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Брондбю
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Люнгбю
0'
1:0
2' Гол
Линнстрем Йеспер
2:0
46' Гол
Уре Микаэль
3:0
55' Гол
Рустед Сигурд
58' Желтая карточка
Nikolaj Geertsen
62' Желтая карточка
Якобсен Кристиан II
4:0
79' Гол
Линнстрем Йеспер
84' Желтая карточка
Фосгаард Лассе
4:1
90' Гол
Magnus Warming
90'+5
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
19
Morten
Frendrup
22
Радошевич
Йосип
18
Линнстрем
Йеспер
29
Peter
Bjur
9
Павлович
Андрия
11
Уре
Микаэль
31
Thomas
Mikkelsen
III
9
Фосгаард
Лассе
14
Nikolaj
Geertsen
2
Kasper
Enghardt
3
Хамалайнен
Брайан
8
Хебо
Матиас
29
Victor
Torp
30
Ромер
Марсель
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
16
Якобсен
Кристиан
II
7
Нильсен
Эмиль
Брондбю
3-5-2
Люнгбю
4-3-3

Ход матча

2'
Линнстрем Йеспер
1:0
43'
Хедлунд Симон
Павлович Андрия
 
46'
Уре Микаэль
(Линнстрем Йеспер)
2:0
55'
Рустед Сигурд
(Уре Микаэль)
3:0
58'
 
Nikolaj Geertsen
61'
 
Rasmus Thellufsen
Хебо Матиас
61'
 
Magnus Warming
Якобсен Кристиан II
62'
 
Якобсен Кристиан II
67'
Кристенсен Лассе
Уре Микаэль
 
67'
Anis Ben Slimane
Радошевич Йосип
 
79'
Линнстрем Йеспер
4:0
79'
 
Andre Riel
Нильсен Эмиль
81'
Херманнссон Хьёртур
Рустед Сигурд
 
82'
Бёркеейет Тобиас
Morten Frendrup
 
82'
 
Frederik Winther2
Victor Torp
84'
 
Фосгаард Лассе
86'
 
Lucas Oerneborg
Гаммельбю Йенс-Мартин
90'
4:1
Magnus Warming
(Rasmus Thellufsen)

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 4 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линнстрем Йеспер 7 0.7
2. Уре Микаэль 5 0.5
3. Рустед Сигурд 3 0.3
4. Хедлунд Симон 2 0.2
5. Кристенсен Лассе 1 0.1
6. Павлович Андрия 1 0.1
7. Риверос Блас 1 0.1
8. Andreas Bruus 1 0.1
9. Morten Frendrup 0 0
10. Радошевич Йосип 0 0
11. Чорлу Резан 0 0
12. Peter Bjur 0 0
Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Victor Torp 3 0.3
2. Фосгаард Лассе 1 0.1
3. Nikolaj Geertsen 1 0.1
4. Якобсен Кристиан II 1 0.1
5. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.1
6. Нильсен Эмиль 1 0.1
7. Magnus Warming 1 0.1
8. Kasper Joergensen5 1 0.1
9. Rasmus Thellufsen 0 0
10. Хамалайнен Брайан 0 0
11. Andre Riel 0 0
12. Гюткьяер Фредерик 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 3 1
2. Павлович Андрия 2 0
3. Линнстрем Йеспер 2 0
4. Швебе Марвин 1 0
5. Радошевич Йосип 1 0
6. Юнг Антони 1 0
7. Уре Микаэль 1 0
8. Махсо Андреас 1 0
9. Andreas Bruus 1 0
10. Morten Frendrup 1 0
Люнгбю
# Игрок      
1. Хамалайнен Брайан 3 0
2. Ромер Марсель 1 1
3. Nikolaj Geertsen 2 0
4. Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
5. Гюткьяер Фредерик 2 0
6. Хебо Матиас 2 0
7. Victor Torp 2 0
8. Andre Riel 0 1
9. Фосгаард Лассе 1 0
10. Якобсен Кристиан II 1 0
11. Грегор Паскаль 1 0
12. Rasmus Thellufsen 1 0
13. Frederik Winther2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 14.29% (3) 9.52% (2) 19.05% (4) 28.57% (6) 9.52% (2) 19.05% (4)
 Люнгбю 20% (2) 0 30% (3) 20% (2) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю
Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн
Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю
Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро Хобро 1:2 Люнгбю

