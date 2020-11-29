Андерлехт
0:0
Конец матча
Стадион: Lotto Park
Стандард
15' Желтая карточкаЦимирот Гойко
78' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
80' Желтая карточкаНмеча Лукас
82' Желтая карточкаКуллен Джош
83' Желтая карточкаУларе Обби
20
Миазга
Мэтт
10
Влап
Михел
12
Мукайру
Пол
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Мукайру ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Фаи КоллинсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Жанс ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Чоп ДуйеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
Ход матча
15'
78'
80'
82'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нмеча Лукас
|5 (2)
|0.36
|2.
|Тау Перси
|4
|0.29
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.14
|4.
|Мурильо Микаэль
|2
|0.14
|5.
|Требель Адриен
|2
|0.14
|6.
|Версхарен Яри
|2
|0.14
|7.
|Димата Ландри
|2 (1)
|0.14
|8.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.07
|9.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0.07
|10.
|Мукайру Пол
|1
|0.07
|11.
|Коббо Элиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лестьенн Максим
|2
|0.14
|2.
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.14
|3.
|Бастьен Самюэль
|2
|0.14
|4.
|Уларе Обби
|2
|0.14
|5.
|Раскин Николас
|1
|0.07
|6.
|Авенатти Фелипе
|1
|0.07
|7.
|Николя Гавори
|1 (1)
|0.07
|8.
|Дюссенн Ноэ
|1
|0.07
|9.
|Бокади Мервей
|1
|0.07
|10.
|Бодар Арно
|1
|0.07
|11.
|Баликвиша Вильям
|1
|0.07
|12.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0.07
|13.
|Мулека Джексон
|1
|0.07
|14.
|Фаи Коллинс
|0
|0
|15.
|Чоп Дуйе
|0
|0
|16.
|Лайфис Константинос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цуль Петер
|3
|0
|2.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|3.
|Требель Адриен
|2
|0
|4.
|Лоуренс Кемар
|2
|0
|5.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|6.
|Мурильо Микаэль
|2
|0
|7.
|Нмеча Лукас
|2
|0
|8.
|Димата Ландри
|2
|0
|9.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|10.
|Куллен Джош
|1
|0
|11.
|Тау Перси
|1
|0
|12.
|Миазга Мэтт
|1
|0
|13.
|Влап Михел
|1
|0
|14.
|Кана Марко
|1
|0
|15.
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|16.
|Амузу Френсис
|1
|0
|17.
|Докю Жереми
|1
|0
|18.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|19.
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|20.
|Колассен Антуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амалла Селим
|3
|1
|2.
|Уларе Обби
|4
|0
|3.
|Раскин Николас
|4
|0
|4.
|Николя Гавори
|2
|1
|5.
|Шамир Эден
|2
|1
|6.
|Фаи Коллинс
|3
|0
|7.
|Лайфис Константинос
|2
|0
|8.
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|9.
|Лестьенн Максим
|1
|0
|10.
|Дюссенн Ноэ
|1
|0
|11.
|Цимирот Гойко
|1
|0
|12.
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|13.
|Войвода Мергим
|1
|0
|14.
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|15.
|Павлович Дамьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Андерлехт
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|Стандард
|0
|0
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|47.06% (8)
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +9 =8 -3Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт
Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден
Стандард Последние 20 матчей: +10 =5 -5Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард
Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун АХ Лёвен 1:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Стандард 0:0 Генк Васланд-Беверен 1:2 Стандард Стандард 1:0 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Стандард: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Андерлехт 2:1 Стандард Первый дивизион А Андерлехт 1:3 Стандард Первый дивизион А Стандард 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Стандард 3:3 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Стандард Кубок Андерлехт 1:0 Стандард Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Стандард Лига Про Стандард 0:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:3 Стандард Лига Про Стандард 1:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 3:1 Андерлехт Лига Жюпиле Стандард 2:0 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:2 Стандард Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 1:0 Андерлехт Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|38 - 33
|28
|2.
|Генк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 18
|28
|3.
|Брюгге
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 11
|27
|4.
|Стандард
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 12
|24
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|6.
|Антверпен
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|23 - 18
|22
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 21
|19
|9.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|21 - 25
|18
|10.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 20
|16
|13.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|21 - 23
|16
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|19 - 28
|14
|15.
|Мехелен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 24
|11
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 30
|9
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 14
|18
|2.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|3.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|5.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|7.
|Антверпен
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|9.
|Остенде
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|13 - 14
|9
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Эйпен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|13.
|Гент
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Мехелен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 14
|5
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|17.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|2.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Антверпен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|7.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 19
|10
|9.
|Гент
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|11.
|Андерлехт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|12.
|АХ Лёвен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 13
|8
|13.
|Эйпен
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|Мехелен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|15.
|Остенде
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 17
|2
Победитель
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