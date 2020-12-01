Порту
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Драгау
Манчестер Сити
32
Сарр
Маланг
12
Занузи
Зайду
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
27
Канселу
Жоау
50
Гарсия
Эрик
47
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Занузи ЗайдуПолузащитник
-
17 Корона ХесусНападающий
-
11 Марега МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
31 Нану ГомешПолузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
21 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
-
69 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Сержиу
|3 (2)
|0.6
|2.
|Диас Луис
|2
|0.4
|3.
|Марега Мусса
|1
|0.2
|4.
|Виейра Фабиу
|1
|0.2
|5.
|Занузи Зайду
|1
|0.2
|6.
|Корона Хесус
|0
|0
|7.
|Урибе Матеус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Ферран
|3
|0.6
|2.
|Гюндоган Илкай
|2
|0.4
|3.
|Стерлинг Рахим
|1
|0.2
|4.
|Фоден Фил
|1
|0.2
|5.
|Канселу Жоау
|1
|0.2
|6.
|Жезус Габриэль
|1
|0.2
|7.
|Агуэро Серхио
|1 (1)
|0.2
|8.
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|9.
|Нмеча Феликс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Груйич Марко
|1
|1
|2.
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|3.
|Пепе Кеплер
|1
|0
|4.
|Урибе Матеус
|1
|0
|5.
|Корона Хесус
|1
|0
|6.
|Манафа Вилсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|2.
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|3.
|Уокер Кайл
|1
|0
|4.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|5.
|Канселу Жоау
|1
|0
|6.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|7.
|Силва Бернарду
|1
|0
|8.
|Диаш Рубен
|1
|0
|9.
|Гарсия Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порту
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|Манчестер Сити
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|20% (2)
|40% (4)
Предыдущие игры
Порту Последние 20 матчей: +15 =1 -4Санта-Клара 0:1 Порту Марсель 0:2 Порту Фабрил 0:2 Порту Порту 3:1 Портимоненсе
Порту 3:0 Марсель Пасуш де Феррейра 3:2 Порту Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту Порту 6:1 Морейренсе Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту Порту 5:0 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Порту
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =3 -4Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Порту: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Манчестер Сити: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Порту
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Олимпиакос
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 6
|4
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 9
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Олимпиакос
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Порту 0:0 Манчестер Сити
Исход игры
Порту
9.5% (15)
Ничья
21.5% (34)
Манчестер Сити
69% (109)
Тотал 2.5
Больше
68.59% (107)
Меньше
31.41% (49)
Обе команды забьют
Да
84.62% (132)
Нет
15.38% (24)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
46.8% (74)
1:1 Ничья
15.8% (25)
0:1 Манчестер Сити
7.6% (12)
1:3 Манчестер Сити
7% (11)
2:1 Порту
6.3% (10)
2:2 Ничья
5.7% (9)
0:2 Манчестер Сити
4.4% (7)
1:0 Порту
2.5% (4)
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