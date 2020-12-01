Стремительная атака "Реала" заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот Трубина не принёс.

Череда комбинационных неточностей со стороны обеих команд немного затягивается.

"Реал" подает очередной угловой и снова не приводит это к опасному моменту.

Овидиу Хацеган отправляет команды на перерыв. Ко второму тайму мы вернёмся через четверть часа. А пока, "Шахтёр" Донецк - "Реал" Мадрид 0:0.

45' А в Киеве пошёл снег. Сложно командам будет адаптироваться теперь под такие погодные условия.

44' Бензема поймал мяч в центре штрафной и мгновенно отправил его на пустые трибуны.

43' Угловой у ворот "Шахтёра", следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.

42' Дентиньо хватается за голеностоп. Опять повреждение у игрока "Шахтёра". Варан опасно играл.

41' Тренеры то и дело подходят к краю поля и включаются в работу. Не сидится им на скамейке.

40' Дентиньо оказался не прав при отборе мяча. Фол в атаке.

39' "Реал" вроде активизировался, пошел вперед, но много суеты в действиях гостей. И, как следствие, потерь.

38' Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка. Родриго пострадал на правом фланге атаки.

37' Дентиньо размял своей подачей вратаря. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.

36' "Шахтёр" впереди все-таки смотрится тяжеловесно. Все эти бесконечные забросы не приводят к опасным моментам.

35' Кроос толкает Марлоса в центре поля.

34' Родриго нарушает правила в атаке. Судья всё видел.

34' Угловой у ворот "Шахтёра". Следует подача на дальнюю штангу, но до нужного адресата мяч не дошел, защитники разрядили обстановку.

33' "Шахтёр" пытается длинными забросами найти кого-то из своих впереди. Это приводит к быстрым потерям мяча - и начинать отбор сначала. Вступая в высокий прессинг.

32' "Реал" неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки "Шахтёра" порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.

31' Асенсио пробил под перекладину с левого края штрафной, Трубин великолепен. Однако будет сейчас ещё один корнер.

31' На угловой мяч уходит от Тете. Следует подача в центр штрафной, Начо умудрился головой нанести удар по воротам, Трубин на месте.

30' Пока много ошибок, обрезов, суеты. Команды двух- и трехминутками перехватывают инициативу.

29' Менди в офсайд забежал. Игра остановлена.

28' Вроде и на встречных курсах действуют команды, но с завершением атак просто беда. Совсем нет ударов по воротам.

27' Тайсон нарушает правила в центре поля.

26' И вот замена. Мораес уступил место Дентиньо.

25' Мораес опять захромал. Всё-таки без замены не обойтись украинскому клубу. Дентиньо переодевается.

24' Недоволен Зинедин Зидан действиями своей команды, считает, что его подопечные уже давно должны были превратить стартовое преимущество в забитый мяч. Не получилось, где-то штанга помогла, где-то Трубин среагировал.

23' Вступает в игру Куртуа, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своего клуба, получил он мяч от своего партнёра.

22' В центр поля перешла игра, хозяева с мячом, испанцы держат позиционную оборону.

21' Ещё один фол, Кроос виноват.

20' Тете подтолкнули в спину у центральной линии поля.

19' Так, а Мораес вернулся на поле и пытается разбегаться.

18' Отличная возможность для контратаки была у гостей, но одна безобразная передача все сломала.

17' Да, серьёзное повреждение, за правое бедро держится 10 номер "Шахтёра". Не может самостоятельно даже поле покинуть.

16' Мораес не может подняться с газона. Врачи на поле. Возможно, потребуется замена.

15' Ещё один фол в центральном круге. На этот раз от Варана, который получил жёлтую карточку за срыв атаки.

15' Мораес нарушает правила в центральном круге. Овидиу Хацеган всё видел.

14' Команда Кастру до сих пор пытается удержать свои ворота, вылазок к воротам вообще нет.

13' Первый угловой зарабатывают игроки "Реала". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

12' Бензема наносит плотный удар по воротам, Трубин отбил мяч перед собой, а дальше защита выбивает снаряд из штрафной.

11' "Реал" смотрится поувереннее. В прессинге более упорный, в атаке какие-то проблески мысли появляются. А "Шахтёр" не знает, что с мячом делать.

10' Лукас Васкес нарушает правила в атаке.

9' Зинедин Зидан активно жестикулирует, недоволен игроками, что-то эмоционально им кричит.

8' Тайсон наносит удар по воротам с 27 метров. Мяч летит на пустые трибуны.

7' Начинают гости куражиться, делая передачи на высочайшей скорости. Ничего хорошего для "Шахтёра".

6' Серия Андрея Пятова с пропущенными голами в матчах Лиги чемпионов насчитывает 26 матчей, существовала высокая верояность того, что серия могла быть продолжена. Однако Луиш Кастру против, сегодня ворота защищает Анатолий Трубин.

5' Хороший розыгрыш у испанцев. Бензема отправил мяч на угол вратарской, куда набежал Асенсио. "Шахтёр" спасает штанга.

4' И всё-таки видно, что команды опасаются друг друга на первых минутах. Сразу бросаться в открытый бой не рискуют ни те, ни другие.

3' Обслуживает встречу Овидиу Хацеган. Фиксирует румынский арбитр первое в матче нарушение правил, сфолил Коваленко. Подыграл он себе рукой в штрафной "Реала".

3' В быстрый пас пытаются играть гости, у них это неплохо получается, но как только кто-то передерживает мяч, сразу атака захлебывается.

2' Сразу отмечу, что "Реал" может обеспечить себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов уже после этого матча, если обыграет "Шахтёр".

1' "Шахтёр" проводит матч в традиционном комплекте формы оранжевого цвета, в белой форме футболисты "Реала".