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Порту
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Манчестер Сити
0' 32'
1
Марчесин
Агустин
19
М'Бемба
Шансель
4
Лейте
Диогу
32
Сарр
Маланг
18
Манафа
Вилсон
27
Оливейра
Сержиу
25
Отавио
Эдмилсон
8
Урибе
Матеус
12
Занузи
Зайду
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
3
Диаш
Рубен
50
Гарсия
Эрик
11
Зинченко
Александр
25
Фернандиньо
Фернандо
16
Родри
Эрнандес
47
Фоден
Фил
20
Силва
Бернарду
21
Торрес
Ферран
7
Стерлинг
Рахим
Порту
3-5-2
Манчестер Сити
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Сержиу 3 (2) 0.6
2. Диас Луис 2 0.4
3. Марега Мусса 1 0.2
4. Виейра Фабиу 1 0.2
5. Занузи Зайду 1 0.2
6. Корона Хесус 0 0
7. Урибе Матеус 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Ферран 3 0.6
2. Гюндоган Илкай 2 0.4
3. Стерлинг Рахим 1 0.2
4. Фоден Фил 1 0.2
5. Канселу Жоау 1 0.2
6. Жезус Габриэль 1 0.2
7. Агуэро Серхио 1 (1) 0.2
8. Де Брёйне Кевин 0 0
9. Нмеча Феликс 0 0

Карточки

Порту
# Игрок      
1. Груйич Марко 1 1
2. Оливейра Сержиу 2 0
3. Пепе Кеплер 1 0
4. Урибе Матеус 1 0
5. Корона Хесус 1 0
6. Манафа Вилсон 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 1 0
2. Гюндоган Илкай 1 0
3. Уокер Кайл 1 0
4. Стерлинг Рахим 1 0
5. Канселу Жоау 1 0
6. Лапорт Эмерик 1 0
7. Силва Бернарду 1 0
8. Диаш Рубен 1 0
9. Гарсия Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порту 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 25% (2) 12.5% (1)
 Манчестер Сити 10% (1) 20% (2) 10% (1) 0 20% (2) 40% (4)

