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Аталанта
0:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Митьюлланд
0'
0:1
13' Гол
Шольц Александр
28' Желтая карточка
Каба Сори
30'
57
Спортьелло
Марко
19
Джимсити
Берат
17
Ромеро
Кристиан
6
Паломино
Хосе
33
Хатебур
Ханс
32
Пессина
Маттео
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
10
Гомес
Алехандро
9
Муриэль
Луис
91
Сапата
Дуван
1
Хансен
Йеспер
6
Андерссон
Йоэль
25
Манджрекар
Джеймс
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
5
Хег
Даниэль
36
Дрейер
Андерс
34
Андерсон
Микаэль
38
Ониика
Фрэнк
11
Мабиль
Авер
9
Каба
Сори
Аталанта
3-4-1-2
Митьюлланд
4-1-4-1

Ход матча

13'
0:1
Шольц Александр
(Каба Сори)
28'
 
Каба Сори

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапата Дуван 3 0.6
2. Гомес Алехандро 1 0.2
3. Иличич Йосип 1 0.2
4. Муриэль Луис 1 0.2
5. Миранчук Алексей 1 0.2
6. Госенс Робин 1 0.2
7. Пашалич Марио 0 0
8. Хатебур Ханс 0 0
9. Ромеро Кристиан 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 1 0.2
2. Мабиль Авер 1 (1) 0.2
3. Каюсте Йенс 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Иличич Йосип 1 0
2. Де Рон Мартен 1 0
3. Малиновский Руслан 1 0
4. Джимсити Берат 1 0
5. Ромеро Кристиан 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Святченко Эрик 0 1
2. Вибе Лассе 1 0
3. Шольц Александр 1 0
4. Систо Пионе 1 0
5. Каюсте Йенс 1 0
6. Ониика Фрэнк 1 0
7. Мадсен Николас 1 0
8. Паулиньо VI 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 0 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Митьюлланд 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан
Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд
Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Митьюлланд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Митьюлланд 0:4 Аталанта Лига чемпионов

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
2. Аякс 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
3. Аталанта 0:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4. Митьюлланд 1:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
2. Аякс 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Аталанта 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
4. Митьюлланд 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 0:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Аякс 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Митьюлланд 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    33'
    Пессина слева из пределов штрафной площади низом пробил рядом с дальней штангой.
  • Фол, нарушение
    32'
    Хег на фланге сбил Сапату.
  • 31'
    Мабиль со штрафного пробил в левый угол. Спортьелло сместился к штанге и мяч поймал.
  • Желтая карточка
    30'
    Джимсити сбил Каба перед штрафной площадью и получил жёлтую карточку. Двадцать семь метров до ворот.
  • Желтая карточка
    29'
    Каба на чужой половине поля наступил на ногу Ромеро и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 28'
    Хансен вышел за пределы штрафной площади и сыграл ногами, опередив Сапату.
  • 27'
    Муриэль справа навесил на дальнюю штангу, откуда Госенс головой от газона в дальний угол пробил неточно.
  • 26'
    Заброс Паулиньо в штрафную площадь на Каба перехватил Ромеро.
  • 25'
    У Пессины слева не прошла передача в штрафную площадь на Сапату.
  • 24'
    Муриэль по центру пошёл в штрафную площадь на трёх соперников и потерял мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Андерсон на чужой половине поля сбил Пессину.
  • 22'
    Гомес от углового флага навесил на ближнюю штангу, где Джимсити не смог выиграть борьбу вверху у соперников.
  • 21'
    Муриэль справа пошёл в штрафную площадь, но мяч мимо Шольца прокинуть не смог.
  • 20'
    Удар Сапаты слева из пределов штрафной площади заблокировал Шольц.
  • Фол, нарушение
    19'
    Андерсон в центральном круге ударил по ногам Пессину.
  • 18'
    Фройлер справа навесил на Ромеро, который головой пробил точно в Хансена.
  • Угловой
    17'
    Гомес от углового флага навесил на ближнюю штангу. Гости выбили мяч из штрафной площади.
  • 16'
    Гомес с семнадцати метров пробил левее ворот.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ШОЛЬЦ!!! Каба на линии штрафной площади сделал скидку грудью на Шольца, который точно пробил в левый угол.
  • Фол, нарушение
    14'
    Фройлер в центре поля толкнул в спину Ониику.
  • 13'
    Подача Мабидля слева получилась слабой и до партнёров не дошла.
  • Фол, нарушение
    12'
    Ромеро в центре поля подтолкнул в спину Каба.
  • Опасный момент
    11'
    Сапата слева убежал один на один с голкипером и с линии штрафной площади пробил в Хансена.
  • Опасный момент
    10'
    Муриэль справа прорвался к воротам и откатил мяч на Сапату, который с линии вратарской площади пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    9'
    Хатебур справа из пределов штрафной площади пробил в ближний угол. Хансен сумел отбить мяч.
  • 8'
    Дрейер справа пронёсся до штрафной площади, но его прострел в центр успел заблокировать в подкате Ромеро.
  • Фол, нарушение
    7'
    Андерсон в центре поля толкнул в спину Хатебура.
  • 6'
    Паломино слева навесил в центр штрафноьй площади, где Хатебур в прыжке не смог достать мяч головой.
  • 5'
    Андерсон у чужой штрафной площади сыграл на подборе и с восемнадцати метров пробил по воротам. Спортьелло мяч поймал.
  • 4'
    Паулиньо не позволил на правом фланге сыграть Хатебуру.
  • 3'
    Гости активно начали встречу, прессингуя соперника на чужой половине поля.
  • 2'
    "Аталанта" играет в полосатых чёрно-синих футболках и чёрных трусах, "Митьюлланд" - в белой форме с чёрно-красной полосой на груди.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Гевисс Стэдиум"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.20 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.40 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 7.00 12.25
  1.66 4.20 4.83

Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Митьюлланд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
15.00 0.00 6.10 1.11 5.20 1.14 4.90 1.17 4.00 1.24 2.06 1.82 2.45 1.55 1.75 2.15 1.92 1.87 1.58 2.35 1.30 3.50 1.23 4.05 1.04 9.60 1.05 8.50 1.01 14.00
7.90 1.09 6.85 1.11 3.52 1.31 2.83 1.44 2.10 1.82 1.68 2.21 1.48 2.69 1.26 3.94 1.21 4.55 1.09 7.70
7.34 1.11 3.19 1.37 2.62 1.51 2.30 1.65 1.97 1.89 2.39 1.60 2.12 1.76 1.84 2.02 1.64 2.32 1.51 2.63 1.14 6.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 3.00 1.38 1.97 1.82 1.44 2.75
4.85 1.20 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68
2.97 1.41 2.10 1.77 2.60 1.52 2.13 1.75 1.65 2.30
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.15 1.65 1.77 2.04 1.40 2.90
5.50 1.15 2.53 1.52 1.89 1.91 1.51 2.56 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.05 9.50
Букмекер Да Нет
1.57 2.40
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
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Прогнозы на матч Аталанта 0:1 Митьюлланд

Исход игры
Аталанта
98.7% (155)
Ничья
0.6% (1)
Митьюлланд
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.35% (92)
Меньше
40.65% (63)
Обе команды забьют
Да
32.9% (51)
Нет
67.1% (104)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
36.9% (58)
3:0 Аталанта
18.5% (29)
3:1 Аталанта
17.2% (27)
2:1 Аталанта
8.9% (14)
4:0 Аталанта
7% (11)
4:1 Аталанта
3.8% (6)
1:0 Аталанта
3.2% (5)
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