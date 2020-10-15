Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Бавария
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фелиш Жоау
|2
|0.5
|2.
|Хименес Хосе
|1
|0.25
|3.
|Льоренте Маркос
|1
|0.25
|4.
|Эррера Эктор
|0
|0
|5.
|Лемар Тома
|0
|0
|6.
|Корреа Анхель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коман Кингсли
|3
|0.75
|2.
|Левандовски Роберт
|3 (1)
|0.75
|3.
|Горетцка Леон
|2
|0.5
|4.
|Сане Лерой
|2
|0.5
|5.
|Киммих Йозуа
|1
|0.25
|6.
|Боатенг Жером
|1
|0.25
|7.
|Толиссо Корентен
|1
|0.25
|8.
|Эрнандес Люка
|1
|0.25
|9.
|Мартинес Хави
|0
|0
|10.
|Мюллер Томас
|0
|0
|11.
|Павар Бенджамин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лоди Ренан
|2
|0
|2.
|Суарес Луис
|1
|0
|3.
|Коке Хорхе
|1
|0
|4.
|Эррера Эктор
|1
|0
|5.
|Ньигес Сауль
|1
|0
|6.
|Льоренте Маркос
|1
|0
|7.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рока Марк
|1
|1
|2.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|3.
|Мюллер Томас
|1
|0
|4.
|Алаба Давид
|1
|0
|5.
|Гнабри Серж
|1
|0
|6.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|7.
|Павар Бенджамин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Бавария
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =7 -2Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис
Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М
Бавария Последние 20 матчей: +18 =1 -1Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария
Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Бавария: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 14
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 8
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетико М - Бавария
Исход игры
Атлетико М
13.7% (7)
Ничья
43.1% (22)
Бавария
43.1% (22)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (30)
Меньше
37.5% (18)
Обе команды забьют
Да
87.5% (42)
Нет
12.5% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.5% (14)
1:2 Бавария
25.5% (13)
2:2 Ничья
13.7% (7)
1:0 Атлетико М
5.9% (3)
2:3 Бавария
5.9% (3)
2:1 Атлетико М
3.9% (2)
1:3 Бавария
3.9% (2)
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