Предыдущие игры

Порту Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Санта-Клара 0:1 Порту Марсель 0:2 Порту Фабрил 0:2 Порту Порту 3:1 Портимоненсе
Порту 3:0 Марсель Пасуш де Феррейра 3:2 Порту Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту Порту 6:1 Морейренсе Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту Порту 5:0 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Порту
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Порту: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Манчестер Сити: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Манчестер Сити 3:1 Порту Лига чемпионов Манчестер Сити 4:0 Порту Лига Европы Порту 1:2 Манчестер Сити Лига Европы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Порту 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Олимпиакос 0:0 Заявка 5 1 1 3 1 - 6 4
4. Марсель 0:0 Заявка 5 0 1 4 0 - 9 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Олимпиакос 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Марсель 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Порту 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Олимпиакос 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
4. Марсель 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Первый тайм
  • 34'
    Волноваться уже начал на своём месте Хосеп Гвардиола. Надеялся он, что его команда будет вести в счёте после трети матча.
  • 33'
    С правого фланга прострельная передача прошла на Стерлинга в район 11-метровой отметки, но под удар Рахима успел броситься один из защитников.
  • 32'
    Теперь в направлении Стерлинга шёл заброс из глубины в штрафную площадку, но в высоком прыжке пас удалось прервать Сарру.
  • Офсайд
    31'
    Заброс на правый край атаки следовал у гостей на забегание Силве, но у того зафиксировали небольшой офсайд.
  • Описание гола
    30'
    Угловой с правого фланга разыграли "горожане", после чего следовала подача в центр штрафной площади, но там хозяином себя показал М'Бемба.
  • Фол, нарушение
    29'
    Урибе в центральной зоне не дотянулся до мяча, попав в подкате по ноге Фернандиньо. Судья продолжает ограничиваться устными замечаниями.
  • 28'
    Зинченко с левого фланга дважды подавал в чужую штрафную площадку, но в обоих случаях надёжно играли защитники хозяев поля.
  • 27'
    36 на 64 - таково преимущество гостей по владению мячом в процентном соотношении на эту минуту.
  • 26'
    Канселу подключился к атаке по правому флангу, откуда простреливал в район 11-метровой отметки, но там сработали защитники "Порту".
  • 25'
    Стараются эффективно действовать в атаке португальцы, давая понять, что они сегодня также рассчитывают на 3 набранных очка.
  • Офсайд
    24'
    В ходе быстрой контратаки гостей Феррана вывели на рандеву с Марчесином, но нападающий проиграл дуэль вратарю, после чего у испанца был зафиксирован офсайд.
  • Опасный момент
    23'
    После вбрасывания аута с правого фланга затылком мяч в ворота переправлял Лейте, но Эдерсон среагировал на угрозу и парировал мяч перед собой, после чего уже сработали защитники "Сити".
  • 22'
    Со стандарта последовала подача на дальний край штрафной площади, там Эдерсон сыграл на выходе, сбросив мяч на фланг обороны, после чего сам же побежал в эту зону и выбил мяч к центральной линии.
  • 21'
    Не хватает сегодня на "Драгау" десятков тысяч болельщиков, которые бы создавали давление на арбитра свистом, заставляя наказывать гостевую команду карточками.
  • Травма, повреждение
    20'
    Канселу нарушил правила на правом фланге обороны гостей, сбив Корону. Последнему требуется медицинская помощь.
  • 19'
    В невысоком темпе сейчас продолжается игра - "горожане" просто катают мяч поперёк поля в центральной зоне.
  • Видеоповтор
    18'
    VAR также не отреагировал на эпизод, как только португалец не пытался показать, что ему больно. Но способен продолжать встречу Отавио даже без медицинской помощи - встреча продолжается.
  • Судья
    17'
    На правый край чужой штрафной площади ворвался Отавио, где столкнулся с выскочившим навстречу Эдерсоном. Свисток судьи молчит.
  • 16'
    Правым флангом быстрый контрвыпад попытались провести "горожане", но выпустили мяч за лицевую линию.
  • 15'
    Впервые подошли к чужой штрафной площади футболисты "Порту", но пока что не торопятся проникать в неё, предпочитая пасоваться назад и поперёк поля.
  • 14'
    Треть тайма почти позади, а у ворот Марчесина голевыми моментами даже не пахнет. Здорово выстроили оборонительные редуты "драконы".
  • 13'
    Впервые по правому флангу хозяева попытались выбраться на чужую половину поля, но потеряли мяч, упустив его за боковую линию.
  • Офсайд
    12'
    Заброс из глубины поля прошёл на Торреса, который врывался на левый край штрафной площади, но у него зафиксировали положение "вне игры".
  • Угловой
    11'
    Ещё одна подача корнера не получилась опасной у "Ман Сити". Не самая сильная сторона это команды Хосепа Гвардиолы.
  • Угловой
    10'
    Снова на правом фланге угловой заработали "горожане". На этот раз со стандарта следовала подача на дальний край вратарской площади - защищающиеся отбили мяч на угловой на противоположном фланге.
  • 9'
    Сержиу Консейсау не находит себе места в технической зоне, ходя взад-вперёд. Конечно, тренер переживает за результат в этом сложнейшем матче.
  • 8'
    Покатали немного мяч на своей половине поля "драконы", после чего просто выбили его в направлении Эдерсона.
  • 7'
    Португальцы, разумеется, каждую паузу в матче будут растягивать по-максимуму - им не выгодно ввязываться с таким соперников в скоростной футбол.
  • Угловой
    6'
    На левом фланге угловой теперь заработала команда Хосепа Гвардиолы. Снова накоротке был разыгран мяч, но на этот раз заброс на правый край штрафной площади из глубины получился слишком сильным - мяч улетел за лицевую линию.
  • 5'
    Зажаты пока что на своей трети поля португальцы, но они даже не пытаются что-то с этим сделать, выжидая момента, когда можно будет взорваться.
  • Угловой
    4'
    Первый угловой на правом фланге смогли заработать гости. Накоротке решили разыграть мяч англичане, после чего следовала диагональная подача в штрафную площадку, но там Фернандиньо нарушил правила.
  • 3'
    Громкой сенсацией сегодня завершился матч в Киеве, где "Шахтёр" переиграл "Реал". Сумеют ли "драконы" устроить ещё одну сенсацию в игровой день вторника?
  • 2'
    Левым флангом свою первую атаку провели "горожане", но прострельная передача в штрафную площадку не прошла, а затем не получилось заработать угловой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.90 4.50 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 6.90 4.25 1.55
  7.87 3.51 1.59

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
12.50 1.03 11.00 1.05 4.15 1.24 3.36 1.33 2.17 1.77 1.70 2.18 1.44 2.82 1.22 4.40 1.17 5.25 1.06 9.30
6.97 1.12 2.61 1.53 2.26 1.68 1.91 1.98 1.64 2.34 1.50 2.71 1.76 2.14 1.54 2.57 1.53 2.65 1.16 5.55 1.17 5.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.20 1.67 1.53 2.53 1.19 4.85 1.13 6.05
1.89 1.99 1.56 2.51 1.24 4.27 1.63 2.37 1.45 2.88 1.35 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.20 3.12 1.36 1.83 1.97 1.38 3.04 1.24 4.05
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Прогнозы на матч Порту 0:0 Манчестер Сити

Исход игры
Порту
9.5% (15)
Ничья
21.5% (34)
Манчестер Сити
69% (109)
Тотал 2.5
Больше
68.59% (107)
Меньше
31.41% (49)
Обе команды забьют
Да
84.62% (132)
Нет
15.38% (24)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
46.8% (74)
1:1 Ничья
15.8% (25)
0:1 Манчестер Сити
7.6% (12)
1:3 Манчестер Сити
7% (11)
2:1 Порту
6.3% (10)
2:2 Ничья
5.7% (9)
0:2 Манчестер Сити
4.4% (7)
1:0 Порту
2.5% (4)
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