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  2. Матчи
Боруссия М
0:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Интер Милан
0'
10' Желтая карточка
Штиндль Ларс
0:1
17' Гол
Дармиан Маттео
20' Желтая карточка
Мартинес Лаутаро
26'
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
24
Янчке
Тони
28
Гинтер
Маттиас
17
Вендт
Оскар
19
Лазаро
Валентино
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
14
Плеа
Алассан
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
5
Гальярдини
Роберто
15
Янг
Эшли
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
Боруссия М
4-3-3
Интер Милан
3-5-2

Ход матча

10'
Штиндль Ларс
 
17'
0:1
Дармиан Маттео
(Гальярдини Роберто)
20'
 
Мартинес Лаутаро

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плеа Алассан 3 0.6
2. Штиндль Ларс 2 (1) 0.4
3. Тюрам Маркус 2 0.4
4. Бенсебаини Рами 2 (1) 0.4
5. Вендт Оскар 1 0.2
6. Хофманн Йонас 1 0.2
7. Эльведи Нико 1 0.2
8. Эмболо Брель 1 0.2
9. Лайнер Штефан 0 0
10. Нойхаус Флориан 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 2 0.4
2. Мартинес Лаутаро 1 0.2
3. Перишич Иван 1 0.2
4. Барелла Николо 0 0
5. Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Штиндль Ларс 2 0
2. Ланг Михаэль 1 0
3. Лайнер Штефан 1 0
4. Крамер Кристоф 1 0
5. Лазаро Валентино 1 0
6. Бенсебаини Рами 1 0
7. Нойхаус Флориан 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 3 1
2. Ханданович Самир 1 0
3. Де Врей Стефан 1 0
4. Д'Амброзио Данило 1 0
5. Брозович Марсело 1 0
6. Гальярдини Роберто 1 0
7. Сенси Стефано 1 0
8. Барелла Николо 1 0
9. Бастони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3)
 Интер Милан 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М
Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан
Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Интер Милан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Интер Милан 2:2 Боруссия М Лига чемпионов

