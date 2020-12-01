  1. Футбол
  2. Матчи
Йокогама Маринос
4:1
Конец матча
Чонбук Хендай Моторс
0'
1:0
17' Гол
Бунматхан Тхиратхон
34' Желтая карточка
Ким Мин-Хёк
2:0
51' Гол
Marcos Junior1
2:1
54' Пенальти
Gustavo Souza III
65' Желтая карточка
Чои Чул-Сун
69' Желтая карточка
Ли Су-Бин
3:1
71' Гол
Teruhito Nakagawa
78' Желтая карточка
Kota Mizunuma
4:1
83' Гол в свои ворота
Сон Бум-Кён
90'+3
31
Powell
Obinna
Obi
27
Мацубара
Кен
13
Thiago
Martins
II
44
Хатанака
Синносукэ
5
Бунматхан
Тхиратхон
8
Takuya
Kida
6
Огихава
Такахиро
23
Teruhito
Nakagawa
9
Marcos
Junior1
16
Ryo
Takano
17
Erik
IV
31
Сон
Бум-Кён
15
Ку
Чжа-Рен
26
Хон
Чжон-Хо
92
Ким
Мин-Хёк
25
Чои
Чул-Сун
44
Hyung-Min
Shin
18
Seong-Eun
Na
13
Ким
Бо-Ген
57
Ли
Су-Бин
37
Бэрроу
Моду
99
Gustavo
Souza
III
Йокогама Маринос
4-2-3-1
Чонбук Хендай Моторс
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Йокогама Маринос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ado Onaiwu 3 0.6
2. Teruhito Nakagawa 3 0.6
3. Бунматхан Тхиратхон 1 0.2
4. Jun Amano 1 0.2
5. Эндо Кейта 1 0.2
6. Marcos Junior1 1 0.2
Чонбук Хендай Моторс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gustavo Souza III 2 (1) 0.4
2. Хан Ге-Вон 1 0.2
3. Seong-Eun Na 1 0.2
4. Чжо Кю-Сон 1 0.2

Карточки

Йокогама Маринос
# Игрок      
1. Kota Mizunuma 1 0
2. Yuki Saneto 1 0
3. Ryuta Koike 1 0
4. Makito Ito 1 0
Чонбук Хендай Моторс
# Игрок      
1. Сон Чжун-Хо 0 1
2. Чхве Бо-Кюн 0 1
3. Ли Ён 0 1
4. Хон Чжон-Хо 1 0
5. Чои Чул-Сун 1 0
6. Ким Мин-Хёк 1 0
7. Ли Су-Бин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Йокогама Маринос 10% (1) 20% (2) 30% (3) 20% (2) 10% (1) 10% (1)
 Чонбук Хендай Моторс 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Йокогама Маринос Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Йокогама Маринос 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:1 Йокогама Маринос Кавасаки Фронтале 3:1 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 6:2 Урава Редс
Сёнан Бельмаре 1:0 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 2:3 Касима Антлерс Санфречче Хиросима 3:1 Йокогама Маринос Токио 0:4 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 2:1 Нагойя Грампус Серезо Осака 4:1 Йокогама Маринос Гамба Осака 1:1 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 4:0 Оита Тринита Йокогама Маринос 0:1 Касива Рейсол Йокогама Маринос 2:3 Виссел Кобе Йокогама Маринос 1:1 Саган Тосу Касива Рейсол 1:3 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 3:1 Вегальта Сендай Саган Тосу 1:3 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 3:0 Симидзу С-Палс Йокогама Маринос 1:2 Серезо Осака
Чонбук Хендай Моторс Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс
Чонбук Хендай Моторс 2:0 Тэгу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 4:1 Кванджу Чонбук Хендай Моторс 0:1 Пхохан Стилерс Санджу Санму 0:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сеонам Чонбук Хендай Моторс 2:0 Пусан Айпарк Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Кванджу 3:3 Чонбук Хендай Моторс Сеонам 2:0 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:2 Канвон Чонбук Хендай Моторс 2:1 Санджу Санму Сувон Самсунг Блювингс 1:3 Чонбук Хендай Моторс Тэгу 0:2 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 2:1 Пхохан Стилерс Пусан Айпарк 1:5 Чонбук Хендай Моторс

Последние игры между собой

Йокогама Маринос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Чонбук Хендай Моторс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Чонбук Хендай Моторс 1:2 Йокогама Маринос Лига чемпионов АФК Йокогама Маринос 2:1 Чонбук Хендай Моторс Лига чемпионов АФК Чонбук Хендай Моторс 3:0 Йокогама Маринос Лига чемпионов АФК

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Шанхай СИПГ 4 3 0 1 6 - 4 9
3. Чонбук Хендай Моторс 5 1 1 3 6 - 10 4
4. Сидней 4 0 1 3 3 - 9 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 3 2 0 1 9 - 3 6
2. Чонбук Хендай Моторс 3 1 0 2 3 - 4 3
3. Сидней 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Йокогама Маринос 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Чонбук Хендай Моторс 2 0 1 1 3 - 6 1
4. Сидней 2 0 0 2 0 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Min-Hyeok Kim получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Бунматхан Тхиратхон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 25.00 48.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.86 2.66
  1.25 5.28 16.99

Самый высокий коэффициент на матч «Йокогама Маринос» – «Чонбук Хендай Моторс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Йокогама Маринос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чонбук Хендай Моторс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Йокогама Маринос» – «Чонбук Хендай Моторс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
22.00 0.00 13.50 1.01 6.10 1.12 4.75 1.10 2.85 1.42 2.08 1.74 1.72 2.08 1.86 1.95 3.90 1.25 2.63 1.48 2.08 1.72 1.37 3.05 1.19 4.60 1.04 12.00 1.03 13.00
12.00 1.00 11.50 1.01 5.50 1.13 4.65 1.19 2.73 1.50 2.11 1.71 1.67 2.13 1.36 2.89 1.26 3.40 1.10 5.55 1.08 6.15 1.01 10.50
6.83 1.11 2.77 1.47 2.56 1.53 2.21 1.70 1.86 2.00 1.61 2.37 3.51 1.31 1.70 2.20 1.50 2.64 1.75 2.13 1.87 2.00 1.12 6.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.85 1.42 1.82 1.97 1.37 2.33 1.11 6.50 1.06 8.80
3.38 1.31 2.75 1.44 1.71 2.11 1.29 3.52
3.36 1.34 3.18 1.37 2.54 1.54 1.90 1.96 1.33 3.37 1.18 5.05 1.41 2.99 1.27 3.80
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.28 2.08 1.72 1.55 2.45 1.33 3.25
4.10 1.23 2.11 1.71 1.57 2.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.20
Букмекер Да Нет
4.20 1.18
Букмекер Да Нет
2.63 1.55
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