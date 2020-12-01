  1. Футбол
  2. Матчи
Атлетико М
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Бавария
0'
1:0
26' Гол
Фелиш Жоау
33'
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
21
Карраско
Янник
10
Корреа
Анхель
7
Фелиш
Жоау
35
Нюбель
Александр
4
Зюле
Никлас
27
Алаба
Давид
21
Эрнандес
Люка
20
Сарр
Буна
42
Мусиала
Джамал
8
Мартинес
Хави
43
Аррей-Мби
Брайт
10
Сане
Лерой
13
Чупо-Мотинг
Эрик
11
Коста
Дуглас
Атлетико М
4-4-2
Бавария
3-4-3

Ход матча

26'
Фелиш Жоау
(Льоренте Маркос)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелиш Жоау 2 0.4
2. Хименес Хосе 1 0.2
3. Льоренте Маркос 1 0.2
4. Эррера Эктор 0 0
5. Лемар Тома 0 0
6. Корреа Анхель 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коман Кингсли 3 0.6
2. Левандовски Роберт 3 (1) 0.6
3. Горетцка Леон 2 0.4
4. Сане Лерой 2 0.4
5. Киммих Йозуа 1 0.2
6. Боатенг Жером 1 0.2
7. Толиссо Корентен 1 0.2
8. Эрнандес Люка 1 0.2
9. Мартинес Хави 0 0
10. Мюллер Томас 0 0
11. Павар Бенджамин 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Лоди Ренан 2 0
2. Суарес Луис 1 0
3. Коке Хорхе 1 0
4. Эррера Эктор 1 0
5. Ньигес Сауль 1 0
6. Льоренте Маркос 1 0
7. Торрейра Лукас 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Рока Марк 1 1
2. Нойер Мануэль 1 0
3. Мюллер Томас 1 0
4. Алаба Давид 1 0
5. Гнабри Серж 1 0
6. Эрнандес Люка 1 0
7. Павар Бенджамин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 0 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1)
 Бавария 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис
Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М
Бавария Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария
Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Бавария: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Бавария 4:0 Атлетико М Лига чемпионов Бавария 1:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 1:0 Бавария Лига чемпионов Бавария 2:1 Атлетико М Лига чемпионов
Атлетико М 1:0 Бавария Лига чемпионов

