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Боруссия М
 
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Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плеа Алассан 3 0.75
2. Штиндль Ларс 2 (1) 0.5
3. Тюрам Маркус 2 0.5
4. Бенсебаини Рами 2 (1) 0.5
5. Вендт Оскар 1 0.25
6. Хофманн Йонас 1 0.25
7. Эльведи Нико 1 0.25
8. Эмболо Брель 1 0.25
9. Лайнер Штефан 0 0
10. Нойхаус Флориан 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 2 0.5
2. Мартинес Лаутаро 1 0.25
3. Перишич Иван 1 0.25
4. Барелла Николо 0 0
5. Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Штиндль Ларс 1 0
2. Ланг Михаэль 1 0
3. Лайнер Штефан 1 0
4. Крамер Кристоф 1 0
5. Лазаро Валентино 1 0
6. Бенсебаини Рами 1 0
7. Нойхаус Флориан 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 3 1
2. Ханданович Самир 1 0
3. Де Врей Стефан 1 0
4. Д'Амброзио Данило 1 0
5. Брозович Марсело 1 0
6. Гальярдини Роберто 1 0
7. Сенси Стефано 1 0
8. Барелла Николо 1 0
9. Бастони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3)
 Интер Милан 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М
Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан
Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Интер Милан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Интер Милан 2:2 Боруссия М Лига чемпионов

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 14 - 4 8
2. Реал Мадрид Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
4. Интер Милан Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Реал Мадрид Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
3. Интер Милан Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Шахтёр Донецк Заявка 2 0 1 1 0 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 8 - 2 4
2. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
4. Интер Милан Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2020, осталось 2 дня 14 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Боруссия М 39.6% (19)
    X 37.5% (18)
    Интер Милан 22.9% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Интер Милан
    3.15
    3.84
    2.22
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.05 3.70 2.20
    Бонус: 5 000 ₽ 3.15 3.70 2.20
    Бонус: 5 000 ₽ 3.15 3.84 2.21
      3.13 3.80 2.22

    Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    18.00 0.00 12.00 1.02 4.70 1.17 3.95 1.23 2.44 1.57 2.18 1.70 1.92 1.91 1.57 2.44 1.30 3.45 1.22 4.20 1.08 6.80 1.07 7.50 1.01 12.50
    13.00 1.00 12.50 1.00 4.85 1.17 3.95 1.25 2.46 1.61 1.89 1.91 1.55 2.39 1.28 3.40 1.19 4.00 1.06 6.65 1.05 7.30
    5.33 1.17 2.47 1.58 2.19 1.71 1.93 1.94 1.70 2.21 1.57 2.49 1.21 4.59
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.39 1.57 1.59 2.37 1.22 4.30
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20
    3.13 1.39 2.48 1.57 1.87 2.01 1.60 2.42 1.41 3.04
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 1.99 1.77 1.48 2.55 1.30 3.35
    5.05 1.17 3.64 1.28 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.50 2.55
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.65 1.47
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    Прогнозы на матч Боруссия М - Интер Милан

    Исход игры
    Боруссия М
    39.6% (19)
    Ничья
    37.5% (18)
    Интер Милан
    22.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (29)
    Меньше
    36.96% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    91.3% (42)
    Нет
    8.7% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.1% (13)
    2:1 Боруссия М
    25% (12)
    1:2 Интер Милан
    16.7% (8)
    2:2 Ничья
    10.4% (5)
    1:0 Боруссия М
    4.2% (2)
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