Хаммарбю
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Теле2 Арена
Норрчёпинг
13
Фенгер
Мадс
31
Шер
Аймар
17
Халили
Абдул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
77 Manasse Kusu
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юханнссон Арон
|12 (4)
|0.41
|2.
|Людвигсон Густав
|8
|0.28
|3.
|Танкович Муамер
|7
|0.24
|4.
|Качаниклич Алекс
|4
|0.14
|5.
|Имад Халили
|4
|0.14
|6.
|Паулиньо II
|3
|0.1
|7.
|Халили Абдул
|2
|0.07
|8.
|Фенгер Мадс
|1
|0.03
|9.
|Мадьяр Ричард
|1
|0.03
|10.
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.03
|11.
|Шер Аймар
|1
|0.03
|12.
|Kalle Bjoerklund
|1
|0.03
|13.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|14.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|0
|0
|15.
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|16.
|Сандберг Симон
|0
|0
|17.
|Родич Владимир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|16 (4)
|0.55
|2.
|Леви Джонатан
|8
|0.28
|3.
|Хакшабанович Сеад
|6 (1)
|0.21
|4.
|Лауритсен Расмус
|6
|0.21
|5.
|Алмквист Понтус
|5
|0.17
|6.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0.1
|7.
|Герсон Ларс
|3 (2)
|0.1
|8.
|Франссон Александер
|2
|0.07
|9.
|Терн Симон
|2
|0.07
|10.
|Кастегрен Хенрик
|2
|0.07
|11.
|Ishaq Abdulrazak
|2
|0.07
|12.
|Вальквист Линус
|1
|0.03
|13.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|14.
|Смит Эрик
|0
|0
|15.
|Дагерстоль Филип
|0
|0
|16.
|Бинаку Эгзон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|9
|0
|2.
|Сёдерстрём Тим
|7
|0
|3.
|Видгрен Деннис
|4
|1
|4.
|Фенгер Мадс
|5
|0
|5.
|Халили Абдул
|5
|0
|6.
|Юханнссон Арон
|4
|0
|7.
|Фельман Давид
|4
|0
|8.
|Шер Аймар
|4
|0
|9.
|Джазе Моханад
|2
|1
|10.
|Людвигсон Густав
|3
|0
|11.
|Мадьяр Ричард
|1
|1
|12.
|Имад Халили
|2
|0
|13.
|Паулиньо II
|2
|0
|14.
|Kalle Bjoerklund
|2
|0
|15.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|16.
|Оустед Давид
|1
|0
|17.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|18.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|19.
|Сандберг Симон
|1
|0
|20.
|Родич Владимир
|1
|0
|21.
|Akinkunmi Amoo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|5
|0
|2.
|Вальквист Линус
|4
|0
|3.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|4
|0
|4.
|Смит Эрик
|3
|0
|5.
|Дагерстоль Филип
|1
|1
|6.
|Терн Симон
|2
|0
|7.
|Франссон Александер
|2
|0
|8.
|Хакшабанович Сеад
|2
|0
|9.
|Лауритсен Расмус
|2
|0
|10.
|Леви Джонатан
|2
|0
|11.
|Халлениус Линус
|1
|0
|12.
|Тело Кристофер
|1
|0
|13.
|Бинаку Эгзон
|1
|0
|14.
|Петтерссон Исак
|1
|0
|15.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|16.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
|17.
|Ishaq Abdulrazak
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хаммарбю
|13.33% (6)
|8.89% (4)
|20% (9)
|15.56% (7)
|24.44% (11)
|17.78% (8)
|Норрчёпинг
|12.5% (7)
|14.29% (8)
|21.43% (12)
|17.86% (10)
|12.5% (7)
|21.43% (12)
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: +8 =8 -4Хаммарбю 2:2 Мальмё Гуте 0:5 Хаммарбю Варберг БоИС 5:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Хеккен
Эстерсунд 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 4:2 Мьельбю Хаммарбю 1:1 Юргорден Фалькенберг 1:3 Хаммарбю АИК 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 0:3 Лех Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +7 =5 -8Норрчёпинг 4:1 Фалькенберг Мьельбю 2:0 Норрчёпинг Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 АИК
Варберг БоИС 1:3 Норрчёпинг Готтне 0:6 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Сириус Юргорден 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
Норрчёпинг: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Хаммарбю 3:2 Норрчёпинг Товарищеские матчи Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг Товарищеские матчи Хаммарбю 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:3 Норрчёпинг Суперэттан Хаммарбю 1:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 5:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 4:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|29
|16
|9
|4
|60 - 30
|57
|2.
