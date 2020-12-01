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Локомотив Москва
0:2
Перерыв

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
28' Гол
Бериша Мергим
0:2
41' Гол
Бериша Мергим
45' Желтая карточка
Камара Мохамед VII
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
14
Чорлука
Ведран
27
Мурило
Серкейра
41
Райкович
Слободан
88
Лисакович
Виталий
37
Магкеев
Станислав
4
Лысцов
Виталий
31
Рыбус
Мацей
29
Зе
Луиш
Жозе
19
Эдер
Лопеш
1
Станкович
Цицан
43
Кристенсен
Расмус
15
Рамальо
Андре
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
45
Мвепу
Энок
19
Камара
Мохамед
VII
16
Юнузович
Златко
14
Собослаи
Доминик
8
Бериша
Мергим
7
Койта
Секу
Локомотив Москва
4-4-2
Ред Булл Зальцбург
4-4-2

Ход матча

28'
0:1
Бериша Мергим
41'
0:2
Бериша Мергим
(Койта Секу)
45'
 
Камара Мохамед VII

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Антон 2 (1) 0.4
2. Эдер Лопеш 1 0.2
3. Лисакович Виталий 1 0.2
4. Зе Луиш Жозе 0 0
5. Живоглядов Дмитрий 0 0
6. Жемалетдинов Рифат 0 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Мергим 4 0.8
2. Собослаи Доминик 2 0.4
3. Юнузович Златко 1 0.2
4. Окугава Масая 1 0.2
5. Ульмер Андреас 0 0
6. Рамальо Андре 0 0
7. Дака Пэтсон 0 0
8. Кристенсен Расмус 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Жемалетдинов Рифат 2 0
2. Мурило Серкейра 2 0
3. Райкович Слободан 1 0
4. Крыховяк Гжегож 1 0
5. Живоглядов Дмитрий 1 0
6. Куликов Даниил 1 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Камара Мохамед VII 2 0
2. Рамальо Андре 1 0
3. Койта Секу 1 0
4. Вебер Максимилиан 1 0
5. Собослаи Доминик 1 0
6. Мвепу Энок 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 0 50% (2) 0 0 50% (2) 0
 Ред Булл Зальцбург 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2) 0

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург
Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ред Булл Зальцбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Лига чемпионов Ред Булл Зальцбург 0:2 Локомотив Москва Товарищеские матчи

