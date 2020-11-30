Дженоа
1:2
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Парма
0:1
10' ГолЖервиньо Куасси
0:2
47' ГолЖервиньо Куасси
1:2
50' ГолШомуродов Элдор
58' Желтая карточкаБузи Максим
67' Желтая карточкаКарамо Янн
77' Желтая карточкаБадель Милан
84' Желтая карточкаБани Маттиа
13
Бани
Маттиа
47
Бадель
Милан
42
Бузи
Максим
22
Алвеш
Бруну
33
Куцка
Юрай
14
Куртич
Ясмин
10
Карамо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
-
37 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Бузи МаксимЗащитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
10 Карамо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
0:1
47'
0:2
50'
1:2
58'
67'
77'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
4 Офсайды 7
-
12 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.22
|2.
|Пьяца Марко
|2
|0.22
|3.
|Пандев Горан
|1
|0.11
|4.
|Дестро Маттиа
|1
|0.11
|5.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.11
|6.
|Шомуродов Элдор
|1
|0.11
|7.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|8.
|Бадель Милан
|0
|0
|9.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|10.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.44
|2.
|Эрнани Азеведо
|2
|0.22
|3.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.11
|4.
|Карамо Янн
|1
|0.11
|5.
|Куцка Юрай
|1 (1)
|0.11
|6.
|Куртич Ясмин
|1
|0.11
|7.
|Бругман Гастон
|0
|0
|8.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бадель Милан
|4
|0
|2.
|Пандев Горан
|2
|0
|3.
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|4.
|Зайц Миха
|2
|0
|5.
|Бани Маттиа
|2
|0
|6.
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|7.
|Гильоне Паоло
|2
|0
|8.
|Перин Маттиа
|0
|1
|9.
|Дестро Маттиа
|1
|0
|10.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|11.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|12.
|Ровелла Николо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иакопони Симоне
|1
|1
|2.
|Куцка Юрай
|2
|0
|3.
|Алвеш Бруну
|2
|0
|4.
|Эрнани Азеведо
|2
|0
|5.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|6.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|7.
|Бругман Гастон
|1
|0
|8.
|Лорини Венсан
|1
|0
|9.
|Грасси Альберто
|1
|0
|10.
|Карамо Янн
|1
|0
|11.
|Бузи Максим
|1
|0
|12.
|Зом Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Парма
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +9 =2 -9Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино
Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи
Парма Последние 20 матчей: +8 =4 -8Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Парма: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Дженоа 2:0 Парма Серия A Парма 1:2 Дженоа Серия A Парма 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Парма Серия A Парма 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Парма Серия A Дженоа 2:2 Парма Серия A Парма 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Парма Серия A Парма 1:1 Дженоа Серия A Парма 2:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Парма Серия A Парма 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|23 - 13
|18
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|17
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 7
|17
|7.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|9.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 16
|14
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 14
|12
|11.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 15
|11
|12.
|Кальяри
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|14.
|Беневенто
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|18.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|16 - 22
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|2.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|4.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 6
|9
|6.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 9
|7
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|19.
|Торино
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|11.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дженоа 1:2 Парма
Исход игры
Дженоа
38.4% (56)
Ничья
47.9% (70)
Парма
13.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
35.42% (51)
Меньше
64.58% (93)
Обе команды забьют
Да
79.17% (114)
Нет
20.83% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (63)
2:1 Дженоа
22.6% (33)
1:0 Дженоа
11.6% (17)
1:2 Парма
9.6% (14)
2:0 Дженоа
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:1 Парма
2.7% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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