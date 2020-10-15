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Аталанта
 
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Стадион:
Митьюлланд

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапата Дуван 3 0.75
2. Гомес Алехандро 1 0.25
3. Иличич Йосип 1 0.25
4. Муриэль Луис 1 0.25
5. Миранчук Алексей 1 0.25
6. Госенс Робин 1 0.25
7. Пашалич Марио 0 0
8. Хатебур Ханс 0 0
9. Ромеро Кристиан 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 1 0.25
2. Мабиль Авер 1 (1) 0.25
3. Каюсте Йенс 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Иличич Йосип 1 0
2. Де Рон Мартен 1 0
3. Малиновский Руслан 1 0
4. Джимсити Берат 1 0
5. Ромеро Кристиан 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Святченко Эрик 0 1
2. Вибе Лассе 1 0
3. Шольц Александр 1 0
4. Систо Пионе 1 0
5. Каюсте Йенс 1 0
6. Ониика Фрэнк 1 0
7. Мадсен Николас 1 0
8. Паулиньо VI 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 0 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Митьюлланд 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан
Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд
Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Митьюлланд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Митьюлланд 0:4 Аталанта Лига чемпионов

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
2. Аякс Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Аталанта Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
4. Митьюлланд Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
2. Ливерпуль Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Аталанта Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
4. Митьюлланд Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Аякс Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Митьюлланд Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Митьюлланд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2020, осталось 2 дня 14 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Аталанта 95.8% (46)
    X 4.2% (2)
    Митьюлланд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Митьюлланд
    1.23
    7.50
    15.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.18 7.50 14.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.23 7.30 15.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.22 7.20 13.75
      1.22 6.91 12.60

    Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Митьюлланд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    6.70 1.07 5.80 1.10 3.25 1.30 2.65 1.48 1.96 1.88 1.78 2.11 1.59 2.45 1.41 2.90 1.21 4.30 1.17 4.70 1.07 8.00 1.05 8.50 1.01 14.00
    7.40 1.10 6.15 1.13 3.18 1.36 2.60 1.51 1.97 1.93 1.57 2.43 1.40 3.00 1.24 4.15 1.17 5.20 1.07 8.90
    3.38 1.33 2.70 1.49 2.22 1.68 1.95 1.89 1.75 2.12 1.55 2.50 1.38 3.11 1.15 5.74
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.36 1.84 1.97 1.38 3.00
    4.55 1.20 3.32 1.33 1.86 1.94 1.42 2.88 1.27 3.76
    3.26 1.36 2.24 1.68 1.85 2.01 1.59 2.40 1.36 3.27
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.40 1.52 1.79 1.95 1.45 2.55
    5.05 1.17 2.45 1.55 1.78 2.04 1.48 2.65 1.19 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 2.01
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.25
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.38
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    Прогнозы на матч Аталанта - Митьюлланд

    Исход игры
    Аталанта
    95.8% (46)
    Ничья
    4.2% (2)
    Митьюлланд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.35% (25)
    Меньше
    45.65% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    32.61% (15)
    Нет
    67.39% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    35.4% (17)
    3:0 Аталанта
    16.7% (8)
    2:1 Аталанта
    12.5% (6)
    3:1 Аталанта
    8.3% (4)
    4:1 Аталанта
    6.3% (3)
    1:0 Аталанта
    6.3% (3)
    4:0 Аталанта
    6.3% (3)
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