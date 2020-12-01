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Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Аякс
0' 27'
62
Келлехер
Каомхин
76
Уильямс
Неко
32
Матип
Жоэль
3
Фабиньо
Энрике
26
Робертсон
Эндрю
17
Джонс
Кёртис
14
Хендерсон
Джордан
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
10
Тадич
Душан
7
Нерес
Давид
Ливерпуль
4-3-3
Аякс
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жота Диогу 4 0.8
2. Салах Мохамед 2 (1) 0.4
3. Мане Садио 1 0.2
4. Александер-Арнольд Трент 0 0
5. Гомес Джо 0 0
6. Джонс Кёртис 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 2 (1) 0.4
2. Траоре Лассина 1 0.2
3. Антони 1 0.2
4. Мазрауи Нуссер 1 0.2
5. Нерес Давид 1 0.2
6. Гравенберх Райан 1 0.2
7. Промес Куинси 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 2 0
2. Вейналдум Джорджиньо 1 0
3. Цимикас Костас 1 0
4. Александер-Арнольд Трент 1 0
5. Джонс Кёртис 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Классен Дэви 1 0
2. Промес Куинси 1 0
3. Шуурс Перр 1 0
4. Мазрауи Нуссер 1 0
5. Нерес Давид 1 0
6. Траоре Лассина 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 0 14.29% (1) 14.29% (1) 57.14% (4) 0 14.29% (1)
 Аякс 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт
Аякс Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс
Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аякс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аякс 0:1 Ливерпуль Лига чемпионов

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
2. Аякс 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
3. Аталанта 0:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4. Митьюлланд 1:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
2. Аякс 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Аталанта 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
4. Митьюлланд 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 0:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Аякс 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Митьюлланд 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Первый тайм
  • 30'
    Салах сохраняет мяч на подборе, и пошла атака хозяев вторым темпом.
  • 29'
    "Ливерпуль" в позиционной атаке - редко сегодня такое бывает.
  • 28'
    Игра продолжается, и Робертсон вернулся на поле.
  • Травма, повреждение
    27'
     Робертсон сидит на поле, врачи к нему выходят и заматывают голеностоп.
  • 27'
    Аут в пользу "Ливерпуля" на чужой половине.
  • 25'
    Защитники хозяев с мячом, но не очень понимают, как им развивать атаку. Следует заброс вперёд и потеря мяча.
  • 24'
    Нагло по-спортивному "Аякс" действует на "Энфилде". Не стесняются амстердамцы и настырно атакуют.
  • Угловой
    23'
    Тревожно у ворот "Ливерпуля"! Тадич навесил слева, Классен не дотянулся до мяча, и Робертсон выбил на угловой. Из корнера удачу гости не извлекли.
  • Офсайд
    21'
    Невес навешивал слева, и находившийся в офсайде Классен пробил головой опасно - впрочем, Келлехер справился. Ну и "вне игры" же было зафиксировано, так что гол не был бы засчитан, если бы случился.
  • 20'
    Временами включают мерсисайдцы агрессивный прессинг, и "Аякс" порой использует верховые передачи вперёд.
  • 19'
    Антони пальнул с правого полуфланга метров с 15-ти с подкруткой в сторону дальней девятки, но мимо створа.
  • 19'
    Салах прессинговал Блинда, но тот не дрогнул и отпасовал назад Онане без ошибки.
  • 18'
    "Ливерпуль" меньше владеет мячом, но стоит учитывать, что доминация по владению - фирменная черта "Аякса".
  • 17'
    Момент пока мы видели только один - Кёртис Джонс попал в штангу на 6-й минуте. В остальном игра довольно спокойная.
  • 16'
    "Ливерпуль" без продвижения катает мяч в центре поля.
  • Фол, нарушение
    15'
    Фабиньо снова мелко нарушает правила в центре поля - пострадал Тадич.
  • 14'
    Клопп попивает водичку в технической зоне. Вряд ли он доволен игрой, потому что "Аякс" немало атакует.
  • 13'
    Мане прорвался в чужую штрафную, но упал недалеко от двух защитников "Аякса". Судейский свисток промолчал.
  • Офсайд
    11'
    Положение "вне игры" у Антони.
  • Фол, нарушение
    10'
    "Аякс" заработал штрафной в глубине поля - сфолил Фабиньо.
  • 10'
    И обратная ситуация - Онана ловит мяч после неудачной закидушки вперёд от хозяев.
  • 9'
    Заброс от гостей спокойно прилетает в руки Келлехера.
  • 8'
    В контратаке был "Ливерпуль", но не удалось "красным" завершить её быстро, теперь это позиционная акция.
  • Штанга
    6'
    В каркас ворот ударом с линии штрафной попадает Кёртис!
  • 5'
    Тадич катил мяч в центр на Антони с левого полуфланга, но волнорезом выступил защитник "Ливерпуля".
  • 4'
    Не получилось у гостей извлечь что-то серьёзное у чужих ворот после корнера.
  • Угловой
    3'
    Угловой подаст "Аякс".
  • 2'
    Кертис нанёс удар в створ, но Онана на месте, спокойно кипер гостей отразил этот средней опасности выстрел.
  • Первый тайм начался
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.68 4.10 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 4.05 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 4.50 4.90
  1.92 3.78 4.03

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
15.00 1.01 4.75 1.18 3.90 1.25 2.35 1.58 1.85 1.95 2.07 1.81 1.55 2.45 1.28 3.60 1.22 4.20 1.17 5.00 1.13 5.40 1.04 9.50 1.03 9.70 0.00 15.00
6.50 1.12 5.45 1.16 2.91 1.42 2.35 1.61 1.80 2.12 1.44 2.83 1.32 3.45 1.15 5.60 1.13 6.25 1.04 11.25
4.55 1.22 2.61 1.53 2.18 1.74 1.95 1.93 1.70 2.24 1.55 2.55 1.46 2.85 1.65 2.35 1.48 2.83 1.16 5.60 1.13 6.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 1.85 1.95 1.40 2.90 1.32 3.35
4.30 1.22 3.00 1.39 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.25
2.46 1.58 2.02 1.86 1.55 2.53 1.37 3.25 1.27 3.95 1.52 2.63 1.30 3.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.33 1.58 1.72 2.06 1.42 2.75
5.95 1.13 4.30 1.22 2.19 1.68 1.63 2.28 1.38 3.04 1.15 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.40
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
2.44 1.55
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Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Аякс

Исход игры
Ливерпуль
90.5% (143)
Ничья
7% (11)
Аякс
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
73.08% (114)
Меньше
26.92% (42)
Обе команды забьют
Да
75.64% (118)
Нет
24.36% (38)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
47.5% (75)
2:0 Ливерпуль
17.1% (27)
3:1 Ливерпуль
12.7% (20)
1:0 Ливерпуль
5.1% (8)
1:1 Ничья
3.8% (6)
3:2 Ливерпуль
3.2% (5)
2:2 Ничья
3.2% (5)
4:2 Ливерпуль
1.9% (3)
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