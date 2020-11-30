АИК
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Френдс Арена
Кальмар
28' Желтая карточкаПапаяннопулос Сотирис
31' Желтая карточкаЭльм Виктор
29
Eric
Kahl
10
Бауи
Набиль
34
Erik
Ring
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
19
Янссон
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Eric KahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауи НабильПолузащитник
-
34 Erik RingНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Yasin Ayari
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нури ЭминЗащитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Янссон ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
16 York RafaelПолузащитник
-
-
-
-
37 Edvin Crona
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
Ход матча
31'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гойтом Хенок
|8
|0.28
|2.
|Ларссон Себастьян
|5 (2)
|0.17
|3.
|Paulos Abraham
|3
|0.1
|4.
|Бауи Набиль
|3
|0.1
|5.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.07
|6.
|Рогич Филип
|1
|0.03
|7.
|Асани Ясир
|1
|0.03
|8.
|Люстиг Микаэль
|1
|0.03
|9.
|Метс Кароль
|1
|0.03
|10.
|Карлссон Пер II
|1
|0.03
|11.
|Robin Tihi
|1
|0.03
|12.
|Enock Kofi Adu1
|1 (1)
|0.03
|13.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|14.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|15.
|Сильва Стефан
|0
|0
|16.
|Рашиди Херади
|0
|0
|17.
|Eric Kahl
|0
|0
|18.
|Erik Ring
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Isak Magnusson
|5
|0.17
|2.
|Юханссон Петр
|4 (2)
|0.14
|3.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.07
|4.
|Алити Фидан
|2
|0.07
|5.
|Ринг Себастьян
|2
|0.07
|6.
|Ингельссон Сванте
|2
|0.07
|7.
|Исраэльссон Эрик
|2
|0.07
|8.
|Edvin Crona
|2
|0.07
|9.
|Nils Froeling
|2
|0.07
|10.
|Geir Andre Herrem
|1
|0.03
|11.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0.03
|12.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.03
|13.
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|14.
|Янссон Исак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|2.
|Бауи Набиль
|6
|0
|3.
|Eric Kahl
|6
|0
|4.
|Офори Эбенезер
|4
|1
|5.
|Метс Кароль
|5
|0
|6.
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|1
|7.
|Карлссон Пер II
|3
|1
|8.
|Хуссейн Билаль
|4
|0
|9.
|Enock Kofi Adu1
|4
|0
|10.
|Рогич Филип
|2
|0
|11.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|12.
|Мишель Феликс
|2
|0
|13.
|Robin Tihi
|2
|0
|14.
|Гойтом Хенок
|1
|0
|15.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|16.
|Димитриадис Панайотис
|1
|0
|17.
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
|18.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|19.
|Яношевич Будимир
|1
|0
|20.
|Оума Эрик
|1
|0
|21.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|22.
|Paulos Abraham
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|6
|2
|2.
|Ринг Себастьян
|3
|2
|3.
|Алити Фидан
|6
|0
|4.
|Эльм Виктор
|4
|0
|5.
|Нури Эмин
|4
|0
|6.
|Бергквист Дуг
|4
|0
|7.
|Rafinha I
|2
|0
|8.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|9.
|York Rafael
|2
|0
|10.
|Nils Froeling
|2
|0
|11.
|Alexander Ahl Holmstroem
|2
|0
|12.
|Янссон Исак
|2
|0
|13.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0
|14.
|Арокойо Гбенга
|1
|0
|15.
|Ole Soederberg
|1
|0
|16.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|17.
|Isak Magnusson
|1
|0
|18.
|Carl Gustafsson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АИК
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|25% (7)
|Кальмар
|19.23% (5)
|0
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +8 =5 -7АИК 0:2 Эребру Юргорден 0:1 АИК АИК 1:0 Варберг БоИС Сириус 0:0 АИК
Кальмар Последние 20 матчей: +4 =9 -7Кальмар 0:3 Юргорден Эребру 0:1 Кальмар Сириус 2:2 Кальмар Кальмар 0:0 Фалькенберг
Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус
Последние игры между собой
АИК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Кальмар: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 АИК Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:2 Кальмар Товарищеские матчи АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|29
|16
|9
|4
|60 - 30
|57
|2.
