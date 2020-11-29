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Волеренга
1:1
Конец матча

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
0:1
19' Гол
Хальворсен Уле Йорген
90' Желтая карточка
Mohamed Ofkir
1:1
90' Гол
Несберг Иван
90'+9
13
Клаессон
Кристоффер
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Натьон
Йонатан
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
7
Бьёрдаль
Хенрик
8
Леквен
Магнус
6
Шала
Херолинд
9
Доннум
Арон
24
Кьяртанссон
Видар
26
Osame
Sahraoui
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
22
Дюрестам
Микаэль
2
Боянг
Сулайман
21
Адеоти
Жордан
6
Несс Николай
16
Томассен
Йоахим
20
Салетрос
Антон
14
Хейнтс
Тобиас
7
Хальворсен
Уле
Йорген
Волеренга
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-3

Ход матча

19'
0:1
Хальворсен Уле Йорген
(Боянг Сулайман)
46'
Финне Бор
Шала Херолинд
 
63'
Хольм Один Тьяго
Osame Sahraoui
 
69'
 
Хеберг-Ветти Геуте
Адеоти Жордан
79'
 
Линнсет Йонатан
Хейнтс Тобиас
83'
Вильяльмссон Маттиас
Леквен Магнус
 
83'
Хорн Майер
Борхгревинк Кристиан
 
87'
 
Mohamed Ofkir
Линнсет Йонатан
90'
 
Mohamed Ofkir
90'
Несберг Иван
1:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Финне Бор 8 (2) 0.31
2. Кьяртанссон Видар 7 0.27
3. Вильяльмссон Маттиас 6 (2) 0.23
4. Доннум Арон 5 (1) 0.19
5. Бьёрдаль Хенрик 4 0.15
6. Benjamin Stokke 3 0.12
7. Osame Sahraoui 2 0.08
8. Шала Херолинд 2 0.08
9. Несберг Иван 2 0.08
10. Борхгревинк Кристиан 1 0.04
11. Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.04
12. Вега Дейвер 1 0.04
13. Леквен Магнус 0 0
14. Адекугбе Сэм 0 0
15. Хольм Один Тьяго 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 6 (5) 0.23
2. Хальворсен Уле Йорген 5 (1) 0.19
3. Исмаила Кулибали 4 0.15
4. Линнсет Йонатан 3 0.12
5. Солтведт Йоахим 3 0.12
6. Ларсен Йорген 2 0.08
7. Хейнтс Тобиас 2 0.08
8. Дюрестам Микаэль 2 0.08
9. Утвик Бьерн 2 0.08
10. Салетрос Антон 1 0.04
11. Mohamed Ofkir 1 0.04
12. Молинс Гильермо 0 0
13. Томассен Йоахим 0 0
14. Несс Николай 0 0
15. Боянг Сулайман 0 0

Карточки

Волеренга
# Игрок      
1. Борхгревинк Кристиан 5 0
2. Доннум Арон 5 0
3. Шала Херолинд 3 1
4. Клаессон Кристоффер 3 1
5. Хорн Майер 4 0
6. Адекугбе Сэм 2 1
7. Леквен Магнус 3 0
8. Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
9. Бьердаль Йохан-Ледре 3 0
10. Вильяльмссон Маттиас 2 0
11. Несберг Иван 2 0
12. Натьон Йонатан 2 0
13. Benjamin Stokke 1 0
14. Хауг Кьетил 1 0
15. Камара Усман 1 0
16. Osame Sahraoui 1 0
17. Хольм Один Тьяго 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 6 0
2. Хальворсен Уле Йорген 4 0
3. Томассен Йоахим 4 0
4. Боянг Сулайман 4 0
5. Исмаила Кулибали 4 0
6. Линнсет Йонатан 3 0
7. Ларсен Йорген 3 0
8. Дюрестам Микаэль 2 0
9. Magnar Oedegaard 2 0
10. Alexander Jakobsen 2 0
11. Салетрос Антон 2 0
12. Конте Бубакар 2 0
13. Молинс Гильермо 1 0
14. Хорн Йорген 1 0
15. Фальк Аслак 1 0
16. Нильссон Давид 1 0
17. Несс Николай 1 0
18. Адеоти Жордан 1 0
19. Mohamed Ofkir 1 0
20. Хейнтс Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волеренга 14.29% (6) 14.29% (6) 14.29% (6) 7.14% (3) 21.43% (9) 28.57% (12)
 Сарпсборг-08 12.9% (4) 22.58% (7) 9.68% (3) 25.81% (8) 12.9% (4) 16.13% (5)

