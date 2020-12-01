Снова защитники "Марселя" контролируют игровой снаряд на половине поля соперника, но вдалеке от штрафной Жозе Са.

Товен сыграл вперёд по бровке на Пайе, который прострелил в центр штрафной, откуда Кюизанс нанёс удар в дальний угол, но мяч пролетел в нескольких метрах от каркаса.

Фортунис с левого фланга прострелил в центр штрафной в направлении Эль-Араби, Чалета-Цар в подкате опережает соперника и выбивает сферу за пределы поля.

На протяжении минуты уже перекатывают игроки "Олимпаикоса" сферу на половине поля соперника, используя всю ширину поля.

28' Пайе получил мяч возле угла штрафной, сыграл в центр на Ронжье, который выполнил неточную передачу в штрафную "Олимпаикоса".

27' Защитники "Марселя" играют понадёжнее и отправляют сферу назад на Манданда, который сильным ударом вводит сферу в сторону центрального круга.

26' Сакаи подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную и Холебас принял игровой снаряд возле края штрафной, после чего пошёл вперёд и от соперника выбил сферу в аут.

25' Жозе Са выполнил длинную передачу вперёд, но в центральном круге французы смогли завладеть игровым снарядом.

24' Ронжье из-за пределов штрафной нанёс удар по воротам, но игровой снаряд пролетел намного выше перекладины.

23' Пайе выполнил подачу с правого края в центр штрафной, откуда Сиссе выбил игровой снаряд за пределы поля.

22' Товен сместился с правого края в центр, увидел набегающего в штрафную Кюизанса, но точный пас сделать не смог.

21' Большее количество времени французские защитники катают футбольный снаряд около центрального круга.

20' Врусай в борьбе за мяч на бровке нарушает правила против Сакаи.

19' Товен дошёл до штрафной площади по центру, с линии штрафной пробил по воротам и Жозе Са в падении зафиксировал сферу.

18' Бухалакис выполнил длинную передачу вперёд на Камара, который забрался в положение "вне игры".

17' Защитники "Олимпиакоса" теперь катают сферу около центрального круга, теперь греки не торопятся идти вперёд.

16' Эль-Араби прострелил с правого фланга в центр штрафной, где Фортунис далеко от себя отпустил сферу и французы отправили круглого в сторону центрального круга.

15' Камара подключился в атаку, нанёс удар по воротам из-за пределов штрафной и мяч после рикошета от Альваро вылетел за пределы поля.

14' Не переходят центральную линию защитники "Марселя", предпочитая перекатывать сферу поперёк поля.

13' Снова французские защитники перекатывают игровой снаряд на своей половине поля, с начала матча стоит отметить не высокий темп игры.

12' Фортунис выполнил подачу с правого фланга, Эль-Араби головой пробил по воротам, но вышло в руки Манданда, по центру ворот.

11' Врусай головой скинул мяч в штрафной "Марселя" на Фортуниса, удар которого был заблокирован.

10' Товен навесил на линию штрафной Пайе, который в касание пробил по воротам, но мяч пролетел намного выше перекладины.

9' Пайе выполнил подачу на дальнюю штангу, но вышло слишком сильно и мяч улетел на противоположную бровку.

8' Пайе прошёл вперёд по левому флангу, с линии штрафной прострелил на дальнюю штангу, но мяч от соперника вылетел за пределы поля.

7' Защитники "Олимпиакоса" перехватили игровой снаряд теперь и продолжили катать сферу около своей штрафной площади.

6' Кюизанс сместился на правую бровку, сыграл в центр на Камара, который обыгрался с Пайе, но дальше игроки "Марселя" не продвинулись.

5' Ронжье опередил на правой бровке Врусая и выбил футбольный снаряд за боковую линию.

4' Амави выполнил заброс в штрафную площадь "Олимпиакос", мяч пролетел мимо Семеду и Товена, который в падении пытался пробить по воротам.

3' Пайе получил мяч на левой бровке, выполнил подачу в штрафную площадь, но мяч от Рафиньи вылетел за боковую линию.

2' Защитники "Марселя" с первых минуты матча сразу взяли игровой снаряд под свой контроль.