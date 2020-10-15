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Ливерпуль
 
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Стадион:
Аякс

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жота Диогу 4 1
2. Салах Мохамед 2 (1) 0.5
3. Мане Садио 1 0.25
4. Александер-Арнольд Трент 0 0
5. Гомес Джо 0 0
6. Джонс Кёртис 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 2 (1) 0.5
2. Траоре Лассина 1 0.25
3. Антони 1 0.25
4. Мазрауи Нуссер 1 0.25
5. Нерес Давид 1 0.25
6. Гравенберх Райан 1 0.25
7. Промес Куинси 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 2 0
2. Вейналдум Джорджиньо 1 0
3. Цимикас Костас 1 0
4. Александер-Арнольд Трент 1 0
5. Джонс Кёртис 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Классен Дэви 1 0
2. Промес Куинси 1 0
3. Шуурс Перр 1 0
4. Мазрауи Нуссер 1 0
5. Нерес Давид 1 0
6. Траоре Лассина 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 0 14.29% (1) 14.29% (1) 57.14% (4) 0 14.29% (1)
 Аякс 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт
Аякс Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс
Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аякс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аякс 0:1 Ливерпуль Лига чемпионов

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
2. Аякс Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Аталанта Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
4. Митьюлланд Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
2. Ливерпуль Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Аталанта Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
4. Митьюлланд Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Аякс Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Митьюлланд Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2020, осталось 2 дня 14 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Ливерпуль 89.8% (44)
    X 8.2% (4)
    Аякс 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Аякс
    1.68
    4.60
    4.95
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.65 4.25 4.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.68 4.60 4.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.68 4.40 4.95
      1.68 4.20 4.93

    Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    14.50 0.00 6.20 1.11 5.30 1.15 3.00 1.41 2.46 1.59 2.08 1.79 1.86 2.00 1.50 2.60 1.36 3.15 1.18 4.90 1.12 5.30 1.04 8.80 1.04 9.40 0.00 15.00
    6.30 1.12 5.30 1.17 2.82 1.44 2.33 1.62 1.85 2.06 1.45 2.79 1.33 3.38 1.17 5.35 1.14 5.80 1.05 10.25
    7.12 1.11 3.04 1.40 2.41 1.60 2.05 1.82 1.83 2.04 1.65 2.31 1.48 2.77 1.34 3.39 1.14 6.17
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.42 1.78 2.04 1.30 3.40
    3.95 1.25 2.77 1.44 1.75 2.08 1.33 3.30 1.22 4.30
    3.04 1.41 2.13 1.76 1.78 2.11 1.55 2.55 1.32 3.53
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.30 1.60 1.71 2.06 1.40 2.85
    4.60 1.20 2.28 1.63 1.67 2.21 1.41 2.91 1.16 5.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.47 2.75
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.33
    Букмекер Да Нет
    2.46 1.55
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Аякс

    Исход игры
    Ливерпуль
    89.8% (44)
    Ничья
    8.2% (4)
    Аякс
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.09% (32)
    Меньше
    31.91% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    70.21% (33)
    Нет
    29.79% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    46.9% (23)
    2:0 Ливерпуль
    26.5% (13)
    3:1 Ливерпуль
    10.2% (5)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
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