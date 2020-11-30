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  2. Матчи
  3. Швеция
Хаммарбю
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Норрчёпинг
0' 33'
1
Оустед
Давид
2
Сандберг
Симон
4
Мадьяр
Ричард
13
Фенгер
Мадс
30
Джазе
Моханад
8
Андерсен
Йеппе
31
Шер
Аймар
20
Качаниклич
Алекс
17
Халили
Абдул
9
Паулиньо
II
16
Людвигсон
Густав
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
2
Кастегрен
Хенрик
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
6
Смит
Эрик
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
10
Леви
Джонатан
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
Хаммарбю
4-2-3-1
Норрчёпинг
4-3-3

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юханнссон Арон 12 (4) 0.41
2. Людвигсон Густав 8 0.28
3. Танкович Муамер 7 0.24
4. Качаниклич Алекс 4 0.14
5. Имад Халили 4 0.14
6. Паулиньо II 3 0.1
7. Халили Абдул 2 0.07
8. Фенгер Мадс 1 0.03
9. Мадьяр Ричард 1 0.03
10. Сёдерстрём Тим 1 0.03
11. Шер Аймар 1 0.03
12. Kalle Bjoerklund 1 0.03
13. Боянич Дарьян 0 0
14. Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
15. Андерсен Йеппе 0 0
16. Сандберг Симон 0 0
17. Родич Владимир 0 0
Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 16 (4) 0.55
2. Леви Джонатан 8 0.28
3. Хакшабанович Сеад 6 (1) 0.21
4. Лауритсен Расмус 6 0.21
5. Алмквист Понтус 5 0.17
6. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.1
7. Герсон Ларс 3 (2) 0.1
8. Франссон Александер 2 0.07
9. Терн Симон 2 0.07
10. Кастегрен Хенрик 2 0.07
11. Ishaq Abdulrazak 2 0.07
12. Вальквист Линус 1 0.03
13. Блумквист Андреас 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Дагерстоль Филип 0 0
16. Бинаку Эгзон 0 0

Карточки

Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 9 0
2. Сёдерстрём Тим 7 0
3. Видгрен Деннис 4 1
4. Фенгер Мадс 5 0
5. Халили Абдул 5 0
6. Юханнссон Арон 4 0
7. Фельман Давид 4 0
8. Шер Аймар 4 0
9. Джазе Моханад 2 1
10. Людвигсон Густав 3 0
11. Мадьяр Ричард 1 1
12. Имад Халили 2 0
13. Паулиньо II 2 0
14. Kalle Bjoerklund 2 0
15. Салес Жеан Карлос 1 0
16. Оустед Давид 1 0
17. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
18. Качаниклич Алекс 1 0
19. Сандберг Симон 1 0
20. Родич Владимир 1 0
21. Akinkunmi Amoo 1 0
Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 5 0
2. Вальквист Линус 4 0
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 4 0
4. Смит Эрик 3 0
5. Дагерстоль Филип 1 1
6. Терн Симон 2 0
7. Франссон Александер 2 0
8. Хакшабанович Сеад 2 0
9. Лауритсен Расмус 2 0
10. Леви Джонатан 2 0
11. Халлениус Линус 1 0
12. Тело Кристофер 1 0
13. Бинаку Эгзон 1 0
14. Петтерссон Исак 1 0
15. Кастегрен Хенрик 1 0
16. Carl Bjoerk2 1 0
17. Ishaq Abdulrazak 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хаммарбю 13.33% (6) 8.89% (4) 20% (9) 15.56% (7) 24.44% (11) 17.78% (8)
 Норрчёпинг 12.5% (7) 14.29% (8) 21.43% (12) 17.86% (10) 12.5% (7) 21.43% (12)

