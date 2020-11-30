Чианграй Юнайтед
0:2
Первый тайм: 35'
Мельбурн Виктори
0:1
8' ПенальтиБриммер Джейк
0:2
27' ГолФолами Бен
Ход матча
8'
0:1
27'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bill1
|2
|0.4
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолами Бен
|1
|0.2
|2.
|Ианнуччи Джанлука
|1
|0.2
|3.
|Тойвонен Ола
|1 (1)
|0.2
|4.
|Бриммер Джейк
|1 (1)
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Yong-Rae Lee
|2
|0
|2.
|Brinner
|2
|0
|3.
|Thirayu Banhan
|0
|1
|4.
|Chotipat Poomkaew
|1
|0
|5.
|Bill1
|1
|0
|6.
|Sarawut Inpaen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макманаман Каллум
|1
|0
|2.
|Броксхэм Ли
|1
|0
|3.
|Анселл Николас
|1
|0
|4.
|Траоре Адама III
|1
|0
|5.
|Райн Дилан
|1
|0
|6.
|Андерсон Аарон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чианграй Юнайтед
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Мельбурн Виктори
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Чианграй Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =2 -7Чианграй Юнайтед 2:1 Сеул Сеул 5:0 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 2:1 Муангтхонг Юнайтед Сукхотай 2:0 Чианграй Юнайтед
Полис Теро 0:1 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 0:1 Патхум Юнайтед Чонбури 0:3 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 2:1 Ратчабури Чианграй Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед Районг 0:2 Чианграй Юнайтед Накхонратчасима 0:4 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 1:0 Прачуап Бангкок Юнайтед 4:1 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 3:0 Трат Чианграй Юнайтед 2:2 Супханбури Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Самут Пракан Сити 1:1 Чианграй Юнайтед Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Супханбури 2:5 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 4:1 Прачуап
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =2 -13Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Чианграй Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мельбурн Виктори: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Сеул
|5
|2
|0
|3
|9 - 7
|6
|3.
|Мельбурн Виктори
|2:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|4.
|Чианграй Юнайтед
|0:2
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Сеул
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|Мельбурн Виктори
|2:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Чианграй Юнайтед
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Мельбурн Виктори
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|Сеул
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|4.
|Чианграй Юнайтед
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Победитель
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