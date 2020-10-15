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Атлетико М
 
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Стадион:
Бавария

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелиш Жоау 2 0.5
2. Хименес Хосе 1 0.25
3. Льоренте Маркос 1 0.25
4. Эррера Эктор 0 0
5. Лемар Тома 0 0
6. Корреа Анхель 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коман Кингсли 3 0.75
2. Левандовски Роберт 3 (1) 0.75
3. Горетцка Леон 2 0.5
4. Сане Лерой 2 0.5
5. Киммих Йозуа 1 0.25
6. Боатенг Жером 1 0.25
7. Толиссо Корентен 1 0.25
8. Эрнандес Люка 1 0.25
9. Мартинес Хави 0 0
10. Мюллер Томас 0 0
11. Павар Бенджамин 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Лоди Ренан 2 0
2. Суарес Луис 1 0
3. Коке Хорхе 1 0
4. Эррера Эктор 1 0
5. Ньигес Сауль 1 0
6. Льоренте Маркос 1 0
7. Торрейра Лукас 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Рока Марк 1 1
2. Нойер Мануэль 1 0
3. Мюллер Томас 1 0
4. Алаба Давид 1 0
5. Гнабри Серж 1 0
6. Эрнандес Люка 1 0
7. Павар Бенджамин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 0 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1)
 Бавария 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис
Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М
Бавария Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария
Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Бавария: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Бавария 4:0 Атлетико М Лига чемпионов Бавария 1:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 1:0 Бавария Лига чемпионов Бавария 2:1 Атлетико М Лига чемпионов
Атлетико М 1:0 Бавария Лига чемпионов

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
2. Атлетико М Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
3. Локомотив Москва Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 4 0 1 3 7 - 14 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Локомотив Москва Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 0 1 1 4 - 8 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Атлетико М Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2020, осталось 2 дня 14 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Атлетико М 13.7% (7)
    X 43.1% (22)
    Бавария 43.1% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Бавария
    2.26
    4.10
    3.26
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.80 3.20
    Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.85 3.10
    Бонус: 5 000 ₽ 2.26 4.10 3.26
      2.19 3.92 3.11

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    16.00 0.00 11.00 1.02 4.50 1.20 3.60 1.29 2.30 1.66 2.05 1.82 1.80 2.08 1.50 2.60 1.25 3.90 1.18 4.50 1.07 7.60 1.06 8.20 1.01 14.00
    13.00 1.00 11.75 1.01 4.65 1.18 3.76 1.26 2.43 1.69 1.83 1.98 1.51 2.49 1.25 3.62 1.18 4.25 1.06 7.10
    4.81 1.20 2.72 1.49 2.24 1.68 2.00 1.87 1.75 2.15 1.58 2.46 1.47 2.75 1.19 5.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.26 1.64 1.57 2.48 1.21 4.60
    3.60 1.29 2.38 1.58 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.45
    2.94 1.43 2.32 1.65 1.79 2.11 1.55 2.55 1.37 3.24
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.70 1.29 3.40
    4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.79 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.57 2.40
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.80 1.44
    Где смотреть матч Атлетико М - Бавария онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Бавария

    Исход игры
    Атлетико М
    13.7% (7)
    Ничья
    43.1% (22)
    Бавария
    43.1% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (30)
    Меньше
    37.5% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (42)
    Нет
    12.5% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.5% (14)
    1:2 Бавария
    25.5% (13)
    2:2 Ничья
    13.7% (7)
    1:0 Атлетико М
    5.9% (3)
    2:3 Бавария
    5.9% (3)
    2:1 Атлетико М
    3.9% (2)
    1:3 Бавария
    3.9% (2)
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