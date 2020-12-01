Атлетико М
1:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Ванда Метрополитано
Бавария
1:0
26' ГолФелиш Жоау
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
27
Алаба
Давид
20
Сарр
Буна
10
Сане
Лерой
11
Коста
Дуглас
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Лемар ТомаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Сарр БунаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройНападающий
- Нападающий
-
11 Коста ДугласНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
41 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
26'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фелиш Жоау
|2
|0.4
|2.
|Хименес Хосе
|1
|0.2
|3.
|Льоренте Маркос
|1
|0.2
|4.
|Эррера Эктор
|0
|0
|5.
|Лемар Тома
|0
|0
|6.
|Корреа Анхель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коман Кингсли
|3
|0.6
|2.
|Левандовски Роберт
|3 (1)
|0.6
|3.
|Горетцка Леон
|2
|0.4
|4.
|Сане Лерой
|2
|0.4
|5.
|Киммих Йозуа
|1
|0.2
|6.
|Боатенг Жером
|1
|0.2
|7.
|Толиссо Корентен
|1
|0.2
|8.
|Эрнандес Люка
|1
|0.2
|9.
|Мартинес Хави
|0
|0
|10.
|Мюллер Томас
|0
|0
|11.
|Павар Бенджамин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лоди Ренан
|2
|0
|2.
|Суарес Луис
|1
|0
|3.
|Коке Хорхе
|1
|0
|4.
|Эррера Эктор
|1
|0
|5.
|Ньигес Сауль
|1
|0
|6.
|Льоренте Маркос
|1
|0
|7.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рока Марк
|1
|1
|2.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|3.
|Мюллер Томас
|1
|0
|4.
|Алаба Давид
|1
|0
|5.
|Гнабри Серж
|1
|0
|6.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|7.
|Павар Бенджамин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Бавария
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =7 -2Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис
Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М
Бавария Последние 20 матчей: +18 =1 -1Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария
Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Бавария: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 15
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 8
|1
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетико М 1:0 Бавария
Исход игры
Атлетико М
27% (44)
Ничья
33.1% (54)
Бавария
39.9% (65)
Тотал 2.5
Больше
57.23% (91)
Меньше
42.77% (68)
Обе команды забьют
Да
81.76% (130)
Нет
18.24% (29)
Популярный счёт
1:2 Бавария
26.4% (43)
1:1 Ничья
25.2% (41)
1:0 Атлетико М
12.3% (20)
2:1 Атлетико М
11% (18)
2:2 Ничья
6.7% (11)
1:3 Бавария
6.1% (10)
2:3 Бавария
1.8% (3)
0:2 Бавария
1.8% (3)
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