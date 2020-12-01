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Шанхай СИПГ
0:2
Первый тайм: 41'
Сидней
0'
0:1
28' Гол
Уилкинсон Алекс
0:2
33' Гол
Брэттан Люк
41'

Ход матча

28'
0:1
Уилкинсон Алекс
33'
0:2
Брэттан Люк

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ли Шенглонг 2 0.4
2. Хуэй-Кан Цай 1 0.2
3. Лопес Рикардо II 1 0.2
4. Вэньцзюнь Люй 1 0.2
5. Халк Живанилдо 1 (1) 0.2
Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бухагьяр Трент 2 0.4
2. Уилкинсон Алекс 1 0.2
3. Брэттан Люк 1 0.2
4. Ле Фондре Адам 1 (1) 0.2

Карточки

Шанхай СИПГ
# Игрок      
1. Хуань Фу 2 0
2. Лопес Рикардо II 1 0
3. Rui Yu 1 0
4. Хай Юй 1 0
5. Вэньцзюнь Люй 1 0
6. Guan He 1 0
7. Shiyuan Yang 1 0
8. Wei Chen2 1 0
Сидней
# Игрок      
1. Хьюард-Белль Том 0 1
2. Баумйоханн Александер 1 0
3. Зувела Крис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шанхай СИПГ 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Сидней 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Йокогама Маринос 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:4 Чанчунь Ятай Шанхай СИПГ 0:1 Йокогама Маринос Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ
Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан
Сидней Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори
Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней

Последние игры между собой

Шанхай СИПГ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Сидней: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Лига чемпионов АФК Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Шанхай СИПГ 0:2 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Сидней 2:0 5 1 1 3 5 - 9 4
4. Чонбук Хендай Моторс 5 1 1 3 6 - 10 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 3 2 0 1 9 - 3 6
2. Чонбук Хендай Моторс 3 1 0 2 3 - 4 3
3. Сидней 2:0 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Шанхай СИПГ 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 0:2 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Йокогама Маринос 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Сидней 2:0 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Чонбук Хендай Моторс 2 0 1 1 3 - 6 1
Лучшие коэффициенты
Шанхай СИПГ
Ничья
Сидней
1.87
3.82
5.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.60 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 5.00 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 1.86 3.82 3.85
  8.62 5.53 1.32

Самый высокий коэффициент на матч «Шанхай СИПГ» – «Сидней» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шанхай СИПГ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сидней» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шанхай СИПГ» – «Сидней», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.00 1.01 11.50 1.02 3.25 1.33 2.52 1.52 7.20 1.09 1.90 1.90 5.55 1.14 2.55 1.50 1.92 1.87 1.52 2.52 1.23 4.05 1.17 4.90 1.01 14.00 0.00 14.50
11.25 1.00 11.50 1.01 4.35 1.19 3.32 1.32 2.18 1.74 1.68 2.16 1.43 2.70 1.19 4.15 1.14 4.80 1.03 8.30 1.04 7.70
3.15 1.37 2.76 1.47 2.36 1.62 1.95 1.91 6.81 1.11 1.54 2.54 1.65 2.29 1.52 2.60 2.46 1.57 2.13 1.75 1.80 2.07 1.58 2.44 1.45 2.81 1.14 6.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.33 1.60 1.50 2.55 1.25 3.90 1.19 4.30 1.52 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50
3.45 1.30 2.21 1.65 1.53 2.47 1.22 4.20
2.17 1.72 1.78 2.09 1.38 3.11 1.26 3.96 1.48 2.70 1.35 3.35 1.37 3.17 1.20 4.68
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.31 1.87 1.96 1.44 3.05 1.27 3.70
3.14 1.35 1.83 1.95 1.37 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.23 4.05
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
3.05 1.38
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