  1. Футбол
  2. Матчи
Гуанчжоу Эвергранд
1:1
Конец матча
Сувон Самсунг Блювингс
0'
42' Желтая карточка
Yihao Zhong
0:1
53' Гол
Лим Сан-Хюб
54' Желтая карточка
Ши-Хао Вэй
54' Желтая карточка
Ко Сын-Бом
54' Желтая карточка
Чжан Сювэй
1:1
72' Гол
Ши-Хао Вэй
74' Вторая желтая карточка
Yihao Zhong
90'+4
32
Dianzuo
Liu
3
Фан
Меи
2
Браунинг
Тайас
38
Имин
Лю
17
Liyn
Yang
6
Ляо
Лишэн
11
Чжан
Сювэй
33
Yihao
Zhong
9
Элкесон
Кардосо
94
Талиска
Андерсон
7
Ши-Хао
Вэй
21
Ян
Хен-Мо
35
Чжан
Хо
Ик
39
Sang-Ki
Min
3
Ян
Сан
Мин
12
Ким
Тэ-Хван
98
Пак
Сан-Хек
66
Хан
Сок-Чжон
77
Ко
Сын-Бом
32
Ki-Jee
Lee
11
Лим
Сан-Хюб
10
Ким
Мин-У
Гуанчжоу Эвергранд
3-4-3
Сувон Самсунг Блювингс
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элкесон Кардосо 1 0.25
2. Ши-Хао Вэй 1 0.25
3. Талиска Андерсон 1 (1) 0.25
Сувон Самсунг Блювингс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонис Терри 1 0.25
2. Лим Сан-Хюб 1 0.25

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Yihao Zhong 2 1
2. Ши-Хао Вэй 1 0
3. Aloisio Santos 1 0
4. Ji-Su Park 1 0
5. Liyn Yang 1 0
6. Чжан Сювэй 1 0
Сувон Самсунг Блювингс
# Игрок      
1. Ко Сын-Бом 1 0
2. Чжан Хо Ик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гуанчжоу Эвергранд 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 Сувон Самсунг Блювингс 0 0 0 100% (2) 0 0

Предыдущие игры

Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:3 Kunshan FC Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин
Сувон Самсунг Блювингс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Канвон 1:2 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 1:2 Сеонам Пусан Айпарк 0:0 Сувон Самсунг Блювингс
Инчхон Юнайтед 0:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Сеул Канвон 1:2 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Пхохан Стилерс Сеул 2:1 Сувон Самсунг Блювингс Санджу Санму 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Пусан Айпарк Инчхон Юнайтед 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 1:3 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:1 Тэгу Сеонам 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Кванджу 0:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:1 Сеонам Чеджу Юнайтед 0:1 Сувон Самсунг Блювингс Пхохан Стилерс 1:1 Сувон Самсунг Блювингс

Последние игры между собой

Гуанчжоу Эвергранд: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Сувон Самсунг Блювингс: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Лига чемпионов АФК Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Сувон Самсунг Блювингс Лига чемпионов АФК Сувон Самсунг Блювингс 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Лига чемпионов АФК

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 4 3 0 1 9 - 4 9
2. Гуанчжоу Эвергранд 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Джохор Дарул Такзим 2 1 0 1 3 - 6 3
4. Сувон Самсунг Блювингс 4 0 2 2 2 - 4 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Джохор Дарул Такзим 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Виссел Кобе 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Сувон Самсунг Блювингс 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Гуанчжоу Эвергранд 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сувон Самсунг Блювингс 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Джохор Дарул Такзим 1 0 0 1 1 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Yihao Zhong получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 1.60 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.40 4.10
  7.98 1.50 3.69

Самый высокий коэффициент на матч «Гуанчжоу Эвергранд» – «Сувон Самсунг Блювингс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гуанчжоу Эвергранд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сувон Самсунг Блювингс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гуанчжоу Эвергранд» – «Сувон Самсунг Блювингс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.00 1.38 1.97 1.82 2.33 1.60 1.50 2.55 1.82 1.98 1.68 2.18 1.15 5.30 1.04 10.00 1.07 7.40 1.06 8.10 1.01 22.00 1.01 22.00 0.00 22.00
7.70 1.04 6.60 1.07 2.85 1.39 2.18 1.67 1.68 2.28 1.33 3.26 1.22 4.00 1.07 6.95 1.05 7.60 1.00 11.00
3.51 1.31 2.94 1.42 2.35 1.62 1.83 2.04 1.58 2.44 1.86 2.00 1.43 2.91 1.77 2.10 1.57 2.43 1.45 2.86 1.42 3.00 1.20 4.59 1.10 7.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.31 3.35 1.22 4.20 1.12 6.10 1.07 7.20
2.64 1.47 1.75 2.05 1.34 3.20
1.14 5.81 1.39 3.07 1.13 6.15 1.40 3.03 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.90 1.40 1.87 1.92 1.40 2.90 1.18 4.30
3.32 1.32 2.23 1.64 1.53 2.46 1.26 3.78

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
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