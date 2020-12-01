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Гуанчжоу Эвергранд
0:0
Первый тайм: 19'
Сувон Самсунг Блювингс
0' 19'

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элкесон Кардосо 1 0.25
2. Талиска Андерсон 1 (1) 0.25
Сувон Самсунг Блювингс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонис Терри 1 0.25

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Aloisio Santos 1 0
2. Ji-Su Park 1 0
3. Liyn Yang 1 0
4. Yihao Zhong 1 0
Сувон Самсунг Блювингс
# Игрок      
1. Чжан Хо Ик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гуанчжоу Эвергранд 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Сувон Самсунг Блювингс 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:3 Kunshan FC Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин
Сувон Самсунг Блювингс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Канвон 1:2 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 1:2 Сеонам Пусан Айпарк 0:0 Сувон Самсунг Блювингс
Инчхон Юнайтед 0:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Сеул Канвон 1:2 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Пхохан Стилерс Сеул 2:1 Сувон Самсунг Блювингс Санджу Санму 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Пусан Айпарк Инчхон Юнайтед 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 1:3 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:1 Тэгу Сеонам 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Кванджу 0:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:1 Сеонам Чеджу Юнайтед 0:1 Сувон Самсунг Блювингс Пхохан Стилерс 1:1 Сувон Самсунг Блювингс

Последние игры между собой

Гуанчжоу Эвергранд: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Сувон Самсунг Блювингс: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Лига чемпионов АФК Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Сувон Самсунг Блювингс Лига чемпионов АФК Сувон Самсунг Блювингс 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Лига чемпионов АФК

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 4 3 0 1 9 - 4 9
2. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
3. Джохор Дарул Такзим 2 1 0 1 3 - 6 3
4. Сувон Самсунг Блювингс 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Джохор Дарул Такзим 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Виссел Кобе 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Сувон Самсунг Блювингс 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сувон Самсунг Блювингс 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Джохор Дарул Такзим 1 0 0 1 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Эвергранд
Ничья
Сувон Самсунг Блювингс
1.98
3.55
4.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.55 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.40 4.10
  1.98 3.44 4.04

Самый высокий коэффициент на матч «Гуанчжоу Эвергранд» – «Сувон Самсунг Блювингс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гуанчжоу Эвергранд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сувон Самсунг Блювингс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гуанчжоу Эвергранд» – «Сувон Самсунг Блювингс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.77 1.08 6.30 1.11 2.80 1.42 2.08 1.72 1.82 1.98 1.62 2.27 1.30 3.50 1.20 4.44 1.07 7.40 1.06 8.10 1.01 22.00 1.01 22.00 0.00 22.00
7.70 1.04 6.60 1.07 2.85 1.39 2.18 1.67 1.68 2.28 1.33 3.26 1.22 4.00 1.07 6.95 1.05 7.60 1.00 11.00
2.83 1.45 2.46 1.57 2.09 1.78 1.77 2.10 1.59 2.42 1.45 2.86 1.42 3.00 1.20 4.59 1.10 7.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.55 1.50 1.66 2.20 1.31 3.35 1.07 7.20
2.64 1.47 1.75 2.05 1.34 3.20
2.55 1.54 2.09 1.78 1.62 2.36 1.40 3.03 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.25 1.33 2.20 1.66 1.52 2.52 1.18 4.30
3.32 1.32 2.23 1.64 1.53 2.46 1.26 3.78

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.71
Букмекер Да Нет
5.55 1.13
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
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