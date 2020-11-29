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Андерлехт
0:0
Перерыв

Стадион:
Стандард
0'
15' Желтая карточка
Цимирот Гойко
1
Велленройтер
Тимон
62
Мурильо
Микаэль
20
Миазга
Мэтт
42
Делькруа
Ханнес
14
Михайличенко
Богдан
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
10
Влап
Михел
8
Куллен
Джош
19
Бунду
Мустафа
7
Нмеча
Лукас
12
Мукайру
Пол
16
Бодар
Арно
6
Дюссенн
Ноэ
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
21
Фаи
Коллинс
28
Бастьен
Самюэль
8
Цимирот
Гойко
26
Раскин
Николас
24
Николя
Гавори
22
Лестьенн
Максим
32
Баликвиша
Мишель-Анже
Андерлехт
4-3-3
Стандард
3-5-2

Ход матча

15'
 
Цимирот Гойко

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нмеча Лукас 5 (2) 0.36
2. Тау Перси 4 0.29
3. Докю Жереми 2 0.14
4. Мурильо Микаэль 2 0.14
5. Требель Адриен 2 0.14
6. Версхарен Яри 2 0.14
7. Димата Ландри 2 (1) 0.14
8. Михайличенко Богдан 1 0.07
9. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0.07
10. Мукайру Пол 1 0.07
11. Коббо Элиас 0 0
Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лестьенн Максим 2 0.14
2. Амалла Селим 2 (1) 0.14
3. Бастьен Самюэль 2 0.14
4. Уларе Обби 2 0.14
5. Раскин Николас 1 0.07
6. Авенатти Фелипе 1 0.07
7. Николя Гавори 1 (1) 0.07
8. Дюссенн Ноэ 1 0.07
9. Бокади Мервей 1 0.07
10. Бодар Арно 1 0.07
11. Баликвиша Вильям 1 0.07
12. Баликвиша Мишель-Анже 1 0.07
13. Мулека Джексон 1 0.07
14. Фаи Коллинс 0 0
15. Чоп Дуйе 0 0
16. Лайфис Константинос 0 0

Карточки

Андерлехт
# Игрок      
1. Цуль Петер 3 0
2. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 1
3. Требель Адриен 2 0
4. Лоуренс Кемар 2 0
5. Люккассен Деррик 2 0
6. Мурильо Микаэль 2 0
7. Димата Ландри 2 0
8. Враньеш Огнен 1 0
9. Тау Перси 1 0
10. Миазга Мэтт 1 0
11. Влап Михел 1 0
12. Кана Марко 1 0
13. Михайличенко Богдан 1 0
14. Нмеча Лукас 1 0
15. Амузу Френсис 1 0
16. Докю Жереми 1 0
17. Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
18. Арнстад Кристиан 1 0
19. Колассен Антуан 1 0
Стандард
# Игрок      
1. Амалла Селим 3 1
2. Раскин Николас 4 0
3. Николя Гавори 2 1
4. Шамир Эден 2 1
5. Фаи Коллинс 3 0
6. Уларе Обби 3 0
7. Лайфис Константинос 2 0
8. Тапсоба Абдул 2 0
9. Лестьенн Максим 1 0
10. Цимирот Гойко 1 0
11. Авенатти Фелипе 1 0
12. Войвода Мергим 1 0
13. Ванхесден Зиньо 1 0
14. Павлович Дамьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Андерлехт 9.09% (2) 9.09% (2) 27.27% (6) 18.18% (4) 22.73% (5) 13.64% (3)
 Стандард 0 0 23.53% (4) 11.76% (2) 17.65% (3) 47.06% (8)