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Хаммарбю 2:2 Мальмё Гуте 0:5 Хаммарбю Варберг БоИС 5:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Хеккен
Эстерсунд 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 4:2 Мьельбю Хаммарбю 1:1 Юргорден Фалькенберг 1:3 Хаммарбю АИК 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 0:3 Лех Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Норрчёпинг 4:1 Фалькенберг Мьельбю 2:0 Норрчёпинг Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 АИК
Варберг БоИС 1:3 Норрчёпинг Готтне 0:6 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Сириус Юргорден 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
Норрчёпинг: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан
Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Хаммарбю 3:2 Норрчёпинг Товарищеские матчи Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг Товарищеские матчи Хаммарбю 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:3 Норрчёпинг Суперэттан Хаммарбю 1:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 5:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 4:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 29 16 9 4 60 - 30 57
2. Эльфсборг 29 12 14 3 47 - 36 50
3. Хеккен 29 12 12 5 45 - 29 48
4. Юргорден 29 13 6 10 47 - 33 45
5. Норрчёпинг 0:0 29 12 8 9 56 - 42 44
6. Мьельбю 29 12 8 9 45 - 42 44
7. Хаммарбю 0:0 29 10 12 7 46 - 44 42
8. Эребру 29 11 6 12 35 - 40 39
9. АИК 0:0 29 10 9 10 28 - 30 39
10. Сириус 29 9 11 9 43 - 49 38
11. Варберг БоИС 29 10 7 12 45 - 43 37
12. Эстерсунд 29 8 9 12 27 - 42 33
13. Гётеборг 29 6 13 10 33 - 41 31
14. Кальмар 0:0 29 5 10 14 29 - 49 25
15. Фалькенберг 29 5 9 15 31 - 51 24
16. Хельсинборг 29 4 11 14 29 - 45 23
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 14 10 4 0 30 - 9 34
2. Хеккен 15 9 4 2 30 - 11 31
3. Мьельбю 15 8 4 3 27 - 21 28
4. Эльфсборг 14 6 7 1 25 - 18 25
5. Эребру 14 7 3 4 21 - 20 24
6. Варберг БоИС 15 7 3 5 25 - 22 24
7. Норрчёпинг 0:0 14 6 5 3 25 - 15 23
8. Юргорден 14 6 4 4 26 - 16 22
9. Хаммарбю 0:0 15 4 10 1 23 - 17 22
10. АИК 0:0 15 6 3 6 15 - 14 21
11. Сириус 15 5 6 4 28 - 27 21
12. Хельсинборг 15 3 6 6 12 - 15 15
13. Фалькенберг 14 3 4 7 17 - 25 13
14. Гётеборг 14 2 5 7 13 - 24 11
15. Эстерсунд 15 2 4 9 12 - 27 10
16. Кальмар 0:0 14 1 5 8 11 - 25 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 15 6 7 2 22 - 18 25
2. Эстерсунд 14 6 5 3 15 - 15 23
3. Юргорден 15 7 2 6 21 - 17 23
4. Мальмё 15 6 5 4 30 - 21 23
5. Норрчёпинг 0:0 15 6 3 6 31 - 27 21
6. Хаммарбю 0:0 14 6 2 6 23 - 27 20
7. Гётеборг 15 4 8 3 20 - 17 20
8. АИК 0:0 14 4 6 4 13 - 16 18
9. Сириус 14 4 5 5 15 - 22 17
10. Хеккен 14 3 8 3 15 - 18 17
11. Кальмар 0:0 15 4 5 6 18 - 24 17
12. Мьельбю 14 4 4 6 18 - 21 16
13. Эребру 15 4 3 8 14 - 20 15
14. Варберг БоИС 14 3 4 7 20 - 21 13
15. Фалькенберг 15 2 5 8 14 - 26 11
16. Хельсинборг 14 1 5 8 17 - 30 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Норрчёпинг
2.70
3.75
3.14
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.70 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.75 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.68 3.66 2.44
  2.28 3.54 3.14

Самый высокий коэффициент на матч «Хаммарбю» – «Норрчёпинг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хаммарбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Норрчёпинг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хаммарбю» – «Норрчёпинг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
15.00 1.01 4.20 1.10 5.20 1.14 2.20 1.62 2.08 1.74 2.39 1.58 2.04 1.78 1.48 2.55 1.47 2.55 1.33 4.50 1.16 4.80 1.13 8.50 1.04 9.00 1.03 9.90
12.00 1.00 10.75 1.01 5.65 1.10 4.90 1.15 2.78 1.42 2.26 1.64 1.83 2.08 1.46 2.72 1.33 3.20 1.14 4.95 1.11 5.45 1.02 9.10
4.19 1.25 3.17 1.38 2.40 1.61 2.03 1.85 1.81 2.08 1.58 2.48 2.00 1.88 1.38 3.16 1.62 2.38 1.32 3.51 1.14 6.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.62 1.45 2.85 1.39 1.33 3.15 1.31 3.25 1.05 8.50
3.95 1.25 2.77 1.44 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
2.25 1.69 1.85 2.03 1.43 2.94 1.29 3.75 1.74 2.18 1.51 2.65 1.32 3.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.25 1.31 2.30 1.58 1.71 2.06 1.42 2.75
5.85 1.14 4.55 1.20 2.26 1.64 1.68 2.19 1.41 2.91 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.28 1.58
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