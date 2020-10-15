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Шахтёр Донецк
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тете 1 0.25
2. Манор Соломон 1 0.25
3. Корниенко Виктор 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 2 0.5
2. Рамос Серхио 1 0.25
3. Каземиро Карлос 1 0.25
4. Винисиус Жуниор 1 0.25
5. Модрич Лука 1 0.25
6. Родриго 1 0.25
7. Азар Эден 1 (1) 0.25
8. Кроос Тони 0 0
9. Марсело Виера 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 1 0
2. Хочолава Давид 1 0
3. Манор Соломон 1 0
4. Бондарь Валерий 1 0
5. Корниенко Виктор 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 2 0
2. Куртуа Тибо 1 0
3. Асенсио Марко 1 0
4. Менди Ферлан 1 0
5. Вальверде Федерико 1 0
6. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Реал Мадрид 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Лига чемпионов Шахтёр Донецк 3:4 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 4:0 Шахтёр Донецк Лига чемпионов

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 14 - 4 8
2. Реал Мадрид Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
4. Интер Милан Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Реал Мадрид Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
3. Интер Милан Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Шахтёр Донецк Заявка 2 0 1 1 0 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 8 - 2 4
2. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
4. Интер Милан Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2020, осталось 2 дня 12 часов 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Шахтёр Донецк 6.1% (3)
    X 20.4% (10)
    Реал Мадрид 73.5% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Реал Мадрид
    8.60
    6.00
    1.36
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 8.00 5.70 1.33
    Бонус: 5 000 ₽ 8.40 5.60 1.31
    Бонус: 5 000 ₽ 8.60 6.00 1.36
      8.06 5.59 1.36

    Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    2.45 1.55 2.08 1.75 1.94 1.86 1.76 2.06 1.58 2.37
    7.50 1.09 6.35 1.12 3.32 1.34 2.66 1.49 2.00 1.90 1.60 2.38 1.43 2.88 1.22 4.40 1.18 5.05 1.07 8.60
    3.32 1.35 2.67 1.50 2.23 1.69 1.98 1.89 1.78 2.10 1.59 2.43 1.41 2.97 1.18 5.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.85 1.95 1.37 2.95
    4.75 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
    3.35 1.35 2.28 1.66 1.88 1.99 1.63 2.36 1.39 3.15
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.41 1.53 1.80 1.95 1.53 2.41
    5.15 1.17 2.43 1.56 1.81 2.00 1.47 2.68 1.20 4.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый тайм
    Букмекер Да Нет
    1.57 2.31
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.28
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    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Реал Мадрид

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    6.1% (3)
    Ничья
    20.4% (10)
    Реал Мадрид
    73.5% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.17% (38)
    Меньше
    20.83% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (38)
    Нет
    20.83% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    28.6% (14)
    1:3 Реал Мадрид
    20.4% (10)
    2:2 Ничья
    14.3% (7)
    0:2 Реал Мадрид
    12.2% (6)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
    2:1 Шахтёр Донецк
    6.1% (3)
    0:3 Реал Мадрид
    6.1% (3)
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