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Люнгбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Брондбю 2:1 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 2:0 Брондбю Товарищеские матчи Брондбю 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:3 Брондбю Суперлига Дании
Люнгбю 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 5:3 Люнгбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Брондбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Люнгбю САС Лигаен Брондбю 1:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:2 Брондбю САС Лигаен Брондбю 1:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 3:3 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:1 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 2:2 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:2 Люнгбю Товарищеские матчи Брондбю 3:0 Люнгбю САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 10 7 0 3 21 - 14 21
2. Митьюлланд 10 6 2 2 17 - 12 20
3. Сённерйюск 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Нордшелланн 10 4 4 2 20 - 13 16
5. Ольборг 10 4 4 2 11 - 11 16
6. Орхус 10 4 3 3 18 - 14 15
7. Вайле 10 4 2 4 17 - 19 14
8. Раннерс 10 4 1 5 14 - 11 13
9. Копенгаген 10 4 1 5 18 - 20 13
10. Оденсе 10 3 2 5 14 - 17 11
11. Хорсенс 10 1 3 6 8 - 18 6
12. Люнгбю 10 0 3 7 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Митьюлланд 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Брондбю 5 4 0 1 14 - 8 12
4. Сённерйюск 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Орхус 5 3 0 2 12 - 7 9
6. Оденсе 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Ольборг 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Вайле 5 2 1 2 9 - 10 7
9. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
10. Хорсенс 5 1 2 2 6 - 10 5
11. Раннерс 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Люнгбю 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 5 3 0 2 8 - 3 9
2. Брондбю 5 3 0 2 7 - 6 9
3. Сённерйюск 5 2 2 1 9 - 8 8
4. Ольборг 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Вайле 5 2 1 2 8 - 9 7
6. Копенгаген 5 2 1 2 8 - 10 7
7. Митьюлланд 5 2 1 2 8 - 11 7
8. Орхус 5 1 3 1 6 - 7 6
9. Оденсе 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 5 0 3 2 7 - 9 3
11. Хорсенс 5 0 1 4 2 - 8 1
12. Люнгбю 5 0 0 5 6 - 16 0
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Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 6.00 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.56 4.50 5.35
  1.29 5.15 13.60

Самый высокий коэффициент на матч «Брондбю» – «Люнгбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брондбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люнгбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брондбю» – «Люнгбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
19.50 0.00 5.25 1.13 4.10 1.21 2.11 1.68 1.99 1.82 1.76 2.07 3.30 1.30 1.32 3.20 1.13 5.40 1.10 6.30 1.12 5.55 1.02 11.50 1.02 11.00
4.85 1.14 4.05 1.21 2.46 1.52 1.97 1.84 1.64 2.39 1.33 3.32 1.24 3.88 1.09 6.45 1.06 6.90
5.42 1.17 3.89 1.27 2.57 1.54 2.07 1.81 1.79 2.09 1.51 2.65 1.58 2.46 2.86 1.45 2.36 1.63 1.86 2.02 1.55 2.55 1.62 2.39 1.37 3.22 1.13 6.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.48 1.50 1.52 2.42 1.23 3.85 1.05 8.50 1.03 10.00
3.76 1.27 2.59 1.50 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
3.11 1.39 2.46 1.58 1.86 2.02 1.31 3.61 1.16 5.52 1.38 3.15 1.26 4.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.04 1.73 1.52 2.44 1.32 3.20
5.20 1.17 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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