Каба на чужой половине поля наступил на ногу Ромеро и получил первую жёлтую карточку в матче.

Джимсити сбил Каба перед штрафной площадью и получил жёлтую карточку. Двадцать семь метров до ворот.

Мабиль со штрафного пробил в левый угол. Спортьелло сместился к штанге и мяч поймал.

Пессина слева из пределов штрафной площади низом пробил рядом с дальней штангой.

28' Хансен вышел за пределы штрафной площади и сыграл ногами, опередив Сапату.

27' Муриэль справа навесил на дальнюю штангу, откуда Госенс головой от газона в дальний угол пробил неточно.

26' Заброс Паулиньо в штрафную площадь на Каба перехватил Ромеро.

25' У Пессины слева не прошла передача в штрафную площадь на Сапату.

24' Муриэль по центру пошёл в штрафную площадь на трёх соперников и потерял мяч.

23' Андерсон на чужой половине поля сбил Пессину.

22' Гомес от углового флага навесил на ближнюю штангу, где Джимсити не смог выиграть борьбу вверху у соперников.

21' Муриэль справа пошёл в штрафную площадь, но мяч мимо Шольца прокинуть не смог.

20' Удар Сапаты слева из пределов штрафной площади заблокировал Шольц.

19' Андерсон в центральном круге ударил по ногам Пессину.

18' Фройлер справа навесил на Ромеро, который головой пробил точно в Хансена.

17' Гомес от углового флага навесил на ближнюю штангу. Гости выбили мяч из штрафной площади.

16' Гомес с семнадцати метров пробил левее ворот.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ШОЛЬЦ!!! Каба на линии штрафной площади сделал скидку грудью на Шольца, который точно пробил в левый угол.

14' Фройлер в центре поля толкнул в спину Ониику.

13' Подача Мабидля слева получилась слабой и до партнёров не дошла.

12' Ромеро в центре поля подтолкнул в спину Каба.

11' Сапата слева убежал один на один с голкипером и с линии штрафной площади пробил в Хансена.

10' Муриэль справа прорвался к воротам и откатил мяч на Сапату, который с линии вратарской площади пробил выше ворот.

9' Хатебур справа из пределов штрафной площади пробил в ближний угол. Хансен сумел отбить мяч.

8' Дрейер справа пронёсся до штрафной площади, но его прострел в центр успел заблокировать в подкате Ромеро.

7' Андерсон в центре поля толкнул в спину Хатебура.

6' Паломино слева навесил в центр штрафноьй площади, где Хатебур в прыжке не смог достать мяч головой.

5' Андерсон у чужой штрафной площади сыграл на подборе и с восемнадцати метров пробил по воротам. Спортьелло мяч поймал.

4' Паулиньо не позволил на правом фланге сыграть Хатебуру.

3' Гости активно начали встречу, прессингуя соперника на чужой половине поля.

2' "Аталанта" играет в полосатых чёрно-синих футболках и чёрных трусах, "Митьюлланд" - в белой форме с чёрно-красной полосой на груди.