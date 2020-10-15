Шахтёр Донецк
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Стадион: Олимпийский (Киев)
Реал Мадрид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тете
|1
|0.25
|2.
|Манор Соломон
|1
|0.25
|3.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|2
|0.5
|2.
|Рамос Серхио
|1
|0.25
|3.
|Каземиро Карлос
|1
|0.25
|4.
|Винисиус Жуниор
|1
|0.25
|5.
|Модрич Лука
|1
|0.25
|6.
|Родриго
|1
|0.25
|7.
|Азар Эден
|1 (1)
|0.25
|8.
|Кроос Тони
|0
|0
|9.
|Марсело Виера
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Степаненко Тарас
|1
|0
|2.
|Хочолава Давид
|1
|0
|3.
|Манор Соломон
|1
|0
|4.
|Бондарь Валерий
|1
|0
|5.
|Корниенко Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|2
|0
|2.
|Куртуа Тибо
|1
|0
|3.
|Асенсио Марко
|1
|0
|4.
|Менди Ферлан
|1
|0
|5.
|Вальверде Федерико
|1
|0
|6.
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|Реал Мадрид
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +9 =6 -5Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =4 -5Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|14 - 4
|8
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 12
|4
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Реал Мадрид
Исход игры
Шахтёр Донецк
6.1% (3)
Ничья
20.4% (10)
Реал Мадрид
73.5% (36)
Тотал 2.5
Больше
79.17% (38)
Меньше
20.83% (10)
Обе команды забьют
Да
79.17% (38)
Нет
20.83% (10)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
28.6% (14)
1:3 Реал Мадрид
20.4% (10)
2:2 Ничья
14.3% (7)
0:2 Реал Мадрид
12.2% (6)
1:1 Ничья
6.1% (3)
2:1 Шахтёр Донецк
6.1% (3)
0:3 Реал Мадрид
6.1% (3)
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