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  3. Швеция
АИК
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Кальмар
0'
28' Желтая карточка
Папаяннопулос Сотирис
31' Желтая карточка
Эльм Виктор
33'
23
Яношевич
Будимир
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
3
Карлссон
Пер
II
29
Eric
Kahl
7
Ларссон
Себастьян
8
Enock
Kofi
Adu1
10
Бауи
Набиль
34
Erik
Ring
21
Радулович
Боян
14
Paulos
Abraham
1
Ole
Soederberg
7
Юханссон
Петр
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
3
Ринг
Себастьян
29
Ромариньо
Перейра
21
Исраэльссон
Эрик
19
Янссон
Исак
10
Сахпекидис
Филип
9
Geir
Andre
Herrem
39
Isak
Magnusson
АИК
4-3-3
Кальмар
4-3-3

Ход матча

28'
Папаяннопулос Сотирис
 
31'
 
Эльм Виктор

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 8 0.28
2. Ларссон Себастьян 5 (2) 0.17
3. Paulos Abraham 3 0.1
4. Бауи Набиль 3 0.1
5. Хуссейн Билаль 2 0.07
6. Рогич Филип 1 0.03
7. Асани Ясир 1 0.03
8. Люстиг Микаэль 1 0.03
9. Метс Кароль 1 0.03
10. Карлссон Пер II 1 0.03
11. Robin Tihi 1 0.03
12. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.03
13. Сигторссон Колбейнн 0 0
14. Хаугор Якоб 0 0
15. Сильва Стефан 0 0
16. Рашиди Херади 0 0
17. Eric Kahl 0 0
18. Erik Ring 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Isak Magnusson 5 0.17
2. Юханссон Петр 4 (2) 0.14
3. Ромариньо Перейра 2 0.07
4. Алити Фидан 2 0.07
5. Ринг Себастьян 2 0.07
6. Ингельссон Сванте 2 0.07
7. Исраэльссон Эрик 2 0.07
8. Edvin Crona 2 0.07
9. Nils Froeling 2 0.07
10. Geir Andre Herrem 1 0.03
11. Alexander Ahl Holmstroem 1 0.03
12. Эльм Виктор 1 (1) 0.03
13. Сахпекидис Филип 0 0
14. Янссон Исак 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 7 0
2. Бауи Набиль 6 0
3. Eric Kahl 6 0
4. Офори Эбенезер 4 1
5. Метс Кароль 5 0
6. Папаяннопулос Сотирис 3 1
7. Карлссон Пер II 3 1
8. Хуссейн Билаль 4 0
9. Enock Kofi Adu1 4 0
10. Рогич Филип 2 0
11. Гранли Даниэль 2 0
12. Мишель Феликс 2 0
13. Robin Tihi 2 0
14. Гойтом Хенок 1 0
15. Стаматопулос Кенни 1 0
16. Димитриадис Панайотис 1 0
17. Сигторссон Колбейнн 1 0
18. Линдквист Расмус 1 0
19. Яношевич Будимир 1 0
20. Оума Эрик 1 0
21. Tom Strannegaard 1 0
22. Paulos Abraham 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 6 2
2. Ринг Себастьян 3 2
3. Алити Фидан 6 0
4. Эльм Виктор 4 0
5. Нури Эмин 4 0
6. Бергквист Дуг 4 0
7. Rafinha I 2 0
8. Ингельссон Сванте 2 0
9. York Rafael 2 0
10. Nils Froeling 2 0
11. Alexander Ahl Holmstroem 2 0
12. Янссон Исак 2 0
13. Исраэльссон Эрик 1 0
14. Арокойо Гбенга 1 0
15. Ole Soederberg 1 0
16. Henrik Loefkvist 1 0
17. Isak Magnusson 1 0
18. Carl Gustafsson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 10.71% (3) 14.29% (4) 10.71% (3) 21.43% (6) 17.86% (5) 25% (7)
 Кальмар 19.23% (5) 0 26.92% (7) 7.69% (2) 19.23% (5) 26.92% (7)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +8 =5 -7
АИК 0:2 Эребру Юргорден 0:1 АИК АИК 1:0 Варберг БоИС Сириус 0:0 АИК
Норрчёпинг 2:2 АИК АИК 2:0 Гётеборг Эстерсунд 1:2 АИК Карлшлунд 1:2 АИК АИК 1:0 Мьельбю АИК 3:0 Хаммарбю Мальмё 0:0 АИК АИК 0:1 Хеккен АИК 2:0 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК
Кальмар Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Кальмар 0:3 Юргорден Эребру 0:1 Кальмар Сириус 2:2 Кальмар Кальмар 0:0 Фалькенберг
Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус

