Угловой с правого фланга разыграли "горожане", после чего следовала подача в центр штрафной площади, но там хозяином себя показал М'Бемба.

Заброс на правый край атаки следовал у гостей на забегание Силве, но у того зафиксировали небольшой офсайд.

Теперь в направлении Стерлинга шёл заброс из глубины в штрафную площадку, но в высоком прыжке пас удалось прервать Сарру.

С правого фланга прострельная передача прошла на Стерлинга в район 11-метровой отметки, но под удар Рахима успел броситься один из защитников.

Волноваться уже начал на своём месте Хосеп Гвардиола. Надеялся он, что его команда будет вести в счёте после трети матча.

29' Урибе в центральной зоне не дотянулся до мяча, попав в подкате по ноге Фернандиньо. Судья продолжает ограничиваться устными замечаниями.

28' Зинченко с левого фланга дважды подавал в чужую штрафную площадку, но в обоих случаях надёжно играли защитники хозяев поля.

27' 36 на 64 - таково преимущество гостей по владению мячом в процентном соотношении на эту минуту.

26' Канселу подключился к атаке по правому флангу, откуда простреливал в район 11-метровой отметки, но там сработали защитники "Порту".

25' Стараются эффективно действовать в атаке португальцы, давая понять, что они сегодня также рассчитывают на 3 набранных очка.

24' В ходе быстрой контратаки гостей Феррана вывели на рандеву с Марчесином, но нападающий проиграл дуэль вратарю, после чего у испанца был зафиксирован офсайд.

23' После вбрасывания аута с правого фланга затылком мяч в ворота переправлял Лейте, но Эдерсон среагировал на угрозу и парировал мяч перед собой, после чего уже сработали защитники "Сити".

22' Со стандарта последовала подача на дальний край штрафной площади, там Эдерсон сыграл на выходе, сбросив мяч на фланг обороны, после чего сам же побежал в эту зону и выбил мяч к центральной линии.

21' Не хватает сегодня на "Драгау" десятков тысяч болельщиков, которые бы создавали давление на арбитра свистом, заставляя наказывать гостевую команду карточками.

20' Канселу нарушил правила на правом фланге обороны гостей, сбив Корону. Последнему требуется медицинская помощь.

19' В невысоком темпе сейчас продолжается игра - "горожане" просто катают мяч поперёк поля в центральной зоне.

18' VAR также не отреагировал на эпизод, как только португалец не пытался показать, что ему больно. Но способен продолжать встречу Отавио даже без медицинской помощи - встреча продолжается.

17' На правый край чужой штрафной площади ворвался Отавио, где столкнулся с выскочившим навстречу Эдерсоном. Свисток судьи молчит.

16' Правым флангом быстрый контрвыпад попытались провести "горожане", но выпустили мяч за лицевую линию.

15' Впервые подошли к чужой штрафной площади футболисты "Порту", но пока что не торопятся проникать в неё, предпочитая пасоваться назад и поперёк поля.

14' Треть тайма почти позади, а у ворот Марчесина голевыми моментами даже не пахнет. Здорово выстроили оборонительные редуты "драконы".

13' Впервые по правому флангу хозяева попытались выбраться на чужую половину поля, но потеряли мяч, упустив его за боковую линию.

12' Заброс из глубины поля прошёл на Торреса, который врывался на левый край штрафной площади, но у него зафиксировали положение "вне игры".

11' Ещё одна подача корнера не получилась опасной у "Ман Сити". Не самая сильная сторона это команды Хосепа Гвардиолы.

10' Снова на правом фланге угловой заработали "горожане". На этот раз со стандарта следовала подача на дальний край вратарской площади - защищающиеся отбили мяч на угловой на противоположном фланге.

9' Сержиу Консейсау не находит себе места в технической зоне, ходя взад-вперёд. Конечно, тренер переживает за результат в этом сложнейшем матче.

8' Покатали немного мяч на своей половине поля "драконы", после чего просто выбили его в направлении Эдерсона.

7' Португальцы, разумеется, каждую паузу в матче будут растягивать по-максимуму - им не выгодно ввязываться с таким соперников в скоростной футбол.

6' На левом фланге угловой теперь заработала команда Хосепа Гвардиолы. Снова накоротке был разыгран мяч, но на этот раз заброс на правый край штрафной площади из глубины получился слишком сильным - мяч улетел за лицевую линию.

5' Зажаты пока что на своей трети поля португальцы, но они даже не пытаются что-то с этим сделать, выжидая момента, когда можно будет взорваться.

4' Первый угловой на правом фланге смогли заработать гости. Накоротке решили разыграть мяч англичане, после чего следовала диагональная подача в штрафную площадку, но там Фернандиньо нарушил правила.

3' Громкой сенсацией сегодня завершился матч в Киеве, где "Шахтёр" переиграл "Реал". Сумеют ли "драконы" устроить ещё одну сенсацию в игровой день вторника?

2' Левым флангом свою первую атаку провели "горожане", но прострельная передача в штрафную площадку не прошла, а затем не получилось заработать угловой.