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
2. Атлетико М Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
3. Ред Булл Зальцбург 2:0 Заявка 5 1 1 3 9 - 14 4
4. Локомотив Москва 0:2 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Ред Булл Зальцбург 2:0 Заявка 2 0 1 1 4 - 8 1
4. Локомотив Москва 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Ред Булл Зальцбург 2:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
3. Локомотив Москва 0:2 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Атлетико М Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток главного арбитра на перерыв.
  • 45'
    Бериша сыграл на Сабослаи на левый край штрафной площади, который пошёл в лицевую, с острого угла пробил по воротам и мяч прилетел в сетку с внешней стороны.
  • 45'
    Лисакович выполнил проникающий пас в штрафную в направлении Живоглядова, но его опередил Ульмер и выбил мяч от ноги защитника за пределы поля.
  • Желтая карточка
    45'
    Камара сыграл в подкате возле центрального круга против Чорлука и арбитр показал ему жёлтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты компенсирует главный арбитр к первому тайму.
  • 45'
    Кейта с левого края штрафной прострелил в центр, Чорлука сыграл на перехвате и скинул мяч на Гилерме.
  • 44'
    Чорлука выполнил длинную передачу вперёд по центру, Зе Луиш пытался зацепиться за сферу, но вышедший из ворот Станкович зафиксировал круглого.
  • 43'
    Сабослаи выполнил подачу на дальнюю штангу с левого фланга, но вышло слишком сильно, и круглый, пролетев над игроками, вылетел за пределы поля.
  • 42'
    Продолжают защитники "Локомотива" перекатывать игровой снаряд около центрального круга.
  • 2 гола - дубль!
    41'
    ГОЛ. 0:2. МЕРГИМ БЕРИША. Райкович сделал неудачную скидку прямо на ногу Койта, который выводит на свободное пространство в касание Берише, тот врывается в штрафную площадь и отправляет мяч в сетку ворот мимо Гилерме.
  • 40'
    Живоглядов отбрасывает мяч Зе Луишу на углу штрафной площади, но Юнузович выскочил из-за спины форварда и перехватил круглого.
  • Угловой
    39'
    Лисакович выполнил подачу в центр штрафной площади на этот раз, Станкович на выходе кулаками выбил игровой снаряд за пределы штрафной площади.
  • Угловой
    38'
    УХХХ!!!! Лисакович выполнил подачу на дальнюю штангу, Эдер скинул мяч на линию вратарской, откуда Мурило пробил по воротам, но защитники "Ред Булла" блокируют сферу на ленточке, выносят за пределы штрафной, откуда Зе Луиш нанёс удар по воротам и Станкович с трудом в падении перевёл сферу за пределы поля!
  • Угловой
    37'
    Собослаи выполнил подачу с углового на дальнюю штангу, откуда Кристенсен сбрасывал мяч в центр, но партнёры не поняли его и хозяева выбили сферу в сторону центрального круга.
  • 36'
    Мвелу выполнил подачу в центр штрафной "Локомотива", откуда Чорлука выбил игровой снаряд за пределы поля на угловой.
  • 35'
    Койта пробросил мяч между ног Лысцову, с угла вратарской затем пробил по воротам и мяч прилетел в сетку с внешней стороны.
  • Фол, нарушение
    34'
    Лисакович вблизи центрального круга не успел сыграл в мяч и попал по ноге Камара.
  • 33'
    Рыбус пошёл вперёд по левому флангу, сыграл на угол штрафной Эдеру, который отправил мяч назад партнёру в сторону центрального круга.
  • Опасный момент
    32'
    Койта делал передачу на линию штрафной Кристенсену, который пробил по воротам и мяч от головы Мвелу пролетел рядом со штангой!
  • 31'
    Магкеев с правого края прострелил на линию штрафной австрйцев, откуда гости выбили сферу в сторону центрального круга.
  • 30'
    Показывает главный арбитр встречи Али Палабыйык, что офсайда не было - взятие ворот чистое.
  • Видеоповтор
    29'
    Видео арбитры пересматривают взятие ворот "Локомотива" на предмет положения "вне игры" у Бериши.
  • Описание гола
    28'
    ГОЛ. 0:1. МЕРГИМ БЕРИША. Камара нанёс удар из центра штрафной площади, мяч попал в защитника "Локомотива", затем Мвелу делал передачу на угол вратарской Берише, который закатил сферу в угол ворот.
  • 27'
    Юнузович пошёл в обводку перед штрафной площади, но Чорлука сыграл на перехвате и отправил сферу за боковую линию.
  • 26'
    Продолжают перекатывать игровой снаряд поперёк поля австрийцы около штрафной площади "Локомотива".
  • 25'
    Мвелу выполнил подачу в центр штрафной площади, Чорлука головой аккуратно скинул мяч назад на Гилерме.
  • 24'
    Живоглядов прострелил в центр штрафной на Зе Луиша, который отбросил мяч назад на Магкеева и тот покатил сферу налево, где был Эдер, но форвард выпустил сферу в аут.
  • Угловой
    23'
    Собослаи выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Рамальс в касание пробил по воротам и круглый пролетел рядом со штангой.
  • 22'
    Койта с линии штрафной нанёс удар по воротам, но Чорлука успел подставить ногу и мяч от него вылетел за пределы поля.
  • 21'
    Рыбус подключился в атаку, сыграл на Зе Луиша, который выполнил подачу в штрафную "Ред Булла" и Вебер скинул мяч назад на своего голкипера.
  • 20'
    Ульмер выполнил подачу в центр штрафной "Локомотива", где Гилерме спокойно зафиксировал игровой снаряд.
  • 19'
    Живоглядов выполнил передачу вперёд по правому флангу, Эдер откликнулся на мяч, но Станкович вышел из ворот и зафиксировал игровой снаряд. Гилерме пока продолжает игру.
  • Травма, повреждение
    18'
    Антон Коченков у "Локомотива" пошёл разминаться, медики российского клуба колдуют над мизинцем Гилерме.
  • Офсайд
    17'
    ГОЛ! МЕРГИМ БЕРИША! Разрезали штрафную "Локомотива" австрийцы, Юнузович покатил мяч с 11-метровой отметки на угол вратарской, откуда Бериша поразил угол ворот, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.
  • 16'
    Рыбус сыграл в лицевую на левой бровке на Эдера, который покатил мяч на край штрафной, но никого из партнёров там не оказалось.
  • Фол, нарушение
    15'
    Собослаи сзади налетел на Эдера в попытке сыграть на перехвате и арбитр зафиксировал нарушение правил.
  • 14'
    Камара пытался сыграть в касание с дуги полукруга перед штрафной площади и мяч попал в защитника "Локомотива".
  • Фол, нарушение
    13'
    Юнузович на правой бровке сфолил против Эдера вблизи центральной линии, но "железнодорожники" после розыгрыша мяча не пошли вперёд.
  • 12'
    Мурило пошёл вперёд, около центрального круга пошёл в обводку против двух соперников и потерял футбольный снаряд.
  • 11'
    Рыбус на левой бровке завозился с мячом, его прессинговал Мвелу и игрок "Локомотива" выпустил сферу за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    10'
    Живоглядов пошёл в прессинг против Сабослаи и довольно жёстко сыграл против соперника, гости быстро разыграли штрафной.
  • 9'
    Кристенсен подключился в атаку, прострелил в центр штрафной, откуда Лысцов выбил круглого за пределы штрафной.
  • 8'
    Рыбус выполнил подачу вперёд от центральной линии, но ни Эдер, ни Зе Луиш не смогли зацепиться за сферу.
  • 7'
    Защитники "Локомотива" взяли игровой снаряд под свой контроль, перекатывая сферу около своей штрафной площади.
  • 6'
    Чорлука пропустил мяч себе за спину в своей штрафной площади, Бериша был на ударной позиции, но Лысцов подстраховал партнёра и выдавил форварда соперника к 11-метровой отметке.
  • 5'
    Мвелу пошёл вперёд по правому флангу, прострелил в центр перед штрафной площадью соперника, но Бериша не сумел зацепиться за сферу.
  • 4'
    Живоглядов выполнил прострел с правого фланга в сторону штрафной площади и мяч от соперника вылетел в аут возле углового флага.
  • 3'
    Юнузович выполнил длинную передачу вперёд в направлении Ульмера, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.
  • 2'
    Собослаи выполнил подачу в штрафную площадь "Локомотива", откуда хозяева выбили сферу за пределы штрафной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RZD Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 13.00 7.60 1.19
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 7.20 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 5.70 4.90 1.57
  7.07 4.20 1.52

