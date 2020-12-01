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Марсель
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Олимпиакос
0' 32'
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
26
Товен
Флорьян
17
Кюизанс
Микаэль
10
Пайе
Димитри
9
Бенедетто
Дарио
1
Са
Жозе
13
Рафинья
Марсио
3
Семеду
Рубен
66
Сиссе
Папе
Абу
25
Холебас
Хосе
5
Бухалакис
Андреас
6
М'Вила
Янн
7
Фортунис
Костас
4
Камара
Мохамед
III
17
Врусай
Мариос
11
Эль-Араби
Юссеф
Марсель
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хассан Ахмед 1 0.2
2. Вальбуэна Матьё 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Балерди Леонардо 1 1
2. Товен Флорьян 2 0
3. Амави Жордан 2 0
4. Камара Бубакар 2 0
5. Пайе Димитри 1 0
6. Стротман Кевин 1 0
7. Альваро Гонсалес II 1 0
8. Сансон Морган 1 0
9. Чалета-Цар Дуе 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Рафинья Марсио 1 0
2. Хассан Ахмед 1 0
3. Фортунис Костас 1 0
4. Камара Мохамед III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 0 0 0 0 0 0
 Олимпиакос 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель
Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель
Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос
Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос

Последние игры между собой

Марсель: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Олимпиакос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпиакос 1:0 Марсель Лига чемпионов Марсель 0:1 Олимпиакос Лига чемпионов Олимпиакос 0:1 Марсель Лига чемпионов

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Порту 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Олимпиакос 0:0 Заявка 5 1 1 3 1 - 6 4
4. Марсель 0:0 Заявка 5 0 1 4 0 - 9 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Олимпиакос 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Марсель 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Порту 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Олимпиакос 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
4. Марсель 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! МОХАМЕД КАМАРА!!!
  • 32'
    На протяжении минуты уже перекатывают игроки "Олимпаикоса" сферу на половине поля соперника, используя всю ширину поля.
  • 31'
    Фортунис с левого фланга прострелил в центр штрафной в направлении Эль-Араби, Чалета-Цар в подкате опережает соперника и выбивает сферу за пределы поля.
  • 30'
    Товен сыграл вперёд по бровке на Пайе, который прострелил в центр штрафной, откуда Кюизанс нанёс удар в дальний угол, но мяч пролетел в нескольких метрах от каркаса.
  • 29'
    Снова защитники "Марселя" контролируют игровой снаряд на половине поля соперника, но вдалеке от штрафной Жозе Са.
  • 28'
    Пайе получил мяч возле угла штрафной, сыграл в центр на Ронжье, который выполнил неточную передачу в штрафную "Олимпаикоса".
  • 27'
    Защитники "Марселя" играют понадёжнее и отправляют сферу назад на Манданда, который сильным ударом вводит сферу в сторону центрального круга.
  • 26'
    Сакаи подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную и Холебас принял игровой снаряд возле края штрафной, после чего пошёл вперёд и от соперника выбил сферу в аут.
  • 25'
    Жозе Са выполнил длинную передачу вперёд, но в центральном круге французы смогли завладеть игровым снарядом.
  • Угловой
    24'
    Ронжье из-за пределов штрафной нанёс удар по воротам, но игровой снаряд пролетел намного выше перекладины.
  • 23'
    Пайе выполнил подачу с правого края в центр штрафной, откуда Сиссе выбил игровой снаряд за пределы поля.
  • 22'
    Товен сместился с правого края в центр, увидел набегающего в штрафную Кюизанса, но точный пас сделать не смог.
  • 21'
    Большее количество времени французские защитники катают футбольный снаряд около центрального круга.
  • Фол, нарушение
    20'
    Врусай в борьбе за мяч на бровке нарушает правила против Сакаи.
  • 19'
    Товен дошёл до штрафной площади по центру, с линии штрафной пробил по воротам и Жозе Са в падении зафиксировал сферу.
  • Офсайд
    18'
    Бухалакис выполнил длинную передачу вперёд на Камара, который забрался в положение "вне игры".
  • 17'
    Защитники "Олимпиакоса" теперь катают сферу около центрального круга, теперь греки не торопятся идти вперёд.
  • 16'
    Эль-Араби прострелил с правого фланга в центр штрафной, где Фортунис далеко от себя отпустил сферу и французы отправили круглого в сторону центрального круга.
  • 15'
    Камара подключился в атаку, нанёс удар по воротам из-за пределов штрафной и мяч после рикошета от Альваро вылетел за пределы поля.
  • 14'
    Не переходят центральную линию защитники "Марселя", предпочитая перекатывать сферу поперёк поля.
  • 13'
    Снова французские защитники перекатывают игровой снаряд на своей половине поля, с начала матча стоит отметить не высокий темп игры.
  • 12'
    Фортунис выполнил подачу с правого фланга, Эль-Араби головой пробил по воротам, но вышло в руки Манданда, по центру ворот.
  • 11'
    Врусай головой скинул мяч в штрафной "Марселя" на Фортуниса, удар которого был заблокирован.
  • 10'
    Товен навесил на линию штрафной Пайе, который в касание пробил по воротам, но мяч пролетел намного выше перекладины.
  • Угловой
    9'
    Пайе выполнил подачу на дальнюю штангу, но вышло слишком сильно и мяч улетел на противоположную бровку.
  • 8'
    Пайе прошёл вперёд по левому флангу, с линии штрафной прострелил на дальнюю штангу, но мяч от соперника вылетел за пределы поля.
  • 7'
    Защитники "Олимпиакоса" перехватили игровой снаряд теперь и продолжили катать сферу около своей штрафной площади.
  • 6'
    Кюизанс сместился на правую бровку, сыграл в центр на Камара, который обыгрался с Пайе, но дальше игроки "Марселя" не продвинулись.
  • 5'
    Ронжье опередил на правой бровке Врусая и выбил футбольный снаряд за боковую линию.
  • 4'
    Амави выполнил заброс в штрафную площадь "Олимпиакос", мяч пролетел мимо Семеду и Товена, который в падении пытался пробить по воротам.
  • 3'
    Пайе получил мяч на левой бровке, выполнил подачу в штрафную площадь, но мяч от Рафиньи вылетел за боковую линию.
  • 2'
    Защитники "Марселя" с первых минуты матча сразу взяли игровой снаряд под свой контроль.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • С составами команд вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 5-го тура группы C группового этапа Лиги чемпионов. В рамках этой игры на стадионе "Велодром" в Марселе, вместимостью 67394 мест, лицом к лицу сойдутся "Марсель" из Франции и "Олимпиакос" из Греции. Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Хесус Хиль Мансано из Испании; помощники судьи - Анхель Невадо Родригес, Хосе Наранхо; резервный арбитр - Фабио Мареска; видеопомощник рефери - Рикардо де Бургос; ассистент видеопомощника - Иньиго Прието. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
    • Прогнозы 158
    Марсель 69.6% (110)
    X 24.1% (38)
    Олимпиакос 6.3% (10)
    Все прогнозы
    2.41 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Олимпиакос
    2.50
    3.18
    3.84
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.00 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 2.95 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.18 3.40
  2.43 2.74 3.84

