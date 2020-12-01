Шанхай СИПГ
0:2
Первый тайм: 41'
Сидней
0:1
28' ГолУилкинсон Алекс
0:2
33' ГолБрэттан Люк
Ход матча
28'
0:1
33'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ли Шенглонг
|2
|0.4
|2.
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0.2
|3.
|Лопес Рикардо II
|1
|0.2
|4.
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.2
|5.
|Халк Живанилдо
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бухагьяр Трент
|2
|0.4
|2.
|Уилкинсон Алекс
|1
|0.2
|3.
|Брэттан Люк
|1
|0.2
|4.
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуань Фу
|2
|0
|2.
|Лопес Рикардо II
|1
|0
|3.
|Rui Yu
|1
|0
|4.
|Хай Юй
|1
|0
|5.
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0
|6.
|Guan He
|1
|0
|7.
|Shiyuan Yang
|1
|0
|8.
|Wei Chen2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хьюард-Белль Том
|0
|1
|2.
|Баумйоханн Александер
|1
|0
|3.
|Зувела Крис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шанхай СИПГ
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Сидней
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +11 =3 -6Йокогама Маринос 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:4 Чанчунь Ятай Шанхай СИПГ 0:1 Йокогама Маринос Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ
Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан
Сидней Последние 20 матчей: +8 =5 -7Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори
Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней
Последние игры между собой
Шанхай СИПГ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Сидней: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Шанхай СИПГ
|0:2
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Сидней
|2:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|4.
|Чонбук Хендай Моторс
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|Сидней
|2:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Шанхай СИПГ
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|0:2
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Йокогама Маринос
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Сидней
|2:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|Чонбук Хендай Моторс
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
Победитель
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