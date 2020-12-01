Карраско выполнил подачу на ближнюю штангу, но перекрутил Янник, поэтому мяч прилетел точно в руки голкиперу "Баварии".

Фелиш на левом фланге попытался обыграть Зюле, пробросил мяч мимо защитника португалец, но вот оббежать его не смог.

Отметим, что не очень заметен пока Чупо-Мотинг, хотя и не пытаются играть на него мюнхенцы, отдали они мяч в последние минут десять.

Мусиала классно обыграл двоих соперников, вошёл в штрафную и мощно выстрелил в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны.

А вот Карраско сделал то, что не получилось минутой ранее у Фелиша, продавил он на левом фланге Зюле, но в последний момент успевает выбить мяч в подкате Никлас.

28' Эрмосо на левом фланге атаки здорово сыграл на опережение против Косты, а бразилец нарушил правила, перспективный стандарт будет.

27' Послушал видеоассистентов главный арбитр, сказали ему, что никаких нарушений не было, после чего разыграли мяч с центра поля мюнхенцы.

26' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Фелиш! Классно сыграно! Льоренте с правого фланга прострелил на ближнюю штангу, а туда забежал из-за спин защитников Фелиш и спокойно отправил мяч в сетку.

25' Фелиш пяткой классно оставил мяч на Карраско, который с левого фланга сместился в центр и из-за пределов штрафной пробил в сетку с внешней стороны.

24' Фелиш развернулся в центре поля, хотя окружали его сразу три соперника, а затем заехал по ногам португальцу Мусиала.

23' Карраско выполнил подачу в центр штрафной, а там выиграл верховую борьбу Хименес, но головой пробил сильно выше ворот.

22' Передача в штрафную "Баварии" на Льоренте, но успевает заблокировать прострел испанца Зюле, угловой сейчас исполнят хозяева.

21' Длинная передача в направлении Аррея-Мби получилась слишком сильной, не добирается Брайт до мяча.

20' Ого! Пошёл в обводку Зюле, редко такое увидишь, обыграл защитник троих соперников, но четвертого не смог, это Коке здорово сыграл в отборе.

19' Видим мы, конечно, интересные подходы к чужим воротам в исполнении обеих команд, но стопроцентных моментов пока не было.

18' Вновь Карраско в центре внимания, пошла на него передача, обыграл Янник двоих соперников, лишь после этого арбитр показал, что в положении "вне игры" находился бельгиец.

17' Длинная передача в направлении Карраско, но вингер "Атлетико" оказывается в положении "вне игры", арбитр всё видел.

16' Дуглас Коста что-то активно объясняет Алабе, показывает бразилец, в какую зону ему нужно отдавать передачу, а игра тем временем продолжается.

15' А это уже Корреа решил на прочность Нюбеля, сместился он с левого фланга в центр и пробил мимо створа, неопасно было.

14' Классно разыграли свою комбинацию мюнхенцы, в результате чего оказался на ударной позиции Сане и пробил с линии штрафной площади, но мяч пролетел сильно выше ворот.

13' Сауль из центра поля разворачивал атаку на левый фланг, где один был Фелиш, но передача полузащитника "Атлетико" оказалась неточной.

12' Эрнандес попытался перебросить Облака с середины поля, но всё под контролем было у Яна, спокойно забирает он мяч в руки.

11' А теперь уже "Бавария" владеет мячом, переходит инициатива от одного клуба к другому, но о какой-то доминации говорить пока не приходится.

10' А вот и удар! Коке здорово сыграл на подборе у чужой штрафной площади и пробивал с левой ноги в дальний угол, но в створ не попал.

9' Большими силами атакует "Атлетико", оккупировали сейчас мадридцы чужую штрафную площадь, но до удара дело пока не доходит.

8' Коста на левом фланге обыграл одного соперника, но тут же подкатился под бразильца Триппье и выбил мяч у него из-под ног.

7' Контратака "Атлетико"! Фелиш дотащил мяч до чужой штрафной и выполнил проникающую передачу на Корреа, который в касание пробил точно в руки Нюбелю.

6' Теперь уже Фелишу достается по ногам на левом фланге, очень жесткий футбол у нас пока, такими темпами в полных составах команды не доиграют.

5' Корреа оказался на газоне, очень грубо влетел в него Чупо-Мотинг, арбитр ограничился лишь устным предупреждением в данном эпизоде.

4' Жоау Фелиш боролся с тремя соперниками на чужой половине поля, остановился португалец, будучи уверенным, что нарушали на нем правила, но арбитр так не считает.

3' Длинная передача на правый фланг в направлении Льоренте, но успевает сыграть на опережение против Маркоса Эрнандес.

2' С первых же минут высокие скорости в нашем матче, всё-таки две классные команды встречаются, сложно было ожидать другого.