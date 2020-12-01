Шанхай СИПГ
0:4
Конец матча
Сидней
0:1
28' ГолУилкинсон Алекс
0:2
33' ГолБрэттан Люк
0:3
57' ГолБухагьяр Трент
0:4
60' ГолБухагьяр Трент
34
Wei
Chen2
23
Хуань
Фу
28
Guan
He
3
Rui
Yu
26
Муй
Аарон
24
Wenjie
Lei
14
Ли
Шенглонг
23
Rhyan
Grant1
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
- Основной состав
-
34 Wei Chen2Вратарь
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
3 Rui YuЗащитник
- Защитник
-
26 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Wenjie LeiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
-
18 И ЧжанПолузащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Chunxin Chen
-
37 Binbin Chen
-
39 Zhurun Liu
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Зувела КрисПолузащитник
-
18 Иванович ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Patrick Wood
-
40 Levi Kaye
-
Главный тренер: Steve Corica
Ход матча
28'
0:1
33'
0:2
57'
0:3
60'
0:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ли Шенглонг
|2
|0.4
|2.
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0.2
|3.
|Лопес Рикардо II
|1
|0.2
|4.
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.2
|5.
|Халк Живанилдо
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бухагьяр Трент
|4
|0.8
|2.
|Уилкинсон Алекс
|1
|0.2
|3.
|Брэттан Люк
|1
|0.2
|4.
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуань Фу
|2
|0
|2.
|Лопес Рикардо II
|1
|0
|3.
|Rui Yu
|1
|0
|4.
|Хай Юй
|1
|0
|5.
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0
|6.
|Guan He
|1
|0
|7.
|Shiyuan Yang
|1
|0
|8.
|Wei Chen2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хьюард-Белль Том
|0
|1
|2.
|Баумйоханн Александер
|1
|0
|3.
|Зувела Крис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шанхай СИПГ
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Сидней
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +11 =3 -6Йокогама Маринос 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:4 Чанчунь Ятай Шанхай СИПГ 0:1 Йокогама Маринос Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ
Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан
Сидней Последние 20 матчей: +8 =5 -7Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори
Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней
Последние игры между собой
Шанхай СИПГ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Сидней: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Шанхай СИПГ
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|3.
|Сидней
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|4.
|Чонбук Хендай Моторс
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Шанхай СИПГ
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Йокогама Маринос
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Сидней
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Чонбук Хендай Моторс
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
Победитель
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