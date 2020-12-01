Йокогама Маринос
4:1
Конец матча
Чонбук Хендай Моторс
1:0
17' ГолБунматхан Тхиратхон
34' Желтая карточкаКим Мин-Хёк
2:0
51' ГолMarcos Junior1
2:1
54' ПенальтиGustavo Souza III
65' Желтая карточкаЧои Чул-Сун
69' Желтая карточкаЛи Су-Бин
3:1
71' ГолTeruhito Nakagawa
78' Желтая карточкаKota Mizunuma
4:1
83' Гол в свои воротаСон Бум-Кён
27
Мацубара
Кен
16
Ryo
Takano
17
Erik
IV
31
Сон
Бум-Кён
15
Ку
Чжа-Рен
26
Хон
Чжон-Хо
92
Ким
Мин-Хёк
25
Чои
Чул-Сун
18
Seong-Eun
Na
13
Ким
Бо-Ген
57
Ли
Су-Бин
37
Бэрроу
Моду
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мацубара КенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ryo TakanoПолузащитник
-
17 Erik IVНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Makito ItoЗащитник
-
33 Takuya WadaЗащитник
-
19 Yuki SanetoЗащитник
-
25 Ryuta KoikeЗащитник
- Полузащитник
-
38 Маеда ДаизенПолузащитник
-
39 Jun AmanoПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Ado OnaiwuНападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Основной состав
-
31 Сон Бум-КёнВратарь
-
15 Ку Чжа-РенЗащитник
-
26 Хон Чжон-ХоЗащитник
-
92 Ким Мин-ХёкЗащитник
-
25 Чои Чул-СунЗащитник
- Полузащитник
-
18 Seong-Eun NaПолузащитник
-
13 Ким Бо-ГенПолузащитник
-
57 Ли Су-БинПолузащитник
-
37 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хон Чжон-НамВратарь
- Вратарь
-
23 Юн Чжи-ХекЗащитник
-
19 Пак Вон-ЧжэЗащитник
-
11 Чжо Кю-СонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ли Сон-ЮнПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ли Си-ХонПолузащитник
-
-
Главный тренер: Мораиш Жозе
Ход матча
17'
34'
51'
2:0
54'
62'
65'
69'
71'
75'
78'
81'
83'
4:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ado Onaiwu
|3
|0.6
|2.
|Teruhito Nakagawa
|3
|0.6
|3.
|Бунматхан Тхиратхон
|1
|0.2
|4.
|Jun Amano
|1
|0.2
|5.
|Эндо Кейта
|1
|0.2
|6.
|Marcos Junior1
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gustavo Souza III
|2 (1)
|0.4
|2.
|Хан Ге-Вон
|1
|0.2
|3.
|Seong-Eun Na
|1
|0.2
|4.
|Чжо Кю-Сон
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Kota Mizunuma
|1
|0
|2.
|Yuki Saneto
|1
|0
|3.
|Ryuta Koike
|1
|0
|4.
|Makito Ito
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сон Чжун-Хо
|0
|1
|2.
|Чхве Бо-Кюн
|0
|1
|3.
|Ли Ён
|0
|1
|4.
|Хон Чжон-Хо
|1
|0
|5.
|Чои Чул-Сун
|1
|0
|6.
|Ким Мин-Хёк
|1
|0
|7.
|Ли Су-Бин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Йокогама Маринос
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|Чонбук Хендай Моторс
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Йокогама Маринос Последние 20 матчей: +9 =2 -9Йокогама Маринос 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:1 Йокогама Маринос Кавасаки Фронтале 3:1 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 6:2 Урава Редс
Сёнан Бельмаре 1:0 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 2:3 Касима Антлерс Санфречче Хиросима 3:1 Йокогама Маринос Токио 0:4 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 2:1 Нагойя Грампус Серезо Осака 4:1 Йокогама Маринос Гамба Осака 1:1 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 4:0 Оита Тринита Йокогама Маринос 0:1 Касива Рейсол Йокогама Маринос 2:3 Виссел Кобе Йокогама Маринос 1:1 Саган Тосу Касива Рейсол 1:3 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 3:1 Вегальта Сендай Саган Тосу 1:3 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 3:0 Симидзу С-Палс Йокогама Маринос 1:2 Серезо Осака
Чонбук Хендай Моторс Последние 20 матчей: +14 =2 -4Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс
Чонбук Хендай Моторс 2:0 Тэгу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 4:1 Кванджу Чонбук Хендай Моторс 0:1 Пхохан Стилерс Санджу Санму 0:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сеонам Чонбук Хендай Моторс 2:0 Пусан Айпарк Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Кванджу 3:3 Чонбук Хендай Моторс Сеонам 2:0 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:2 Канвон Чонбук Хендай Моторс 2:1 Санджу Санму Сувон Самсунг Блювингс 1:3 Чонбук Хендай Моторс Тэгу 0:2 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 2:1 Пхохан Стилерс Пусан Айпарк 1:5 Чонбук Хендай Моторс
Последние игры между собой
Йокогама Маринос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Чонбук Хендай Моторс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Шанхай СИПГ
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|Чонбук Хендай Моторс
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|4.
|Сидней
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Йокогама Маринос
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Чонбук Хендай Моторс
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|4.
|Сидней
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Победитель
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