. Сарпсборг-08 1:0 13 6 1 6 19 - 13 19
10. Стабек 13 5 4 4 16 - 14 19
11. Старт 13 5 4 4 20 - 18 19
12. Стрёмсгодсет 13 3 5 5 17 - 23 14
13. Саннефьёрд 12 3 4 5 10 - 17 13
14. Бранн 13 3 4 6 18 - 18 13
15. Мьёндален 13 4 0 9 12 - 18 12
16. Олесунн 13 1 3 9 15 - 34 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 10 2 1 39 - 20 32
2. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 13 5 6 2 20 - 16 21
4. Русенборг 13 5 3 5 16 - 18 18
5. Волеренга 0:1 13 5 3 5 15 - 17 18
6. Викинг 13 5 3 5 18 - 25 18
7. Бранн 13 5 3 5 18 - 26 18
8. Одд 12 5 1 6 19 - 22 16
9. Саннефьёрд 13 5 0 8 17 - 23 15
10. Стабек 13 3 6 4 16 - 23 15
11. Хёугесунн 13 4 2 7 12 - 22 14
12. Сарпсборг-08 1:0 13 3 3 7 12 - 22 12
13. Стрёмсгодсет 13 2 4 7 15 - 26 10
14. Мьёндален 13 2 2 9 9 - 25 8
15. Старт 13 1 3 9 11 - 31 6
16. Олесунн 13 1 2 10 13 - 41 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Сейде Эмиль Конрадсен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Сольбаккен Ола бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Юнкер Каспер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.05 11.50 61.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.13 3.88 3.08

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.90 1.09 5.15 1.13 2.90 1.39 2.36 1.59 1.87 2.03 1.49 2.62 1.34 3.14 1.16 4.75 1.11 5.30 1.03 8.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.91 1.41 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.90 1.13 4.65 1.19 2.28 1.63 1.70 2.15 1.42 2.88 1.17 5.10
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