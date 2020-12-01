Аталанта
0:1
Первый тайм: 30'
Стадион: Гевисс Стэдиум
Митьюлланд
0:1
13' ГолШольц Александр
28' Желтая карточкаКаба Сори
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
29
Паулиньо
VI
38
Ониика
Фрэнк
11
Мабиль
Авер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мохика ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Траоре АмадНападающий
-
72 Иличич ЙосипНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Защитник
-
46 Сери ЯфетЗащитник
- Полузащитник
-
26 Вибе ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Шварц РонниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
13'
0:1
28'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапата Дуван
|3
|0.6
|2.
|Гомес Алехандро
|1
|0.2
|3.
|Иличич Йосип
|1
|0.2
|4.
|Муриэль Луис
|1
|0.2
|5.
|Миранчук Алексей
|1
|0.2
|6.
|Госенс Робин
|1
|0.2
|7.
|Пашалич Марио
|0
|0
|8.
|Хатебур Ханс
|0
|0
|9.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрейер Андерс
|1
|0.2
|2.
|Мабиль Авер
|1 (1)
|0.2
|3.
|Каюсте Йенс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иличич Йосип
|1
|0
|2.
|Де Рон Мартен
|1
|0
|3.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|4.
|Джимсити Берат
|1
|0
|5.
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Святченко Эрик
|0
|1
|2.
|Вибе Лассе
|1
|0
|3.
|Шольц Александр
|1
|0
|4.
|Систо Пионе
|1
|0
|5.
|Каюсте Йенс
|1
|0
|6.
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|7.
|Мадсен Николас
|1
|0
|8.
|Паулиньо VI
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Митьюлланд
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан
Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =4 -6Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд
Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Митьюлланд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|2.
|Аякс
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|3.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|4.
|Митьюлланд
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|2.
|Аякс
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|4.
|Митьюлланд
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Митьюлланд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта 0:1 Митьюлланд
Исход игры
Аталанта
98.7% (155)
Ничья
0.6% (1)
Митьюлланд
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.35% (92)
Меньше
40.65% (63)
Обе команды забьют
Да
32.9% (51)
Нет
67.1% (104)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
36.9% (58)
3:0 Аталанта
18.5% (29)
3:1 Аталанта
17.2% (27)
2:1 Аталанта
8.9% (14)
4:0 Аталанта
7% (11)
4:1 Аталанта
3.8% (6)
1:0 Аталанта
3.2% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!