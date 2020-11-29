Андерлехт
0:0
Перерыв
Стадион: Lotto Park
Стандард
15' Желтая карточкаЦимирот Гойко
20
Миазга
Мэтт
10
Влап
Михел
12
Мукайру
Пол
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Мукайру ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Фаи КоллинсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Жанс ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Чоп ДуйеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
Ход матча
15'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нмеча Лукас
|5 (2)
|0.36
|2.
|Тау Перси
|4
|0.29
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.14
|4.
|Мурильо Микаэль
|2
|0.14
|5.
|Требель Адриен
|2
|0.14
|6.
|Версхарен Яри
|2
|0.14
|7.
|Димата Ландри
|2 (1)
|0.14
|8.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.07
|9.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0.07
|10.
|Мукайру Пол
|1
|0.07
|11.
|Коббо Элиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лестьенн Максим
|2
|0.14
|2.
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.14
|3.
|Бастьен Самюэль
|2
|0.14
|4.
|Уларе Обби
|2
|0.14
|5.
|Раскин Николас
|1
|0.07
|6.
|Авенатти Фелипе
|1
|0.07
|7.
|Николя Гавори
|1 (1)
|0.07
|8.
|Дюссенн Ноэ
|1
|0.07
|9.
|Бокади Мервей
|1
|0.07
|10.
|Бодар Арно
|1
|0.07
|11.
|Баликвиша Вильям
|1
|0.07
|12.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0.07
|13.
|Мулека Джексон
|1
|0.07
|14.
|Фаи Коллинс
|0
|0
|15.
|Чоп Дуйе
|0
|0
|16.
|Лайфис Константинос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цуль Петер
|3
|0
|2.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|3.
|Требель Адриен
|2
|0
|4.
|Лоуренс Кемар
|2
|0
|5.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|6.
|Мурильо Микаэль
|2
|0
|7.
|Димата Ландри
|2
|0
|8.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|9.
|Тау Перси
|1
|0
|10.
|Миазга Мэтт
|1
|0
|11.
|Влап Михел
|1
|0
|12.
|Кана Марко
|1
|0
|13.
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|14.
|Нмеча Лукас
|1
|0
|15.
|Амузу Френсис
|1
|0
|16.
|Докю Жереми
|1
|0
|17.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|18.
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|19.
|Колассен Антуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амалла Селим
|3
|1
|2.
|Раскин Николас
|4
|0
|3.
|Николя Гавори
|2
|1
|4.
|Шамир Эден
|2
|1
|5.
|Фаи Коллинс
|3
|0
|6.
|Уларе Обби
|3
|0
|7.
|Лайфис Константинос
|2
|0
|8.
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|9.
|Лестьенн Максим
|1
|0
|10.
|Цимирот Гойко
|1
|0
|11.
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|12.
|Войвода Мергим
|1
|0
|13.
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|14.
|Павлович Дамьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Андерлехт
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|Стандард
|0
|0
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|47.06% (8)
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +9 =8 -3Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт
Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден
Стандард Последние 20 матчей: +10 =5 -5Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард
Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун АХ Лёвен 1:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Стандард 0:0 Генк Васланд-Беверен 1:2 Стандард Стандард 1:0 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Стандард: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Андерлехт 2:1 Стандард Первый дивизион А Андерлехт 1:3 Стандард Первый дивизион А Стандард 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Стандард 3:3 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Стандард Кубок Андерлехт 1:0 Стандард Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Стандард Лига Про Стандард 0:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:3 Стандард Лига Про Стандард 1:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 3:1 Андерлехт Лига Жюпиле Стандард 2:0 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:2 Стандард Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 1:0 Андерлехт Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|38 - 33
|28
|2.
|Генк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 18
|28
|3.
|Брюгге
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 11
|27
|4.
|Стандард
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 12
|24
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|6.
|Антверпен
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|7.
|Андерлехт
|0:0 Заявка
|14
|5
|7
|2
|23 - 18
|22
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 21
|19
|9.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|21 - 25
|18
|10.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 20
|16
|13.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|21 - 23
|16
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|19 - 28
|14
|15.
|Мехелен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 24
|11
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 30
|9
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 14
|18
|2.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|3.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|4.
|Андерлехт
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|5.
|Стандард
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|7.
|Антверпен
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|9.
|Остенде
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|13 - 14
|9
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Эйпен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|13.
|Гент
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Мехелен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 14
|5
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|17.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|2.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Стандард
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Антверпен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|7.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 19
|10
|9.
|Гент
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|11.
|Андерлехт
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|12.
|АХ Лёвен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 13
|8
|13.
|Эйпен
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|Мехелен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|15.
|Остенде
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 17
|2
Победитель
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