Пока "Боруссия" по-прежнему действует слишком академично при развитии своих атак, защитники "Интера" успевают вернуться и перекрыть все зоны.

Вендт с левого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам в борьбе с двумя соперниками, мяч улетел в сторону от цели.

Барелла получил повреждение в борьбе за верховой мяч в центре поля с Тюрамом, вышли на поле врачи "Интера", пауза в игре.

Поднялся после паузы Барелла, показал полузащитник "Интера", что он готов играть дальше.

Лазаро ошибся при развитии атаки по правому флангу, Брозович перехватил мяч, быстро последовала передача в центральный круг на Лукаку, где Ромелу не смог найти вариантов для развития атаки своей команды.

23' Непростой отрезок в середине первого тайма проводит "Боруссия", если "Интер" сможет забить второй гол по ходу первого тайма, затем вернуться в игру немецкому клубу будет крайне проблематично.

22' Барелла на этот раз сам прошёл вперёд по правому флангу, затем Николо выполнил подачу в центр штрафной площади, могло быть очень опасно, но Гальярдини неудачно обработал мяч, затем его в аут выбил Лайнер.

21' Лукаку выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Мартинес сбросил мяч чуть назад к линии штрафной, Барелла в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

20' Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес в борьбе за мяч на правом углу штрафной площади "Боруссии" наступил на ногу Нойхаусу и в итоге получил жёлтую карточку за грубую игру.

19' Лайнер со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Бастони головой выбил мяч к линии штрафной площади, где правила в борьбе за верховой мяч уже нарушил сам Лазаро, досталось Барелле.

18' Бастони на правом фланге нарушил правила против Лазаро. Игроки "Боруссии" тщательно готовятся к стандарту.

17' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Дармиан!!! "Интер" смог перевести игру на половину поля "Боруссии" и всё же открыть счёт в матче. Всё началось с прохода Лукаку по правому флангу, Ромелу выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Янг обработал мяч и пробил в правый угол ворот, мяч задел ногу Лайнера и ушёл на угловой. Брозович с углового выполнил подачу к линии вратарской, никто не смог зацепиться за мяч. Далее "Интер" уже наконец-то сработал в высоком прессинге, что позволило ему провести голевую атаку после заброса к радиусу штрафной площади "Боруссии". Лукаку выполнил передачу к правому углу штрафной на ход Гальярдини, Роберто с линии штрафной отдал передачу на правый угол штрафной, а Дармиан вдруг решил сильно пробить в ближний угол ворот, Зоммер не успел среагировать и пропустил мяч между ног.

16' Вновь Лайнер выполнил подачу в штрафную площадь с правого фланга, на этот раз мяч полетел к линии вратарской, Шкриньяр оказался первым на мяче и грудью сбросил мяч в руки Хандановичу.

15' Вендт с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Лазаро в борьбе с Янгом не смог зацепиться за мяч.

14' Лайнер с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бастони головой выбил мяч подальше от своих ворот.

13' "Интер" в свою очередь по-прежнему не решается пока идти в высокий прессинг, а мы ещё раз повторимся, что команде Антонио Конте в этот вечер нужно обязательно набирать три очка.

12' Вновь "Боруссия" смогла успокоить игру, всё же не интересах команды Марко Розе играть против "Интера" в высоком темпе.

11' Капитан "Боруссии" Ларс Штиндль получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Ларс рукой придержал Бареллу.

10' "Боруссия" постепенно старается идти в высокий прессинг, это приносит свои плоды, передачи вперёд из глубины поля у игроков "Интера" уже временами становятся неточными.

9' Барелла в центре поля нарушил правила против Нойхауса. Игроки "Боруссии" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

8' С левого фланга последовала подача к правому углу вратарской вновь, на этот раз Мартинес головой пробил в ближний угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели.

7' Лукаку из центра поля выполнил передачу на ход Дармиану по правому флангу, Маттео убежал к штрафной площади и выполнил передачу к правому углу вратарской, Мартинес дважды пробил по воротам, но Янчке так успешно сыграл в подкате, что он смог дважды блокировать удар форварда "Интера".

6' Вендт из глубины поля ошибся с передачей вперёд на левый фланг, Шкриньяр оказался первым на мяче и спокойно начал новую атаку своей команды.

5' Барелла попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Тюрам и выбил мяч в аут.

4' Игроки "Боруссии" пока больше времени проводят с мячом, но дальше центра поля клубу из Мёнхенгладбаха пройти довольно трудно, "Интер" плотно и грамотно держит оборону.

3' Пока игра начинается достаточно спокойно, "Боруссия" и "Интер" не форсируют события, все понимают, что от этого матча зависит многое.

2' Плеа перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Интера", правила были нарушены против Шкриньяра.