|Эльфсборг
|29
|12
|14
|3
|47 - 36
|50
|3.
|Хеккен
|29
|12
|12
|5
|45 - 29
|48
|4.
|Юргорден
|29
|13
|6
|10
|47 - 33
|45
|5.
|Норрчёпинг
|0:0
|29
|12
|8
|9
|56 - 42
|44
|6.
|Мьельбю
|29
|12
|8
|9
|45 - 42
|44
|7.
|Хаммарбю
|0:0
|29
|10
|12
|7
|46 - 44
|42
|8.
|Эребру
|29
|11
|6
|12
|35 - 40
|39
|9.
|АИК
|0:0
|29
|10
|9
|10
|28 - 30
|39
|10.
|Сириус
|29
|9
|11
|9
|43 - 49
|38
|11.
|Варберг БоИС
|29
|10
|7
|12
|45 - 43
|37
|12.
|Эстерсунд
|29
|8
|9
|12
|27 - 42
|33
|13.
|Гётеборг
|29
|6
|13
|10
|33 - 41
|31
|14.
|Кальмар
|0:0
|29
|5
|10
|14
|29 - 49
|25
|15.
|Фалькенберг
|29
|5
|9
|15
|31 - 51
|24
|16.
|Хельсинборг
|29
|4
|11
|14
|29 - 45
|23
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|14
|10
|4
|0
|30 - 9
|34
|2.
|Хеккен
|15
|9
|4
|2
|30 - 11
|31
|3.
|Мьельбю
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|4.
|Эльфсборг
|14
|6
|7
|1
|25 - 18
|25
|5.
|Эребру
|14
|7
|3
|4
|21 - 20
|24
|6.
|Варберг БоИС
|15
|7
|3
|5
|25 - 22
|24
|7.
|Норрчёпинг
|0:0
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|8.
|Юргорден
|14
|6
|4
|4
|26 - 16
|22
|9.
|Хаммарбю
|0:0
|15
|4
|10
|1
|23 - 17
|22
|10.
|АИК
|0:0
|15
|6
|3
|6
|15 - 14
|21
|11.
|Сириус
|15
|5
|6
|4
|28 - 27
|21
|12.
|Хельсинборг
|15
|3
|6
|6
|12 - 15
|15
|13.
|Фалькенберг
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|14.
|Гётеборг
|14
|2
|5
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Эстерсунд
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|16.
|Кальмар
|0:0
|14
|1
|5
|8
|11 - 25
|8
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|15
|6
|7
|2
|22 - 18
|25
|2.
|Эстерсунд
|14
|6
|5
|3
|15 - 15
|23
|3.
|Юргорден
|15
|7
|2
|6
|21 - 17
|23
|4.
|Мальмё
|15
|6
|5
|4
|30 - 21
|23
|5.
|Норрчёпинг
|0:0
|15
|6
|3
|6
|31 - 27
|21
|6.
|Хаммарбю
|0:0
|14
|6
|2
|6
|23 - 27
|20
|7.
|Гётеборг
|15
|4
|8
|3
|20 - 17
|20
|8.
|АИК
|0:0
|14
|4
|6
|4
|13 - 16
|18
|9.
|Сириус
|14
|4
|5
|5
|15 - 22
|17
|10.
|Хеккен
|14
|3
|8
|3
|15 - 18
|17
|11.
|Кальмар
|0:0
|15
|4
|5
|6
|18 - 24
|17
|12.
|Мьельбю
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|13.
|Эребру
|15
|4
|3
|8
|14 - 20
|15
|14.
|Варберг БоИС
|14
|3
|4
|7
|20 - 21
|13
|15.
|Фалькенберг
|15
|2
|5
|8
|14 - 26
|11
|16.
|Хельсинборг
|14
|1
|5
|8
|17 - 30
|8
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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