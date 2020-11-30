Лехия Гданьск
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: PGE Арена
Лех
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
15
Сайеф
Кеннет
20
Конрадо
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Полузащитник
-
32 Маулана ЭгиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.64
|2.
|Зволински Лукаш
|3
|0.27
|3.
|Конрадо
|2
|0.18
|4.
|Налепа Михал
|2
|0.18
|5.
|Хайдари Омран
|1
|0.09
|6.
|Петшак Рафаль
|0
|0
|7.
|Гаёс Мацей
|0
|0
|8.
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|5
|0.5
|2.
|Модер Якуб
|4 (3)
|0.4
|3.
|Рамирес Даниэль
|3
|0.3
|4.
|Каминьски Якуб
|1
|0.1
|5.
|Аввад Мохаммад
|1
|0.1
|6.
|Мархвиньски Филип
|1
|0.1
|7.
|Качарава Ника
|1 (1)
|0.1
|8.
|Тиба Педру
|0
|0
|9.
|Червински Алан
|0
|0
|10.
|Шатка Любомир
|0
|0
|11.
|Скурась Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|4
|1
|2.
|Кубицки Ярослав
|3
|0
|3.
|Маковский Томаш
|3
|0
|4.
|Куцяк Душан
|2
|0
|5.
|Копац Бартош
|2
|0
|6.
|Сайеф Кеннет
|2
|0
|7.
|Сопочко Матеуш
|2
|0
|8.
|Аломерович Златан
|1
|0
|9.
|Конрадо
|1
|0
|10.
|Фила Карол
|1
|0
|11.
|Хайдари Омран
|1
|0
|12.
|Жуковски Матеуш
|1
|0
|13.
|Калузиньски Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Червински Алан
|2
|0
|2.
|Кравец Василий
|2
|0
|3.
|Модер Якуб
|2
|0
|4.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|5.
|Шатка Любомир
|1
|0
|6.
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|7.
|Црномаркович Джордже
|1
|0
|8.
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
|9.
|Скурась Михал
|1
|0
|10.
|Мухар Карло
|1
|0
|11.
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|12.
|Каминьски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лехия Гданьск
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|20% (3)
|Лех
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|25% (4)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +11 =2 -7Пяст 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск
Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст
Лех Последние 20 матчей: +9 =5 -6Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Лех: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:3 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Товарищеские матчи Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 12
|24
|2.
|Легия
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|6.
|Лехия Гданьск
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 15
|17
|7.
|Краковия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|8.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|10.
|Варта Познань
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 11
|13
|11.
|Лех
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 16
|11
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 16
|10
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 18
|9
|14.
|Пяст
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Краковия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|5.
|Лехия Гданьск
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|7.
|Легия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|8.
|Погонь Щецин
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|10.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Лех
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Пяст
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Ракув
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 8
|11
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 5
|9
|5.
|Лехия Гданьск
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 5
|7
|7.
|Погонь Щецин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Заглембе Любин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Краковия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|13.
|Лех
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 10
|5
|14.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 14
|2
Победитель
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