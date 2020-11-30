Шанхай Шэньхуа
3:3
Конец матча
Перт Глори
0:1
45' ГолФорнароли Бруно
49' Желтая карточкаМ'Биа Стефан
0:2
58' ГолАрмиенто Карло
1:2
62' ГолМорено Джованни
69' Желтая карточкаКастро Диего
2:2
72' ГолМорено Джованни
3:2
73' ГолХанчао Ю
3:3
86' ПенальтиКилкенни Нил
86' Желтая карточкаКилкенни Нил
90' Желтая карточкаNick Sullivan
90' Желтая карточкаН'Думбу Александр
90' Желтая карточкаУилсон Брэндон
90' Красная карточкаЦао Юньдин
27
Ли
Шуай
24
Yue
Zhu
30
М'Биа
Стефан
23
Jiajun
Bai
31
Wei
Wang
36
Ruofan
Liu
25
Синьли
Пэн
33
Редди
Лиэм
13
Малик
Осама
88
Килкенни
Нил
23
Ингем
Дэйн
17
Кастро
Диего
- Основной состав
-
27 Ли ШуайВратарь
-
24 Yue ZhuЗащитник
- Защитник
-
30 М'Биа СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Jiajun BaiПолузащитник
-
31 Wei WangПолузащитник
-
36 Ruofan LiuНападающий
-
25 Синьли ПэнНападающий
- Запасные игроки
-
35 Сяотин ФэнЗащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
11 Ханчао ЮПолузащитник
-
14 Kai SunПолузащитник
-
20 Ким Шин-ВукНападающий
-
33 Haijian Wang
-
38 Jiabao Wen
-
1 Zhen Ma
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Малик ОсамаПолузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
-
23 Ингем ДэйнПолузащитник
-
17 Кастро ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Mason Tatafu
-
-
-
-
Главный тренер: Richard Garcia
Ход матча
45'
0:1
49'
58'
0:2
59'
59'
62'
1:2
69'
72'
2:2
73'
3:2
76'
86'
3:3
86'
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Джованни
|3
|0.6
|2.
|Ханчао Ю
|3 (1)
|0.6
|3.
|Синьли Пэн
|1
|0.2
|4.
|Jianrong Zhu
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форнароли Бруно
|1
|0.2
|2.
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0.2
|3.
|Армиенто Карло
|1
|0.2
|4.
|Daniel Stynes
|1
|0.2
|5.
|Килкенни Нил
|1 (1)
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|М'Биа Стефан
|3
|0
|2.
|Н'Думбу Александр
|3
|0
|3.
|Shenglong Jiang
|2
|0
|4.
|Цао Юньдин
|0
|1
|5.
|Сяотин Фэн
|1
|0
|6.
|Sheng Qin
|1
|0
|7.
|Синьли Пэн
|1
|0
|8.
|Jiabao Wen
|1
|0
|9.
|Aidi Fulang Xisi
|1
|0
|10.
|Wei Wang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уилсон Брэндон
|2
|0
|2.
|Nick Sullivan
|2
|0
|3.
|Кастро Диего
|1
|0
|4.
|Форнароли Бруно
|1
|0
|5.
|Килкенни Нил
|1
|0
|6.
|Declan Hughes
|1
|0
|7.
|Daniel Stynes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шанхай Шэньхуа
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|0
|50% (4)
|25% (2)
|Перт Глори
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: +7 =6 -7Шанхай Шэньхуа 1:2 Токио Токио 0:1 Шанхай Шэньхуа Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа
Хэбей Форчун 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 4:1 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 2:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:1 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули
Перт Глори Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори
Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори
Последние игры между собой
Шанхай Шэньхуа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Перт Глори: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Токио
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|4.
|Перт Глори
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Токио
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|4.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Шанхай Шэньхуа
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Токио
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Перт Глори
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Победитель
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