Чианграй Юнайтед
2:2
Конец матча
Мельбурн Виктори
0:1
8' ПенальтиБриммер Джейк
0:2
27' ГолФолами Бен
40' Желтая карточкаSuriya Singmui
43' Желтая карточкаБриммер Джейк
45' Желтая карточкаMatt Acton
1:2
47' ГолТиатракул Сиваком
80' Желтая карточкаРайн Дилан
2:2
83' ГолGionata Verzura
9
Bill1
19
Райн
Дилан
32
Нисикава
Со
23
Рохас
Марко
11
Фолами
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Bill1Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
39 Farus Patee
-
-
-
50 Jackson II
-
-
Главный тренер: Stefano Cugurra Teco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Райн ДиланЗащитник
-
32 Нисикава СоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
-
11 Фолами БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Барнетт ДжейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Marko Bulic
-
35 Joshua Varga
-
-
Главный тренер: Grant Brebner
Ход матча
8'
0:1
27'
0:2
40'
43'
45'
47'
80'
83'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bill1
|2
|0.4
|2.
|Тиатракул Сиваком
|1
|0.2
|3.
|Gionata Verzura
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолами Бен
|1
|0.2
|2.
|Ианнуччи Джанлука
|1
|0.2
|3.
|Тойвонен Ола
|1 (1)
|0.2
|4.
|Бриммер Джейк
|1 (1)
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Yong-Rae Lee
|2
|0
|2.
|Brinner
|2
|0
|3.
|Thirayu Banhan
|0
|1
|4.
|Suriya Singmui
|1
|0
|5.
|Chotipat Poomkaew
|1
|0
|6.
|Bill1
|1
|0
|7.
|Sarawut Inpaen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Райн Дилан
|2
|0
|2.
|Макманаман Каллум
|1
|0
|3.
|Броксхэм Ли
|1
|0
|4.
|Matt Acton
|1
|0
|5.
|Анселл Николас
|1
|0
|6.
|Траоре Адама III
|1
|0
|7.
|Бриммер Джейк
|1
|0
|8.
|Андерсон Аарон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чианграй Юнайтед
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|50% (2)
|Мельбурн Виктори
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Чианграй Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =2 -7Чианграй Юнайтед 2:1 Сеул Сеул 5:0 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 2:1 Муангтхонг Юнайтед Сукхотай 2:0 Чианграй Юнайтед
Полис Теро 0:1 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 0:1 Патхум Юнайтед Чонбури 0:3 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 2:1 Ратчабури Чианграй Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед Районг 0:2 Чианграй Юнайтед Накхонратчасима 0:4 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 1:0 Прачуап Бангкок Юнайтед 4:1 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 3:0 Трат Чианграй Юнайтед 2:2 Супханбури Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Самут Пракан Сити 1:1 Чианграй Юнайтед Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Супханбури 2:5 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 4:1 Прачуап
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =2 -13Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Чианграй Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мельбурн Виктори: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Сеул
|5
|2
|0
|3
|9 - 7
|6
|3.
|Мельбурн Виктори
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|4.
|Чианграй Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Сеул
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|Чианграй Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Мельбурн Виктори
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|3.
|Сеул
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|4.
|Чианграй Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Победитель
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