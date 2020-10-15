Боруссия М
Позже
Стадион: Боруссия Парк
Интер Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плеа Алассан
|3
|0.75
|2.
|Штиндль Ларс
|2 (1)
|0.5
|3.
|Тюрам Маркус
|2
|0.5
|4.
|Бенсебаини Рами
|2 (1)
|0.5
|5.
|Вендт Оскар
|1
|0.25
|6.
|Хофманн Йонас
|1
|0.25
|7.
|Эльведи Нико
|1
|0.25
|8.
|Эмболо Брель
|1
|0.25
|9.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|10.
|Нойхаус Флориан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|2
|0.5
|2.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.25
|3.
|Перишич Иван
|1
|0.25
|4.
|Барелла Николо
|0
|0
|5.
|Бастони Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штиндль Ларс
|1
|0
|2.
|Ланг Михаэль
|1
|0
|3.
|Лайнер Штефан
|1
|0
|4.
|Крамер Кристоф
|1
|0
|5.
|Лазаро Валентино
|1
|0
|6.
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|7.
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|3
|1
|2.
|Ханданович Самир
|1
|0
|3.
|Де Врей Стефан
|1
|0
|4.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|5.
|Брозович Марсело
|1
|0
|6.
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|7.
|Сенси Стефано
|1
|0
|8.
|Барелла Николо
|1
|0
|9.
|Бастони Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|Интер Милан
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +12 =5 -3Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М
Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан
Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Интер Милан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|14 - 4
|8
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 12
|4
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия М - Интер Милан
Исход игры
Боруссия М
39.6% (19)
Ничья
37.5% (18)
Интер Милан
22.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (29)
Меньше
36.96% (17)
Обе команды забьют
Да
91.3% (42)
Нет
8.7% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.1% (13)
2:1 Боруссия М
25% (12)
1:2 Интер Милан
16.7% (8)
2:2 Ничья
10.4% (5)
1:0 Боруссия М
4.2% (2)
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