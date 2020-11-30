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Чианграй Юнайтед
2:2
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
0:1
8' Пенальти
Бриммер Джейк
0:2
27' Гол
Фолами Бен
40' Желтая карточка
Suriya Singmui
43' Желтая карточка
Бриммер Джейк
45' Желтая карточка
Matt Acton
1:2
47' Гол
Тиатракул Сиваком
80' Желтая карточка
Райн Дилан
2:2
83' Гол
Gionata Verzura
90'+4
22
Apirak
Woravong
3
Thanasak
Srisai
36
Shinnaphat
Lee-Oh
30
Suriya
Singmui
14
Тхинйом
Санукран
10
Тиатракул
Сиваком
6
Phitiwat
Sukjitthammakul
17
Somkid
Chamnarnsilp
16
Akarawin
Sawasdee
37
Eakkanit
Punya
9
Bill1
1
Matt
Acton
2
Роу
Сторм
4
Анселл
Николас
19
Райн
Дилан
32
Нисикава
Со
7
Макманаман
Каллум
8
Баттерфилд
Джейкоб
6
Броксхэм
Ли
23
Рохас
Марко
11
Фолами
Бен
22
Бриммер
Джейк
Чианграй Юнайтед
4-2-3-1
Мельбурн Виктори
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Чианграй Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bill1 2 0.4
2. Тиатракул Сиваком 1 0.2
3. Gionata Verzura 1 0.2
Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолами Бен 1 0.2
2. Ианнуччи Джанлука 1 0.2
3. Тойвонен Ола 1 (1) 0.2
4. Бриммер Джейк 1 (1) 0.2

Карточки

Чианграй Юнайтед
# Игрок      
1. Yong-Rae Lee 2 0
2. Brinner 2 0
3. Thirayu Banhan 0 1
4. Suriya Singmui 1 0
5. Chotipat Poomkaew 1 0
6. Bill1 1 0
7. Sarawut Inpaen 1 0
Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Райн Дилан 2 0
2. Макманаман Каллум 1 0
3. Броксхэм Ли 1 0
4. Matt Acton 1 0
5. Анселл Николас 1 0
6. Траоре Адама III 1 0
7. Бриммер Джейк 1 0
8. Андерсон Аарон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чианграй Юнайтед 0 0 25% (1) 25% (1) 0 50% (2)
 Мельбурн Виктори 25% (1) 50% (2) 0 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Чианграй Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Чианграй Юнайтед 2:1 Сеул Сеул 5:0 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 2:1 Муангтхонг Юнайтед Сукхотай 2:0 Чианграй Юнайтед
Полис Теро 0:1 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 0:1 Патхум Юнайтед Чонбури 0:3 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 2:1 Ратчабури Чианграй Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед Районг 0:2 Чианграй Юнайтед Накхонратчасима 0:4 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 1:0 Прачуап Бангкок Юнайтед 4:1 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 3:0 Трат Чианграй Юнайтед 2:2 Супханбури Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Самут Пракан Сити 1:1 Чианграй Юнайтед Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Супханбури 2:5 Чианграй Юнайтед Чианграй Юнайтед 4:1 Прачуап
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Чианграй Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мельбурн Виктори: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Лига чемпионов АФК

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 5 5 0 0 11 - 3 15
2. Сеул 5 2 0 3 9 - 7 6
3. Мельбурн Виктори 5 1 1 3 4 - 8 4
4. Чианграй Юнайтед 5 1 1 3 4 - 10 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Сеул 3 2 0 1 7 - 2 6
3. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 1 - 2 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Мельбурн Виктори 3 0 1 2 3 - 6 1
3. Сеул 2 0 0 2 2 - 5 0
4. Чианграй Юнайтед 2 0 0 2 0 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Мэтт Актон получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Бриммер Джейк получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Suriya Singmui получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Фолами Бен бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Бриммер Джейк из команды Мельбурн Виктори забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 5.55 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 4.65 4.15 1.66
  28.62 6.38 1.16

Самый высокий коэффициент на матч «Чианграй Юнайтед» – «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чианграй Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чианграй Юнайтед» – «Мельбурн Виктори», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
16.50 1.02 11.00 1.02 4.44 1.20 7.20 1.09 5.30 1.15 2.03 1.78 4.00 1.24 1.90 1.90 1.27 3.70 1.14 5.55 1.20 4.44 1.14 5.55 1.02 13.00 1.02 13.00
11.75 1.00 11.00 1.01 4.40 1.19 3.56 1.28 2.30 1.67 1.77 2.03 1.48 2.54 1.23 3.72 1.16 4.40 1.05 7.50 1.04 8.10
4.52 1.21 2.89 1.43 2.70 1.49 5.31 1.16 2.81 1.45 2.39 1.60 2.60 1.51 1.68 2.23 1.43 2.90 1.94 1.92 1.61 2.39 1.44 2.85 1.15 5.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.35 1.31 2.27 1.62 2.22 1.65 1.44 2.75 1.52 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50
3.45 1.30 2.33 1.59 1.57 2.38
3.27 1.35 2.70 1.49 2.12 1.76 1.68 2.25 2.21 1.70 1.81 2.05 1.40 3.01 1.27 3.84 1.32 3.46 1.17 5.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.90 1.40 1.92 2.04 1.44 2.75 1.27 3.70
3.32 1.32 1.89 1.89 1.42 2.82

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.95
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.15 1.40
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