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
18.00 0.00 14.00 1.02 7.20 1.09 5.80 1.13 2.63 1.90 2.15 1.75 1.95 1.85 1.91 1.95 1.53 2.50 1.24 4.00 1.18 4.75 1.13 5.50 1.09 6.10 1.03 10.50 1.02 11.00
17.75 1.01 16.50 1.01 5.65 1.15 4.55 1.21 2.71 1.52 2.09 1.76 1.67 2.23 1.38 3.10 1.28 3.75 1.12 6.30
3.71 1.30 2.82 1.47 2.22 1.71 6.94 1.12 1.71 2.23 1.50 2.71 1.85 2.03 2.59 1.54 2.24 1.70 1.90 1.99 1.64 2.35 1.50 2.72 1.17 5.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.20 1.66 1.44 2.75 1.31 3.35 1.28 3.70
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
2.00 1.88 1.65 2.33 1.29 3.76 1.20 4.73 1.57 2.48 1.39 3.13 1.20 4.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.15 1.70 1.60 2.45 1.35 3.05
5.50 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
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Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:2 Ред Булл Зальцбург

Исход игры
Локомотив Москва
52.8% (86)
Ничья
19.6% (32)
Ред Булл Зальцбург
27.6% (45)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (100)
Меньше
37.5% (60)
Обе команды забьют
Да
79.38% (127)
Нет
20.63% (33)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
33.1% (54)
1:2 Ред Булл Зальцбург
19% (31)
1:1 Ничья
16.6% (27)
1:0 Локомотив Москва
10.4% (17)
2:0 Локомотив Москва
4.9% (8)
0:1 Ред Булл Зальцбург
3.1% (5)
2:2 Ничья
3.1% (5)
1:3 Ред Булл Зальцбург
2.5% (4)
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