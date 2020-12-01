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Шахтёр Донецк
0:0
Перерыв

Стадион:
Реал Мадрид
0'
14' Желтая карточка
Варан Рафаэль
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
49
Эдуардо
Витор
77
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
20
Коваленко
Виктор
6
Степаненко
Тарас
14
Тете
11
Марлос
Ромеро
7
Тайсон
Фреда
10
Мораес
Жуниор
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
5
Варан
Рафаэль
6
Начо
Игнасио
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
8
Кроос
Тони
21
Эдегор
Мартин
25
Родриго
9
Бензема
Карим
11
Асенсио
Марко
Шахтёр Донецк
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-3-3

Ход матча

14'
 
Варан Рафаэль
25'
Дентиньо
Мораес Жуниор
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тете 1 0.2
2. Манор Соломон 1 0.2
3. Корниенко Виктор 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 2 0.4
2. Рамос Серхио 1 0.2
3. Каземиро Карлос 1 0.2
4. Винисиус Жуниор 1 0.2
5. Модрич Лука 1 0.2
6. Родриго 1 0.2
7. Азар Эден 1 (1) 0.2
8. Кроос Тони 0 0
9. Марсело Виера 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 1 0
2. Хочолава Давид 1 0
3. Манор Соломон 1 0
4. Бондарь Валерий 1 0
5. Корниенко Виктор 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 2 0
2. Куртуа Тибо 1 0
3. Варан Рафаэль 1 0
4. Асенсио Марко 1 0
5. Менди Ферлан 1 0
6. Вальверде Федерико 1 0
7. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Реал Мадрид 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Лига чемпионов Шахтёр Донецк 3:4 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 4:0 Шахтёр Донецк Лига чемпионов

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 14 - 4 8
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
3. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 12 5
4. Интер Милан Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
3. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 6 2
4. Интер Милан Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
2. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 8 - 2 4
3. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
4. Интер Милан Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Овидиу Хацеган отправляет команды на перерыв. Ко второму тайму мы вернёмся через четверть часа. А пока, "Шахтёр" Донецк - "Реал" Мадрид 0:0.
  • Угловой
    45'
    "Реал" подает очередной угловой и снова не приводит это к опасному моменту.
  • 45'
    Череда комбинационных неточностей со стороны обеих команд немного затягивается.
  • Угловой
    45'
    Стремительная атака "Реала" заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот Трубина не принёс.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавлено к тайму.
  • 45'
    А в Киеве пошёл снег. Сложно командам будет адаптироваться теперь под такие погодные условия.
  • 44'
    Бензема поймал мяч в центре штрафной и мгновенно отправил его на пустые трибуны.
  • Угловой
    43'
    Угловой у ворот "Шахтёра", следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.
  • Травма, повреждение
    42'
    Дентиньо хватается за голеностоп. Опять повреждение у игрока "Шахтёра". Варан опасно играл.
  • 41'
    Тренеры то и дело подходят к краю поля и включаются в работу. Не сидится им на скамейке.
  • Фол, нарушение
    40'
    Дентиньо оказался не прав при отборе мяча. Фол в атаке.
  • 39'
    "Реал" вроде активизировался, пошел вперед, но много суеты в действиях гостей. И, как следствие, потерь.
  • Фол, нарушение
    38'
    Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка. Родриго пострадал на правом фланге атаки.
  • 37'
    Дентиньо размял своей подачей вратаря. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.
  • 36'
    "Шахтёр" впереди все-таки смотрится тяжеловесно. Все эти бесконечные забросы не приводят к опасным моментам.
  • Фол, нарушение
    35'
    Кроос толкает Марлоса в центре поля.
  • Фол, нарушение
    34'
    Родриго нарушает правила в атаке. Судья всё видел.
  • Угловой
    34'
    Угловой у ворот "Шахтёра". Следует подача на дальнюю штангу, но до нужного адресата мяч не дошел, защитники разрядили обстановку.
  • 33'
    "Шахтёр" пытается длинными забросами найти кого-то из своих впереди. Это приводит к быстрым потерям мяча - и начинать отбор сначала. Вступая в высокий прессинг.
  • Угловой
    32'
    "Реал" неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки "Шахтёра" порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.
  • Опасный момент
    31'
    Асенсио пробил под перекладину с левого края штрафной, Трубин великолепен. Однако будет сейчас ещё один корнер.
  • Угловой
    31'
    На угловой мяч уходит от Тете. Следует подача в центр штрафной, Начо умудрился головой нанести удар по воротам, Трубин на месте.
  • 30'
    Пока много ошибок, обрезов, суеты. Команды двух- и трехминутками перехватывают инициативу.
  • Офсайд
    29'
    Менди в офсайд забежал. Игра остановлена.
  • 28'
    Вроде и на встречных курсах действуют команды, но с завершением атак просто беда. Совсем нет ударов по воротам.
  • Фол, нарушение
    27'
    Тайсон нарушает правила в центре поля.
  • Замена
    26'
    И вот замена. Мораес уступил место Дентиньо.
  • 25'
    Мораес опять захромал. Всё-таки без замены не обойтись украинскому клубу. Дентиньо переодевается.
  • 24'
    Недоволен Зинедин Зидан действиями своей команды, считает, что его подопечные уже давно должны были превратить стартовое преимущество в забитый мяч. Не получилось, где-то штанга помогла, где-то Трубин среагировал.
  • 23'
    Вступает в игру Куртуа, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своего клуба, получил он мяч от своего партнёра.
  • 22'
    В центр поля перешла игра, хозяева с мячом, испанцы держат позиционную оборону.
  • Фол, нарушение
    21'
    Ещё один фол, Кроос виноват.
  • Фол, нарушение
    20'
    Тете подтолкнули в спину у центральной линии поля.
  • 19'
    Так, а Мораес вернулся на поле и пытается разбегаться.
  • 18'
    Отличная возможность для контратаки была у гостей, но одна безобразная передача все сломала.
  • 17'
    Да, серьёзное повреждение, за правое бедро держится 10 номер "Шахтёра". Не может самостоятельно даже поле покинуть.
  • Травма, повреждение
    16'
    Мораес не может подняться с газона. Врачи на поле. Возможно, потребуется замена.
  • Желтая карточка
    15'
    Ещё один фол в центральном круге. На этот раз от Варана, который получил жёлтую карточку за срыв атаки.
  • Фол, нарушение
    15'
    Мораес нарушает правила в центральном круге. Овидиу Хацеган всё видел.
  • 14'
    Команда Кастру до сих пор пытается удержать свои ворота, вылазок к воротам вообще нет.
  • Угловой
    13'
    Первый угловой зарабатывают игроки "Реала". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • 12'
    Бензема наносит плотный удар по воротам, Трубин отбил мяч перед собой, а дальше защита выбивает снаряд из штрафной.
  • 11'
    "Реал" смотрится поувереннее. В прессинге более упорный, в атаке какие-то проблески мысли появляются. А "Шахтёр" не знает, что с мячом делать.
  • Фол, нарушение
    10'
    Лукас Васкес нарушает правила в атаке.
  • 9'
    Зинедин Зидан активно жестикулирует, недоволен игроками, что-то эмоционально им кричит.
  • 8'
    Тайсон наносит удар по воротам с 27 метров. Мяч летит на пустые трибуны.
  • 7'
    Начинают гости куражиться, делая передачи на высочайшей скорости. Ничего хорошего для "Шахтёра".
  • 6'
    Серия Андрея Пятова с пропущенными голами в матчах Лиги чемпионов насчитывает 26 матчей, существовала высокая верояность того, что серия могла быть продолжена. Однако Луиш Кастру против, сегодня ворота защищает Анатолий Трубин.
  • Штанга
    5'
    Хороший розыгрыш у испанцев. Бензема отправил мяч на угол вратарской, куда набежал Асенсио. "Шахтёр" спасает штанга.
  • 4'
    И всё-таки видно, что команды опасаются друг друга на первых минутах. Сразу бросаться в открытый бой не рискуют ни те, ни другие.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу Овидиу Хацеган. Фиксирует румынский арбитр первое в матче нарушение правил, сфолил  Коваленко. Подыграл он себе рукой в штрафной "Реала".
  • 3'
    В быстрый пас пытаются играть гости, у них это неплохо получается, но как только кто-то передерживает мяч, сразу атака захлебывается.
  • 2'
    Сразу отмечу, что "Реал" может обеспечить себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов уже после этого матча, если обыграет "Шахтёр".
  • 1'
    "Шахтёр" проводит матч в традиционном комплекте формы оранжевого цвета, в белой форме футболисты "Реала".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки из Испании.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.00 4.20 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 3.90 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 6.75 4.85 1.45
  7.99 3.46 1.59

