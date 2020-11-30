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Чианграй Юнайтед
0:2
Первый тайм: 35'
Мельбурн Виктори
0'
0:1
8' Пенальти
Бриммер Джейк
0:2
27' Гол
Фолами Бен
35'

Ход матча

8'
0:1
Бриммер Джейк
27'
0:2
Фолами Бен

Бомбардиры внутри турнира

Чианграй Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bill1 2 0.4
Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолами Бен 1 0.2
2. Ианнуччи Джанлука 1 0.2
3. Тойвонен Ола 1 (1) 0.2
4. Бриммер Джейк 1 (1) 0.2

Карточки

Чианграй Юнайтед
# Игрок      
1. Yong-Rae Lee 2 0
2. Brinner 2 0
3. Thirayu Banhan 0 1
4. Chotipat Poomkaew 1 0
5. Bill1 1 0
6. Sarawut Inpaen 1 0
Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Макманаман Каллум 1 0
2. Броксхэм Ли 1 0
3. Анселл Николас 1 0
4. Траоре Адама III 1 0
5. Райн Дилан 1 0
6. Андерсон Аарон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чианграй Юнайтед 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Мельбурн Виктори 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Чианграй Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Чианграй Юнайтед 2:1 Сеул Сеул 5:0 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 2:1 Муангтхонг Юнайтед Сукхотай 2:0 Чианграй Юнайтед
Полис Теро 0:1 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 0:1 Патхум Юнайтед Чонбури 0:3 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 2:1 Ратчабури Чианграй Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед Районг 0:2 Чианграй Юнайтед Накхонратчасима 0:4 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 1:0 Прачуап Бангкок Юнайтед 4:1 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 3:0 Трат Чианграй Юнайтед 2:2 Супханбури Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Самут Пракан Сити 1:1 Чианграй Юнайтед Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Супханбури 2:5 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 4:1 Прачуап
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Чианграй Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мельбурн Виктори: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Лига чемпионов АФК

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 5 5 0 0 11 - 3 15
2. Сеул 5 2 0 3 9 - 7 6
3. Мельбурн Виктори 2:0 5 2 0 3 4 - 6 6
4. Чианграй Юнайтед 0:2 5 1 0 4 2 - 10 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Сеул 3 2 0 1 7 - 2 6
3. Мельбурн Виктори 2:0 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Чианграй Юнайтед 0:2 3 1 0 2 2 - 4 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Мельбурн Виктори 2:0 3 1 0 2 3 - 4 3
3. Сеул 2 0 0 2 2 - 5 0
4. Чианграй Юнайтед 0:2 2 0 0 2 0 - 6 0
Лучшие коэффициенты
Чианграй Юнайтед
Ничья
Мельбурн Виктори
4.65
6.47
1.66
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 6.50 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 4.65 4.15 1.66
  10.98 6.47 1.24

Самый высокий коэффициент на матч «Чианграй Юнайтед» – «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чианграй Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чианграй Юнайтед» – «Мельбурн Виктори», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
16.50 1.02 11.00 1.02 4.44 1.20 7.20 1.09 3.00 1.38 2.03 1.78 2.27 1.62 1.70 2.15 1.35 3.15 1.24 4.00 1.07 7.50 1.07 8.40 1.01 14.00
11.75 1.00 11.00 1.01 4.40 1.19 3.56 1.28 2.30 1.67 1.77 2.03 1.48 2.54 1.23 3.72 1.16 4.40 1.05 7.50 1.04 8.10
4.52 1.21 2.89 1.43 2.70 1.49 3.22 1.36 2.81 1.45 2.39 1.60 1.97 1.90 1.72 2.17 1.55 2.52 1.26 3.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.62 2.22 1.65 1.44 2.75 1.22 4.20
3.45 1.30 2.33 1.59 1.57 2.38
3.27 1.35 2.70 1.49 2.12 1.76 1.68 2.25 2.21 1.70 1.81 2.05 1.40 3.01 1.27 3.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.90 1.40 1.77 2.04 1.42 2.80 1.27 3.70
3.32 1.32 1.89 1.89 1.42 2.82

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.08
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
3.15 1.31
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