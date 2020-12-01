Аут в пользу "Ливерпуля" на чужой половине.

Робертсон сидит на поле, врачи к нему выходят и заматывают голеностоп.

Игра продолжается, и Робертсон вернулся на поле.

"Ливерпуль" в позиционной атаке - редко сегодня такое бывает.

Салах сохраняет мяч на подборе, и пошла атака хозяев вторым темпом.

25' Защитники хозяев с мячом, но не очень понимают, как им развивать атаку. Следует заброс вперёд и потеря мяча.

24' Нагло по-спортивному "Аякс" действует на "Энфилде". Не стесняются амстердамцы и настырно атакуют.

23' Тревожно у ворот "Ливерпуля"! Тадич навесил слева, Классен не дотянулся до мяча, и Робертсон выбил на угловой. Из корнера удачу гости не извлекли.

21' Невес навешивал слева, и находившийся в офсайде Классен пробил головой опасно - впрочем, Келлехер справился. Ну и "вне игры" же было зафиксировано, так что гол не был бы засчитан, если бы случился.

20' Временами включают мерсисайдцы агрессивный прессинг, и "Аякс" порой использует верховые передачи вперёд.

19' Антони пальнул с правого полуфланга метров с 15-ти с подкруткой в сторону дальней девятки, но мимо створа.

19' Салах прессинговал Блинда, но тот не дрогнул и отпасовал назад Онане без ошибки.

18' "Ливерпуль" меньше владеет мячом, но стоит учитывать, что доминация по владению - фирменная черта "Аякса".

17' Момент пока мы видели только один - Кёртис Джонс попал в штангу на 6-й минуте. В остальном игра довольно спокойная.

16' "Ливерпуль" без продвижения катает мяч в центре поля.

15' Фабиньо снова мелко нарушает правила в центре поля - пострадал Тадич.

14' Клопп попивает водичку в технической зоне. Вряд ли он доволен игрой, потому что "Аякс" немало атакует.

13' Мане прорвался в чужую штрафную, но упал недалеко от двух защитников "Аякса". Судейский свисток промолчал.

11' Положение "вне игры" у Антони.

10' "Аякс" заработал штрафной в глубине поля - сфолил Фабиньо.

10' И обратная ситуация - Онана ловит мяч после неудачной закидушки вперёд от хозяев.

9' Заброс от гостей спокойно прилетает в руки Келлехера.

8' В контратаке был "Ливерпуль", но не удалось "красным" завершить её быстро, теперь это позиционная акция.

6' В каркас ворот ударом с линии штрафной попадает Кёртис!

5' Тадич катил мяч в центр на Антони с левого полуфланга, но волнорезом выступил защитник "Ливерпуля".

4' Не получилось у гостей извлечь что-то серьёзное у чужих ворот после корнера.

3' Угловой подаст "Аякс".

2' Кертис нанёс удар в створ, но Онана на месте, спокойно кипер гостей отразил этот средней опасности выстрел.