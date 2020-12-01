Локомотив Москва
0:2
Перерыв
Стадион: РЖД Арена
Ред Булл Зальцбург
0:1
28' ГолБериша Мергим
0:2
41' ГолБериша Мергим
45' Желтая карточкаКамара Мохамед VII
31
Рыбус
Мацей
29
Зе
Луиш
Жозе
19
Эдер
Лопеш
45
Мвепу
Энок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Рыбус МацейПолузащитник
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
19 Эдер ЛопешНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Савин АндрейВратарь
- Защитник
-
82 Петухов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
28'
0:1
41'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Антон
|2 (1)
|0.4
|2.
|Эдер Лопеш
|1
|0.2
|3.
|Лисакович Виталий
|1
|0.2
|4.
|Зе Луиш Жозе
|0
|0
|5.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|6.
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Мергим
|4
|0.8
|2.
|Собослаи Доминик
|2
|0.4
|3.
|Юнузович Златко
|1
|0.2
|4.
|Окугава Масая
|1
|0.2
|5.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|6.
|Рамальо Андре
|0
|0
|7.
|Дака Пэтсон
|0
|0
|8.
|Кристенсен Расмус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|2.
|Мурило Серкейра
|2
|0
|3.
|Райкович Слободан
|1
|0
|4.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|5.
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|6.
|Куликов Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Камара Мохамед VII
|2
|0
|2.
|Рамальо Андре
|1
|0
|3.
|Койта Секу
|1
|0
|4.
|Вебер Максимилиан
|1
|0
|5.
|Собослаи Доминик
|1
|0
|6.
|Мвепу Энок
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|0
|50% (2)
|0
|0
|50% (2)
|0
|Ред Булл Зальцбург
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +13 =3 -4Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург
Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ред Булл Зальцбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 14
|4
|4.
|Локомотив Москва
|0:2 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 8
|1
|4.
|Локомотив Москва
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|3.
|Локомотив Москва
|0:2 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Локомотив Москва» – «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Локомотив Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Локомотив Москва» – «Ред Булл Зальцбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:2 Ред Булл Зальцбург
Исход игры
Локомотив Москва
52.8% (86)
Ничья
19.6% (32)
Ред Булл Зальцбург
27.6% (45)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (100)
Меньше
37.5% (60)
Обе команды забьют
Да
79.38% (127)
Нет
20.63% (33)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
33.1% (54)
1:2 Ред Булл Зальцбург
19% (31)
1:1 Ничья
16.6% (27)
1:0 Локомотив Москва
10.4% (17)
2:0 Локомотив Москва
4.9% (8)
0:1 Ред Булл Зальцбург
3.1% (5)
2:2 Ничья
3.1% (5)
1:3 Ред Булл Зальцбург
2.5% (4)
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