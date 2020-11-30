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Шанхай Шэньхуа
0:0
Первый тайм: 35'
Перт Глори
0' 35'

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шэньхуа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ханчао Ю 2 (1) 0.4
2. Морено Джованни 1 0.2
3. Синьли Пэн 1 0.2
4. Jianrong Zhu 1 0.2
Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспропотамитис Джонатан 1 0.2
2. Daniel Stynes 1 0.2

Карточки

Шанхай Шэньхуа
# Игрок      
1. М'Биа Стефан 2 0
2. Н'Думбу Александр 2 0
3. Shenglong Jiang 2 0
4. Сяотин Фэн 1 0
5. Sheng Qin 1 0
6. Синьли Пэн 1 0
7. Jiabao Wen 1 0
8. Aidi Fulang Xisi 1 0
9. Wei Wang 1 0
Перт Глори
# Игрок      
1. Форнароли Бруно 1 0
2. Declan Hughes 1 0
3. Уилсон Брэндон 1 0
4. Nick Sullivan 1 0
5. Daniel Stynes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шанхай Шэньхуа 20% (1) 0 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)
 Перт Глори 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Шанхай Шэньхуа 1:2 Токио Токио 0:1 Шанхай Шэньхуа Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа
Хэбей Форчун 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 4:1 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 2:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:1 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули
Перт Глори Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори
Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори

Последние игры между собой

Шанхай Шэньхуа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Перт Глори: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Лига чемпионов АФК

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Токио 5 2 1 2 5 - 5 7
3. Шанхай Шэньхуа 0:0 5 2 1 2 5 - 6 7
4. Перт Глори 0:0 5 0 1 4 2 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Токио 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Шанхай Шэньхуа 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Перт Глори 0:0 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Шанхай Шэньхуа 0:0 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Токио 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Перт Глори 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шанхай Шэньхуа
Ничья
Перт Глори
2.02
3.86
6.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 2.95 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.86 6.05
  2.02 3.07 4.49

Самый высокий коэффициент на матч «Шанхай Шэньхуа» – «Перт Глори» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шанхай Шэньхуа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Перт Глори» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шанхай Шэньхуа» – «Перт Глори», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.10 1.16 3.70 1.27 2.04 1.77 1.52 2.52 2.15 1.70 1.31 3.35 1.81 2.00 1.11 6.50 1.09 7.20 1.13 5.55 1.11 6.50 1.03 9.40 1.02 10.00 0.00 18.00
9.30 1.02 8.20 1.04 3.42 1.28 2.68 1.46 1.93 1.94 1.51 2.52 1.31 3.26 1.12 5.35 1.09 6.00 1.00 9.60
7.21 1.10 3.20 1.36 2.46 1.57 2.11 1.77 1.75 2.14 1.53 2.57 1.40 3.00 1.63 2.33 1.44 2.84 1.31 3.54 1.13 6.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.38 3.00 1.04 10.00 1.03 12.00 1.14 5.50
3.14 1.35 2.00 1.79 1.44 2.73
1.80 2.07 1.50 2.66 1.20 4.71 1.53 2.57 1.38 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.70 1.27 2.55 1.50 1.65 2.22 1.28 3.55
2.73 1.44 1.67 2.18 1.27 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
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