Последние игры между собой

АИК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Кальмар: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Кальмар 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Кальмар Кубок АИК 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан
Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 АИК Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:2 Кальмар Товарищеские матчи АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 29 16 9 4 60 - 30 57
2. Эльфсборг 29 12 14 3 47 - 36 50
3. Хеккен 29 12 12 5 45 - 29 48
4. Юргорден 29 13 6 10 47 - 33 45
5. Норрчёпинг 0:0 29 12 8 9 56 - 42 44
6. Мьельбю 29 12 8 9 45 - 42 44
7. Хаммарбю 0:0 29 10 12 7 46 - 44 42
8. Эребру 29 11 6 12 35 - 40 39
9. АИК 0:0 29 10 9 10 28 - 30 39
10. Сириус 29 9 11 9 43 - 49 38
11. Варберг БоИС 29 10 7 12 45 - 43 37
12. Эстерсунд 29 8 9 12 27 - 42 33
13. Гётеборг 29 6 13 10 33 - 41 31
14. Кальмар 0:0 29 5 10 14 29 - 49 25
15. Фалькенберг 29 5 9 15 31 - 51 24
16. Хельсинборг 29 4 11 14 29 - 45 23
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 14 10 4 0 30 - 9 34
2. Хеккен 15 9 4 2 30 - 11 31
3. Мьельбю 15 8 4 3 27 - 21 28
4. Эльфсборг 14 6 7 1 25 - 18 25
5. Эребру 14 7 3 4 21 - 20 24
6. Варберг БоИС 15 7 3 5 25 - 22 24
7. Норрчёпинг 0:0 14 6 5 3 25 - 15 23
8. Юргорден 14 6 4 4 26 - 16 22
9. Хаммарбю 0:0 15 4 10 1 23 - 17 22
10. АИК 0:0 15 6 3 6 15 - 14 21
11. Сириус 15 5 6 4 28 - 27 21
12. Хельсинборг 15 3 6 6 12 - 15 15
13. Фалькенберг 14 3 4 7 17 - 25 13
14. Гётеборг 14 2 5 7 13 - 24 11
15. Эстерсунд 15 2 4 9 12 - 27 10
16. Кальмар 0:0 14 1 5 8 11 - 25 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 15 6 7 2 22 - 18 25
2. Эстерсунд 14 6 5 3 15 - 15 23
3. Юргорден 15 7 2 6 21 - 17 23
4. Мальмё 15 6 5 4 30 - 21 23
5. Норрчёпинг 0:0 15 6 3 6 31 - 27 21
6. Хаммарбю 0:0 14 6 2 6 23 - 27 20
7. Гётеборг 15 4 8 3 20 - 17 20
8. АИК 0:0 14 4 6 4 13 - 16 18
9. Сириус 14 4 5 5 15 - 22 17
10. Хеккен 14 3 8 3 15 - 18 17
11. Кальмар 0:0 15 4 5 6 18 - 24 17
12. Мьельбю 14 4 4 6 18 - 21 16
13. Эребру 15 4 3 8 14 - 20 15
14. Варберг БоИС 14 3 4 7 20 - 21 13
15. Фалькенберг 15 2 5 8 14 - 26 11
16. Хельсинборг 14 1 5 8 17 - 30 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Кальмар
2.43
3.25
4.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.25 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 2.85 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.24 3.56
  2.43 2.70 3.87

Самый высокий коэффициент на матч «АИК» – «Кальмар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АИК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальмар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АИК» – «Кальмар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.40 1.13 5.60 1.12 2.11 1.68 1.98 1.82 1.71 2.14 1.35 3.05 1.25 3.80 1.10 6.25 1.05 8.40 1.01 12.60 1.01 16.00
6.80 1.06 5.60 1.11 2.60 1.47 1.97 1.84 1.58 2.53 1.25 3.95 1.17 4.75 1.04 8.70 1.03 9.30
4.96 1.19 3.54 1.32 2.43 1.60 2.00 1.88 1.73 2.19 1.46 2.82 1.69 2.25 1.28 3.81 1.45 2.90 1.18 5.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.87 1.58 2.41 1.12 5.55 1.05 8.30
2.50 1.53 1.62 2.30 1.30 3.52 1.07 8.40 1.05 9.80
1.63 2.36 1.38 3.18 1.13 6.46 1.38 3.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.11 1.68 1.48 2.55 1.16 4.80
3.12 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.35 1.11 6.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Где смотреть матч АИК 0:0 Кальмар онлайн

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