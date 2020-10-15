Порту
Позже
Стадион: Драгау
Манчестер Сити
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Сержиу
|3 (2)
|0.75
|2.
|Диас Луис
|2
|0.5
|3.
|Марега Мусса
|1
|0.25
|4.
|Виейра Фабиу
|1
|0.25
|5.
|Занузи Зайду
|1
|0.25
|6.
|Корона Хесус
|0
|0
|7.
|Урибе Матеус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Ферран
|3
|0.75
|2.
|Гюндоган Илкай
|2
|0.5
|3.
|Стерлинг Рахим
|1
|0.25
|4.
|Фоден Фил
|1
|0.25
|5.
|Канселу Жоау
|1
|0.25
|6.
|Жезус Габриэль
|1
|0.25
|7.
|Агуэро Серхио
|1 (1)
|0.25
|8.
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|9.
|Нмеча Феликс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Груйич Марко
|1
|1
|2.
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|3.
|Пепе Кеплер
|1
|0
|4.
|Урибе Матеус
|1
|0
|5.
|Корона Хесус
|1
|0
|6.
|Манафа Вилсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|2.
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|3.
|Уокер Кайл
|1
|0
|4.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|5.
|Канселу Жоау
|1
|0
|6.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|7.
|Силва Бернарду
|1
|0
|8.
|Диаш Рубен
|1
|0
|9.
|Гарсия Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порту
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|Манчестер Сити
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|20% (2)
|40% (4)
Предыдущие игры
Порту Последние 20 матчей: +15 =1 -4Санта-Клара 0:1 Порту Марсель 0:2 Порту Фабрил 0:2 Порту Порту 3:1 Портимоненсе
Порту 3:0 Марсель Пасуш де Феррейра 3:2 Порту Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту Порту 6:1 Морейренсе Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту Порту 5:0 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Порту
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =3 -4Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Порту: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Манчестер Сити: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|Порту
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Порту
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Марсель
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Порту
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Марсель
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|4.
|Олимпиакос
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Порту - Манчестер Сити
Исход игры
Порту
14.3% (7)
Ничья
26.5% (13)
Манчестер Сити
59.2% (29)
Тотал 2.5
Больше
68.09% (32)
Меньше
31.91% (15)
Обе команды забьют
Да
89.36% (42)
Нет
10.64% (5)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
40.8% (20)
1:1 Ничья
20.4% (10)
2:1 Порту
10.2% (5)
1:3 Манчестер Сити
6.1% (3)
2:2 Ничья
6.1% (3)
0:2 Манчестер Сити
4.1% (2)
1:0 Порту
4.1% (2)
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