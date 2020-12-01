Три минуты компенсирует главный арбитр к первому тайму.

Камара сыграл в подкате возле центрального круга против Чорлука и арбитр показал ему жёлтую карточку.

Лисакович выполнил проникающий пас в штрафную в направлении Живоглядова, но его опередил Ульмер и выбил мяч от ноги защитника за пределы поля.

Бериша сыграл на Сабослаи на левый край штрафной площади, который пошёл в лицевую, с острого угла пробил по воротам и мяч прилетел в сетку с внешней стороны.

45' Кейта с левого края штрафной прострелил в центр, Чорлука сыграл на перехвате и скинул мяч на Гилерме.

44' Чорлука выполнил длинную передачу вперёд по центру, Зе Луиш пытался зацепиться за сферу, но вышедший из ворот Станкович зафиксировал круглого.

43' Сабослаи выполнил подачу на дальнюю штангу с левого фланга, но вышло слишком сильно, и круглый, пролетев над игроками, вылетел за пределы поля.

42' Продолжают защитники "Локомотива" перекатывать игровой снаряд около центрального круга.

41' ГОЛ. 0:2. МЕРГИМ БЕРИША. Райкович сделал неудачную скидку прямо на ногу Койта, который выводит на свободное пространство в касание Берише, тот врывается в штрафную площадь и отправляет мяч в сетку ворот мимо Гилерме.

40' Живоглядов отбрасывает мяч Зе Луишу на углу штрафной площади, но Юнузович выскочил из-за спины форварда и перехватил круглого.

39' Лисакович выполнил подачу в центр штрафной площади на этот раз, Станкович на выходе кулаками выбил игровой снаряд за пределы штрафной площади.

38' УХХХ!!!! Лисакович выполнил подачу на дальнюю штангу, Эдер скинул мяч на линию вратарской, откуда Мурило пробил по воротам, но защитники "Ред Булла" блокируют сферу на ленточке, выносят за пределы штрафной, откуда Зе Луиш нанёс удар по воротам и Станкович с трудом в падении перевёл сферу за пределы поля!

37' Собослаи выполнил подачу с углового на дальнюю штангу, откуда Кристенсен сбрасывал мяч в центр, но партнёры не поняли его и хозяева выбили сферу в сторону центрального круга.

36' Мвелу выполнил подачу в центр штрафной "Локомотива", откуда Чорлука выбил игровой снаряд за пределы поля на угловой.

35' Койта пробросил мяч между ног Лысцову, с угла вратарской затем пробил по воротам и мяч прилетел в сетку с внешней стороны.

34' Лисакович вблизи центрального круга не успел сыграл в мяч и попал по ноге Камара.

33' Рыбус пошёл вперёд по левому флангу, сыграл на угол штрафной Эдеру, который отправил мяч назад партнёру в сторону центрального круга.

32' Койта делал передачу на линию штрафной Кристенсену, который пробил по воротам и мяч от головы Мвелу пролетел рядом со штангой!

31' Магкеев с правого края прострелил на линию штрафной австрйцев, откуда гости выбили сферу в сторону центрального круга.

30' Показывает главный арбитр встречи Али Палабыйык, что офсайда не было - взятие ворот чистое.

29' Видео арбитры пересматривают взятие ворот "Локомотива" на предмет положения "вне игры" у Бериши.

28' ГОЛ. 0:1. МЕРГИМ БЕРИША. Камара нанёс удар из центра штрафной площади, мяч попал в защитника "Локомотива", затем Мвелу делал передачу на угол вратарской Берише, который закатил сферу в угол ворот.

27' Юнузович пошёл в обводку перед штрафной площади, но Чорлука сыграл на перехвате и отправил сферу за боковую линию.

26' Продолжают перекатывать игровой снаряд поперёк поля австрийцы около штрафной площади "Локомотива".

25' Мвелу выполнил подачу в центр штрафной площади, Чорлука головой аккуратно скинул мяч назад на Гилерме.

24' Живоглядов прострелил в центр штрафной на Зе Луиша, который отбросил мяч назад на Магкеева и тот покатил сферу налево, где был Эдер, но форвард выпустил сферу в аут.

23' Собослаи выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Рамальс в касание пробил по воротам и круглый пролетел рядом со штангой.

22' Койта с линии штрафной нанёс удар по воротам, но Чорлука успел подставить ногу и мяч от него вылетел за пределы поля.

21' Рыбус подключился в атаку, сыграл на Зе Луиша, который выполнил подачу в штрафную "Ред Булла" и Вебер скинул мяч назад на своего голкипера.

20' Ульмер выполнил подачу в центр штрафной "Локомотива", где Гилерме спокойно зафиксировал игровой снаряд.

19' Живоглядов выполнил передачу вперёд по правому флангу, Эдер откликнулся на мяч, но Станкович вышел из ворот и зафиксировал игровой снаряд. Гилерме пока продолжает игру.

18' Антон Коченков у "Локомотива" пошёл разминаться, медики российского клуба колдуют над мизинцем Гилерме.

17' ГОЛ! МЕРГИМ БЕРИША! Разрезали штрафную "Локомотива" австрийцы, Юнузович покатил мяч с 11-метровой отметки на угол вратарской, откуда Бериша поразил угол ворот, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

16' Рыбус сыграл в лицевую на левой бровке на Эдера, который покатил мяч на край штрафной, но никого из партнёров там не оказалось.

15' Собослаи сзади налетел на Эдера в попытке сыграть на перехвате и арбитр зафиксировал нарушение правил.

14' Камара пытался сыграть в касание с дуги полукруга перед штрафной площади и мяч попал в защитника "Локомотива".

13' Юнузович на правой бровке сфолил против Эдера вблизи центральной линии, но "железнодорожники" после розыгрыша мяча не пошли вперёд.

12' Мурило пошёл вперёд, около центрального круга пошёл в обводку против двух соперников и потерял футбольный снаряд.

11' Рыбус на левой бровке завозился с мячом, его прессинговал Мвелу и игрок "Локомотива" выпустил сферу за боковую линию.

10' Живоглядов пошёл в прессинг против Сабослаи и довольно жёстко сыграл против соперника, гости быстро разыграли штрафной.

9' Кристенсен подключился в атаку, прострелил в центр штрафной, откуда Лысцов выбил круглого за пределы штрафной.

8' Рыбус выполнил подачу вперёд от центральной линии, но ни Эдер, ни Зе Луиш не смогли зацепиться за сферу.

7' Защитники "Локомотива" взяли игровой снаряд под свой контроль, перекатывая сферу около своей штрафной площади.

6' Чорлука пропустил мяч себе за спину в своей штрафной площади, Бериша был на ударной позиции, но Лысцов подстраховал партнёра и выдавил форварда соперника к 11-метровой отметке.

5' Мвелу пошёл вперёд по правому флангу, прострелил в центр перед штрафной площадью соперника, но Бериша не сумел зацепиться за сферу.

4' Живоглядов выполнил прострел с правого фланга в сторону штрафной площади и мяч от соперника вылетел в аут возле углового флага.

3' Юнузович выполнил длинную передачу вперёд в направлении Ульмера, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.

2' Собослаи выполнил подачу в штрафную площадь "Локомотива", откуда хозяева выбили сферу за пределы штрафной.