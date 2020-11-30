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  3. Италия
Дженоа
0:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
Парма
0'
0:1
10' Гол
Жервиньо Куасси
19'
32
Палеари
Альберто
5
Гольданига
Эдоардо
2
Сапата
Кристиан
13
Бани
Маттиа
18
Гильоне
Паоло
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
8
Лерагер
Лукас
88
Пеллегрини
Лука
9
Скамачча
Джанлука
61
Шомуродов
Элдор
1
Сепе
Луиджи
42
Бузи
Максим
24
Осорио
Йордан
22
Алвеш
Бруну
7
Гальоло
Риккардо
33
Куцка
Юрай
5
Скоццарелла
Маттео
14
Куртич
Ясмин
10
Карамо
Янн
27
Жервиньо
Куасси
11
Корнелиус
Андреас
Дженоа
3-5-2
Парма
4-3-2-1

Ход матча

10'
0:1
Жервиньо Куасси
(Куцка Юрай)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скамачча Джанлука 2 0.22
2. Пьяца Марко 2 0.22
3. Пандев Горан 1 0.11
4. Дестро Маттиа 1 0.11
5. Дзаппакоста Давиде 1 0.11
6. Гильоне Паоло 0 0
7. Бадель Милан 0 0
8. Лерагер Лукас 0 0
9. Гольданига Эдоардо 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эрнани Азеведо 2 0.22
2. Жервиньо Куасси 2 0.22
3. Гальоло Риккардо 1 0.11
4. Карамо Янн 1 0.11
5. Куртич Ясмин 1 0.11
6. Куцка Юрай 1 (1) 0.11
7. Бругман Гастон 0 0
8. Инглезе Роберто 0 0
9. Пеццелла Джузеппе 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Бадель Милан 3 0
2. Пандев Горан 2 0
3. Мазиелло Андреа 2 0
4. Зайц Миха 2 0
5. Гольданига Эдоардо 2 0
6. Гильоне Паоло 2 0
7. Перин Маттиа 0 1
8. Дестро Маттиа 1 0
9. Бани Маттиа 1 0
10. Дзаппакоста Давиде 1 0
11. Скамачча Джанлука 1 0
12. Ровелла Николо 1 0
Парма
# Игрок      
1. Иакопони Симоне 1 1
2. Куцка Юрай 2 0
3. Алвеш Бруну 2 0
4. Эрнани Азеведо 2 0
5. Пеццелла Джузеппе 2 0
6. Дармиан Маттео 1 0
7. Бругман Гастон 1 0
8. Лорини Венсан 1 0
9. Грасси Альберто 1 0
10. Зом Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Парма 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино
Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи
Парма Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма
Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи Лечче 3:4 Парма Парма 1:2 Аталанта Брешия 1:2 Парма Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Парма: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Дженоа 1:4 Парма Серия A Парма 5:1 Дженоа Серия A Парма 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:3 Парма Серия A
Дженоа 2:0 Парма Серия A Парма 1:2 Дженоа Серия A Парма 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Парма Серия A Парма 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Парма Серия A Дженоа 2:2 Парма Серия A Парма 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Парма Серия A Парма 1:1 Дженоа Серия A Парма 2:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Парма Серия A Парма 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 23 - 13 18
3. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Наполи Заявка 9 6 0 3 20 - 10 17
5. Рома Заявка 9 5 2 2 19 - 15 17
6. Ювентус Заявка 9 4 5 0 18 - 7 17
7. Верона Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
9. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 16 14
10. Болонья Заявка 9 4 0 5 14 - 14 12
11. Сампдория Заявка 9 3 2 4 14 - 15 11
12. Кальяри Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
13. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
14. Беневенто Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
15. Специя Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
16. Парма 1:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Фиорентина Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
18. Торино Заявка 9 1 3 5 16 - 22 6
19. Дженоа 0:1 Заявка 9 1 2 6 7 - 17 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
4. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
6. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа 0:1 Заявка 5 1 0 4 6 - 9 3
18. Специя Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
10. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
11. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Торино Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
16. Парма 1:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
17. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Дженоа 0:1 Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Дженоа 38.4% (56)
X 47.9% (70)
Парма 13.7% (20)
Все прогнозы
2.76 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Парма
2.60
3.40
3.21
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.20 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.20 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.59 3.40 3.10
  2.49 3.25 3.21

Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 8.00 1.06 3.00 1.38 2.27 1.62 2.20 1.72 1.70 2.15 1.72 2.20 1.35 3.15 1.25 3.90 1.09 7.20 1.07 8.40 1.02 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
9.90 1.06 8.40 1.08 3.45 1.32 2.79 1.45 1.96 1.94 1.53 2.54 1.36 3.18 1.16 5.45 1.13 6.25 1.04 11.75
3.83 1.29 2.89 1.46 2.25 1.71 1.93 1.97 1.73 2.22 1.53 2.65 1.37 3.30 1.13 6.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.60 2.33 1.30 3.50 1.11 6.40
2.83 1.43 1.92 1.88 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
2.91 1.46 2.40 1.63 1.88 2.02 1.56 2.56 1.41 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.63 1.48 1.65 2.22 1.36 3.00
3.95 1.25 2.75 1.45 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.10 1.31
Где смотреть матч Дженоа 0:1 Парма онлайн

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Прогнозы на матч Дженоа 0:1 Парма

Исход игры
Дженоа
38.4% (56)
Ничья
47.9% (70)
Парма
13.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
35.42% (51)
Меньше
64.58% (93)
Обе команды забьют
Да
79.17% (114)
Нет
20.83% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (63)
2:1 Дженоа
22.6% (33)
1:0 Дженоа
11.6% (17)
1:2 Парма
9.6% (14)
0:1 Парма
2.7% (4)
2:0 Дженоа
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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