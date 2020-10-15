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Стадион:
Манчестер Сити

Бомбардиры внутри турнира

Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Сержиу 3 (2) 0.75
2. Диас Луис 2 0.5
3. Марега Мусса 1 0.25
4. Виейра Фабиу 1 0.25
5. Занузи Зайду 1 0.25
6. Корона Хесус 0 0
7. Урибе Матеус 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Ферран 3 0.75
2. Гюндоган Илкай 2 0.5
3. Стерлинг Рахим 1 0.25
4. Фоден Фил 1 0.25
5. Канселу Жоау 1 0.25
6. Жезус Габриэль 1 0.25
7. Агуэро Серхио 1 (1) 0.25
8. Де Брёйне Кевин 0 0
9. Нмеча Феликс 0 0

Карточки

Порту
# Игрок      
1. Груйич Марко 1 1
2. Оливейра Сержиу 2 0
3. Пепе Кеплер 1 0
4. Урибе Матеус 1 0
5. Корона Хесус 1 0
6. Манафа Вилсон 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 1 0
2. Гюндоган Илкай 1 0
3. Уокер Кайл 1 0
4. Стерлинг Рахим 1 0
5. Канселу Жоау 1 0
6. Лапорт Эмерик 1 0
7. Силва Бернарду 1 0
8. Диаш Рубен 1 0
9. Гарсия Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порту 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 25% (2) 12.5% (1)
 Манчестер Сити 10% (1) 20% (2) 10% (1) 0 20% (2) 40% (4)

Предыдущие игры

Порту Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Санта-Клара 0:1 Порту Марсель 0:2 Порту Фабрил 0:2 Порту Порту 3:1 Портимоненсе
Порту 3:0 Марсель Пасуш де Феррейра 3:2 Порту Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту Порту 6:1 Морейренсе Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту Порту 5:0 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Порту
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Порту: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Манчестер Сити: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Манчестер Сити 3:1 Порту Лига чемпионов Манчестер Сити 4:0 Порту Лига Европы Порту 1:2 Манчестер Сити Лига Европы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
2. Порту Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Олимпиакос Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
4. Марсель Заявка 4 0 0 4 0 - 9 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Порту Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Олимпиакос Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Марсель Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Порту Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Марсель Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
4. Олимпиакос Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2020, осталось 2 дня 14 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Порту 14.3% (7)
    X 26.5% (13)
    Манчестер Сити 59.2% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Манчестер Сити
    5.20
    3.98
    1.75
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.40 3.95 1.75
    Бонус: 5 000 ₽ 5.20 3.90 1.73
      4.90 3.98 1.72

    Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    13.50 1.03 12.00 1.04 4.40 1.22 3.52 1.31 2.26 1.71 1.76 2.09 1.50 2.62 1.25 4.05 1.19 4.80 1.07 8.60
    4.82 1.20 2.73 1.49 2.25 1.68 2.01 1.86 1.76 2.13 1.60 2.42 1.49 2.70 1.19 4.92
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.33 2.26 1.64 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
    2.92 1.43 2.30 1.65 1.78 2.12 1.54 2.56 1.37 3.26
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.70 1.19 3.32 1.33 1.92 1.88 1.44 2.79 1.27 3.76
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    Прогнозы на матч Порту - Манчестер Сити

    Исход игры
    Порту
    14.3% (7)
    Ничья
    26.5% (13)
    Манчестер Сити
    59.2% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.09% (32)
    Меньше
    31.91% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    89.36% (42)
    Нет
    10.64% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    40.8% (20)
    1:1 Ничья
    20.4% (10)
    2:1 Порту
    10.2% (5)
    1:3 Манчестер Сити
    6.1% (3)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
    0:2 Манчестер Сити
    4.1% (2)
    1:0 Порту
    4.1% (2)
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