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 5 4 1 0 15 - 4 13
2. Атлетико М 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 7 6
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 5 1 1 3 10 - 15 4
4. Локомотив Москва Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Атлетико М 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 0 1 1 4 - 8 1
4. Локомотив Москва Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
3. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Атлетико М 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Первый тайм
  • 33'
    А вот Карраско сделал то, что не получилось минутой ранее у Фелиша, продавил он на левом фланге Зюле, но в последний момент успевает выбить мяч в подкате Никлас.
  • 32'
    Мусиала классно обыграл двоих соперников, вошёл в штрафную и мощно выстрелил в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны.
  • 31'
    Отметим, что не очень заметен пока Чупо-Мотинг, хотя и не пытаются играть на него мюнхенцы, отдали они мяч в последние минут десять.
  • 30'
    Фелиш на левом фланге попытался обыграть Зюле, пробросил мяч мимо защитника португалец, но вот оббежать его не смог.
  • 29'
    Карраско выполнил подачу на ближнюю штангу, но перекрутил Янник, поэтому мяч прилетел точно в руки голкиперу "Баварии".
  • 28'
    Эрмосо на левом фланге атаки здорово сыграл на опережение против Косты, а бразилец нарушил правила, перспективный стандарт будет.
  • 27'
    Послушал видеоассистентов главный арбитр, сказали ему, что никаких нарушений не было, после чего разыграли мяч с центра поля мюнхенцы. 
  • Описание гола
    26'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Фелиш! Классно сыграно! Льоренте с правого фланга прострелил на ближнюю штангу, а туда забежал из-за спин защитников Фелиш и спокойно отправил мяч в сетку.
  • 25'
    Фелиш пяткой классно оставил мяч на Карраско, который с левого фланга сместился в центр и из-за пределов штрафной пробил в сетку с внешней стороны.
  • 24'
    Фелиш развернулся в центре поля, хотя окружали его сразу три соперника, а затем заехал по ногам португальцу Мусиала.
  • Угловой
    23'
    Карраско выполнил подачу в центр штрафной, а там выиграл верховую борьбу Хименес, но головой пробил сильно выше ворот.
  • 22'
    Передача в штрафную "Баварии" на Льоренте, но успевает заблокировать прострел испанца Зюле, угловой сейчас исполнят хозяева.
  • 21'
    Длинная передача в направлении Аррея-Мби получилась слишком сильной, не добирается Брайт до мяча.
  • 20'
    Ого! Пошёл в обводку Зюле, редко такое увидишь, обыграл защитник троих соперников, но четвертого не смог, это Коке здорово сыграл в отборе.
  • 19'
    Видим мы, конечно, интересные подходы к чужим воротам в исполнении обеих команд, но стопроцентных моментов пока не было.
  • Офсайд
    18'
    Вновь Карраско в центре внимания, пошла на него передача, обыграл Янник двоих соперников, лишь после этого арбитр показал, что в положении "вне игры" находился бельгиец. 
  • Офсайд
    17'
    Длинная передача в направлении Карраско, но вингер "Атлетико" оказывается в положении "вне игры", арбитр всё видел.
  • 16'
    Дуглас Коста что-то активно объясняет Алабе, показывает бразилец, в какую зону ему нужно отдавать передачу, а игра тем временем продолжается.
  • 15'
    А это уже Корреа решил на прочность Нюбеля, сместился он с левого фланга в центр и пробил мимо створа, неопасно было.
  • Опасный момент
    14'
    Классно разыграли свою комбинацию мюнхенцы, в результате чего оказался на ударной позиции Сане и пробил с линии штрафной площади, но мяч пролетел сильно выше ворот. 
  • 13'
    Сауль из центра поля разворачивал атаку на левый фланг, где один был Фелиш, но передача полузащитника "Атлетико" оказалась неточной.
  • 12'
    Эрнандес попытался перебросить Облака с середины поля, но всё под контролем было у Яна, спокойно забирает он мяч в руки.
  • 11'
    А теперь уже "Бавария" владеет мячом, переходит инициатива от одного клуба к другому, но о какой-то доминации говорить пока не приходится.
  • 10'
    А вот и удар! Коке здорово сыграл на подборе у чужой штрафной площади и пробивал с левой ноги в дальний угол, но в створ не попал.
  • 9'
    Большими силами атакует "Атлетико", оккупировали сейчас мадридцы чужую штрафную площадь, но до удара дело пока не доходит.
  • 8'
    Коста на левом фланге обыграл одного соперника, но тут же подкатился под бразильца Триппье и выбил мяч у него из-под ног.
  • Опасный момент
    7'
    Контратака "Атлетико"! Фелиш дотащил мяч до чужой штрафной и выполнил проникающую передачу на Корреа, который в касание пробил точно в руки Нюбелю.
  • 6'
    Теперь уже Фелишу достается по ногам на левом фланге, очень жесткий футбол у нас пока, такими темпами в полных составах команды не доиграют. 
  • 5'
    Корреа оказался на газоне, очень грубо влетел в него Чупо-Мотинг, арбитр ограничился лишь устным предупреждением в данном эпизоде.
  • 4'
    Жоау Фелиш боролся с тремя соперниками на чужой половине поля, остановился португалец, будучи уверенным, что нарушали на нем правила, но арбитр так не считает.
  • 3'
    Длинная передача на правый фланг в направлении Льоренте, но успевает сыграть на опережение против Маркоса Эрнандес.
  • 2'
    С первых же минут высокие скорости в нашем матче, всё-таки две классные команды встречаются, сложно было ожидать другого.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.15 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.70 4.80 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.75 6.30
  1.73 3.75 5.18

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
17.00 1.01 11.50 1.02 3.25 1.33 2.55 1.50 1.80 2.00 2.11 1.78 1.42 2.85 1.30 3.50 1.12 6.10 1.10 6.80 1.07 7.20 1.06 7.90 1.01 13.50
10.75 1.01 9.80 1.02 3.98 1.22 3.20 1.35 2.35 1.73 1.65 2.24 1.41 2.82 1.18 4.35 1.16 4.90 1.04 8.80 1.02 9.20
3.17 1.39 2.78 1.48 2.38 1.63 1.97 1.92 1.74 2.19 1.55 2.57 1.83 2.06 1.64 2.35 1.25 4.19 1.20 4.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.33 1.60 1.50 2.55 1.25 3.90 1.20 4.50
3.20 1.35 2.17 1.69 1.52 2.53 1.20 4.55 1.14 5.75
2.10 1.79 1.72 2.19 1.35 3.36 1.24 4.26 1.54 2.56 1.36 3.26 1.18 5.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.97 1.79 1.45 2.90 1.25 3.90
4.30 1.22 3.04 1.38 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Где смотреть матч Атлетико М 1:0 Бавария онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Атлетико М 1:0 Бавария

Исход игры
Атлетико М
27% (44)
Ничья
33.1% (54)
Бавария
39.9% (65)
Тотал 2.5
Больше
57.23% (91)
Меньше
42.77% (68)
Обе команды забьют
Да
81.76% (130)
Нет
18.24% (29)
Популярный счёт
1:2 Бавария
26.4% (43)
1:1 Ничья
25.2% (41)
1:0 Атлетико М
12.3% (20)
2:1 Атлетико М
11% (18)
2:2 Ничья
6.7% (11)
1:3 Бавария
6.1% (10)
2:3 Бавария
1.8% (3)
0:2 Бавария
1.8% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный