Локомотив Москва
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Стадион: РЖД Арена
Ред Булл Зальцбург
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Антон
|2 (1)
|0.5
|2.
|Эдер Лопеш
|1
|0.25
|3.
|Лисакович Виталий
|1
|0.25
|4.
|Зе Луиш Жозе
|0
|0
|5.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|6.
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Мергим
|3
|0.75
|2.
|Собослаи Доминик
|2
|0.5
|3.
|Юнузович Златко
|1
|0.25
|4.
|Окугава Масая
|1
|0.25
|5.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|6.
|Рамальо Андре
|0
|0
|7.
|Дака Пэтсон
|0
|0
|8.
|Кристенсен Расмус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|2.
|Мурило Серкейра
|2
|0
|3.
|Райкович Слободан
|1
|0
|4.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|5.
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|6.
|Куликов Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Камара Мохамед VII
|2
|0
|2.
|Рамальо Андре
|1
|0
|3.
|Койта Секу
|1
|0
|4.
|Вебер Максимилиан
|1
|0
|5.
|Собослаи Доминик
|1
|0
|6.
|Мвепу Энок
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|0
|50% (2)
|0
|0
|50% (2)
|0
|Ред Булл Зальцбург
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +13 =3 -4Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург
Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ред Булл Зальцбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 14
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 8
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Локомотив Москва» – «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Локомотив Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Локомотив Москва» – «Ред Булл Зальцбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ред Булл Зальцбург
Исход игры
Локомотив Москва
62.7% (32)
Ничья
19.6% (10)
Ред Булл Зальцбург
17.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
59.18% (29)
Меньше
40.82% (20)
Обе команды забьют
Да
77.55% (38)
Нет
22.45% (11)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
43.1% (22)
1:1 Ничья
17.6% (9)
1:0 Локомотив Москва
11.8% (6)
1:2 Ред Булл Зальцбург
11.8% (6)
2:0 Локомотив Москва
5.9% (3)
0:2 Ред Булл Зальцбург
3.9% (2)
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