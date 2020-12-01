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Йокогама Маринос
1:0
Первый тайм: 19'
Чонбук Хендай Моторс

Ход матча

17'
Бунматхан Тхиратхон
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Йокогама Маринос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ado Onaiwu 3 0.6
2. Teruhito Nakagawa 2 0.4
3. Jun Amano 1 0.2
4. Эндо Кейта 1 0.2
Чонбук Хендай Моторс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хан Ге-Вон 1 0.2
2. Gustavo Souza III 1 0.2
3. Seong-Eun Na 1 0.2
4. Чжо Кю-Сон 1 0.2

Карточки

Йокогама Маринос
# Игрок      
1. Yuki Saneto 1 0
2. Ryuta Koike 1 0
3. Makito Ito 1 0
Чонбук Хендай Моторс
# Игрок      
1. Сон Чжун-Хо 0 1
2. Чхве Бо-Кюн 0 1
3. Ли Ён 0 1
4. Хон Чжон-Хо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Йокогама Маринос 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 0 14.29% (1)
 Чонбук Хендай Моторс 0 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Йокогама Маринос Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Йокогама Маринос 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:1 Йокогама Маринос Кавасаки Фронтале 3:1 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 6:2 Урава Редс
Сёнан Бельмаре 1:0 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 2:3 Касима Антлерс Санфречче Хиросима 3:1 Йокогама Маринос Токио 0:4 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 2:1 Нагойя Грампус Серезо Осака 4:1 Йокогама Маринос Гамба Осака 1:1 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 4:0 Оита Тринита Йокогама Маринос 0:1 Касива Рейсол Йокогама Маринос 2:3 Виссел Кобе Йокогама Маринос 1:1 Саган Тосу Касива Рейсол 1:3 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 3:1 Вегальта Сендай Саган Тосу 1:3 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 3:0 Симидзу С-Палс Йокогама Маринос 1:2 Серезо Осака
Чонбук Хендай Моторс Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс
Чонбук Хендай Моторс 2:0 Тэгу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 4:1 Кванджу Чонбук Хендай Моторс 0:1 Пхохан Стилерс Санджу Санму 0:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сеонам Чонбук Хендай Моторс 2:0 Пусан Айпарк Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Кванджу 3:3 Чонбук Хендай Моторс Сеонам 2:0 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:2 Канвон Чонбук Хендай Моторс 2:1 Санджу Санму Сувон Самсунг Блювингс 1:3 Чонбук Хендай Моторс Тэгу 0:2 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 2:1 Пхохан Стилерс Пусан Айпарк 1:5 Чонбук Хендай Моторс

Последние игры между собой

Йокогама Маринос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Чонбук Хендай Моторс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Чонбук Хендай Моторс 1:2 Йокогама Маринос Лига чемпионов АФК Йокогама Маринос 2:1 Чонбук Хендай Моторс Лига чемпионов АФК Чонбук Хендай Моторс 3:0 Йокогама Маринос Лига чемпионов АФК

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 0:0 5 3 1 1 8 - 3 10
2. Шанхай СИПГ 4 3 0 1 6 - 4 9
3. Чонбук Хендай Моторс 0:0 5 1 2 2 5 - 6 5
4. Сидней 4 0 1 3 3 - 9 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 0:0 3 1 1 1 5 - 2 4
2. Чонбук Хендай Моторс 0:0 3 1 0 2 3 - 4 3
3. Сидней 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Йокогама Маринос 0:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Чонбук Хендай Моторс 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Сидней 2 0 0 2 0 - 5 0
Лучшие коэффициенты
Йокогама Маринос
Ничья
Чонбук Хендай Моторс
2.55
3.86
2.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.70 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.85 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.86 2.66
  2.29 3.86 2.85

Самый высокий коэффициент на матч «Йокогама Маринос» – «Чонбук Хендай Моторс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Йокогама Маринос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чонбук Хендай Моторс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Йокогама Маринос» – «Чонбук Хендай Моторс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
22.00 0.00 13.50 1.01 5.40 1.13 4.50 1.18 2.60 1.45 2.08 1.74 2.12 1.72 1.86 1.95 1.69 2.17 1.37 3.00 1.28 3.50 1.12 5.60 1.10 6.30 1.03 10.50 1.02 11.00
12.00 1.00 11.50 1.01 5.50 1.13 4.65 1.19 2.73 1.50 2.11 1.71 1.67 2.13 1.36 2.89 1.26 3.40 1.10 5.55 1.08 6.15 1.01 10.50
5.87 1.15 2.77 1.47 2.66 1.50 2.38 1.61 2.10 1.77 1.84 2.02 1.67 2.25 1.51 2.62 1.25 4.05 1.10 7.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.90 1.25 2.65 1.47 1.66 2.20 1.27 3.70
3.38 1.31 2.75 1.44 1.71 2.11 1.29 3.52
3.36 1.34 3.18 1.37 2.54 1.54 1.90 1.96 1.62 2.35 1.42 2.93
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.28 2.20 1.70 1.58 2.20 1.38 2.90
4.10 1.23 2.11 1.71 1.57 2.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.41 2.90
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
2.37 1.55
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