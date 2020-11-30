Дженоа
0:1
Первый тайм: 19'
Стадион: Луиджи Феррарис
Парма
0:1
10' ГолЖервиньо Куасси
13
Бани
Маттиа
47
Бадель
Милан
42
Бузи
Максим
22
Алвеш
Бруну
33
Куцка
Юрай
14
Куртич
Ясмин
10
Карамо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
-
37 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Бузи МаксимЗащитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
10 Карамо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.22
|2.
|Пьяца Марко
|2
|0.22
|3.
|Пандев Горан
|1
|0.11
|4.
|Дестро Маттиа
|1
|0.11
|5.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.11
|6.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|7.
|Бадель Милан
|0
|0
|8.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|9.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эрнани Азеведо
|2
|0.22
|2.
|Жервиньо Куасси
|2
|0.22
|3.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.11
|4.
|Карамо Янн
|1
|0.11
|5.
|Куртич Ясмин
|1
|0.11
|6.
|Куцка Юрай
|1 (1)
|0.11
|7.
|Бругман Гастон
|0
|0
|8.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бадель Милан
|3
|0
|2.
|Пандев Горан
|2
|0
|3.
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|4.
|Зайц Миха
|2
|0
|5.
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|6.
|Гильоне Паоло
|2
|0
|7.
|Перин Маттиа
|0
|1
|8.
|Дестро Маттиа
|1
|0
|9.
|Бани Маттиа
|1
|0
|10.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|11.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|12.
|Ровелла Николо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иакопони Симоне
|1
|1
|2.
|Куцка Юрай
|2
|0
|3.
|Алвеш Бруну
|2
|0
|4.
|Эрнани Азеведо
|2
|0
|5.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|6.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|7.
|Бругман Гастон
|1
|0
|8.
|Лорини Венсан
|1
|0
|9.
|Грасси Альберто
|1
|0
|10.
|Зом Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Парма
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +9 =2 -9Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино
Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи
Парма Последние 20 матчей: +8 =4 -8Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Парма: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Дженоа 2:0 Парма Серия A Парма 1:2 Дженоа Серия A Парма 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Парма Серия A Парма 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Парма Серия A Дженоа 2:2 Парма Серия A Парма 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Парма Серия A Парма 1:1 Дженоа Серия A Парма 2:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Парма Серия A Парма 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|23 - 13
|18
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|17
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 7
|17
|7.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|9.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 16
|14
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 14
|12
|11.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 15
|11
|12.
|Кальяри
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|14.
|Беневенто
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|16.
|Парма
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|18.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|16 - 22
|6
|19.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|2.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|4.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 6
|9
|6.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 9
|7
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 9
|3
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|19.
|Торино
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|11.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|16.
|Парма
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дженоа 0:1 Парма
Исход игры
Дженоа
38.4% (56)
Ничья
47.9% (70)
Парма
13.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
35.42% (51)
Меньше
64.58% (93)
Обе команды забьют
Да
79.17% (114)
Нет
20.83% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (63)
2:1 Дженоа
22.6% (33)
1:0 Дженоа
11.6% (17)
1:2 Парма
9.6% (14)
0:1 Парма
2.7% (4)
2:0 Дженоа
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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