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М 0:1 Заявка 5 2 2 1 14 - 5 8
2. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 1 2 5 - 12 7
3. Реал Мадрид Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
4. Интер Милан 1:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М 0:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
3. Реал Мадрид Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
4. Интер Милан 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М 0:1 Заявка 2 1 1 0 8 - 2 4
2. Реал Мадрид Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Интер Милан 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Первый тайм
  • 28'
    Лазаро ошибся при развитии атаки по правому флангу, Брозович перехватил мяч, быстро последовала передача в центральный круг на Лукаку, где Ромелу не смог найти вариантов для развития атаки своей команды. 
  • 27'
    Поднялся после паузы Барелла, показал полузащитник "Интера", что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    26'
    Барелла получил повреждение в борьбе за верховой мяч в центре поля с Тюрамом, вышли на поле врачи "Интера", пауза в игре. 
  • 25'
    Вендт с левого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам в борьбе с двумя соперниками, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 24'
    Пока "Боруссия" по-прежнему действует слишком академично при развитии своих атак, защитники "Интера" успевают вернуться и перекрыть все зоны. 
  • 23'
    Непростой отрезок в середине первого тайма проводит "Боруссия", если "Интер" сможет забить второй гол по ходу первого тайма, затем вернуться в игру немецкому клубу будет крайне проблематично. 
  • 22'
    Барелла на этот раз сам прошёл вперёд по правому флангу, затем Николо выполнил подачу в центр штрафной площади, могло быть очень опасно, но Гальярдини неудачно обработал мяч, затем его в аут выбил Лайнер. 
  • 21'
    Лукаку выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Мартинес сбросил мяч чуть назад к линии штрафной, Барелла в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Желтая карточка
    20'
    Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес в борьбе за мяч на правом углу штрафной площади "Боруссии" наступил на ногу Нойхаусу и в итоге получил жёлтую карточку за грубую игру.  
  • Фол, нарушение
    19'
    Лайнер со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Бастони головой выбил мяч к линии штрафной площади, где правила в борьбе за верховой мяч уже нарушил сам Лазаро, досталось Барелле. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Бастони на правом фланге нарушил правила против Лазаро. Игроки "Боруссии" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Дармиан!!! "Интер" смог перевести игру на половину поля "Боруссии" и всё же открыть счёт в матче. Всё началось с прохода Лукаку по правому флангу, Ромелу выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Янг обработал мяч и пробил в правый угол ворот, мяч задел ногу Лайнера и ушёл на угловой. Брозович с углового выполнил подачу к линии вратарской, никто не смог зацепиться за мяч. Далее "Интер" уже наконец-то сработал в высоком прессинге, что позволило ему провести голевую атаку после заброса к радиусу штрафной площади "Боруссии". Лукаку выполнил передачу к правому углу штрафной на ход Гальярдини, Роберто с линии штрафной отдал передачу на правый угол штрафной, а Дармиан вдруг решил сильно пробить в ближний угол ворот, Зоммер не успел среагировать и пропустил мяч между ног. 
  • 16'
    Вновь Лайнер выполнил подачу в штрафную площадь с правого фланга, на этот раз мяч полетел к линии вратарской, Шкриньяр оказался первым на мяче и грудью сбросил мяч в руки Хандановичу. 
  • 15'
    Вендт с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Лазаро в борьбе с Янгом не смог зацепиться за мяч. 
  • 14'
    Лайнер с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бастони головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 13'
    "Интер" в свою очередь по-прежнему не решается пока идти в высокий прессинг, а мы ещё раз повторимся, что команде Антонио Конте в этот вечер нужно обязательно набирать три очка. 
  • 12'
    Вновь "Боруссия" смогла успокоить игру, всё же не интересах команды Марко Розе играть против "Интера" в высоком темпе. 
  • Желтая карточка
    11'
    Капитан "Боруссии" Ларс Штиндль получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Ларс рукой придержал Бареллу. 
  • 10'
    "Боруссия" постепенно старается идти в высокий прессинг, это приносит свои плоды, передачи вперёд из глубины поля у игроков "Интера" уже временами становятся неточными. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Барелла в центре поля нарушил правила против Нойхауса. Игроки "Боруссии" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 8'
    С левого фланга последовала подача к правому углу вратарской вновь, на этот раз Мартинес головой пробил в ближний угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    7'
    Лукаку из центра поля выполнил передачу на ход Дармиану по правому флангу, Маттео убежал к штрафной площади и выполнил передачу к правому углу вратарской, Мартинес дважды пробил по воротам, но Янчке так успешно сыграл в подкате, что он смог дважды блокировать удар форварда "Интера". 
  • 6'
    Вендт из глубины поля ошибся с передачей вперёд на левый фланг, Шкриньяр оказался первым на мяче и спокойно начал новую атаку своей команды. 
  • 5'
    Барелла попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Тюрам и выбил мяч в аут. 
  • 4'
    Игроки "Боруссии" пока больше времени проводят с мячом, но дальше центра поля клубу из Мёнхенгладбаха пройти довольно трудно, "Интер" плотно и грамотно держит оборону. 
  • 3'
    Пока игра начинается достаточно спокойно, "Боруссия" и "Интер" не форсируют события, все понимают, что от этого матча зависит многое. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Плеа перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Интера", правила были нарушены против Шкриньяра. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Интеру" обязательно нужно побеждать в Мёнхенгладбахе. "Шахтёр" в своём поле уже переиграл мадридский "Реал", а поэтому в случае потери очков миланский клуб может и вовсе остаться без еврокубковой весны. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.15 3.80 2.10
Бонус: 5 000 ₽ 8.00 5.40 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.08 3.76 2.42
  8.18 5.39 1.36

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.00 0.00 11.50 1.02 4.90 1.16 4.10 1.22 3.50 1.30 2.18 1.70 2.70 1.45 1.81 2.07 1.87 1.92 1.48 2.63 1.33 3.25 1.14 5.55 1.11 6.70 1.01 12.00 1.01 12.00
13.00 1.00 13.00 1.00 5.10 1.15 4.20 1.23 2.56 1.57 1.98 1.83 1.59 2.30 1.36 2.94 1.25 3.48 1.08 6.30 1.06 6.90 1.01 10.75
5.77 1.16 2.98 1.42 2.58 1.53 2.19 1.73 1.83 2.05 1.63 2.37 1.47 2.79 1.23 4.40 1.10 8.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.39 1.58 2.40 1.57 1.53 2.50 1.27 3.70
3.85 1.26 2.56 1.51 1.66 2.22 1.28 3.64 1.17 5.00
3.16 1.38 2.51 1.56 1.89 1.99 2.03 1.85 1.67 2.29 1.30 3.64
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.95 1.85 1.44 2.75 1.28 3.60
5.20 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.85
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
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Прогнозы на матч Боруссия М 0:1 Интер Милан

Исход игры
Боруссия М
40.1% (63)
Ничья
34.4% (54)
Интер Милан
25.5% (40)
Тотал 2.5
Больше
70.32% (109)
Меньше
29.68% (46)
Обе команды забьют
Да
89.68% (139)
Нет
10.32% (16)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
29.3% (46)
1:1 Ничья
19.7% (31)
1:2 Интер Милан
17.8% (28)
2:2 Ничья
14% (22)
3:1 Боруссия М
3.2% (5)
1:0 Боруссия М
3.2% (5)
0:1 Интер Милан
2.5% (4)
1:3 Интер Милан
2.5% (4)
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