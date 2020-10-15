  1. Футбол
  2. Матчи
Локомотив Москва
 
Позже

Стадион:
Ред Булл Зальцбург

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Антон 2 (1) 0.5
2. Эдер Лопеш 1 0.25
3. Лисакович Виталий 1 0.25
4. Зе Луиш Жозе 0 0
5. Живоглядов Дмитрий 0 0
6. Жемалетдинов Рифат 0 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Мергим 3 0.75
2. Собослаи Доминик 2 0.5
3. Юнузович Златко 1 0.25
4. Окугава Масая 1 0.25
5. Ульмер Андреас 0 0
6. Рамальо Андре 0 0
7. Дака Пэтсон 0 0
8. Кристенсен Расмус 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Жемалетдинов Рифат 2 0
2. Мурило Серкейра 2 0
3. Райкович Слободан 1 0
4. Крыховяк Гжегож 1 0
5. Живоглядов Дмитрий 1 0
6. Куликов Даниил 1 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Камара Мохамед VII 2 0
2. Рамальо Андре 1 0
3. Койта Секу 1 0
4. Вебер Максимилиан 1 0
5. Собослаи Доминик 1 0
6. Мвепу Энок 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 0 50% (2) 0 0 50% (2) 0
 Ред Булл Зальцбург 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2) 0

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург
Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ред Булл Зальцбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Лига чемпионов Ред Булл Зальцбург 0:2 Локомотив Москва Товарищеские матчи

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
2. Атлетико М Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
3. Локомотив Москва Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 4 0 1 3 7 - 14 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Локомотив Москва Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 0 1 1 4 - 8 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Атлетико М Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Ред Булл Зальцбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2020, осталось 2 дня 12 часов 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Локомотив Москва 62.7% (32)
    X 19.6% (10)
    Ред Булл Зальцбург 17.6% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Ред Булл Зальцбург
    5.05
    4.39
    1.70
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.50 4.15 1.70
    Бонус: 5 000 ₽ 4.90 4.30 1.66
    Бонус: 5 000 ₽ 5.05 4.20 1.70
      4.85 4.39 1.66

    Самый высокий коэффициент на матч «Локомотив Москва» – «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Локомотив Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Локомотив Москва» – «Ред Булл Зальцбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    16.50 0.00 11.00 1.02 4.60 1.18 3.70 1.27 2.33 1.62 2.07 1.77 1.82 2.03 1.51 2.48 1.27 3.70 1.20 4.30 1.07 7.40 1.06 8.00 1.01 13.50
    14.00 1.02 12.50 1.03 4.70 1.20 3.72 1.28 2.34 1.67 1.81 2.02 1.53 2.54 1.28 3.75 1.21 4.55 1.08 8.10
    4.85 1.20 2.34 1.64 2.08 1.79 1.82 2.06 1.63 2.35 1.51 2.64 1.20 4.86
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.30 1.62 1.55 2.45 1.20 4.60
    3.45 1.31 2.34 1.60 1.59 2.36 1.22 4.30 1.14 5.50
    2.99 1.42 2.36 1.63 1.81 2.08 1.56 2.51 1.38 3.18
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 1.92 1.81 1.45 2.65
    4.85 1.18 3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.77 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.21
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.37
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Ред Булл Зальцбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ред Булл Зальцбург

    Исход игры
    Локомотив Москва
    62.7% (32)
    Ничья
    19.6% (10)
    Ред Булл Зальцбург
    17.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.18% (29)
    Меньше
    40.82% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    77.55% (38)
    Нет
    22.45% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    43.1% (22)
    1:1 Ничья
    17.6% (9)
    1:0 Локомотив Москва
    11.8% (6)
    1:2 Ред Булл Зальцбург
    11.8% (6)
    2:0 Локомотив Москва
    5.9% (3)
    0:2 Ред Булл Зальцбург
    3.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный