1:0
2' ГолЛиннстрем Йеспер
29
Peter
Bjur
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Peter BjurПолузащитник
- Нападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Victor TorpПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
11 Andre RielПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Carit Falch
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линнстрем Йеспер
|6
|0.6
|2.
|Уре Микаэль
|4
|0.4
|3.
|Хедлунд Симон
|2
|0.2
|4.
|Рустед Сигурд
|2
|0.2
|5.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.1
|6.
|Павлович Андрия
|1
|0.1
|7.
|Риверос Блас
|1
|0.1
|8.
|Andreas Bruus
|1
|0.1
|9.
|Morten Frendrup
|0
|0
|10.
|Радошевич Йосип
|0
|0
|11.
|Чорлу Резан
|0
|0
|12.
|Peter Bjur
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Victor Torp
|3
|0.3
|2.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.1
|3.
|Nikolaj Geertsen
|1
|0.1
|4.
|Якобсен Кристиан II
|1
|0.1
|5.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.1
|6.
|Нильсен Эмиль
|1
|0.1
|7.
|Kasper Joergensen5
|1
|0.1
|8.
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|9.
|Andre Riel
|0
|0
|10.
|Гюткьяер Фредерик
|0
|0
|11.
|Rasmus Thellufsen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рустед Сигурд
|3
|1
|2.
|Павлович Андрия
|2
|0
|3.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0
|4.
|Швебе Марвин
|1
|0
|5.
|Радошевич Йосип
|1
|0
|6.
|Юнг Антони
|1
|0
|7.
|Уре Микаэль
|1
|0
|8.
|Махсо Андреас
|1
|0
|9.
|Andreas Bruus
|1
|0
|10.
|Morten Frendrup
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хамалайнен Брайан
|3
|0
|2.
|Ромер Марсель
|1
|1
|3.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|4.
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|5.
|Хебо Матиас
|2
|0
|6.
|Victor Torp
|2
|0
|7.
|Andre Riel
|0
|1
|8.
|Nikolaj Geertsen
|1
|0
|9.
|Грегор Паскаль
|1
|0
|10.
|Rasmus Thellufsen
|1
|0
|11.
|Frederik Winther2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брондбю
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|Люнгбю
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +13 =3 -4Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю
Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн
Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =5 -6Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю
Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро Хобро 1:2 Люнгбю
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Люнгбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Люнгбю 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 5:3 Люнгбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Брондбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Люнгбю САС Лигаен Брондбю 1:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:2 Брондбю САС Лигаен Брондбю 1:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 3:3 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:1 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 2:2 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:2 Люнгбю Товарищеские матчи Брондбю 3:0 Люнгбю САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1:0
|10
|7
|0
|3
|18 - 13
|21
|2.
|Митьюлланд
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|3.
|Сённерйюск
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Нордшелланн
|10
|4
|4
|2
|20 - 13
|16
|5.
|Ольборг
|10
|4
|4
|2
|11 - 11
|16
|6.
|Орхус
|10
|4
|3
|3
|18 - 14
|15
|7.
|Вайле
|10
|4
|2
|4
|17 - 19
|14
|8.
|Раннерс
|10
|4
|1
|5
|14 - 11
|13
|9.
|Копенгаген
|10
|4
|1
|5
|18 - 20
|13
|10.
|Оденсе
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|11.
|Хорсенс
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|12.
|Люнгбю
|0:1
|10
|0
|3
|7
|9 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Брондбю
|1:0
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Сённерйюск
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Орхус
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|6.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Вайле
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|9.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|10.
|Хорсенс
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|Раннерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Люнгбю
|0:1
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|2.
|Брондбю
|1:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|3.
|Сённерйюск
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|Вайле
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|6.
|Копенгаген
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|7.
|Митьюлланд
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|8.
|Орхус
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|9.
|Оденсе
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|10.
|Нордшелланн
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|11.
|Хорсенс
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|12.
|Люнгбю
|0:1
|5
|0
|0
|5
|5 - 13
|0
Победитель
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