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Олесунн 1:1 Волеренга Волеренга 2:0 Одд Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд
Саннефьёрд 0:3 Волеренга Волеренга 4:1 Мьёндален Будё-Глимт 2:0 Волеренга Волеренга 2:1 Мольде Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд Старт 2:1 Волеренга Волеренга 2:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга Волеренга 2:2 Олесунн
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сарпсборг-08 1:2 Викинг Старт 3:2 Сарпсборг-08 Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг
Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Сарпсборг-08: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Товарищеские матчи
Волеренга 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:3 Сарпсборг-08 Кубок Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Волеренга Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Волеренга 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Волеренга Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 5:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:3 Волеренга Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 26 23 2 1 90 - 29 71
2. Мольде 26 17 2 7 65 - 31 53
3. Волеренга 26 13 8 5 43 - 30 47
4. Русенборг 26 13 6 7 46 - 33 45
5. Кристиансунд 26 11 10 5 49 - 36 43
6. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
7. Викинг 26 11 6 9 48 - 45 39
8. Хёугесунн 26 10 4 12 33 - 43 34
9. Стабек 26 8 10 8 32 - 37 34
10. Бранн 26 8 7 11 36 - 44 31
11. Сарпсборг-08 26 8 5 13 31 - 36 29
12. Саннефьёрд 25 8 4 13 27 - 40 28
13. Старт 26 6 7 13 31 - 49 25
14. Стрёмсгодсет 26 5 9 12 32 - 49 24
15. Мьёндален 26 6 2 18 21 - 43 20
16. Олесунн 26 2 5 19 28 - 75 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 13 0 0 51 - 9 39
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 12 31
3. Волеренга 13 8 5 0 28 - 13 29
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Кристиансунд 13 6 4 3 29 - 20 22
7. Викинг 13 6 3 4 30 - 20 21
8. Хёугесунн 13 6 2 5 21 - 21 20
9. Сарпсборг-08 13 6 1 6 19 - 13 19
10. Стабек 13 5 4 4 16 - 14 19
11. Старт 13 5 4 4 20 - 18 19
12. Стрёмсгодсет 13 3 5 5 17 - 23 14
13. Саннефьёрд 12 3 4 5 10 - 17 13
14. Бранн 13 3 4 6 18 - 18 13
15. Мьёндален 13 4 0 9 12 - 18 12
16. Олесунн 13 1 3 9 15 - 34 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 10 2 1 39 - 20 32
2. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 13 5 6 2 20 - 16 21
4. Волеренга 13 5 3 5 15 - 17 18
5. Русенборг 13 5 3 5 16 - 18 18
6. Викинг 13 5 3 5 18 - 25 18
7. Бранн 13 5 3 5 18 - 26 18
8. Одд 12 5 1 6 19 - 22 16
9. Саннефьёрд 13 5 0 8 17 - 23 15
10. Стабек 13 3 6 4 16 - 23 15
11. Хёугесунн 13 4 2 7 12 - 22 14
12. Стрёмсгодсет 13 2 4 7 15 - 26 10
13. Сарпсборг-08 13 2 4 7 12 - 23 10
14. Мьёндален 13 2 2 9 9 - 25 8
15. Старт 13 1 3 9 11 - 31 6
16. Олесунн 13 1 2 10 13 - 41 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Хальворсен Уле Йорген бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.50 2.95 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 3.00 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 1.55 4.10 5.70

Самый высокий коэффициент на матч «Волеренга» – «Сарпсборг-08» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волеренга» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сарпсборг-08» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волеренга» – «Сарпсборг-08», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.03 10.00 1.03 1.85 1.90 3.25 1.32 1.12 5.55 1.91 1.89 1.68 2.18 1.10 6.25 1.20 4.30 1.04 9.00 1.05 8.40 1.02 11.00 0.00 15.00
11.25 1.01 10.25 1.02 4.10 1.22 3.20 1.35 2.16 1.77 1.66 2.22 1.42 2.78 1.18 4.33 1.13 4.95 1.03 8.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 2.08 1.75 1.48 2.55 1.13 5.20 1.04 9.00
3.32 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.31 1.87 1.87 1.39 2.80
4.45 1.21 3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.15 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
3.10 1.35
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