|Эльфсборг
|29
|12
|14
|3
|47 - 36
|50
|3.
|Хеккен
|29
|12
|12
|5
|45 - 29
|48
|4.
|Юргорден
|29
|13
|6
|10
|47 - 33
|45
|5.
|Норрчёпинг
|0:0
|29
|12
|8
|9
|56 - 42
|44
|6.
|Мьельбю
|29
|12
|8
|9
|45 - 42
|44
|7.
|Хаммарбю
|0:0
|29
|10
|12
|7
|46 - 44
|42
|8.
|Эребру
|29
|11
|6
|12
|35 - 40
|39
|9.
|АИК
|0:0
|29
|10
|9
|10
|28 - 30
|39
|10.
|Сириус
|29
|9
|11
|9
|43 - 49
|38
|11.
|Варберг БоИС
|29
|10
|7
|12
|45 - 43
|37
|12.
|Эстерсунд
|29
|8
|9
|12
|27 - 42
|33
|13.
|Гётеборг
|29
|6
|13
|10
|33 - 41
|31
|14.
|Кальмар
|0:0
|29
|5
|10
|14
|29 - 49
|25
|15.
|Фалькенберг
|29
|5
|9
|15
|31 - 51
|24
|16.
|Хельсинборг
|29
|4
|11
|14
|29 - 45
|23
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|14
|10
|4
|0
|30 - 9
|34
|2.
|Хеккен
|15
|9
|4
|2
|30 - 11
|31
|3.
|Мьельбю
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|4.
|Эльфсборг
|14
|6
|7
|1
|25 - 18
|25
|5.
|Эребру
|14
|7
|3
|4
|21 - 20
|24
|6.
|Варберг БоИС
|15
|7
|3
|5
|25 - 22
|24
|7.
|Норрчёпинг
|0:0
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|8.
|Юргорден
|14
|6
|4
|4
|26 - 16
|22
|9.
|Хаммарбю
|0:0
|15
|4
|10
|1
|23 - 17
|22
|10.
|АИК
|0:0
|15
|6
|3
|6
|15 - 14
|21
|11.
|Сириус
|15
|5
|6
|4
|28 - 27
|21
|12.
|Хельсинборг
|15
|3
|6
|6
|12 - 15
|15
|13.
|Фалькенберг
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|14.
|Гётеборг
|14
|2
|5
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Эстерсунд
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|16.
|Кальмар
|0:0
|14
|1
|5
|8
|11 - 25
|8
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|15
|6
|7
|2
|22 - 18
|25
|2.
|Эстерсунд
|14
|6
|5
|3
|15 - 15
|23
|3.
|Юргорден
|15
|7
|2
|6
|21 - 17
|23
|4.
|Мальмё
|15
|6
|5
|4
|30 - 21
|23
|5.
|Норрчёпинг
|0:0
|15
|6
|3
|6
|31 - 27
|21
|6.
|Хаммарбю
|0:0
|14
|6
|2
|6
|23 - 27
|20
|7.
|Гётеборг
|15
|4
|8
|3
|20 - 17
|20
|8.
|АИК
|0:0
|14
|4
|6
|4
|13 - 16
|18
|9.
|Сириус
|14
|4
|5
|5
|15 - 22
|17
|10.
|Хеккен
|14
|3
|8
|3
|15 - 18
|17
|11.
|Кальмар
|0:0
|15
|4
|5
|6
|18 - 24
|17
|12.
|Мьельбю
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|13.
|Эребру
|15
|4
|3
|8
|14 - 20
|15
|14.
|Варберг БоИС
|14
|3
|4
|7
|20 - 21
|13
|15.
|Фалькенберг
|15
|2
|5
|8
|14 - 26
|11
|16.
|Хельсинборг
|14
|1
|5
|8
|17 - 30
|8
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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