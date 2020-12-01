Марсель
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Велодром
Олимпиакос
18
Амави
Жордан
10
Пайе
Димитри
1
Са
Жозе
25
Холебас
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
50 Ванни ФабиоВратарь
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хассан Ахмед
|1
|0.2
|2.
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Балерди Леонардо
|1
|1
|2.
|Товен Флорьян
|2
|0
|3.
|Амави Жордан
|2
|0
|4.
|Камара Бубакар
|2
|0
|5.
|Пайе Димитри
|1
|0
|6.
|Стротман Кевин
|1
|0
|7.
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|8.
|Сансон Морган
|1
|0
|9.
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рафинья Марсио
|1
|0
|2.
|Хассан Ахмед
|1
|0
|3.
|Фортунис Костас
|1
|0
|4.
|Камара Мохамед III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +9 =3 -8Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель
Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель
Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =2 -5Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос
Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос
Последние игры между собой
Марсель: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Олимпиакос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Порту
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Олимпиакос
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 6
|4
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 9
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Олимпиакос
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Олимпиакос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Олимпиакос
Исход игры
Марсель
69.6% (110)
Ничья
24.1% (38)
Олимпиакос
6.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
38.71% (60)
Меньше
61.29% (95)
Обе команды забьют
Да
57.42% (89)
Нет
42.58% (66)
Популярный счёт
2:1 Марсель
29.1% (46)
1:0 Марсель
25.3% (40)
1:1 Ничья
21.5% (34)
2:0 Марсель
10.1% (16)
1:2 Олимпиакос
3.2% (5)
3:0 Марсель
1.9% (3)
3:1 Марсель
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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