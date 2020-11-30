Шанхай Шэньхуа
0:0
Первый тайм: 35'
Перт Глори
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ханчао Ю
|2 (1)
|0.4
|2.
|Морено Джованни
|1
|0.2
|3.
|Синьли Пэн
|1
|0.2
|4.
|Jianrong Zhu
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0.2
|2.
|Daniel Stynes
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|М'Биа Стефан
|2
|0
|2.
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|3.
|Shenglong Jiang
|2
|0
|4.
|Сяотин Фэн
|1
|0
|5.
|Sheng Qin
|1
|0
|6.
|Синьли Пэн
|1
|0
|7.
|Jiabao Wen
|1
|0
|8.
|Aidi Fulang Xisi
|1
|0
|9.
|Wei Wang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Форнароли Бруно
|1
|0
|2.
|Declan Hughes
|1
|0
|3.
|Уилсон Брэндон
|1
|0
|4.
|Nick Sullivan
|1
|0
|5.
|Daniel Stynes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шанхай Шэньхуа
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: +7 =6 -7Шанхай Шэньхуа 1:2 Токио Токио 0:1 Шанхай Шэньхуа Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа
Хэбей Форчун 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 4:1 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 2:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:1 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули
Перт Глори Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори
Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори
Последние игры между собой
Шанхай Шэньхуа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Перт Глори: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Токио
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|4.
|Перт Глори
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Токио
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Перт Глори
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Шанхай Шэньхуа
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Токио
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Перт Глори
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Победитель
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