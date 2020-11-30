Токио
1:1
Перерыв
Ульсан Хендай
1:0
1' ГолНагаи Кенсуке
32' Желтая карточкаЮн Бит-Гарам
1:1
44' ГолЮн Бит-Гарам
45' Желтая карточкаRyoya Ogawa
Ход матча
1'
1:0
32'
44'
1:1
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леандро II
|2
|0.4
|2.
|Нагаи Кенсуке
|1
|0.2
|3.
|Diego Oliveira I
|1
|0.2
|4.
|Shuto Abe
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Неграо Жуниор
|2
|0.4
|2.
|Юн Бит-Гарам
|2
|0.4
|3.
|Ким Ин-Сон
|2
|0.4
|4.
|Ким Ки-Хи
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нагаи Кенсуке
|1
|0
|2.
|Морисиге Масато
|1
|0
|3.
|Леандро II
|1
|0
|4.
|Go Hatano
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ли Чхон-Ен
|1
|0
|2.
|Юн Бит-Гарам
|1
|0
|3.
|Ким Ки-Хи
|1
|0
|4.
|Чон Дон-Хо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Токио
|0
|0
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
|Ульсан Хендай
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|57.14% (4)
Предыдущие игры
Токио Последние 20 матчей: +9 =2 -9Шанхай Шэньхуа 1:2 Токио Токио 0:1 Шанхай Шэньхуа Вегальта Сендай 2:2 Токио Нагойя Грампус 1:0 Токио
Токио 1:0 Консадоле Саппоро Кавасаки Фронтале 2:1 Токио Токио 1:3 Касива Рейсол Токио 0:4 Йокогама Маринос Йокогама 1:0 Токио Токио 3:1 Симидзу С-Палс Токио 0:1 Гамба Осака Кавасаки Фронтале 0:2 Токио Сёнан Бельмаре 0:1 Токио Урава Редс 0:1 Токио Саган Тосу 3:0 Токио Токио 2:0 Серезо Осака Токио 1:0 Вегальта Сендай Токио 2:3 Оита Тринита Виссел Кобе 2:2 Токио Токио 2:1 Йокогама
Ульсан Хендай Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай
Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 3:0 Кванджу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Пхохан Стилерс 4:0 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 4:1 Санджу Санму Тэгу 2:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Пхохан Стилерс Инчхон Юнайтед 0:1 Ульсан Хендай Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Тэгу Ульсан Хендай 1:1 Кванджу Ульсан Хендай 3:0 Сеул Сеонам 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:0 Пхохан Стилерс Ульсан Хендай 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Пусан Айпарк 1:2 Ульсан Хендай
Последние игры между собой
Токио: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ульсан Хендай: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|1:1
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Токио
|1:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|4.
|Перт Глори
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|1:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Токио
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шэньхуа
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|2.
|Ульсан Хендай
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Токио
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Победитель
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