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.55 1.14 4.20 1.22 2.15 1.70 1.60 2.33 1.72 2.20 1.35 3.15 1.13 5.80 1.10 6.80 1.05 8.50 1.04 9.30 1.01 24.00 0.00 14.50 0.00 22.00
7.60 1.09 6.10 1.13 2.82 1.44 2.10 1.75 1.64 2.40 1.30 3.60 1.22 4.40 1.08 8.40 1.06 9.30 1.01 18.25
5.22 1.18 3.77 1.29 2.54 1.56 2.07 1.82 1.79 2.10 1.51 2.67 1.72 2.20 1.31 3.61 1.47 2.86 1.18 5.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.85 1.95 1.24 4.00 1.13 5.80 1.07 8.70
2.50 1.53 1.66 2.22 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.20
1.72 2.19 2.05 1.83 1.59 2.45 1.38 3.15 1.28 3.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.37 2.04 1.77 1.45 2.70 1.16 4.80
3.26 1.34 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.80 1.13 6.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Где смотреть матч Марсель 0:0 Олимпиакос онлайн

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Прогнозы на матч Марсель 0:0 Олимпиакос

Исход игры
Марсель
69.6% (110)
Ничья
24.1% (38)
Олимпиакос
6.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
38.71% (60)
Меньше
61.29% (95)
Обе команды забьют
Да
57.42% (89)
Нет
42.58% (66)
Популярный счёт
2:1 Марсель
29.1% (46)
1:0 Марсель
25.3% (40)
1:1 Ничья
21.5% (34)
2:0 Марсель
10.1% (16)
1:2 Олимпиакос
3.2% (5)
3:0 Марсель
1.9% (3)
3:1 Марсель
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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