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Шанхай Шэньхуа
3:3
Конец матча
Перт Глори
0'
0:1
45' Гол
Форнароли Бруно
49' Желтая карточка
М'Биа Стефан
0:2
58' Гол
Армиенто Карло
1:2
62' Гол
Морено Джованни
69' Желтая карточка
Кастро Диего
2:2
72' Гол
Морено Джованни
3:2
73' Гол
Ханчао Ю
3:3
86' Пенальти
Килкенни Нил
86' Желтая карточка
Килкенни Нил
90' Желтая карточка
Nick Sullivan
90' Желтая карточка
Н'Думбу Александр
90' Желтая карточка
Уилсон Брэндон
90' Красная карточка
Цао Юньдин
90'+6
27
Ли
Шуай
24
Yue
Zhu
3
Jinhao
Bi
30
М'Биа
Стефан
32
Aidi
Fulang
Xisi
10
Морено
Джованни
43
Н'Думбу
Александр
23
Jiajun
Bai
31
Wei
Wang
36
Ruofan
Liu
25
Синьли
Пэн
33
Редди
Лиэм
22
Роулинс
Джошуа
3
Аспропотамитис
Джонатан
7
Luke
Bodnar
5
Уолш
Дэниел
10
Daniel
Stynes
13
Малик
Осама
88
Килкенни
Нил
23
Ингем
Дэйн
17
Кастро
Диего
9
Форнароли
Бруно
Шанхай Шэньхуа
4-4-2
Перт Глори
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шэньхуа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Джованни 3 0.6
2. Ханчао Ю 3 (1) 0.6
3. Синьли Пэн 1 0.2
4. Jianrong Zhu 1 0.2
Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форнароли Бруно 1 0.2
2. Аспропотамитис Джонатан 1 0.2
3. Армиенто Карло 1 0.2
4. Daniel Stynes 1 0.2
5. Килкенни Нил 1 (1) 0.2

Карточки

Шанхай Шэньхуа
# Игрок      
1. М'Биа Стефан 3 0
2. Н'Думбу Александр 3 0
3. Shenglong Jiang 2 0
4. Цао Юньдин 0 1
5. Сяотин Фэн 1 0
6. Sheng Qin 1 0
7. Синьли Пэн 1 0
8. Jiabao Wen 1 0
9. Aidi Fulang Xisi 1 0
10. Wei Wang 1 0
Перт Глори
# Игрок      
1. Уилсон Брэндон 2 0
2. Nick Sullivan 2 0
3. Кастро Диего 1 0
4. Форнароли Бруно 1 0
5. Килкенни Нил 1 0
6. Declan Hughes 1 0
7. Daniel Stynes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шанхай Шэньхуа 12.5% (1) 0 12.5% (1) 0 50% (4) 25% (2)
 Перт Глори 0 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Шанхай Шэньхуа 1:2 Токио Токио 0:1 Шанхай Шэньхуа Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа
Хэбей Форчун 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 4:1 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 2:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:1 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули
Перт Глори Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори
Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори

Последние игры между собой

Шанхай Шэньхуа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Перт Глори: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Лига чемпионов АФК

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Токио 5 2 1 2 5 - 5 7
3. Шанхай Шэньхуа 5 2 1 2 8 - 9 7
4. Перт Глори 5 0 1 4 5 - 10 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Токио 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Шанхай Шэньхуа 2 0 1 1 4 - 5 1
4. Перт Глори 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Шанхай Шэньхуа 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Токио 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Перт Глори 3 0 1 2 3 - 6 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Форнароли Бруно бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 3.50 1.44
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.86 6.05
  1.19 5.66 29.16

Самый высокий коэффициент на матч «Шанхай Шэньхуа» – «Перт Глори» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шанхай Шэньхуа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Перт Глори» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шанхай Шэньхуа» – «Перт Глори», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
5.10 1.16 3.70 1.27 4.44 1.20 2.33 1.60 2.15 1.70 1.57 2.40 1.81 2.00 1.20 4.44 2.33 1.60 1.50 2.55 1.25 3.90 1.05 9.50 1.04 10.00 0.00 18.00 1.09 7.20
9.30 1.02 8.20 1.04 3.42 1.28 2.68 1.46 1.93 1.94 1.51 2.52 1.31 3.26 1.12 5.35 1.09 6.00 1.00 9.60
5.20 1.17 3.65 1.29 2.42 1.59 4.55 1.21 1.68 2.23 3.09 1.38 2.16 1.74 3.17 1.37 2.62 1.51 2.06 1.81 1.65 2.31 1.45 2.80 1.11 7.11 2.05 1.81 1.68 2.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.38 3.00 1.04 10.00 1.03 12.00 1.14 5.50
3.14 1.35 2.00 1.79 1.44 2.73
1.25 4.04 1.13 6.30 1.20 4.71 1.53 2.57 1.38 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.70 1.27 2.55 1.50 1.65 2.22 1.28 3.55
2.73 1.44 1.67 2.18 1.27 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.20
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Где смотреть матч Шанхай Шэньхуа 3:3 Перт Глори онлайн

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