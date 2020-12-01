Гуанчжоу Эвергранд
1:1
Конец матча
Сувон Самсунг Блювингс
42' Желтая карточкаYihao Zhong
0:1
53' ГолЛим Сан-Хюб
54' Желтая карточкаШи-Хао Вэй
54' Желтая карточкаКо Сын-Бом
54' Желтая карточкаЧжан Сювэй
1:1
72' ГолШи-Хао Вэй
74' Вторая желтая карточкаYihao Zhong
32
Dianzuo
Liu
3
Фан
Меи
38
Имин
Лю
17
Liyn
Yang
11
Чжан
Сювэй
33
Yihao
Zhong
21
Ян
Хен-Мо
35
Чжан
Хо
Ик
39
Sang-Ki
Min
12
Ким
Тэ-Хван
98
Пак
Сан-Хек
66
Хан
Сок-Чжон
77
Ко
Сын-Бом
32
Ki-Jee
Lee
11
Лим
Сан-Хюб
10
Ким
Мин-У
- Основной состав
-
32 Dianzuo LiuВратарь
-
3 Фан МеиЗащитник
- Защитник
-
38 Имин ЛюЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжан СювэйПолузащитник
-
33 Yihao ZhongПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
- Полузащитник
-
12 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Чао ХэПолузащитник
-
-
-
14 Kaiyuan Tan
-
16 Bowen Huang2
-
27 Shaocong Wu
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Основной состав
-
21 Ян Хен-МоВратарь
-
35 Чжан Хо ИкЗащитник
-
39 Sang-Ki MinЗащитник
- Защитник
-
12 Ким Тэ-ХванПолузащитник
-
98 Пак Сан-ХекПолузащитник
-
66 Хан Сок-ЧжонПолузащитник
-
77 Ко Сын-БомПолузащитник
-
32 Ki-Jee LeeПолузащитник
-
11 Лим Сан-ХюбНападающий
-
10 Ким Мин-УНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Ли Пун-ЁнЗащитник
-
90 Ку Дэ-ЕнЗащитник
- Защитник
-
25 Чой Сун-КьюнПолузащитник
-
22 Ким Чжун-ХенПолузащитник
-
14 Ким Гон-ХиНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kun-Ha Park
Ход матча
42'
53'
0:1
54'
54'
54'
56'
72'
1:1
74'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элкесон Кардосо
|1
|0.25
|2.
|Ши-Хао Вэй
|1
|0.25
|3.
|Талиска Андерсон
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонис Терри
|1
|0.25
|2.
|Лим Сан-Хюб
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Yihao Zhong
|2
|1
|2.
|Ши-Хао Вэй
|1
|0
|3.
|Aloisio Santos
|1
|0
|4.
|Ji-Su Park
|1
|0
|5.
|Liyn Yang
|1
|0
|6.
|Чжан Сювэй
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ко Сын-Бом
|1
|0
|2.
|Чжан Хо Ик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|Сувон Самсунг Блювингс
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +12 =4 -4Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:3 Kunshan FC Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин
Сувон Самсунг Блювингс Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Канвон 1:2 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 1:2 Сеонам Пусан Айпарк 0:0 Сувон Самсунг Блювингс
Инчхон Юнайтед 0:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Сеул Канвон 1:2 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Пхохан Стилерс Сеул 2:1 Сувон Самсунг Блювингс Санджу Санму 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Пусан Айпарк Инчхон Юнайтед 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 1:3 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:1 Тэгу Сеонам 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Кванджу 0:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:1 Сеонам Чеджу Юнайтед 0:1 Сувон Самсунг Блювингс Пхохан Стилерс 1:1 Сувон Самсунг Блювингс
Последние игры между собой
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Сувон Самсунг Блювингс: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Джохор Дарул Такзим
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|4.
|Сувон Самсунг Блювингс
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Джохор Дарул Такзим
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Виссел Кобе
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Джохор Дарул Такзим
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Победитель
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