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  3. Италия
Дженоа
1:2
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
0:1
10' Гол
Жервиньо Куасси
0:2
47' Гол
Жервиньо Куасси
1:2
50' Гол
Шомуродов Элдор
58' Желтая карточка
Бузи Максим
67' Желтая карточка
Карамо Янн
77' Желтая карточка
Бадель Милан
84' Желтая карточка
Бани Маттиа
90'+8
32
Палеари
Альберто
5
Гольданига
Эдоардо
2
Сапата
Кристиан
13
Бани
Маттиа
18
Гильоне
Паоло
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
8
Лерагер
Лукас
88
Пеллегрини
Лука
9
Скамачча
Джанлука
61
Шомуродов
Элдор
1
Сепе
Луиджи
42
Бузи
Максим
24
Осорио
Йордан
22
Алвеш
Бруну
7
Гальоло
Риккардо
33
Куцка
Юрай
5
Скоццарелла
Маттео
14
Куртич
Ясмин
10
Карамо
Янн
27
Жервиньо
Куасси
11
Корнелиус
Андреас
Дженоа
3-5-2
Парма
4-3-2-1

Ход матча

10'
0:1
Жервиньо Куасси
(Куцка Юрай)
19'
 
Лорини Венсан
Гальоло Риккардо
47'
0:2
Жервиньо Куасси
50'
Шомуродов Элдор
1:2
58'
 
Бузи Максим
62'
 
Эрнани Азеведо
Скоццарелла Маттео
67'
 
Карамо Янн
69'
Пандев Горан
Шомуродов Элдор
 
69'
Зайц Миха
Лерагер Лукас
 
73'
 
Иакопони Симоне
Бузи Максим
73'
 
Грасси Альберто
Карамо Янн
77'
Бадель Милан
 
81'
Париджини Витторио
Бадель Милан
 
81'
Пьяца Марко
Гильоне Паоло
 
84'
Бани Маттиа
 
88'
Дестро Маттиа
Бани Маттиа
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 4 Офсайды 7
  • 12 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скамачча Джанлука 2 0.22
2. Пьяца Марко 2 0.22
3. Пандев Горан 1 0.11
4. Дестро Маттиа 1 0.11
5. Дзаппакоста Давиде 1 0.11
6. Шомуродов Элдор 1 0.11
7. Гильоне Паоло 0 0
8. Бадель Милан 0 0
9. Лерагер Лукас 0 0
10. Гольданига Эдоардо 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жервиньо Куасси 4 0.44
2. Эрнани Азеведо 2 0.22
3. Гальоло Риккардо 1 0.11
4. Карамо Янн 1 0.11
5. Куцка Юрай 1 (1) 0.11
6. Куртич Ясмин 1 0.11
7. Бругман Гастон 0 0
8. Инглезе Роберто 0 0
9. Пеццелла Джузеппе 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Бадель Милан 4 0
2. Пандев Горан 2 0
3. Мазиелло Андреа 2 0
4. Зайц Миха 2 0
5. Бани Маттиа 2 0
6. Гольданига Эдоардо 2 0
7. Гильоне Паоло 2 0
8. Перин Маттиа 0 1
9. Дестро Маттиа 1 0
10. Дзаппакоста Давиде 1 0
11. Скамачча Джанлука 1 0
12. Ровелла Николо 1 0
Парма
# Игрок      
1. Иакопони Симоне 1 1
2. Куцка Юрай 2 0
3. Алвеш Бруну 2 0
4. Эрнани Азеведо 2 0
5. Пеццелла Джузеппе 2 0
6. Дармиан Маттео 1 0
7. Бругман Гастон 1 0
8. Лорини Венсан 1 0
9. Грасси Альберто 1 0
10. Карамо Янн 1 0
11. Бузи Максим 1 0
12. Зом Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Парма 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино
Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи
Парма Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма
Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи Лечче 3:4 Парма Парма 1:2 Аталанта Брешия 1:2 Парма Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Парма: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Дженоа 1:4 Парма Серия A Парма 5:1 Дженоа Серия A Парма 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:3 Парма Серия A
Дженоа 2:0 Парма Серия A Парма 1:2 Дженоа Серия A Парма 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Парма Серия A Парма 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Парма Серия A Дженоа 2:2 Парма Серия A Парма 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Парма Серия A Парма 1:1 Дженоа Серия A Парма 2:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Парма Серия A Парма 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 23 - 13 18
3. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Наполи Заявка 9 6 0 3 20 - 10 17
5. Рома Заявка 9 5 2 2 19 - 15 17
6. Ювентус Заявка 9 4 5 0 18 - 7 17
7. Верона Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
9. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 16 14
10. Болонья Заявка 9 4 0 5 14 - 14 12
11. Сампдория Заявка 9 3 2 4 14 - 15 11
12. Кальяри Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
13. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
14. Беневенто Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
15. Специя Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
16. Парма Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
17. Фиорентина Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
18. Торино Заявка 9 1 3 5 16 - 22 6
19. Дженоа Заявка 9 1 2 6 8 - 18 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
4. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
6. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Специя Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
10. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
11. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Торино Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Дженоа 38.4% (56)
X 47.9% (70)
Парма 13.7% (20)
Все прогнозы
2.76 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.20 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 8.00 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.59 3.40 3.10
  2.49 3.25 3.21

Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 8.00 1.06 4.90 1.17 3.60 1.28 2.20 1.72 2.55 1.82 1.72 2.20 1.95 1.85 1.20 4.44 1.44 2.75 1.22 4.20 1.02 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
9.90 1.06 8.40 1.08 3.45 1.32 2.79 1.45 1.96 1.94 1.53 2.54 1.36 3.18 1.16 5.45 1.13 6.25 1.04 11.75
3.83 1.29 2.89 1.46 2.25 1.71 1.93 1.97 1.73 2.22 1.53 2.65 1.37 3.30 1.13 6.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.60 2.33 1.66 2.20 1.15 5.30 1.09 7.20
2.83 1.43 1.92 1.88 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
2.91 1.46 2.40 1.63 1.88 2.02 1.56 2.56 1.41 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.63 1.48 1.82 2.22 1.37 3.00 1.24 4.00
3.95 1.25 2.75 1.45 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.50
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
3.10 1.31
Где смотреть матч Дженоа 1:2 Парма онлайн

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Прогнозы на матч Дженоа 1:2 Парма

Исход игры
Дженоа
38.4% (56)
Ничья
47.9% (70)
Парма
13.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
35.42% (51)
Меньше
64.58% (93)
Обе команды забьют
Да
79.17% (114)
Нет
20.83% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (63)
2:1 Дженоа
22.6% (33)
1:0 Дженоа
11.6% (17)
1:2 Парма
9.6% (14)
2:0 Дженоа
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:1 Парма
2.7% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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