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Марсель
 
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Стадион:
Олимпиакос

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хассан Ахмед 1 0.25
2. Вальбуэна Матьё 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Балерди Леонардо 1 1
2. Товен Флорьян 2 0
3. Амави Жордан 2 0
4. Камара Бубакар 2 0
5. Пайе Димитри 1 0
6. Стротман Кевин 1 0
7. Альваро Гонсалес II 1 0
8. Сансон Морган 1 0
9. Чалета-Цар Дуе 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Рафинья Марсио 1 0
2. Хассан Ахмед 1 0
3. Фортунис Костас 1 0
4. Камара Мохамед III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 0 0 0 0 0 0
 Олимпиакос 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель
Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель
Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос
Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос

Последние игры между собой

Марсель: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Олимпиакос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпиакос 1:0 Марсель Лига чемпионов Марсель 0:1 Олимпиакос Лига чемпионов Олимпиакос 0:1 Марсель Лига чемпионов

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
2. Порту Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Олимпиакос Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
4. Марсель Заявка 4 0 0 4 0 - 9 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Порту Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Олимпиакос Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Марсель Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Порту Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Марсель Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
4. Олимпиакос Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Олимпиакос от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2020, осталось 2 дня 14 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Марсель 73.5% (36)
    X 20.4% (10)
    Олимпиакос 6.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Олимпиакос
    2.44
    3.29
    3.32
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.20 3.10
    Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.25 3.20
    Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.24 3.32
      2.36 3.29 3.28

    Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Олимпиакос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    8.90 1.04 7.00 1.10 3.00 1.40 2.25 1.67 1.91 1.96 1.70 2.23 1.32 3.30 1.25 4.10 1.08 7.00 1.06 7.70 1.01 14.00 0.00 22.00
    8.10 1.08 6.65 1.11 2.96 1.41 2.24 1.67 1.70 2.28 1.34 3.32 1.25 4.05 1.09 7.60 1.08 8.40 1.01 16.50
    3.08 1.39 2.70 1.50 2.29 1.66 1.91 1.96 1.68 2.25 1.51 2.66 1.24 4.29
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.70 2.18 1.31 3.35 1.09 7.60
    2.56 1.51 1.71 2.14 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
    2.73 1.49 2.23 1.69 1.74 2.19 1.47 2.81 1.34 3.42
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.33 1.57 1.57 2.33 1.21 4.20
    3.38 1.32 2.31 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.92 1.89
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.28
    Где смотреть матч Марсель - Олимпиакос онлайн

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    Прогнозы на матч Марсель - Олимпиакос

    Исход игры
    Марсель
    73.5% (36)
    Ничья
    20.4% (10)
    Олимпиакос
    6.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.13% (18)
    Меньше
    60.87% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    54.35% (25)
    Нет
    45.65% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    30.6% (15)
    1:0 Марсель
    20.4% (10)
    1:1 Ничья
    18.4% (9)
    2:0 Марсель
    14.3% (7)
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