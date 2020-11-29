Волеренга
0:1
Первый тайм: 36'
Стадион: Intility Arena
Сарпсборг-08
0:1
19' ГолХальворсен Уле Йорген
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Скарет БрагеЗащитник
-
23 Хорн МайерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Менди ЛоранНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
19'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Финне Бор
|8 (2)
|0.31
|2.
|Кьяртанссон Видар
|7
|0.27
|3.
|Вильяльмссон Маттиас
|6 (2)
|0.23
|4.
|Доннум Арон
|5 (1)
|0.19
|5.
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0.15
|6.
|Benjamin Stokke
|3
|0.12
|7.
|Osame Sahraoui
|2
|0.08
|8.
|Шала Херолинд
|2
|0.08
|9.
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.04
|10.
|Несберг Иван
|1
|0.04
|11.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0.04
|12.
|Вега Дейвер
|1
|0.04
|13.
|Леквен Магнус
|0
|0
|14.
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|15.
|Хольм Один Тьяго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|6 (5)
|0.23
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|5 (1)
|0.19
|3.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.15
|4.
|Линнсет Йонатан
|3
|0.12
|5.
|Солтведт Йоахим
|3
|0.12
|6.
|Ларсен Йорген
|2
|0.08
|7.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0.08
|8.
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.08
|9.
|Утвик Бьерн
|2
|0.08
|10.
|Салетрос Антон
|1
|0.04
|11.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.04
|12.
|Молинс Гильермо
|0
|0
|13.
|Томассен Йоахим
|0
|0
|14.
|Несс Николай
|0
|0
|15.
|Боянг Сулайман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Борхгревинк Кристиан
|5
|0
|2.
|Доннум Арон
|5
|0
|3.
|Шала Херолинд
|3
|1
|4.
|Клаессон Кристоффер
|3
|1
|5.
|Хорн Майер
|4
|0
|6.
|Адекугбе Сэм
|2
|1
|7.
|Леквен Магнус
|3
|0
|8.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|0
|9.
|Бьердаль Йохан-Ледре
|3
|0
|10.
|Вильяльмссон Маттиас
|2
|0
|11.
|Несберг Иван
|2
|0
|12.
|Натьон Йонатан
|2
|0
|13.
|Benjamin Stokke
|1
|0
|14.
|Хауг Кьетил
|1
|0
|15.
|Камара Усман
|1
|0
|16.
|Osame Sahraoui
|1
|0
|17.
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Утвик Бьерн
|6
|0
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|4
|0
|3.
|Томассен Йоахим
|4
|0
|4.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|5.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|6.
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|7.
|Ларсен Йорген
|3
|0
|8.
|Дюрестам Микаэль
|2
|0
|9.
|Magnar Oedegaard
|2
|0
|10.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|11.
|Салетрос Антон
|2
|0
|12.
|Конте Бубакар
|2
|0
|13.
|Молинс Гильермо
|1
|0
|14.
|Хорн Йорген
|1
|0
|15.
|Фальк Аслак
|1
|0
|16.
|Нильссон Давид
|1
|0
|17.
|Несс Николай
|1
|0
|18.
|Адеоти Жордан
|1
|0
|19.
|Хейнтс Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волеренга
|14.63% (6)
|14.63% (6)
|14.63% (6)
|7.32% (3)
|21.95% (9)
|26.83% (11)
|Сарпсборг-08
|13.33% (4)
|20% (6)
|10% (3)
|26.67% (8)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: +11 =5 -4Олесунн 1:1 Волеренга Волеренга 2:0 Одд Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд
Саннефьёрд 0:3 Волеренга Волеренга 4:1 Мьёндален Будё-Глимт 2:0 Волеренга Волеренга 2:1 Мольде Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд Старт 2:1 Волеренга Волеренга 2:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга Волеренга 2:2 Олесунн
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сарпсборг-08 1:2 Викинг Старт 3:2 Сарпсборг-08 Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг
Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Сарпсборг-08: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Волеренга 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:3 Сарпсборг-08 Кубок Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Волеренга Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Волеренга 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Волеренга Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 5:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:3 Волеренга Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|26
|23
|2
|1
|90 - 29
|71
|2.
|Мольде
|26
|17
|2
|7
|65 - 31
|53
|3.
|Волеренга
|0:1
|26
|13
|7
|6
|42 - 30
|46
|4.
|Русенборг
|26
|13
|6
|7
|46 - 33
|45
|5.
|Кристиансунд
|26
|11
|10
|5
|49 - 36
|43
|6.
|Одд
|25
|13
|3
|9
|45 - 37
|42
|7.
|Викинг
|26
|11
|6
|9
|48 - 45
|39
|8.
|Хёугесунн
|26
|10
|4
|12
|33 - 43
|34
|9.
|Стабек
|26
|8
|10
|8
|32 - 37
|34
|10.
|Сарпсборг-08
|1:0
|26
|9
|4
|13
|31 - 35
|31
|11.
|Бранн
|26
|8
|7
|11
|36 - 44
|31
|12.
|Саннефьёрд
|25
|8
|4
|13
|27 - 40
|28
|13.
|Старт
|26
|6
|7
|13
|31 - 49
|25
|14.
|Стрёмсгодсет
|26
|5
|9
|12
|32 - 49
|24
|15.
|Мьёндален
|26
|6
|2
|18
|21 - 43
|20
|16.
|Олесунн
|26
|2
|5
|19
|28 - 75
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|13
|13
|0
|0
|51 - 9
|39
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 12
|31
|3.
|Волеренга
|0:1
|13
|8
|4
|1
|27 - 13
|28
|4.
|Русенборг
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|Одд
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|6.
|Кристиансунд
|13
|6
|4
|3
|29 - 20
|22
|7.
|Викинг
|13
|6
|3
|4
|30 - 20
|21
|8.
|Хёугесунн
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|9.
|Сарпсборг-08
|1:0
|13
|6
|1
|6
|19 - 13
|19
|10.
|Стабек
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|11.
|Старт
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|12.
|Стрёмсгодсет
|13
|3
|5
|5
|17 - 23
|14
|13.
|Саннефьёрд
|12
|3
|4
|5
|10 - 17
|13
|14.
|Бранн
|13
|3
|4
|6
|18 - 18
|13
|15.
|Мьёндален
|13
|4
|0
|9
|12 - 18
|12
|16.
|Олесунн
|13
|1
|3
|9
|15 - 34
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|13
|10
|2
|1
|39 - 20
|32
|2.
|Мольде
|13
|7
|1
|5
|30 - 19
|22
|3.
|Кристиансунд
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|4.
|Русенборг
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|5.
|Волеренга
|0:1
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|6.
|Викинг
|13
|5
|3
|5
|18 - 25
|18
|7.
|Бранн
|13
|5
|3
|5
|18 - 26
|18
|8.
|Одд
|12
|5
|1
|6
|19 - 22
|16
|9.
|Саннефьёрд
|13
|5
|0
|8
|17 - 23
|15
|10.
|Стабек
|13
|3
|6
|4
|16 - 23
|15
|11.
|Хёугесунн
|13
|4
|2
|7
|12 - 22
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|1:0
|13
|3
|3
|7
|12 - 22
|12
|13.
|Стрёмсгодсет
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|14.
|Мьёндален
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
|15.
|Старт
|13
|1
|3
|9
|11 - 31
|6
|16.
|Олесунн
|13
|1
|2
|10
|13 - 41
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Волеренга» – «Сарпсборг-08» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волеренга» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сарпсборг-08» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волеренга» – «Сарпсборг-08», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров