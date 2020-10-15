Аталанта
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
Митьюлланд
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапата Дуван
|3
|0.75
|2.
|Гомес Алехандро
|1
|0.25
|3.
|Иличич Йосип
|1
|0.25
|4.
|Муриэль Луис
|1
|0.25
|5.
|Миранчук Алексей
|1
|0.25
|6.
|Госенс Робин
|1
|0.25
|7.
|Пашалич Марио
|0
|0
|8.
|Хатебур Ханс
|0
|0
|9.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрейер Андерс
|1
|0.25
|2.
|Мабиль Авер
|1 (1)
|0.25
|3.
|Каюсте Йенс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иличич Йосип
|1
|0
|2.
|Де Рон Мартен
|1
|0
|3.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|4.
|Джимсити Берат
|1
|0
|5.
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Святченко Эрик
|0
|1
|2.
|Вибе Лассе
|1
|0
|3.
|Шольц Александр
|1
|0
|4.
|Систо Пионе
|1
|0
|5.
|Каюсте Йенс
|1
|0
|6.
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|7.
|Мадсен Николас
|1
|0
|8.
|Паулиньо VI
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Митьюлланд
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан
Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =4 -6Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд
Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Митьюлланд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Аякс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Митьюлланд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Митьюлланд
Исход игры
Аталанта
95.8% (46)
Ничья
4.2% (2)
Митьюлланд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (25)
Меньше
45.65% (21)
Обе команды забьют
Да
32.61% (15)
Нет
67.39% (31)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
35.4% (17)
3:0 Аталанта
16.7% (8)
2:1 Аталанта
12.5% (6)
3:1 Аталанта
8.3% (4)
4:1 Аталанта
6.3% (3)
1:0 Аталанта
6.3% (3)
4:0 Аталанта
6.3% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!