  1. Футбол
  2. Матчи
Токио
1:2
Конец матча
Ульсан Хендай
0'
1:0
1' Гол
Нагаи Кенсуке
32' Желтая карточка
Юн Бит-Гарам
1:1
44' Гол
Юн Бит-Гарам
45' Желтая карточка
Ryoya Ogawa
52' Желтая карточка
Умари Жоан
54' Желтая карточка
Морисиге Масато
1:2
85' Гол
Юн Бит-Гарам
90'+4
13
Go
Hatano
37
Hotaka
Nakamura
4
Tsuyoshi
Watanabe
32
Умари
Жоан
6
Ryoya
Ogawa
3
Морисиге
Масато
31
Shuto
Abe
7
Hirotaka
Mita
28
Takuya
Uchida
20
Леандро
II
11
Нагаи
Кенсуке
1
Soo-Hyuk
Jo
66
Соль
Ен-У
44
Ким
Ки-Хи
4
Бюлтхейс
Дэйв
6
Пак
Чжу-Хо
8
Син
Чжин-Хо
10
Юн
Бит-Гарам
72
Ли
Чхон-Ен
98
Ли
Сан-Хон
7
Ким
Ин-Сон
9
Неграо
Жуниор
Токио
4-2-3-1
Ульсан Хендай
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Токио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леандро II 2 0.4
2. Нагаи Кенсуке 1 0.2
3. Diego Oliveira I 1 0.2
4. Shuto Abe 1 0.2
Ульсан Хендай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юн Бит-Гарам 4 0.8
2. Неграо Жуниор 2 0.4
3. Ким Ин-Сон 2 0.4
4. Ким Ки-Хи 1 0.2

Карточки

Токио
# Игрок      
1. Морисиге Масато 2 0
2. Нагаи Кенсуке 1 0
3. Умари Жоан 1 0
4. Леандро II 1 0
5. Go Hatano 1 0
6. Ryoya Ogawa 1 0
Ульсан Хендай
# Игрок      
1. Ли Чхон-Ен 1 0
2. Юн Бит-Гарам 1 0
3. Ким Ки-Хи 1 0
4. Чон Дон-Хо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Токио 20% (1) 0 0 0 40% (2) 40% (2)
 Ульсан Хендай 0 11.11% (1) 22.22% (2) 0 11.11% (1) 55.56% (5)

Предыдущие игры

Токио Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Шанхай Шэньхуа 1:2 Токио Токио 0:1 Шанхай Шэньхуа Вегальта Сендай 2:2 Токио Нагойя Грампус 1:0 Токио
Токио 1:0 Консадоле Саппоро Кавасаки Фронтале 2:1 Токио Токио 1:3 Касива Рейсол Токио 0:4 Йокогама Маринос Йокогама 1:0 Токио Токио 3:1 Симидзу С-Палс Токио 0:1 Гамба Осака Кавасаки Фронтале 0:2 Токио Сёнан Бельмаре 0:1 Токио Урава Редс 0:1 Токио Саган Тосу 3:0 Токио Токио 2:0 Серезо Осака Токио 1:0 Вегальта Сендай Токио 2:3 Оита Тринита Виссел Кобе 2:2 Токио Токио 2:1 Йокогама
Ульсан Хендай Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай
Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 3:0 Кванджу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Пхохан Стилерс 4:0 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 4:1 Санджу Санму Тэгу 2:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Пхохан Стилерс Инчхон Юнайтед 0:1 Ульсан Хендай Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Тэгу Ульсан Хендай 1:1 Кванджу Ульсан Хендай 3:0 Сеул Сеонам 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:0 Пхохан Стилерс Ульсан Хендай 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Пусан Айпарк 1:2 Ульсан Хендай

Последние игры между собой

Токио: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ульсан Хендай: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ульсан Хендай 1:1 Токио Лига чемпионов АФК Ульсан Хендай 1:0 Токио Международные матчи (клубы)

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Токио 5 2 1 2 5 - 5 7
3. Шанхай Шэньхуа 4 2 0 2 5 - 6 6
4. Перт Глори 4 0 0 4 2 - 7 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Токио 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Шанхай Шэньхуа 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Перт Глори 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Шанхай Шэньхуа 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Токио 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Перт Глори 2 0 0 2 0 - 3 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Ryoya Ogawa получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Юн Бит-Гарам бьет в цель!
  • 37'
    Ли Сан-Хон уходит с поля. Ко Мён-Чжин выходит вместо него
  • Желтая карточка
    32'
    Юн Бит-Гарам получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Нагаи Кенсуке бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 1.53 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.91 3.30 2.41
  8.38 1.32 5.49

Самый высокий коэффициент на матч «Токио» – «Ульсан Хендай» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Токио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ульсан Хендай» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Токио» – «Ульсан Хендай», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.90 1.04 7.50 1.08 4.60 1.19 3.25 1.33 1.98 1.83 1.57 2.40 1.11 6.50 1.06 8.80 1.06 8.80 1.04 10.00 1.01 11.50 1.01 12.00 0.00 21.00
6.90 1.06 2.99 1.36 2.31 1.60 1.75 2.17 1.36 3.10 1.24 3.80 1.09 6.60 1.05 7.20
4.47 1.21 2.85 1.44 3.11 1.38 2.20 1.70 1.37 3.15 1.21 4.51 1.45 2.80 1.31 3.49 1.24 4.17 1.40 3.01 1.14 5.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.77 2.05 1.36 3.15 1.03 12.00
2.73 1.44 1.83 2.00 1.36 3.08
2.77 1.47 2.27 1.66 1.76 2.11 1.48 2.71 1.21 4.53 1.10 7.18 1.19 4.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.35 1.31 2.27 1.62 1.55 2.45 1.27 3.55
3.45 1.30 2.35 1.58 1.57 2.38 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.45
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
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