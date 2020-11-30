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Брондбю
1:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Люнгбю
0'
1:0
2' Гол
Линнстрем Йеспер
34'
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
18
Линнстрем
Йеспер
22
Радошевич
Йосип
19
Morten
Frendrup
29
Peter
Bjur
9
Павлович
Андрия
11
Уре
Микаэль
31
Thomas
Mikkelsen
III
9
Фосгаард
Лассе
14
Nikolaj
Geertsen
2
Kasper
Enghardt
3
Хамалайнен
Брайан
8
Хебо
Матиас
29
Victor
Torp
30
Ромер
Марсель
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
16
Якобсен
Кристиан
II
7
Нильсен
Эмиль
Брондбю
3-5-2
Люнгбю
4-3-3

Ход матча

2'
Линнстрем Йеспер
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линнстрем Йеспер 6 0.6
2. Уре Микаэль 4 0.4
3. Хедлунд Симон 2 0.2
4. Рустед Сигурд 2 0.2
5. Кристенсен Лассе 1 0.1
6. Павлович Андрия 1 0.1
7. Риверос Блас 1 0.1
8. Andreas Bruus 1 0.1
9. Morten Frendrup 0 0
10. Радошевич Йосип 0 0
11. Чорлу Резан 0 0
12. Peter Bjur 0 0
Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Victor Torp 3 0.3
2. Фосгаард Лассе 1 0.1
3. Nikolaj Geertsen 1 0.1
4. Якобсен Кристиан II 1 0.1
5. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.1
6. Нильсен Эмиль 1 0.1
7. Kasper Joergensen5 1 0.1
8. Хамалайнен Брайан 0 0
9. Andre Riel 0 0
10. Гюткьяер Фредерик 0 0
11. Rasmus Thellufsen 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 3 1
2. Павлович Андрия 2 0
3. Линнстрем Йеспер 2 0
4. Швебе Марвин 1 0
5. Радошевич Йосип 1 0
6. Юнг Антони 1 0
7. Уре Микаэль 1 0
8. Махсо Андреас 1 0
9. Andreas Bruus 1 0
10. Morten Frendrup 1 0
Люнгбю
# Игрок      
1. Хамалайнен Брайан 3 0
2. Ромер Марсель 1 1
3. Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
4. Гюткьяер Фредерик 2 0
5. Хебо Матиас 2 0
6. Victor Torp 2 0
7. Andre Riel 0 1
8. Nikolaj Geertsen 1 0
9. Грегор Паскаль 1 0
10. Rasmus Thellufsen 1 0
11. Frederik Winther2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 23.53% (4) 11.76% (2) 17.65% (3)
 Люнгбю 22.22% (2) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю
Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн
Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю
Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро Хобро 1:2 Люнгбю

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Люнгбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Брондбю 2:1 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 2:0 Брондбю Товарищеские матчи Брондбю 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:3 Брондбю Суперлига Дании
Люнгбю 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 5:3 Люнгбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Брондбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Люнгбю САС Лигаен Брондбю 1:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:2 Брондбю САС Лигаен Брондбю 1:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 3:3 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:1 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 2:2 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:2 Люнгбю Товарищеские матчи Брондбю 3:0 Люнгбю САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 1:0 10 7 0 3 18 - 13 21
2. Митьюлланд 10 6 2 2 17 - 12 20
3. Сённерйюск 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Нордшелланн 10 4 4 2 20 - 13 16
5. Ольборг 10 4 4 2 11 - 11 16
6. Орхус 10 4 3 3 18 - 14 15
7. Вайле 10 4 2 4 17 - 19 14
8. Раннерс 10 4 1 5 14 - 11 13
9. Копенгаген 10 4 1 5 18 - 20 13
10. Оденсе 10 3 2 5 14 - 17 11
11. Хорсенс 10 1 3 6 8 - 18 6
12. Люнгбю 0:1 10 0 3 7 9 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Митьюлланд 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Брондбю 1:0 5 4 0 1 11 - 7 12
4. Сённерйюск 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Орхус 5 3 0 2 12 - 7 9
6. Оденсе 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Ольборг 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Вайле 5 2 1 2 9 - 10 7
9. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
10. Хорсенс 5 1 2 2 6 - 10 5
11. Раннерс 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Люнгбю 0:1 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 5 3 0 2 8 - 3 9
2. Брондбю 1:0 5 3 0 2 7 - 6 9
3. Сённерйюск 5 2 2 1 9 - 8 8
4. Ольборг 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Вайле 5 2 1 2 8 - 9 7
6. Копенгаген 5 2 1 2 8 - 10 7
7. Митьюлланд 5 2 1 2 8 - 11 7
8. Орхус 5 1 3 1 6 - 7 6
9. Оденсе 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 5 0 3 2 7 - 9 3
11. Хорсенс 5 0 1 4 2 - 8 1
12. Люнгбю 0:1 5 0 0 5 5 - 13 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Люнгбю
1.56
6.00
6.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 4.80 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 6.00 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.56 4.50 5.35
  1.28 5.76 11.24

Самый высокий коэффициент на матч «Брондбю» – «Люнгбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брондбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люнгбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брондбю» – «Люнгбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
19.50 0.00 10.50 1.02 4.10 1.21 3.55 1.27 1.99 1.82 1.76 2.07 1.87 1.87 1.32 3.20 1.33 3.15 1.10 6.30 1.11 5.80 1.02 11.50 1.02 11.00
4.85 1.14 4.05 1.21 2.46 1.52 1.97 1.84 1.64 2.39 1.33 3.32 1.24 3.88 1.09 6.45 1.06 6.90
5.31 1.17 3.51 1.32 2.20 1.72 2.63 1.52 2.10 1.79 1.83 2.05 1.63 2.36 1.43 2.95 1.29 3.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.48 1.50 2.30 1.58 1.23 3.85 1.25 3.75 1.03 10.00
3.76 1.27 2.59 1.50 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
3.11 1.39 2.46 1.58 1.86 2.02 2.17 1.74 1.78 2.11 1.38 3.15 1.26 4.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.04 1.73 1.52 2.44 1.32 3.20
5.20 1.17 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Брондбю 1:0 Люнгбю онлайн

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