Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жота Диогу
|4
|1
|2.
|Салах Мохамед
|2 (1)
|0.5
|3.
|Мане Садио
|1
|0.25
|4.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|5.
|Гомес Джо
|0
|0
|6.
|Джонс Кёртис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|2 (1)
|0.5
|2.
|Траоре Лассина
|1
|0.25
|3.
|Антони
|1
|0.25
|4.
|Мазрауи Нуссер
|1
|0.25
|5.
|Нерес Давид
|1
|0.25
|6.
|Гравенберх Райан
|1
|0.25
|7.
|Промес Куинси
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Милнер Джеймс
|2
|0
|2.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|3.
|Цимикас Костас
|1
|0
|4.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|5.
|Джонс Кёртис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Классен Дэви
|1
|0
|2.
|Промес Куинси
|1
|0
|3.
|Шуурс Перр
|1
|0
|4.
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|5.
|Нерес Давид
|1
|0
|6.
|Траоре Лассина
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|57.14% (4)
|0
|14.29% (1)
|Аякс
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =4 -4Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт
Аякс Последние 20 матчей: +16 =2 -2Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс
Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аякс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Аякс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ливерпуль - Аякс
Исход игры
Ливерпуль
89.8% (44)
Ничья
8.2% (4)
Аякс
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.09% (32)
Меньше
31.91% (15)
Обе команды забьют
Да
70.21% (33)
Нет
29.79% (14)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
46.9% (23)
2:0 Ливерпуль
26.5% (13)
3:1 Ливерпуль
10.2% (5)
2:2 Ничья
6.1% (3)
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