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
7.20 1.09 5.55 1.14 2.55 1.50 1.92 1.87 1.52 2.52 1.23 4.05 1.86 2.01 1.17 4.90 1.74 2.17 1.18 4.75 1.14 5.55 1.12 5.80 1.09 6.40 1.02 11.50 1.02 10.50 1.01 15.00
5.75 1.15 4.70 1.20 2.69 1.48 2.12 1.74 1.72 2.25 1.39 3.05 1.28 3.72 1.13 6.20 1.11 6.90 1.03 12.50
6.35 1.13 3.01 1.41 2.37 1.63 2.06 1.83 1.74 2.17 1.55 2.55 1.43 2.93 1.75 2.16 1.53 2.60 1.79 2.10 1.36 3.30 1.54 2.63 1.50 2.69 1.25 4.18 1.11 7.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.33 3.25 1.48 2.63 1.25 3.90 1.32 3.40
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.70
2.21 1.71 1.82 2.07 1.41 3.03 1.28 3.86 1.59 2.43 1.40 3.05 1.33 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.01 1.68 1.57 2.45 1.31 3.15
5.55 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
Шахтёр Донецк
1.9% (3)
Ничья
11.9% (19)
Реал Мадрид
86.2% (137)
Тотал 2.5
Больше
78.34% (123)
Меньше
21.66% (34)
Обе команды забьют
Да
77.71% (122)
Нет
22.29% (35)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
39.6% (63)
1:3 Реал Мадрид
17% (27)
0:2 Реал Мадрид
14.5% (23)
2:2 Ничья
7.5% (12)
1:1 Ничья
4.4% (7)
0:3 Реал Мадрид
4.4% (7)
2:3 Реал Мадрид
3.8% (6)
0:1 Реал Мадрид
2.5% (4)
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