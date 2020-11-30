  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Лехия Гданьск
0:1
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
34' Желтая карточка
Налепа Михал
64' Желтая карточка
Тиба Педру
83' Вторая желтая карточка
Налепа Михал
0:1
84' Пенальти
Исхак Микаэль
90'+5
12
Куцяк
Душан
2
Петшак
Рафаль
4
Кристерс
Тоберс
25
Налепа
Михал
5
Копац
Бартош
6
Кубицки
Ярослав
15
Сайеф
Кеннет
88
Калузиньски
Якуб
20
Конрадо
11
Мигалик
Ярослав
28
Пайшау
Флавиу
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
37
Шатка
Любомир
4
Рогне
Томас
3
Кравец
Василий
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
38
Каминьски
Якуб
10
Рамирес
Даниэль
8
Сикора
Ян
9
Исхак
Микаэль
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 7 (3) 0.64
2. Зволински Лукаш 3 0.27
3. Конрадо 2 0.18
4. Налепа Михал 2 0.18
5. Хайдари Омран 1 0.09
6. Петшак Рафаль 0 0
7. Гаёс Мацей 0 0
8. Кубицки Ярослав 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 6 (1) 0.6
2. Модер Якуб 4 (3) 0.4
3. Рамирес Даниэль 3 0.3
4. Каминьски Якуб 1 0.1
5. Аввад Мохаммад 1 0.1
6. Мархвиньски Филип 1 0.1
7. Качарава Ника 1 (1) 0.1
8. Тиба Педру 0 0
9. Червински Алан 0 0
10. Шатка Любомир 0 0
11. Скурась Михал 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 5 2
2. Кубицки Ярослав 3 0
3. Маковский Томаш 3 0
4. Куцяк Душан 2 0
5. Копац Бартош 2 0
6. Сайеф Кеннет 2 0
7. Сопочко Матеуш 2 0
8. Аломерович Златан 1 0
9. Конрадо 1 0
10. Фила Карол 1 0
11. Хайдари Омран 1 0
12. Жуковски Матеуш 1 0
13. Калузиньски Якуб 1 0
Лех
# Игрок      
1. Червински Алан 2 0
2. Кравец Василий 2 0
3. Модер Якуб 2 0
4. Исхак Микаэль 1 0
5. Тиба Педру 1 0
6. Шатка Любомир 1 0
7. Рамирес Даниэль 1 0
8. Црномаркович Джордже 1 0
9. Пухач Тымотеуш 1 0
10. Скурась Михал 1 0
11. Мухар Карло 1 0
12. Мархвиньски Филип 1 0
13. Каминьски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лехия Гданьск 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 33.33% (5) 20% (3)
 Лех 11.76% (2) 5.88% (1) 23.53% (4) 17.65% (3) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Пяст 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск
Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст
Лех Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард
Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань Хаммарбю 0:3 Лех Шлёнск 3:3 Лех Лех 2:2 Висла Плоцк Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех Одра Ополе 1:3 Лех Лех 1:1 Оффенбах

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Лех: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Лех 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 1:1 Лехия Гданьск Кубок Лех 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса
Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:3 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Товарищеские матчи Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
2. Легия Заявка 11 7 2 2 17 - 11 23
3. Гурник Забже Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4. Заглембе Любин Заявка 11 5 3 3 15 - 12 18
5. Шлёнск Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
6. Краковия Заявка 11 4 5 2 15 - 13 17
7. Лехия Гданьск Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
8. Погонь Щецин Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
9. Ягеллония Заявка 11 4 2 5 15 - 18 14
10. Лех Заявка 10 3 4 3 18 - 16 13
11. Варта Познань Заявка 11 4 1 6 8 - 11 13
12. Висла Краков Заявка 11 2 4 5 16 - 16 10
13. Висла Плоцк Заявка 10 2 3 5 12 - 18 9
14. Пяст Заявка 11 2 3 6 11 - 17 9
15. Сталь Мелец Заявка 11 2 3 6 13 - 23 9
16. Подбескидзе Заявка 11 2 3 6 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
2. Заглембе Любин Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
3. Шлёнск Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Краковия Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
5. Гурник Забже Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
6. Легия Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Погонь Щецин Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
8. Лехия Гданьск Заявка 6 3 0 3 12 - 9 9
9. Ягеллония Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
10. Подбескидзе Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Лех Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
12. Сталь Мелец Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
13. Висла Плоцк Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Пяст Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Варта Познань Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Висла Краков Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Ракув Заявка 5 3 2 0 15 - 8 11
3. Гурник Забже Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Варта Познань Заявка 6 3 0 3 6 - 5 9
5. Лехия Гданьск Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6. Лех Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
7. Висла Краков Заявка 6 1 4 1 10 - 5 7
8. Погонь Щецин Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
9. Заглембе Любин Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
10. Краковия Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
11. Шлёнск Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
12. Ягеллония Заявка 6 2 0 4 5 - 11 6
13. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
14. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Сталь Мелец Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Подбескидзе Заявка 5 0 2 3 5 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Налепа Михал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.20 1.53 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 1.66 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.92 2.13
  5.59 1.53 4.81

Самый высокий коэффициент на матч «Лехия Гданьск» – «Лех» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лехия Гданьск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лех» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лехия Гданьск» – «Лех», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.82 1.92 12.00 1.01 1.13 5.40 4.00 1.21 1.09 6.50 2.14 1.71 1.98 1.83 1.75 2.07 1.05 8.50 1.32 3.20 1.04 9.00 1.10 6.30 1.03 10.00 1.02 12.00
12.50 1.00 13.75 1.00 5.20 1.15 4.30 1.22 2.61 1.55 2.01 1.80 1.61 2.26 1.32 3.14 1.23 3.64 1.08 6.05 1.07 6.65
1.62 2.38 1.37 3.20 1.13 6.34 1.58 2.48 1.42 2.99 1.69 2.25 1.45 2.86 1.54 2.56 1.10 7.58 1.70 2.22 1.49 2.73 1.75 2.16 1.32 3.49 1.22 4.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.57 2.31 2.50 1.49 1.05 8.50 1.25 3.80 1.05 8.50
3.52 1.30 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76
1.31 3.61 1.16 5.50 1.46 2.84 1.31 3.62 1.63 2.36 1.43 2.94
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.94 1.80 1.44 2.45 1.28 3.25
3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Где смотреть матч Лехия Гданьск 0:1 Лех онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный