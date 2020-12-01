Боруссия М
0:1
Первый тайм: 26'
Стадион: Боруссия Парк
Интер Милан
10' Желтая карточкаШтиндль Ларс
0:1
17' ГолДармиан Маттео
20' Желтая карточкаМартинес Лаутаро
24
Янчке
Тони
17
Вендт
Оскар
14
Плеа
Алассан
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Грюн МаксВратарь
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
36 Эмболо БрельПолузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
10'
17'
20'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плеа Алассан
|3
|0.6
|2.
|Штиндль Ларс
|2 (1)
|0.4
|3.
|Тюрам Маркус
|2
|0.4
|4.
|Бенсебаини Рами
|2 (1)
|0.4
|5.
|Вендт Оскар
|1
|0.2
|6.
|Хофманн Йонас
|1
|0.2
|7.
|Эльведи Нико
|1
|0.2
|8.
|Эмболо Брель
|1
|0.2
|9.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|10.
|Нойхаус Флориан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|2
|0.4
|2.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.2
|3.
|Перишич Иван
|1
|0.2
|4.
|Барелла Николо
|0
|0
|5.
|Бастони Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штиндль Ларс
|2
|0
|2.
|Ланг Михаэль
|1
|0
|3.
|Лайнер Штефан
|1
|0
|4.
|Крамер Кристоф
|1
|0
|5.
|Лазаро Валентино
|1
|0
|6.
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|7.
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|3
|1
|2.
|Ханданович Самир
|1
|0
|3.
|Де Врей Стефан
|1
|0
|4.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|5.
|Брозович Марсело
|1
|0
|6.
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|7.
|Сенси Стефано
|1
|0
|8.
|Барелла Николо
|1
|0
|9.
|Бастони Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|Интер Милан
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +12 =5 -3Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М
Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан
Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Интер Милан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 5
|8
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 12
|7
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|4.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия М 0:1 Интер Милан
Исход игры
Боруссия М
40.1% (63)
Ничья
34.4% (54)
Интер Милан
25.5% (40)
Тотал 2.5
Больше
70.32% (109)
Меньше
29.68% (46)
Обе команды забьют
Да
89.68% (139)
Нет
10.32% (16)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
29.3% (46)
1:1 Ничья
19.7% (31)
1:2 Интер Милан
17.8% (28)
2:2 Ничья
14% (22)
3:1 Боруссия М
3.2% (5)
1:0 Боруссия М
3.2% (5)
0:1 Интер Милан
2.5% (4)
1:3 Интер Милан
2.5% (4)
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