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт
Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден
Стандард Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард
Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун АХ Лёвен 1:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Стандард 0:0 Генк Васланд-Беверен 1:2 Стандард Стандард 1:0 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Стандард: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Стандард 1:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Стандард Первый дивизион А Андерлехт 2:1 Стандард Первый дивизион А Стандард 2:1 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 2:1 Стандард Первый дивизион А Андерлехт 1:3 Стандард Первый дивизион А Стандард 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Стандард 3:3 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Стандард Кубок Андерлехт 1:0 Стандард Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Стандард Лига Про Стандард 0:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:3 Стандард Лига Про Стандард 1:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 3:1 Андерлехт Лига Жюпиле Стандард 2:0 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:2 Стандард Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 1:0 Андерлехт Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 9 1 4 38 - 33 28
2. Генк Заявка 14 8 4 2 31 - 18 28
3. Брюгге Заявка 14 8 3 3 29 - 11 27
4. Стандард 0:0 Заявка 14 6 6 2 17 - 12 24
5. Шарлеруа Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
6. Антверпен Заявка 13 6 4 3 23 - 17 22
7. Андерлехт 0:0 Заявка 14 5 7 2 23 - 18 22
8. АХ Лёвен Заявка 12 5 4 3 21 - 21 19
9. Серкль Брюгге Заявка 14 6 0 8 21 - 25 18
10. Остенде Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
11. Кортрейк Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
12. Эйпен Заявка 13 3 7 3 16 - 20 16
13. Гент Заявка 14 5 1 8 21 - 23 16
14. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 19 - 28 14
15. Мехелен Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
16. Сент-Трюйден Заявка 13 2 5 6 15 - 24 11
17. Васланд-Беверен Заявка 13 2 3 8 17 - 30 9
18. Мускрон-Перювельз Заявка 12 1 4 7 6 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 7 6 0 1 23 - 14 18
2. Генк Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
3. Брюгге Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
4. Андерлехт 0:0 Заявка 7 3 4 0 10 - 5 13
5. Стандард 0:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
6. Шарлеруа Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Антверпен Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
8. АХ Лёвен Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
9. Остенде Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
10. Серкль Брюгге Заявка 7 3 0 4 13 - 14 9
11. Сент-Трюйден Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12. Эйпен Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
13. Гент Заявка 7 2 1 4 11 - 12 7
14. Кортрейк Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15. Мехелен Заявка 7 1 2 4 12 - 14 5
16. Васланд-Беверен Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
17. Зульте-Варегем Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
18. Мускрон-Перювельз Заявка 6 0 2 4 1 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 7 4 2 1 17 - 5 14
2. Генк Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
3. Шарлеруа Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
4. Стандард 0:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
5. Кортрейк Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Антверпен Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
7. Зульте-Варегем Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 7 3 1 3 15 - 19 10
9. Гент Заявка 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Серкль Брюгге Заявка 7 3 0 4 8 - 11 9
11. Андерлехт 0:0 Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
12. АХ Лёвен Заявка 6 2 2 2 12 - 13 8
13. Эйпен Заявка 7 1 5 1 8 - 10 8
14. Мехелен Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
15. Остенде Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
16. Васланд-Беверен Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
17. Мускрон-Перювельз Заявка 6 1 2 3 5 - 13 5
18. Сент-Трюйден Заявка 6 0 2 4 7 - 17 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    15'
    Цимирот Гойко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Стандард
2.86
3.38
3.84
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 2.80 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 2.40 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.38 3.30
  2.86 2.33 3.84

Самый высокий коэффициент на матч «Андерлехт» – «Стандард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Андерлехт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Стандард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Андерлехт» – «Стандард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.90 1.23 8.90 1.05 1.77 1.97 2.85 1.39 1.22 4.00 1.76 2.07 1.55 2.46 1.05 8.50 1.16 4.90 1.04 9.00 1.03 10.50 1.03 9.70 0.00 17.50
9.40 1.02 8.70 1.04 3.88 1.24 3.10 1.37 2.09 1.83 1.60 2.34 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.03 8.80
3.65 1.30 3.11 1.39 2.55 1.55 1.98 1.91 1.69 2.24 1.48 2.75 1.90 1.98 1.64 2.34 1.18 5.19 1.65 2.33 1.45 2.84 1.50 2.73 1.17 5.38 1.14 6.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.15 5.00 2.01 1.78 1.15 5.00 1.15 5.20 1.09 6.50
3.00 1.39 2.04 1.78 1.50 2.59 1.17 5.15 1.11 6.50
1.79 2.09 1.49 2.71 1.19 4.89 1.47 2.79 1.34 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.40 1.73 2.03 1.31 3.25
4.25 1.22 2.95 1.40 1.80 2.01 1.36 3.12 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Андерлехт 0:0 Стандард онлайн

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